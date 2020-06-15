ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років ув'язнення за одержання $5 тис. хабаря

Вищий антикорупційний суд ухвалив перший вирок з ув'язненням. Депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Депутат від Радикальної партії пропонував бізнесменові за $5000 вирішити питання з правоохоронними органами. Під час одержання цих коштів Мефодія затримали", - йдеться в повідомленні.

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У ВАКС додали, що депутат Київради одержав хабар за вплив на співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду з метою повернення арештованого майна. Крім п'ятирічного терміну позбавлення волі, суд постановив конфіскувати в нього автомобіль.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Також про це написав нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин: "Перша "посадка" Антикорсуду! ... Починаємо нити, що "невелика риба", "хіба це гроші", депутат облради це не міністр".

Нагадаємо, що Мефодій у лютому-квітні 2019 року вимагав та отримав неправомірну винагороду в розмірі $5000. У жовтні Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувачення щодо нього до Вищого антикорупційного суду. Мефодій потрапив до Київської обласної ради в жовтні 2017 року як наступний після загиблого в ДТП депутата від Радикальної партії Бориса Панченка. До цього він працював у приватних компанія.