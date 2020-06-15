Лазебна про сурогатне материнство: "До нас усе ще ставляться як до країни третього світу"
Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна вважає за необхідне в найкоротші терміни вирішити правові проблеми захисту права дітей і жінок-сурогатних матерів.
"Тема сурогатного материнства є надзвичайно дискусійною і вразливою. Для Мінсоцполітики головне - це діти і захист їхніх прав. Є речі, які потрібно врегулювати на міждержавному рівні. Оскільки через неузгодженість українського та іноземного законодавства виникають проблеми з легалізацією таких дітей за кордоном", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Як приклад вона навела ситуацію, коли в Іспанії законодавство не дозволяє зареєструвати дітей, народжених сурогатними матерями за кордоном і надати їм іспанське громадянство, і такі діти отримують громадянство України й надалі проходять процедуру визнання батьківства або усиновлення власними батьками.
"Також питання про дотримання прав жінок, тому що до нас усе ще ставляться як до країни третього світу", - сказала Лазебна.
На її думку, нинішніх норм Цивільного і Сімейного кодексів, а також наказу Мінохорони здоров'я недостатньо, тому в Мінсоцполітики вважають, що треба терміново вирішити правові проблеми та захистити права дітей і жінок - сурогатних матерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А мы не?
сейчас как к шапито Кварталу - 95..., с блазнем во главе...
а как высчитывается то?
производим все шо надо. правда "дороги" и ..... мдаааа, тут список целый
Кто же виноват что население последовательно голосует за всяких проходимцев и аферистов ?
Был всего один нормальный Президент - так решили заменить его на арлекина.
Если оградить население от блевотины, изрыгаемой ежедневно всякими Ньюсвонями и прочими Г+Г, то возможно постепенное возвращение в реальный мир.
т.е. страна - которая самолеты .... ну, проектирует и по 2-3 штуки за год делает, которая делает ступени для трамповских ракет - "третий мир"?
министр такой походу даже борщ сварить не сможет.
"министр", а дай.те.ка этим матерям работу, как не в третьем мире, а?
это как бомж бы сокрушался шо его угостили не "мохито", а "спиртито".
она точно на своем месте?
и за этот мазохизм топят совки - ыыыы, а вот когда-то....(с завода носили и обменивали на пальто, если завезли)
в любой стране есть шо если при бабле - то будут облизывать, а гражданам - на зеленку, но заплати, на аспирин, но сам принимай, раз не купил в "дружественной аптеке"
*** так, це страшнойє заблуждєнійє - ми вже пробиваємо дно якогось 100500 міра
Т.к. в большинстве такие страны были бедны и бесполезны для геополитики (поэтому их и не перетянули к себе ни те, ни эти) - со временем значение термина изменилось.
А "развивающимися странами" их назвали политкорректные м*даки. Потому что у них "развивающаяся страна" - страна, в которой нифига не развито. ИЧСХ, это ни разу не значит, что они "развиваются".
суррогатное материнство это тоже базовое ресурсное производство