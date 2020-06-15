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Лазебна про сурогатне материнство: "До нас усе ще ставляться як до країни третього світу"

Лазебна про сурогатне материнство:

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна вважає за необхідне в найкоротші терміни вирішити правові проблеми захисту права дітей і жінок-сурогатних матерів.

"Тема сурогатного материнства є надзвичайно дискусійною і вразливою. Для Мінсоцполітики головне - це діти і захист їхніх прав. Є речі, які потрібно врегулювати на міждержавному рівні. Оскільки через неузгодженість українського та іноземного законодавства виникають проблеми з легалізацією таких дітей за кордоном", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як приклад вона навела ситуацію, коли в Іспанії законодавство не дозволяє зареєструвати дітей, народжених сурогатними матерями за кордоном і надати їм іспанське громадянство, і такі діти отримують громадянство України й надалі проходять процедуру визнання батьківства або усиновлення власними батьками.

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"Також питання про дотримання прав жінок, тому що до нас усе ще ставляться як до країни третього світу", - сказала Лазебна.

На її думку, нинішніх норм Цивільного і Сімейного кодексів, а також наказу Мінохорони здоров'я недостатньо, тому в Мінсоцполітики вважають, що треба терміново вирішити правові проблеми та захистити права дітей і жінок - сурогатних матерів.

Автор: 

Міністерство соціальної політики (1269) сурогатне материнство (27) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+15
Ну так если посмотреть на размеры "заработной платы" и "пенсии" - конечно, получается страна 3-го мира.
Кто же виноват что население последовательно голосует за всяких проходимцев и аферистов ?
Был всего один нормальный Президент - так решили заменить его на арлекина.
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15.06.2020 14:02
+9
Марина Лазебная есть ярким представителем безмозглой власти бубочки. Что делает экономист, которая всю свою трудовую биографию занималась считанием бабла в пенсионном фонде в министерстве социальной политики? С одной стороны понятно как бы - особенно бубочке и ЗЕдебилам - что аналогично деньгами. Однако она возомнила себя спецом в социальной психологии, педагогике, социометрии и многих других науках, о которых ни она, ни ее сын (ждем Олежку на кормовой должности!) даже не слышали. Она засобиралась "усовершенствовать" законодательство Украины в области суррогатного материнаства (для спавки - Украина имеет одно из лучших в мире законодательств и норм в этом отношении). Знает ли это Лазебная? Она юрист? Психолог? Социальный работник с образованием? Судя по возрасту и разнице со своим сыном ее собственное образование в сфере семейных отношений состояло из программированного "залета" с выгодным браком. Такие вот дела, как говаривал Курт Воннегут. Но я почему-то, глядя на бубочку и кружающую его пошесть, совершенно неудивленный. Стоит ли здесь обсуждать нормы законодательства Украины по суррогатному материнству, если тупая бл"ядь собралась бабло на этом сшибить?
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15.06.2020 14:16
+7
Лазебная о суррогатном материнстве: "К нам все еще относятся как к стране третьего мира"

А мы не?
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15.06.2020 13:55
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Лазебная о суррогатном материнстве: "К нам все еще относятся как к стране третьего мира"

А мы не?
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15.06.2020 13:55 Відповісти
значітєльно глубже!!!
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15.06.2020 14:14 Відповісти
уже нет...
сейчас как к шапито Кварталу - 95..., с блазнем во главе...
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15.06.2020 13:58 Відповісти
Не, зебуины живут в своем выдуманном мирке, скоро прилетит волЬшебник, на Зильоном Виртальоте, и будет их вертеть
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15.06.2020 13:59 Відповісти
Не, мы уже 5-го мира, или в раде ещё 3-й мир?
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15.06.2020 13:56 Відповісти
После прихода Зеленского - 5-го
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15.06.2020 14:00 Відповісти
Жаль конечно, я помню в 90-е больше заводов работало. Щас вообще - аграрная страна. Банановая республика. Хотелось бы ошибаться.
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15.06.2020 14:03 Відповісти
95-го
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15.06.2020 14:15 Відповісти
Мы и есть страна третьего мира по большинству пунктов. И если после 2008 с этим можно было вяло спорить, то после 2014 это тупо факт.
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15.06.2020 13:56 Відповісти
да ну?
а как высчитывается то?
производим все шо надо. правда "дороги" и ..... мдаааа, тут список целый
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15.06.2020 14:05 Відповісти
Это потому что 4го нет.
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15.06.2020 13:56 Відповісти
Яка вона дурнувата!
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15.06.2020 14:02 Відповісти
Ну так если посмотреть на размеры "заработной платы" и "пенсии" - конечно, получается страна 3-го мира.
Кто же виноват что население последовательно голосует за всяких проходимцев и аферистов ?
Был всего один нормальный Президент - так решили заменить его на арлекина.
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15.06.2020 14:02 Відповісти
Мы достойны того, кого выбираем.
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15.06.2020 14:04 Відповісти
Не совсем согласен.
Если оградить население от блевотины, изрыгаемой ежедневно всякими Ньюсвонями и прочими Г+Г, то возможно постепенное возвращение в реальный мир.
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15.06.2020 14:09 Відповісти
Мммм, думаю что сказать...
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15.06.2020 14:11 Відповісти
Да что тут говорить ? Тут действовать надо.
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15.06.2020 14:11 Відповісти
Исключено. От того что ньюс и 1+1 изрыгают алкаши бухать не перестанут, суды брать взятки не перестанут, коррупция в налоговой не исчезнет и прочее.. Только товарищ Пиночет спасет это стадо.
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15.06.2020 14:15 Відповісти
Но, зачистка должна начаться с вымывания дерьма из мозгов.
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15.06.2020 14:16 Відповісти
Только товарищ Маузер спасёт это стадо.
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15.06.2020 14:39 Відповісти
Опять не тот народ попался.
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15.06.2020 14:28 Відповісти
Какой есть.
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15.06.2020 14:30 Відповісти
Та пофиг зарплаты, выступления зели на Московии посмотри. Там же не игра, там искренность
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15.06.2020 15:50 Відповісти
а шо, в країнах третього світу теж кловани у президентах?
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15.06.2020 14:03 Відповісти
Та там даже людожери есть.
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15.06.2020 14:05 Відповісти
о, новый министр?

т.е. страна - которая самолеты .... ну, проектирует и по 2-3 штуки за год делает, которая делает ступени для трамповских ракет - "третий мир"?

министр такой походу даже борщ сварить не сможет.

"министр", а дай.те.ка этим матерям работу, как не в третьем мире, а?

это как бомж бы сокрушался шо его угостили не "мохито", а "спиртито".
она точно на своем месте?
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15.06.2020 14:04 Відповісти
Щас ракеты делает даже Зимбабве, и шо? Чего вы решили что это критерий? Критерий-ВВП и уровень жизни, а не количество танков.
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15.06.2020 14:08 Відповісти
Да! я и за совок так говорю - с чего же такая "супердержавка", шо при з.п. 100 руб. кал.баса по 2.20.(если "достать" повезло), но танчиков наклепали весом с Эверест и фиделям кастратам помогли во всем мире зато.
и за этот мазохизм топят совки - ыыыы, а вот когда-то....(с завода носили и обменивали на пальто, если завезли)
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15.06.2020 14:13 Відповісти
Ж*па к нам пришла. И просвета не видно.
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15.06.2020 14:17 Відповісти
так просвєта нє відно, бо жопа нє тощая, а ПОЛНАЯ
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15.06.2020 14:24 Відповісти
Может как-то прорвёмся, а? Дети с внуками у нас же умные? Может вытянут нас с этого болота?
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15.06.2020 14:27 Відповісти
куда прорвьомся? в просвєт???
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15.06.2020 14:35 Відповісти
Ну просвет в просвет в *опе это как-то стрёмно.
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15.06.2020 14:36 Відповісти
мєж булок в саму асперу
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15.06.2020 14:40 Відповісти
и закономерно - 30 лет топтаться, смеясь шо поляки сюда ездили торговать, а потом ездить и ползать по польским полям и лизать руки их пенсионерам - я считаю - маем то шо заслужили
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15.06.2020 14:39 Відповісти
К нам относятся так как относятся - как к стране с достаточным уровнем медицины чтобы доверить вынашивание своего дитя, но экономикой страны 3го мира. То что ********* влезут сейчас помогать нравоучениями и распиламт этой самой экономике сделает только хуже.
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15.06.2020 14:04 Відповісти
но ведь рожалок тоже не в райбольницу ложат и кладут?

в любой стране есть шо если при бабле - то будут облизывать, а гражданам - на зеленку, но заплати, на аспирин, но сам принимай, раз не купил в "дружественной аптеке"
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15.06.2020 14:08 Відповісти
Госпожа Лазерная ,а сколько получают пенсионеры и чему равна минимальная зарплата ,в от и вам и ответ на ваши идиотские возмущения ,а как можно относиться к государству ,где избирателей можно купить за гречку и асфальт во дворе ,где УК это прайс-лист для работников МВД и прокуратуры .,🤫🙇😳
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15.06.2020 14:13 Відповісти
к нам все еще относятся как к стране третьего мира
*** так, це страшнойє заблуждєнійє - ми вже пробиваємо дно якогось 100500 міра
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15.06.2020 14:13 Відповісти
Лазебная
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15.06.2020 14:14 Відповісти
Марина Лазебная есть ярким представителем безмозглой власти бубочки. Что делает экономист, которая всю свою трудовую биографию занималась считанием бабла в пенсионном фонде в министерстве социальной политики? С одной стороны понятно как бы - особенно бубочке и ЗЕдебилам - что аналогично деньгами. Однако она возомнила себя спецом в социальной психологии, педагогике, социометрии и многих других науках, о которых ни она, ни ее сын (ждем Олежку на кормовой должности!) даже не слышали. Она засобиралась "усовершенствовать" законодательство Украины в области суррогатного материнаства (для спавки - Украина имеет одно из лучших в мире законодательств и норм в этом отношении). Знает ли это Лазебная? Она юрист? Психолог? Социальный работник с образованием? Судя по возрасту и разнице со своим сыном ее собственное образование в сфере семейных отношений состояло из программированного "залета" с выгодным браком. Такие вот дела, как говаривал Курт Воннегут. Но я почему-то, глядя на бубочку и кружающую его пошесть, совершенно неудивленный. Стоит ли здесь обсуждать нормы законодательства Украины по суррогатному материнству, если тупая бл"ядь собралась бабло на этом сшибить?
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15.06.2020 14:16 Відповісти
Почки продают не от хорошей жизни.
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15.06.2020 14:19 Відповісти
Тут вот Соломончик мне про почки, проданные при плохой жизни, замечает. А я в другой новости почитал опусы этой ТБ (тупая %:!%) о наследовании пенсионного стажа и денег. Скажите, уважаемый, а каковы шансы выжить будут у престарелой матери-пенсионерки (скажем, при наличии инсульта) при наличии "непутевого" сына-выпивохи, у которого не стало решимости продать почку при принятии такого закона? И будет он ее - с целью стать полноправным пенсионером - сам душить подушкой или за бутылку предложит "друзьям"? Интересно Ваше экспертное мнение.
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15.06.2020 14:44 Відповісти
трєтій мір - ето страни шо развіваюцца, а Україна дєградіруєт в турбо-рєжимє по всєм показатєлям
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15.06.2020 14:19 Відповісти
Третий мир - термин времён холодной войны. Так называли страны, не примкнувшие ни к американскому, ни к советскому лагерю. В более широком смысле - независимые страны, не участвующие в холодной войне.

Т.к. в большинстве такие страны были бедны и бесполезны для геополитики (поэтому их и не перетянули к себе ни те, ни эти) - со временем значение термина изменилось.

А "развивающимися странами" их назвали политкорректные м*даки. Потому что у них "развивающаяся страна" - страна, в которой нифига не развито. ИЧСХ, это ни разу не значит, что они "развиваются".
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15.06.2020 14:36 Відповісти
Все еще относятся как к стране третьего мира....... Ну, так и є. А що не так?
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15.06.2020 14:20 Відповісти
ми не развівающаяся страна - нас ашипочно счітают трєтьйім міром
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15.06.2020 14:25 Відповісти
А я вот не согласна, что Украина страна третьего мира! Наоборот мы развиваемся стремительно ,не знаю как в остальных сферах деятельности, но в сфере репродуктивных технологий так точно! Я вот была суррогатной мамой очень довольна, получила до 900 000 гривен и это было лучшее решение в моей жизни.
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22.12.2021 23:30 Відповісти
Самое интересное, нечего сказать. И предложить...
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15.06.2020 14:21 Відповісти
Когда ,,министр,, произносит подобное ,думаешь,как же ты ,дура, оказалась у власти?, и никогда Украине даже рядом с Испанией не сидеть ,если такие дураки у власти не дадут.
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15.06.2020 14:24 Відповісти
А как мы сами относимся к своей стране? как относится президент? мэр Кличко? каждый чиновник? Вот примеры: к моей коллеге приехала сестра с мужем из Германии (западной части) для лечения репродуктивной функции в клинике Исида (по теме материнства). Сняли на Осокорках домик на три месяца (так было надо, тем более случился карантин). Пока жили, объехали Киев, побывали на озерах, на канал, у Днепра в округе. Клаус (муж) все время удивлялся: как такое может быть, Киев имеет красивейшие жемчужины для отдыха и что с ними сотворили, все в мусоре, загажено, берега заросли, везде битые бутылки, горы окурков. В Германии у них каждые сквер, каждый ручеек это предмет гордости и заботы, а тут такое богатство природы и его не берегут. Такое возможно только у дикарей или у стран третьего мира. Ну и у нас, в Украине.
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15.06.2020 14:35 Відповісти
Украина це уникальная страна, где все относятся к ней, как к мировому гегемону, которого прочие страны третьего мира обязаны бесплатно содержать в целях общемирового спокойствия и процветания
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15.06.2020 14:56 Відповісти
основное отличие страны третьего мира это неспособность самостоятельно разрабатывать и внедрять новые технологии, в результате чего страна скатывается к ресурсному статусу тк никто в здравом уме не будет делиться способоми производства высокомаржинальной продукции
суррогатное материнство это тоже базовое ресурсное производство
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15.06.2020 15:38 Відповісти
А мали б вже як до країни "чітвьортого міра" ставитись?
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15.06.2020 16:29 Відповісти
с таким ПРЕЗЕ все будет еще всеещее и всеещее
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15.06.2020 18:22 Відповісти
Петиція про заборону сурогатного материнства в Україні : https://petition.president.gov.ua/petition/96306 .
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15.06.2020 18:35 Відповісти
Под этой петицией аж 4438 подписей ЗЕбилов. Оне даже не утруждаются почитать где-нибудь про понятие "суррогатное матернство". А некто ДанилА Гутенко (довольно странное имя и хвемилие для украинца, но кажется норм для парашенского сержанта - им невдомек, что фамилии украинцев ведут корень ОТ ПРЕДМЕТА, а не от слова "чей" - типа петров, савельев, иванов и т.п.) оказывается активный борец против того, чтобы в Украине "продавали детей". Хотя суррогатное материнство является СДАЧЕЙ НА ВРЕМЯ матки. Типа как Вы сдаете на время свой кишечник для пива, йогурта. Или какая-то женщина сдает Вам на время свое влагалище (не вижу в этом ничего плохого и допускаю эту "сделку" по любви и бесплатно). Просто кацапченок и ЗЕдебилы мыслят категориями, которые приняты в параше - нельзя что-то сдавать без платы путину (государству, розенбеграм, гитлеровской церкви - именно гитлер в СэСэСэРе церковь восстановил). И потому это "грех". А ЗЕдебилы своего мнения не имеют. Оне читают исключительно по-кацапски Лазебна про сурогатне материнство: "До нас усе ще ставляться як до країни третього світу" - Цензор.НЕТ 4279(по-розенбеговски, по-православному, по-гитлеровси). Я неправ?
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15.06.2020 22:51 Відповісти
Зачем запрещать то, что уже как бы не остановить! Это тоже самое, что пытаться остановить фуру на ходу. Сейчас суррогатное материнство чуть ли не последний шанс заработать на нормальную и достойную жизнь, просто урегулировать этот вопрос нужно, не более!
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22.12.2021 23:24 Відповісти
Если повезет попасть в программу в достойный центр, то вознаграждение оправдывает все потраченные усилия. Мне участие в программе помогло заработать на собственное жильё. Многие мои подруги последовали моему примеру и помогли бездетным парам осуществить мечту о родительстве, это же прекрасно, не так ли?
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14.02.2022 21:00 Відповісти
 
 