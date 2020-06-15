З початку доби ворог обстріляв з ПТРК позиції ЗСУ біля н.п. Новоселівка-2, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по українських позиціях на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В період з 5:26 до 6:50 російські окупаційні війська здійснили 2 постріли з протитанкових ракетних комплексів по позиціях українських захисників недалеко від населеного пункту Новоселівка-2.

Українські військовослужбовці вели адекватні оборонні дії.

За наявною інформацією, з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.

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