Тимошенко підтримала Ляшка на довиборах у Раду: Це посилить опозиційну команду

ВО "Батьківщина" не висуватиме свого кандидата на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі в Чернігівській області та підтримає висунення голови Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це заявила голова фракції Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що на 208 окрузі всі українські сили мусять об'єднатися і висунути єдиного кандидата від українських сил, людину, яку на цьому окрузі вже підтримує більш як 30% людей. Це Олег Ляшко. Тому що він у Чернігівській області особливо працював сильно. Це, по суті, його батьківщина. І там реально має велику підтримку людей, і тому я вважаю, що в парламент повинні прийняти ті люди, які будуть сповідувати не здачу національних інтересів, а захист національних інтересів. І тому наша команда на нашому спільному засіданні підтримала кандидатуру Олега Ляшка як єдиного кандидата від українських сил по 208 округу, і ми безумовно не будемо висувати свого кандидата, а будемо закликати всі українські сили підтримати єдину кандидатуру. Це буде правильно і це посилить опозиційну команду у Верховній Раді України", - сказала Тимошенко в понеділок на брифінгу у Верховній Раді.

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Ляшко вже подякував "Юлі" в Twitter.

Зазначимо, що в 2016 році лідер Радикальної партії Олег Ляшко називав Юлію Тимошенко "московською зозулею".