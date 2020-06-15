З початку доби ворог обстріляв з ПТРК позиції ЗСУ біля н.п. Новоселівка-2, втрат немає, - Міноборони
З початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по українських позиціях на донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
В період з 5:26 до 6:50 російські окупаційні війська здійснили 2 постріли з протитанкових ракетних комплексів по позиціях українських захисників недалеко від населеного пункту Новоселівка-2.
Українські військовослужбовці вели адекватні оборонні дії.
За наявною інформацією, з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.
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https://mil.in.ua/uk/news/armijtsi-spalyly-pozytsiyu-okupantiv/