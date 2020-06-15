Лазебна про сурогатне материнство: "До нас усе ще ставляться як до країни третього світу"

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна вважає за необхідне в найкоротші терміни вирішити правові проблеми захисту права дітей і жінок-сурогатних матерів.

"Тема сурогатного материнства є надзвичайно дискусійною і вразливою. Для Мінсоцполітики головне - це діти і захист їхніх прав. Є речі, які потрібно врегулювати на міждержавному рівні. Оскільки через неузгодженість українського та іноземного законодавства виникають проблеми з легалізацією таких дітей за кордоном", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як приклад вона навела ситуацію, коли в Іспанії законодавство не дозволяє зареєструвати дітей, народжених сурогатними матерями за кордоном і надати їм іспанське громадянство, і такі діти отримують громадянство України й надалі проходять процедуру визнання батьківства або усиновлення власними батьками.

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"Також питання про дотримання прав жінок, тому що до нас усе ще ставляться як до країни третього світу", - сказала Лазебна.

На її думку, нинішніх норм Цивільного і Сімейного кодексів, а також наказу Мінохорони здоров'я недостатньо, тому в Мінсоцполітики вважають, що треба терміново вирішити правові проблеми та захистити права дітей і жінок - сурогатних матерів.