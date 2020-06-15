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Новини Коронавірус і карантин
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Варіант повного скасування ЗНО цього року розглядається, але тільки якщо буде стійке зростання поширення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Варіант повного скасування ЗНО цього року розглядається, але тільки якщо буде стійке зростання поширення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році дійсно може не відбутися - в тому випадку, якщо будуть значно перевищені епідемічні показники.

Про це в коментарі LB.ua розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Усе залежатиме від епідситуації. У суботу на комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій ми обговорювали різні варіанти: що ЗНО буде проведено в заплановані дати, що його перенесуть і що його скасують. Епідситуація може вплинути на будь-який із цих варіантів, тому остаточне рішення щодо проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня ми приймемо 22 червня".

Віктор Ляшко сказав: якщо ситуація буде приблизно такою, як сьогодні, то ЗНО відбудеться в заплановані дати. На запитання про те, в якому випадку ЗНО цього року не відбудеться, він відповів: "Якщо в нас буде стійке зростання поширення коронавірусної інфекції. Індикатори ще не затверджені, але орієнтовно: коли більш ніж у 50% регіонів будуть перевищені три наші показники - інцидентність, завантаженість лікарень і тестування, і якщо загальна кількість активних хворих перевищуватиме 60 випадків на 100 тис. населення. Зараз ця цифра становить 37. Тобто нам усім потрібно дуже постаратися, щоби було таке зростання".

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Відповідаючи на запитання, чому під сумнівом опинилося проведення ЗНО, тоді як, наприклад, працюють усі дитячі садки, де контакт між дітьми набагато ближчий і тривалий, Ляшко сказав, що в разі описаного вище зростання темпів поширення вірусу дитячі садочки також будуть закриті.

Він підкреслив, що в силах усіх громадян стримувати поширення вірусу: мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, надягати маски в місцях скупчення людей. А також повідомляти в Держспоживслужбу про порушення правил карантину в кафе і магазинах.

Автор: 

вступна кампанія (228) карантин (18172) ЗНО (323) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Якщо любителі хабарів від освіти, хочуть закопати рейтинг Зе, раніше ніж він його хоронить за своїм графіком, то звісно потрібно ЗНО відміняти.Отримаєте все швидко і зразу!
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15.06.2020 13:01 Відповісти
Кримінальну відповідальність за здоров'я та життя дітей ніхто не відміняв. При очевидній загрозі (зараження небезпечним вірусом). ХТО ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.ПРАВИЛЬНО- ДЕРЖАВНІ ЧИНОВНИКИ, А ВИ КРИКУНИ (ОСВІТЯНИ) УМИЄТЕ РУКИ, ВИ ТЕЖ НЕ ЗА ДІТЕЙ ДБАЄТЕ, А ЗА ГРОШІ, ЯКІ ВАМ ВИДІЛЯТЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗНО.
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15.06.2020 16:03 Відповісти
ЗНО - одна із найбільш толкових реформ Ющенка і навіть Яник з Табачніком не ризикнули його скасувати, хоча ректорі-хабарники ну дуже це просили!
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15.06.2020 13:17 Відповісти
https://mobile.twitter.com/nastusia001

https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia00 1 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 13 июн.

Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети.
Або просто підете у місцеві вузи
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15.06.2020 13:53 Відповісти
Допускать отмену ВНО нельзя. ВНО- последний оплот борьбы с Коррупцией в этой стране. Сдадим его и вся молодёжь уедет из страны.
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15.06.2020 15:18 Відповісти
можно відмінити ДПА у ЗНО, видати атестати по середнім оцінкам за рік, як то зробили з ДПА-4клас і ДПА-11клас. і таким чином зменшиться кількість учасників ЗНО. бо пистимуть його тоді лише ті хто йде у вузи. Відміна ДПА-11клас ще допоможе тим, що вступають закордоном, устигнути подати доки, бо з ДПА-11клас при ЗНО вони не встигають.
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15.06.2020 15:35 Відповісти
ВНО!? Это путь к превращению наших детей в бездарей. Они тупо зубрят эти тесты, абсолютно разучиваясь думать. Идет отвратительное натаскивание на лотерею, в которой не менее 30% фальшивых ошибочных ответов, часто совершенно двусмысленных. Можно и так и этак. Но забит один зачастую ошибочный ответ. Дети общаются с бездушной машиной, а не с живым преподавателем!
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15.06.2020 18:37 Відповісти
 
 