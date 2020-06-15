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Новини
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Касаційний суд остаточно поновив Бочковського на посаді глави ДСНС, - адвокат Федоренко

Касаційний суд остаточно поновив Бочковського на посаді глави ДСНС, - адвокат Федоренко

Сергій Бочковський остаточно поновлений на посаді керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це заявив адвокат Ігор Федоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Касаційний суд у складі Верховного суду поставив крапку в справі про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Суд підтвердив рішення як першої судової інстанції - Окружного адміністративного суду м.Києва від 26.04.2018, так і подальше рішення апеляційної інстанції. Ними були визнані протиправними розпорядження Кабінету міністрів України від 25.03.2015 про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС і відповідний наказ ДСНС. Він поновлений на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015", - цитує видання Федоренко.

Крім того, адвокат повідомив, що в понеділок, 15 червня, Шевченківський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження проти Бочковського, яке в 2015 році було підставою для його звільнення.

Також читайте: Екс-главі ДСНС Бочковському виплатили понад півмільйона гривень за вимушений прогул, - адвокат Єніч

Нагадаємо, 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету Міністрів правоохоронці затримали Сергія Бочковського і його першого заступника Василя Стоєцького за підозрою в зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС. Після цього уряд звільнив цих чиновників. Їм було оголошено підозру.

Печерський районний суд Києва 28 березня задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Бочковському у вигляді утримання під вартою на два місяці з правом внесення застави в 1,184 млн грн. Бочковський вийшов під заставу з Лук'янівського СІЗО 2 квітня.

Читайте також: Мін'юст, МВС і ДСНС оскаржать поновлення Бочковського на посаді

Головне слідче управління МВС 8 жовтня 2015 року закінчило досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою чиновників. Дії Бочковського були кваліфіковані за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Дії В.Стоєцького кваліфіковані також за ч.4 ст.368 та ч.2 ст.364 КК. За інформацією МВС, дії екс-чиновників завдали збитки державі на суму понад 6,6 млн грн.

З травня 2015-го головою ДСНС України став генерал-лейтенант Микола Чечоткін, який досі виконує ці обов'язки.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також суд визначив стягнення з ДСНС на користь Бочковського середньої зарплати за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 до дня фактичного поновлення на посаді.

У свою чергу, МВС оскаржило рішення Окружного адмінсуду Києва про відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС.

Бочковський подав заяву до Кабміну про поновлення на посаді голови ДСНС.

8 серпня апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.

Автор: 

ДСНС (5105) Бочковський Сергій (24)


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Топ коментарі
+21
Сколько там борову зарплаты набежало за пять лет? Надо скидываться. Следующий наверное Виктор Федорович.
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15.06.2020 13:18
+14
Слава потужній судовій реформі!
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15.06.2020 13:17
+13
Это *издец ребята, это зиздец.
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15.06.2020 13:24
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Слава потужній судовій реформі!
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15.06.2020 13:17 Відповісти
Рюкзакову - «слава»! Который людей хватал без суда и следствия и на камеры их в наручники заковывал и убивал (музычко), вертолетами со всей Украины свозил к себе на «дойку»...
Слава! Слава! Слава!
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15.06.2020 14:50 Відповісти
Сколько там борову зарплаты набежало за пять лет? Надо скидываться. Следующий наверное Виктор Федорович.
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15.06.2020 13:18 Відповісти
Зарплату ему начали платить еще летом 2018
https://censor.net/news/3073584/eksglave_gschs_bochkovskomu_vyplatili_pervuyu_zarplatu_advokat_fedorenko
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15.06.2020 13:23 Відповісти
зарплата+моральный ущерб+физический ущерб и полное бесплатное излечение этой твари+выслуга лет+ежемесячная премия 300%, полюбому витёк подтянется.
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15.06.2020 14:39 Відповісти
С чего вы взяли, что он тварь? Так вам квакваков по 1+1 тогда сказал ?
Ну дык и славянск авакав на камеры за один день «освободил«....
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15.06.2020 14:52 Відповісти
Ура! теперь нас в Украине цельных два начальник ГСЧС!!!
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15.06.2020 13:19 Відповісти
ага..зеркало создано...
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15.06.2020 13:24 Відповісти
За Ющенка було два генпрокурори, ділов на копійку.
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15.06.2020 14:29 Відповісти
зе дно
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15.06.2020 13:21 Відповісти
В том что суд 1 инстанции и апелляционный он выиграл в 17 и 18 годах тоже Зе виноват?
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15.06.2020 13:25 Відповісти
Его вообще-то суд восстановил в должности в 2018м году - это уже кассация. Или Зе уже тогда успел все прибрать к рукам и Пэ тут вовсе ни при чем?
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15.06.2020 13:26 Відповісти
В Конституции Украины четко написано кто при чем. А зелох - шавка криворожская, мамкин узурпатор власти
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15.06.2020 14:54 Відповісти
Да у вас, шавок соевых, во всем зеля виноват - даже в том, что происходило прямо в середине каденции Порошенко.
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15.06.2020 17:26 Відповісти
Это *издец ребята, это зиздец.
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15.06.2020 13:24 Відповісти
лютый причем.
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15.06.2020 13:24 Відповісти
Называйте вещи своими именами. Это полный ****** !!!
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15.06.2020 14:23 Відповісти
Забанят если скажу, что думаю.
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15.06.2020 14:24 Відповісти
Могу только так, *** ******* ***** * ** **** ***** ****!
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15.06.2020 14:26 Відповісти
Нормальна людина працювати слідчим за ті копійки не буде. Тому до суду скеровують примітивну бєліберду, яку не може витягнути ні який прокурор. Процесульне керівництво - міф від портянкіна і потребує негайного виключення з КПК та розформування цього дебільного інституту разом зі слідсвом прокуратури. Правда? Чукотська генпрокурорша?
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15.06.2020 13:24 Відповісти
Ви праві на 100%, але цю справу "валив" генплокулол Юа Луценко................
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15.06.2020 13:39 Відповісти
Врать нехорошо, товарищ с признаками ольгино:

https://protocol.ua/ru/za_nepravdivie_pokazaniya_protiv_obviniteley_bochkovskogo_zaveli_delo/
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15.06.2020 14:57 Відповісти
Или по вашей версии Луценко тогда ещё и вместо авакава работал ?!

«... В ноябре прошлого года Главное следственное управление МВД завершило расследование о злоупотреблениях чиновниками служебным положением, вымогательстве у подчиненных неправомерной выгоды в виде денег и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт был передан в суд...»
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15.06.2020 14:59 Відповісти
самий комерційний суд в світі вирішив, що рафік бочковський невинуватий
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15.06.2020 13:25 Відповісти
ще адна пабєда маладой та чесной команди
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15.06.2020 13:28 Відповісти
Суд повернув Бочковського на посаду з виплатою зарплатні у 2017му роцу, у 2018му апеляційний суд відтвердив відновлення Бочковського на посаді, зараз це підтвердив ще й касаційний суд. А почалося все з ідіотського його звільнення - не змогли все по закону оформити. І це "перемога" ще тої команди Порошенка-Яценюка.
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15.06.2020 13:38 Відповісти
вже рік як Зе команда на всіх місцях, а у вас досі барига винен
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15.06.2020 14:26 Відповісти
А що - як змінюється президент - новий починає бути винним у подіях, які мали місце за каденці попереднього?

У вас дуже цікава логіка - все, що доброго робиться - то є "ще заслуга Порошенка", а все, що було зроблено поганого, навіть якщо це було зроблено ще при Порошенку - то Зеля винний, бо "вже рік як Зе команда..."
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15.06.2020 17:28 Відповісти
ну ок давайте 5досягнень(реальних, а не свиснутих в попередиків, не придуманих в підконтрольних змі) зелі.
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16.06.2020 09:51 Відповісти
Так для вас будь-які досягнення будуть або "свиснутими у попередників", або "придуманими". Я ж про це й писав.
При тому провали попередників, навіть якщо вони були у 2017му році - для вас все одно - провина Зелі, "бо попередників вже рік немає". Отака у вас "логіка".
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16.06.2020 11:33 Відповісти
так за 2019, починаючи з *каранації* поважного урода. можу підказати- закон про депутатську недотрканність(у авторвстві прошенка)
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16.06.2020 12:19 Відповісти


Точно - "у авторстві прошенка". Лікуй вавку у голові - той закон, що був прийнятий, не має до твого порошенка жодного відношення.
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16.06.2020 12:26 Відповісти
от зєлєбоба. ану заглянь на сайт верховної ради
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16.06.2020 12:35 Відповісти
Порошенко там - типу "ініціатор", а не автор. І прийнятий цей закон саме СН при Зеленському - при Порошенкові це закон не був прийнятий - а було 2 річне тягання кота за яйця.
Геть ніякої заслуги Порошенка у цьому немає - залишився би він президентом - це закон ще 5 років бі подавали-відкликали і так і не прийняли би.
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16.06.2020 12:44 Відповісти
перше читання закон коли пройшов? при зе він пішов на 2читаня і в цілому. так пп не є автором закону(тут група юристів його розробляла) як і Зе, але подання його. он при зебілу прийняли так званий закон про імпічмент- закон ні а чьом! жоден імпічмент по ньому не проведеш! бо Зе засцяв перед законом про спецкомісії
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16.06.2020 12:59 Відповісти
При Зе його прийняли, при Пе - ні. Не "не втигли", а просто не прийняли.

Щодо того, що там ЗЕ засцяв - ну то й Пе так само засцяв, бо ніякого закону про імпічмент не прийняв за 6 років.
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16.06.2020 13:14 Відповісти
закон про спецкомісії(які де факто встановлювали процедуру імпічменту) був прийнятий в першому читані при ПП, і був заветований вже зеленим недомірком. тому сматрітє ширє
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16.06.2020 13:47 Відповісти
Дооо. А що заважало прийняти цей закон, коли соєва барига була президентом і могла підписати цей закон? Не вистачило 6 рочків? А як був посланий народом - то одразу й закон змогли прийняти, вже при іншопу президенті?
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16.06.2020 15:17 Відповісти
йой, бачу у вас навіть з амематикою туго...6рочків...коли в нас 5річний термін зрештою а що мєшало смєлому підписати цей закон???? невже очко теж жим жим
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16.06.2020 15:44 Відповісти
Думаю - заважало те саме, що й баризі. При ньому ж цей закон так і не прийняли, бо він йому не потрібен був.
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16.06.2020 15:47 Відповісти
Уточнение : персонально - авакяна ( настоящая его фамилия, которую он стыдится)...
Вместе с кулей в Люба от лица народного фронта они с первых дней рады предидущего созыва палки в колёса петру и Турчинову втыкали...
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15.06.2020 15:01 Відповісти
Бедный Украинский налогоплательщик, как эту свору трутней прокормить? Ты их в дверь, они в окно...
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15.06.2020 13:29 Відповісти
Ну и как вам Аваков с показательным задержанием?
Уже забыли, кто проводил эту спецоперацию?
Потужный министр......
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15.06.2020 13:32 Відповісти
При чем здесь задержание к продажному следствию и судьям?
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15.06.2020 13:46 Відповісти
А почему Аваков в этом деле не рвёт подмётки, как в деле Шеремета?
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15.06.2020 13:56 Відповісти
Так «Продажное следствие» ведомство ж Авакова и проводило
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15.06.2020 15:03 Відповісти
Расстреливать надо, а не люстрировать
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15.06.2020 13:36 Відповісти
Ежели всех причастных расстрелять, не останется кого люстрировать... себя самих разве что...
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15.06.2020 15:04 Відповісти
Кто-то еще сомневается какое решение будет по 6 млн.$ ...?
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15.06.2020 13:36 Відповісти
Работа правоохранительной системы идет по принципу - "шумим,братцы,шумим" или "шуму много, шерсти мало, сказал чёрт, обдирая кошку".
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15.06.2020 13:52 Відповісти
Когда под руководителями ведомств начинают шататься кресла, то именно так они и работают. Авакян доказал свою несостоятельность с первых дней работы в кабмине. И больше сидел в фейсбуке, чем занимался проблемами вверенного ему ведомства. Окончательно обосрался с музычко и взятием за щеку у Славянска. Но его спасли кабмин яйценюка и «партнеры» по коалиции из нф, не дав его уйти с поста...
Но так как сегодня в стране и обществе наступили времена Кривого зеркала, где каждое быдло мнит себя экспертом по всем вопросам и полководцами солнечной системы, то все по их мнению верно - во всем виновата одна единственная личность пытавшаяся впервые за последние минимум 300 лет вытянуть нас из болота и спасти от распада...
Но быдлу всё равно невозможно что-либо доказать потому, что оно всего лишь быдло...
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15.06.2020 15:10 Відповісти
а извинения за это...честного человека....так.по нему видно, что не крал...негодяи.
Касаційний суд остаточно поновив Бочковського на посаді глави ДСНС, - адвокат Федоренко - Цензор.НЕТ 2992
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15.06.2020 13:53 Відповісти
Скільки проблем!!! А якщо б його ще в 2015 повісили, то зараз ніяких проблем не було б.
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15.06.2020 13:56 Відповісти
Трюдо своему предложите.
У нас смертная казнь как вид наказания отменён ( 1996 г) в соответствии с европейской пенитенциарной практикой и нормами международного права, подписантом деклараций и конвенций которых является уже несколько десятков лет Украина
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15.06.2020 15:14 Відповісти
На чуваке уголовное обвинение, а его даже уволить не могут, не то что посадить с 2015 года! Еще и зарплату за 5 лет выплатят. А вы, босота, гните горбы на заводах!
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15.06.2020 14:29 Відповісти
Обвинения в уголовных производствах не указывают на виновность лица или его отсутствие - если грубо и коротко. Это компетенция суда.
Дело может быть и «фактовое» и возбуждено на основании «слухов» безотносительно кого-либо, просто для «развязывания рук» следствию для непосредственного осуществления и выполнения следственных действий ( которые модно осуществлять только лишь после вынесения постановления об открытии производства) по установлению и сбору доказательственной базы причастности/непричастности лица или подтверждения факта самого события...
Предполагаю, что по бочковатому дело было «фактовым», которое пытались реализовать грубо говоря на основании доносов его подчиненных и которое расследовало мвд ввиду отстутвия в то время гбр/набу/сап/ высшантикорсуд
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15.06.2020 15:25 Відповісти
Привет Авакову. А помните какую шумиху поднял наш министр МВД ? И все закончилось пшиком ,тоже будет и с делом Шеремета. Вот почему то даже политически никто не ответил ?Не говоря уже об уголовной ответственности
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15.06.2020 15:09 Відповісти
Единственное чем занимался авакян все это время у власти - устранением и нейтрализацией своих политических и бизнес конкурентов, а также укреплением и развитием своей собственной бизнесимперии.
Рюкзак на сегодняшний день - долларовый миллиардер. О чем сам хвастается в интервью о своих общих бизнесах с Коломойским
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15.06.2020 15:17 Відповісти
Никакой борьбы с коррупцией не будет, судьи работают на коррупционеров. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в судах коррупцию. А судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 20 - 25 можно забить, решения и приговоры будут и дальше в пользу коррупционеров, к бабке не ходи.

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15.06.2020 17:43 Відповісти
Как у вас все просто, ох уж этот Порошенко, и откуда все это ворье берется, видать с Марса завезли...
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15.06.2020 20:01 Відповісти
 
 