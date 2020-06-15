Варіант повного скасування ЗНО цього року розглядається, але тільки якщо буде стійке зростання поширення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році дійсно може не відбутися - в тому випадку, якщо будуть значно перевищені епідемічні показники.

Про це в коментарі LB.ua розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Усе залежатиме від епідситуації. У суботу на комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій ми обговорювали різні варіанти: що ЗНО буде проведено в заплановані дати, що його перенесуть і що його скасують. Епідситуація може вплинути на будь-який із цих варіантів, тому остаточне рішення щодо проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня ми приймемо 22 червня".

Віктор Ляшко сказав: якщо ситуація буде приблизно такою, як сьогодні, то ЗНО відбудеться в заплановані дати. На запитання про те, в якому випадку ЗНО цього року не відбудеться, він відповів: "Якщо в нас буде стійке зростання поширення коронавірусної інфекції. Індикатори ще не затверджені, але орієнтовно: коли більш ніж у 50% регіонів будуть перевищені три наші показники - інцидентність, завантаженість лікарень і тестування, і якщо загальна кількість активних хворих перевищуватиме 60 випадків на 100 тис. населення. Зараз ця цифра становить 37. Тобто нам усім потрібно дуже постаратися, щоби було таке зростання".

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Відповідаючи на запитання, чому під сумнівом опинилося проведення ЗНО, тоді як, наприклад, працюють усі дитячі садки, де контакт між дітьми набагато ближчий і тривалий, Ляшко сказав, що в разі описаного вище зростання темпів поширення вірусу дитячі садочки також будуть закриті.

Він підкреслив, що в силах усіх громадян стримувати поширення вірусу: мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, надягати маски в місцях скупчення людей. А також повідомляти в Держспоживслужбу про порушення правил карантину в кафе і магазинах.