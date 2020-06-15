Касаційний суд остаточно поновив Бочковського на посаді глави ДСНС, - адвокат Федоренко

Сергій Бочковський остаточно поновлений на посаді керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це заявив адвокат Ігор Федоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Касаційний суд у складі Верховного суду поставив крапку в справі про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Суд підтвердив рішення як першої судової інстанції - Окружного адміністративного суду м.Києва від 26.04.2018, так і подальше рішення апеляційної інстанції. Ними були визнані протиправними розпорядження Кабінету міністрів України від 25.03.2015 про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС і відповідний наказ ДСНС. Він поновлений на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015", - цитує видання Федоренко.

Крім того, адвокат повідомив, що в понеділок, 15 червня, Шевченківський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження проти Бочковського, яке в 2015 році було підставою для його звільнення.

Також читайте: Екс-главі ДСНС Бочковському виплатили понад півмільйона гривень за вимушений прогул, - адвокат Єніч

Нагадаємо, 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету Міністрів правоохоронці затримали Сергія Бочковського і його першого заступника Василя Стоєцького за підозрою в зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС. Після цього уряд звільнив цих чиновників. Їм було оголошено підозру.

Печерський районний суд Києва 28 березня задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Бочковському у вигляді утримання під вартою на два місяці з правом внесення застави в 1,184 млн грн. Бочковський вийшов під заставу з Лук'янівського СІЗО 2 квітня.

Читайте також: Мін'юст, МВС і ДСНС оскаржать поновлення Бочковського на посаді

Головне слідче управління МВС 8 жовтня 2015 року закінчило досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою чиновників. Дії Бочковського були кваліфіковані за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Дії В.Стоєцького кваліфіковані також за ч.4 ст.368 та ч.2 ст.364 КК. За інформацією МВС, дії екс-чиновників завдали збитки державі на суму понад 6,6 млн грн.

З травня 2015-го головою ДСНС України став генерал-лейтенант Микола Чечоткін, який досі виконує ці обов'язки.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також суд визначив стягнення з ДСНС на користь Бочковського середньої зарплати за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 до дня фактичного поновлення на посаді.

У свою чергу, МВС оскаржило рішення Окружного адмінсуду Києва про відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС.

Бочковський подав заяву до Кабміну про поновлення на посаді голови ДСНС.

8 серпня апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.