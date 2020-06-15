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Тимошенко підтримала Ляшка на довиборах у Раду: Це посилить опозиційну команду

Тимошенко підтримала Ляшка на довиборах у Раду: Це посилить опозиційну команду

ВО "Батьківщина" не висуватиме свого кандидата на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі в Чернігівській області та підтримає висунення голови Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це заявила голова фракції Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що на 208 окрузі всі українські сили мусять об'єднатися і висунути єдиного кандидата від українських сил, людину, яку на цьому окрузі вже підтримує більш як 30% людей. Це Олег Ляшко. Тому що він у Чернігівській області особливо працював сильно. Це, по суті, його батьківщина. І там реально має велику підтримку людей, і тому я вважаю, що в парламент повинні прийняти ті люди, які будуть сповідувати не здачу національних інтересів, а захист національних інтересів. І тому наша команда на нашому спільному засіданні підтримала кандидатуру Олега Ляшка як єдиного кандидата від українських сил по 208 округу, і ми безумовно не будемо висувати свого кандидата, а будемо закликати всі українські сили підтримати єдину кандидатуру. Це буде правильно і це посилить опозиційну команду у Верховній Раді України", - сказала Тимошенко в понеділок на брифінгу у Верховній Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер "Радикальної партії" балотуватиметься по 208 округу: "Рада без Ляшка як село без церкви"

Ляшко вже подякував "Юлі" в Twitter.

Тимошенко підтримала Ляшка на довиборах у Раду: Це посилить опозиційну команду 01

Зазначимо, що в 2016 році лідер Радикальної партії Олег Ляшко називав Юлію Тимошенко "московською зозулею".

Автор: 

вибори (6689) Ляшко Олег (1019) Тимошенко Юлія (4697) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+33
Юля вже не московська зозуля
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15.06.2020 13:43
+26
Юля еще никогда так быстро не перескакивала а оппозицию и обратно
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15.06.2020 13:42
+20
Ахметов предложил Юле кеш. Иначе она бы Ляшко (человек Ахметова) не поддержала бы.
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15.06.2020 13:46
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ну и чё она достигла? )(уй да ни)(уя! Вылетит с Рады как и Ляшко. У нас в Запорожье РПЛ уже давно нет, и "Матькивщину" Старух развалил до основания. Два лаптя пара: Олежа и Йуля...
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15.06.2020 16:52 Відповісти
Всё смешалось в доме Облонских Коли закувала та сива зозуля.
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15.06.2020 16:43 Відповісти
ТАНДЕМ. КОЗА И ДОЯР...
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15.06.2020 16:48 Відповісти
Ляшко хоть и гадость порядочная, но не такая продажная шлюха! Даже среди Шлюх есть принципы и границы внутренней ответственности и продажности. У молодой команды Зе нет никаких границ цинизма и продажности.
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15.06.2020 17:28 Відповісти
тимошенко поддержала партию взяточников и убийц , для которых рыги в раде первые партнеры - теперь ее рейтинг рухнет вниз
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15.06.2020 17:38 Відповісти
Бюту хана как партии и фракции. Юля надеется что Ляшко возьмет её в первую пятерку партийного списка на выборах
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15.06.2020 19:18 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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16.06.2020 00:35 Відповісти
Нє, ну як це: ВР та й без блазня-ветерана?!
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15.06.2020 18:24 Відповісти
Старі партії об'єднуються, тому що втрачають рейтинг
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15.06.2020 18:29 Відповісти
Отакої!
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15.06.2020 19:15 Відповісти
кричал Ляшко:" московська зозуля,московська зозуля..." висновок один єдиний-ворон воронові око не виклює! Украінська ******* політика-це орда.
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15.06.2020 20:44 Відповісти
Прохання до власників сайту, адміністрації - наведіть порядок з цими шмаркатими порохоботами, зеленими ідіотами, бо постійно сидять на сайті і засирають все одним і тим же сміттям.Неможливо нормальній людині висловити свою думку, обмінятись враженням від новин... Таке враження, що читають Цензор і пишуть коментарі одні придурки. Нехай шукають, як заробити собі на хліб.
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16.06.2020 00:50 Відповісти
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