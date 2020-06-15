ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років ув'язнення за одержання $5 тис. хабаря
Вищий антикорупційний суд ухвалив перший вирок з ув'язненням. Депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.
Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Депутат від Радикальної партії пропонував бізнесменові за $5000 вирішити питання з правоохоронними органами. Під час одержання цих коштів Мефодія затримали", - йдеться в повідомленні.
У ВАКС додали, що депутат Київради одержав хабар за вплив на співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду з метою повернення арештованого майна. Крім п'ятирічного терміну позбавлення волі, суд постановив конфіскувати в нього автомобіль.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.
Також про це написав нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин: "Перша "посадка" Антикорсуду! ... Починаємо нити, що "невелика риба", "хіба це гроші", депутат облради це не міністр".
Нагадаємо, що Мефодій у лютому-квітні 2019 року вимагав та отримав неправомірну винагороду в розмірі $5000. У жовтні Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувачення щодо нього до Вищого антикорупційного суду. Мефодій потрапив до Київської обласної ради в жовтні 2017 року як наступний після загиблого в ДТП депутата від Радикальної партії Бориса Панченка. До цього він працював у приватних компанія.
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Уррря-аааааа ! Таварисчи Зебилы !
Игорек, ты же за ЗЕЛЕМОЙСКОГО, реши проблему, как с унитазами на Ширлане
прізд..волейболіст хренів
21.02.2020 13:59 and so one
Порох со спецназом из ЕС пришел в Генпрокуратуру и
спросил БЕНЯдиктовну "ЗА ЧТО ?" ( на чистейшем русском языке писателя Тургенева, заметьте)
но БЕНЯдиктовна предпочла уписаться и сбежать из кабинета
вот этот значек "???????????????????" до сих пор висит в душной атмосфере ее кабинета
Так фантазировать, так стараться даже пациентам «в павловке» не всем удаётся ))))
я бы так сказал
день крупной посадки совпадет с Днем Второго Пришествия.
а иначе - никак
И не 300 от Насирова...
но, не волнуйтесь, они - "вечные жиды".
все равно вернутся гадить на несчастную украинскую землю.....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Здається, є лише нюанси, коли злочин здійснено до 21.06.2017.
А за 6 млн уе - КАК В США 300 лет ?
+ клетчатое одеяло - еще и за моральный урон компенсацию выдадут...
5000=5 років
6000000=6000 років.
Или Вам областной депутат "не считается", только "народного" подавай ?
https://censor.net/news/3202037/timoshenko_podderjala_lyashko_na_dovyborah_v_radu_eto_usilit_oppozitsionnuyu_komandu
козел довго пручався, але його вмовили....
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в церковь сходи, покайся!
в церковь сходи, покайся!
Попы давеча не в моде -теперича в тренде вирус- заменяет Христа,Аллаха,Будду, и всех известных святых...
Феодально-кріпацька шльондра,а не влада.
И всё же, несмотря на крики "Ура" от первой посадки, очень быстро (либо после апелляций / кассаций, либо после вмешательства Европейского Суда по правам человека) придёт понимание, что требование общества о "крови коррупционеров" (в плане максимально возможных сроков заключения и т.п.) всё же должно иметь какие-то берега. 5 лет лишения свободы за 5 тыс. долларов - это жестокий приговор, тем более в условиях наших туберкулёзных (а теперь и коронавирусных) тюрем. Суду, конечно, виднее, он учитывал все обстоятельства при вынесении приговора (может подсудимый не раскаялся и так далее), но при вилке от 3 до 8 лет (согласно санкции статьи) назначить 5 лет за 5 тысяч - по-моему это перебор. Он и за 3 года вдали от семьи, друзей, комфорта и без свободы проклянёт тот день, когда взял в руки эти деньги . . .
Почему-то думаю, что апелляционная инстанция должна снизить размер наказания. Ну, посмотрим.
Если бы Барыгу потрясли как следует,то и ермаков бы не было.
- Это я, козёл Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...