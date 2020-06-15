Касаційний суд остаточно поновив Бочковського на посаді глави ДСНС, - адвокат Федоренко
Сергій Бочковський остаточно поновлений на посаді керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про це заявив адвокат Ігор Федоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Касаційний суд у складі Верховного суду поставив крапку в справі про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Суд підтвердив рішення як першої судової інстанції - Окружного адміністративного суду м.Києва від 26.04.2018, так і подальше рішення апеляційної інстанції. Ними були визнані протиправними розпорядження Кабінету міністрів України від 25.03.2015 про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС і відповідний наказ ДСНС. Він поновлений на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015", - цитує видання Федоренко.
Крім того, адвокат повідомив, що в понеділок, 15 червня, Шевченківський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження проти Бочковського, яке в 2015 році було підставою для його звільнення.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету Міністрів правоохоронці затримали Сергія Бочковського і його першого заступника Василя Стоєцького за підозрою в зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС. Після цього уряд звільнив цих чиновників. Їм було оголошено підозру.
Печерський районний суд Києва 28 березня задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Бочковському у вигляді утримання під вартою на два місяці з правом внесення застави в 1,184 млн грн. Бочковський вийшов під заставу з Лук'янівського СІЗО 2 квітня.
Головне слідче управління МВС 8 жовтня 2015 року закінчило досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою чиновників. Дії Бочковського були кваліфіковані за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Дії В.Стоєцького кваліфіковані також за ч.4 ст.368 та ч.2 ст.364 КК. За інформацією МВС, дії екс-чиновників завдали збитки державі на суму понад 6,6 млн грн.
З травня 2015-го головою ДСНС України став генерал-лейтенант Микола Чечоткін, який досі виконує ці обов'язки.
26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також суд визначив стягнення з ДСНС на користь Бочковського середньої зарплати за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 до дня фактичного поновлення на посаді.
У свою чергу, МВС оскаржило рішення Окружного адмінсуду Києва про відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС.
Бочковський подав заяву до Кабміну про поновлення на посаді голови ДСНС.
8 серпня апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.
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Слава! Слава! Слава!
https://censor.net/news/3073584/eksglave_gschs_bochkovskomu_vyplatili_pervuyu_zarplatu_advokat_fedorenko
Ну дык и славянск авакав на камеры за один день «освободил«....
https://protocol.ua/ru/za_nepravdivie_pokazaniya_protiv_obviniteley_bochkovskogo_zaveli_delo/
«... В ноябре прошлого года Главное следственное управление МВД завершило расследование о злоупотреблениях чиновниками служебным положением, вымогательстве у подчиненных неправомерной выгоды в виде денег и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт был передан в суд...»
бочковськийневинуватий
У вас дуже цікава логіка - все, що доброго робиться - то є "ще заслуга Порошенка", а все, що було зроблено поганого, навіть якщо це було зроблено ще при Порошенку - то Зеля винний, бо "вже рік як Зе команда..."
При тому провали попередників, навіть якщо вони були у 2017му році - для вас все одно - провина Зелі, "бо попередників вже рік немає". Отака у вас "логіка".
Точно - "у авторстві прошенка". Лікуй вавку у голові - той закон, що був прийнятий, не має до твого порошенка жодного відношення.
Геть ніякої заслуги Порошенка у цьому немає - залишився би він президентом - це закон ще 5 років бі подавали-відкликали і так і не прийняли би.
Щодо того, що там ЗЕ засцяв - ну то й Пе так само засцяв, бо ніякого закону про імпічмент не прийняв за 6 років.
Вместе с кулей в Люба от лица народного фронта они с первых дней рады предидущего созыва палки в колёса петру и Турчинову втыкали...
Уже забыли, кто проводил эту спецоперацию?
Потужный министр......
Но так как сегодня в стране и обществе наступили времена Кривого зеркала, где каждое быдло мнит себя экспертом по всем вопросам и полководцами солнечной системы, то все по их мнению верно - во всем виновата одна единственная личность пытавшаяся впервые за последние минимум 300 лет вытянуть нас из болота и спасти от распада...
Но быдлу всё равно невозможно что-либо доказать потому, что оно всего лишь быдло...
У нас смертная казнь как вид наказания отменён ( 1996 г) в соответствии с европейской пенитенциарной практикой и нормами международного права, подписантом деклараций и конвенций которых является уже несколько десятков лет Украина
Дело может быть и «фактовое» и возбуждено на основании «слухов» безотносительно кого-либо, просто для «развязывания рук» следствию для непосредственного осуществления и выполнения следственных действий ( которые модно осуществлять только лишь после вынесения постановления об открытии производства) по установлению и сбору доказательственной базы причастности/непричастности лица или подтверждения факта самого события...
Предполагаю, что по бочковатому дело было «фактовым», которое пытались реализовать грубо говоря на основании доносов его подчиненных и которое расследовало мвд ввиду отстутвия в то время гбр/набу/сап/ высшантикорсуд
Рюкзак на сегодняшний день - долларовый миллиардер. О чем сам хвастается в интервью о своих общих бизнесах с Коломойским