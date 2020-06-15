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Новини Агресія Росії проти України
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З початку доби ворог обстріляв з ПТРК позиції ЗСУ біля н.п. Новоселівка-2, втрат немає, - Міноборони

З початку доби ворог обстріляв з ПТРК позиції ЗСУ біля н.п. Новоселівка-2, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по українських позиціях на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В період з 5:26 до 6:50 російські окупаційні війська здійснили 2 постріли з протитанкових ракетних комплексів по позиціях українських захисників недалеко від населеного пункту Новоселівка-2.

Українські військовослужбовці вели адекватні оборонні дії.

За наявною інформацією, з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-13 червня на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ поблизу Логвинового знищено сімох військовослужбовців противника, включно з трьома командирами взводів, - Бутусов

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Міноборони (7355) обстріл (28435) операція Об’єднаних сил (6725)


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14.06.20р. Армійці спалили позицію окупантів

https://mil.in.ua/uk/news/armijtsi-spalyly-pozytsiyu-okupantiv/

С начала суток враг обстрелял из ПТРК позиции ВСУ возле н.п. Новоселовка-2, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 987
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15.06.2020 13:12 Відповісти
 
 