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Новини Хабарники
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ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років ув'язнення за одержання $5 тис. хабаря

ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років ув'язнення за одержання $5 тис. хабаря

Вищий антикорупційний суд ухвалив перший вирок з ув'язненням. Депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Депутат від Радикальної партії пропонував бізнесменові за $5000 вирішити питання з правоохоронними органами. Під час одержання цих коштів Мефодія затримали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордний хабар у $6 млн: суд заарештував Ільяшенка на 2 місяці з можливістю застави 84 млн грн

У ВАКС додали, що депутат Київради одержав хабар за вплив на співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду з метою повернення арештованого майна. Крім п'ятирічного терміну позбавлення волі, суд постановив конфіскувати в нього автомобіль.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Також про це написав нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин: "Перша "посадка" Антикорсуду! ... Починаємо нити, що "невелика риба", "хіба це гроші", депутат облради це не міністр".

ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років увязнення за одержання $5 тис. хабаря 01

Нагадаємо, що Мефодій у лютому-квітні 2019 року вимагав та отримав неправомірну винагороду в розмірі $5000. У жовтні Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувачення щодо нього до Вищого антикорупційного суду. Мефодій потрапив до Київської обласної ради в жовтні 2017 року як наступний після загиблого в ДТП депутата від Радикальної партії Бориса Панченка. До цього він працював у приватних компанія.

Автор: 

хабар (4702) депутат (1775) облрада (283) вирок (1069) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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Топ коментарі
+17
За жалкие пять тысяч и расстрелять могут. Это ж не шесть миллионов)=
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15.06.2020 14:06
+11
аха...ха....а вот бы взял 6 лямов ничего бы ему не было....нищеброд..стыдно брать такие маленькие взятки...за это и наказан что бы не демпинговал
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15.06.2020 14:08
+11
подставили мефодия ибо мал ещё и глуп
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15.06.2020 14:09
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За жалкие пять тысяч и расстрелять могут. Это ж не шесть миллионов)=
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15.06.2020 14:06 Відповісти
зато за 250 миллионов, украденных Суркисами из Приватбанка, посадят все его руководство....... можетбыть, даже пожизненно !

Уррря-аааааа ! Таварисчи Зебилы !
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15.06.2020 14:35 Відповісти
А коли порошенка посадять? 10 млрд доларів вкрадено з НБУ в 2008 році коли порошенко був Головою Ради НБУ. Може почати потрібно не з тисяч доларів а з мільярдів доларів і саджати не одного депутата, а всю політичну верхівку яка розграбувала Україну за 30 років?
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15.06.2020 14:48 Відповісти
А чому не 100 лярдів?
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15.06.2020 14:50 Відповісти
Сума неповернутих кредитів рефінансування НБУ, виданих в 2008 році складає 77 млрд грн, що дорівнює 10 млрд. доларів по курсу на день видачі кредита. Ці кредити ніхто навіть не намагався пустити на покращення ліквідності банків, їх перевели в долари і вивели в офшори! За крадіжку 10 млрд доларів мають сісти порошенко, ющенко, стельмах, всі власники і керівники банків, які виводили державні гроші в офшори. Всі ці люди сьогодні мільярдери та мільйонери і потрібно їх всіх посадити і конфіскувати їх власність для того щоб повернути гроші в НБУ!
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15.06.2020 15:00 Відповісти
так в чем вопрос, взыщите, как рекомендует МВФ эти 77 миллиардов с Бени и ему подобных !!!!!

Игорек, ты же за ЗЕЛЕМОЙСКОГО, реши проблему, как с унитазами на Ширлане
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15.06.2020 15:03 Відповісти
порошенко та коломойський будуть сидіти в одній камері, для довічно засуджених з конфіскацією!
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15.06.2020 15:06 Відповісти
А ты помиж нымы
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15.06.2020 16:03 Відповісти
тількт у т оиму випадку, Горьок, якщо ти зробиш там сантехніку, прізд.. волейболіст хренів
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15.06.2020 17:08 Відповісти
Ігорьоня, а ти впевнений, що вони не були повернуті? То, що вони всіх взули на валютних спекуляціях - то факт, а от на рахунок неповернення всіх 77 млрд., ти прибріхуєш.
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15.06.2020 17:21 Відповісти
Гонтарева чітко заявила з трибуни ВРУ що 77 млрд грн які видані в 2008 році досі не повернуто і це вже безнадійна заборгованість, яку потрібно взискати з власників та менеджменту! Загальний обсяг рефінансування банків був сотні мільярдів гривень, але ці 77 млрд. грн виводились свідомо і відразу в офшори, отже ті хто давав ці кредити розуміли що ці гроші будуть вкрадені і фактично самі їх і виводили!
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16.06.2020 13:01 Відповісти
Зараз свинота монітори захаркає.
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15.06.2020 14:54 Відповісти
What state are you from?
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15.06.2020 15:27 Відповісти
Do you wanna spin on your monitor?06.05.2020 12:51
21.02.2020 13:59 and so one
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15.06.2020 16:08 Відповісти
Raska Federaska....
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15.06.2020 16:16 Відповісти
на этот риторический вопрос, Игорек,

Порох со спецназом из ЕС пришел в Генпрокуратуру и

спросил БЕНЯдиктовну "ЗА ЧТО ?" ( на чистейшем русском языке писателя Тургенева, заметьте)

но БЕНЯдиктовна предпочла уписаться и сбежать из кабинета

вот этот значек "???????????????????" до сих пор висит в душной атмосфере ее кабинета
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15.06.2020 15:00 Відповісти
Чому цієї інформації немає в прокуратурі?!?!?
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15.06.2020 15:26 Відповісти
Підніміть виступ Голови НБУ Гонтаревої в парламенті, там всі факти про крадіжку 10 млрд доларів для відкриття кримінального провадження викладені! Можна навіть опитати Гонтареву та всіх Голів НБУ з 2008 року і отримати реальну картину того що відбувалось! А Гепрокуратура не має часу на роботу, бо приймає участь в корупційних оборудках по закриттю кримінальних справ!
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15.06.2020 15:34 Відповісти
Бот «сулима иван» не твой брат? А может твой запасной аккаунт?
Так фантазировать, так стараться даже пациентам «в павловке» не всем удаётся ))))
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15.06.2020 16:05 Відповісти
Ой ты идиот. Жах. Папа пьющий был?
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15.06.2020 15:53 Відповісти
шо ты урякаешь......ЗА ТО ШО ОН ОТСИДИТ за 5 тысяч.....ЕМУ ВЕРНУТ 50 миллионов....ВОТ ЕСЛИ БЫЗЕЛЮ ПОСАДРИЛИ
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15.06.2020 16:14 Відповісти
Треба визначити цей день вихідним і святковим. Тіпа "день першої посадки" .
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15.06.2020 14:40 Відповісти
день образцово-показательной посадки мелкой школоты типа Мефодия

я бы так сказал

день крупной посадки совпадет с Днем Второго Пришествия.
а иначе - никак
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15.06.2020 14:56 Відповісти
Это ж не шесть миллионов)=

И не 300 от Насирова...
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Вот поэтому "посадили", чтобы не мелочился.
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15.06.2020 19:12 Відповісти
аха...ха....а вот бы взял 6 лямов ничего бы ему не было....нищеброд..стыдно брать такие маленькие взятки...за это и наказан что бы не демпинговал
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15.06.2020 14:08 Відповісти
А ТЫНЕ ЗНАЕШЬ...КУДА ЗЕЛЯДЕЛ 300 миллиардов???ЗЕЛЯ теперь богаче путина
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15.06.2020 16:16 Відповісти
Мелкая сошка из партии Шлюшко но все равно с почином.
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15.06.2020 14:08 Відповісти
А за дачу 6 лямів мабуть нагородять.
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15.06.2020 14:08 Відповісти
якщо тариф - по року за тисячу зелені, то 6 млн. дол. = 6 тис. років тюрми
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15.06.2020 14:08 Відповісти
подставили мефодия ибо мал ещё и глуп
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15.06.2020 14:09 Відповісти
по означенному выше тарифу, братьям Суркисам, как Кирилу-Мефодию, за $250 миллионов должны дать по 125 тысяч лет на каждого.

но, не волнуйтесь, они - "вечные жиды".
все равно вернутся гадить на несчастную украинскую землю.....
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15.06.2020 14:53 Відповісти
Ви за 6 "лімонів" коли саджати почнете???
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15.06.2020 14:10 Відповісти
За 5 тыс - 5 лет. А за 6 лямов сколько лет?
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15.06.2020 15:49 Відповісти
шесть.
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15.06.2020 16:04 Відповісти
Я тоже хачу 6 лимонов
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15.06.2020 16:18 Відповісти
Мария , фото (свое) в студию , могет ты фейсом не вышла , ну а если пройдешь , то возможно че-то обломится и тебе ( но не 6 конечно )
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15.06.2020 17:33 Відповісти
шо так все просто?..ФЕЙС-- и ты с лимонами??
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15.06.2020 19:56 Відповісти
не , грошей у меня не очень , но на форуме разные есть , может тебе повезет
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15.06.2020 20:03 Відповісти
Хотя ета мендель..такая курица.....шо мне кажется шо у тебя есть 6 лимонов
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15.06.2020 19:58 Відповісти
ахахаха) нашли козла отпущения!)) Мефодия)))
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15.06.2020 14:13 Відповісти
Года через 3 выйдет, интересно что за машину конфисковали и почему только часть имущества а не все.
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15.06.2020 14:15 Відповісти
Почекайте ще й не посадять.
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15.06.2020 14:18 Відповісти
Так машина и есть часть имущества..., запорожец , наверное .
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15.06.2020 14:28 Відповісти
его уже выпустили? по закону Савченко...
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15.06.2020 14:17 Відповісти
п.с. если 2,5 года тянули следствие, а он типа в СИЗО числился, то могут уже и выпустить... либо под амнистию тоже могут выносить такие приговоры...
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15.06.2020 14:18 Відповісти
Відсидів у СІЗО, у камері підвищеного комфорту 2,5 й по "закону" савченко вийшов. А от тому хто його здав схоже Жопа.
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15.06.2020 14:20 Відповісти
Закон Савченко скасований 18 травня 2017:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Здається, є лише нюанси, коли злочин здійснено до 21.06.2017.
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15.06.2020 14:38 Відповісти
Не злочин, а обрана мера пресечения - за решеткой.
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15.06.2020 14:58 Відповісти
3 года за 5000 уе
А за 6 млн уе - КАК В США 300 лет ?
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15.06.2020 14:17 Відповісти
Ты шо не умеешь пропорцию составлять???как в США----будетХ....Х=3.х6:300=5 лет нестрогого режима.А если унего есть СЕРДЦЕ и оно у него учасченно бьется---то..я так думаю...шо ничего и неукого не будет
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15.06.2020 16:24 Відповісти
То есть не прямо пропорционально надо считать , а обратно пропорционально😀😀😀
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15.06.2020 16:29 Відповісти
Если прямо пропорционально..ТО ТАГДА НАДО Зеленского первого отпистить...ибо 300 миллиардов больше чем 5 тысяч
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15.06.2020 16:38 Відповісти
оно у него учасченно бьется---то..

+ клетчатое одеяло - еще и за моральный урон компенсацию выдадут...
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15.06.2020 16:58 Відповісти
Я буду опладувати стоячи коли такий вирок брату Єрмака дасть суд. Слабо?
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15.06.2020 14:18 Відповісти
не дождетесь !!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 15:10 Відповісти
да ..они дураки....одного посадили за 2000 лет. из ОЛИМПА.и шо..???Мне на исповеди батюшка говорил...шо только ГОСПОДЬ НЕ ВОРУЕТ...потому шо весь мир принадлежит ГОСПОДУ..Тут надо думать шото другое...НАДО ДАТЬ ВОРОВАТЬ ВСЕМ.
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15.06.2020 16:42 Відповісти
Для вас депутатишка из облсовета - это ОЛИМП? Поднимите свой взор немного выше. Видите сияющие облака, из которых торчит педаль велосипеда? ОЛИМП вот там. А это так.. сатиры рогатые.
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15.06.2020 16:57 Відповісти
железный ЗМЕЙ...эта педаль веласипета----не может быть ОЛИМПОМ...ибо ОЛИМП--это совершенство.А мне просто эта педалька напоминает ОГРОМНОГО ДУРЫНДУ--маленького размера..Хотя Гитлер тоже был маленький..Вот он похож на Гитлера...но токи без усов...А почемуГИТЛЕР БЫЛ ПЛОХОЙ..потому шо его обманула женщина....Слава Богу шо у нашего Хитлера харошая женщина
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15.06.2020 19:53 Відповісти
Ну так вот же! Зебил достиг совершенства. Но не в том, в чём нормальные люди . По уровню инфантилизма и идиотии с ним могут соперничать разве что те, кто за него проголосовал. Так что в этом смысле он - идеал!
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15.06.2020 20:00 Відповісти
Проста арифметика:
5000=5 років
6000000=6000 років.
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15.06.2020 14:19 Відповісти
У "Українських суддів" іньша 3-5 тисячь - 3-5 років. 3-5 мілйонів - умовно або домашній "арешт" . Чому сподіваюсь самі здагадаєтесь
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15.06.2020 14:22 Відповісти
Не верю! Поверю после того,как начнут сажать судей,прокуроров,министров,депутатов. А пока какого то козла-Мефодия сделали козлом отпущения
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15.06.2020 14:21 Відповісти
Так он депутат

Или Вам областной депутат "не считается", только "народного" подавай ?
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15.06.2020 15:15 Відповісти
панове математики, дивіться вище, я там вже все порахував
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15.06.2020 14:23 Відповісти
А як там братик Єрмака? Ні не корупція? Діло відкрили вже?
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15.06.2020 14:24 Відповісти
вопше якийсь хльопчик
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15.06.2020 14:28 Відповісти
Радикальна партія - соратники Пороха? Чому зебіли такі тупі?

https://censor.net/news/3202037/timoshenko_podderjala_lyashko_na_dovyborah_v_radu_eto_usilit_oppozitsionnuyu_komandu
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15.06.2020 14:40 Відповісти
Забули вказати, що з відтермінуванням покараненням на пять років, почитайте рішення суду. А той, кого піймали на хабарі у мільйон, отримує відтермінування на мільйон років. Усе по зесправедливості.
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15.06.2020 14:31 Відповісти
ну, тепьйор заживем! корупцію подолано.
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15.06.2020 14:37 Відповісти
А украл бы 5 лямов, получил бы 5 месяцев условно
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15.06.2020 14:42 Відповісти
Поздравляю ВАКС с поимкой козла отпущения.
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15.06.2020 14:51 Відповісти


козел довго пручався, але його вмовили....

.
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15.06.2020 15:09 Відповісти
Та погодите. Этого цирка уже много было. Покричат-покричат, а потом по апелляции (или аппеляции, хрен их разберёшь) отпустят и привет. Да и потом, депутат облсовета.. они б ещё уборщицу привлекли за скижженые моющие..
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15.06.2020 16:53 Відповісти
Сколько же должны сидеть те, кто украл миллионы? Хоть один сидит?
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15.06.2020 14:52 Відповісти
Надеюсь, Кирилл на подходе?
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15.06.2020 14:57 Відповісти
*********** !!!!
в церковь сходи, покайся!
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15.06.2020 15:07 Відповісти
*********** !!!!
в церковь сходи, покайся! ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років ув'язнення за одержання $5 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 5077

Попы давеча не в моде -теперича в тренде вирус- заменяет Христа,Аллаха,Будду, и всех известных святых...
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15.06.2020 17:03 Відповісти
Офайненно, хто би що не казав, а перший корупціонер у буцигарні - це хоч дрібна, але перемога. Тепер шановний Олександр може "з честю" нашкрябати на стіні камери "перший нах".
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15.06.2020 15:09 Відповісти
Немає слів,цей виродок знущається з українців, глузючи "починайте нити",коли 5-ть косарів передачі з 15-и на таможні відбирають зі словами "не положено-иди в суд".
Феодально-кріпацька шльондра,а не влада.
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15.06.2020 15:10 Відповісти
Я, разумеется, за то, чтобы коррупционеров сажали. Причём, сумма взятки, конечно, имеет второстепенное значение - тут важен сам вред, который наносится общественным отношениям этой заразой. Тем более, что решался не какой-нибудь вопрос выдачи справки и т.п., а вопрос, связанный с судебно-правоохранительной сферой, то есть параллельно ещё и посягательство на авторитет государства в вопросах справедливости суда был.

И всё же, несмотря на крики "Ура" от первой посадки, очень быстро (либо после апелляций / кассаций, либо после вмешательства Европейского Суда по правам человека) придёт понимание, что требование общества о "крови коррупционеров" (в плане максимально возможных сроков заключения и т.п.) всё же должно иметь какие-то берега. 5 лет лишения свободы за 5 тыс. долларов - это жестокий приговор, тем более в условиях наших туберкулёзных (а теперь и коронавирусных) тюрем. Суду, конечно, виднее, он учитывал все обстоятельства при вынесении приговора (может подсудимый не раскаялся и так далее), но при вилке от 3 до 8 лет (согласно санкции статьи) назначить 5 лет за 5 тысяч - по-моему это перебор. Он и за 3 года вдали от семьи, друзей, комфорта и без свободы проклянёт тот день, когда взял в руки эти деньги . . .
Почему-то думаю, что апелляционная инстанция должна снизить размер наказания. Ну, посмотрим.
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15.06.2020 15:11 Відповісти
Зате у вишиванці.
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15.06.2020 15:21 Відповісти
Давайте не будем портить друг другу праздник. Первого коррупционера наказали. Глядишь, судьи ВАКС осмелеют, войдут во вкус и кого повыше накажут. С 2014 года резонансных взяток пруд пруди.
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15.06.2020 15:23 Відповісти
Первого коррупционера наказали.

Если бы Барыгу потрясли как следует,то и ермаков бы не было.
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15.06.2020 17:06 Відповісти
Все ворюги обожают вышиванки. Как опознавательный знак, как признание в кражах, корупции, разбоях и прочих формах присвоения. А если нет возможности украсть - так и любить Украину незачто.
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15.06.2020 15:38 Відповісти
А где ж он отбывать наказание будет, ежели министр юстиции и слуга суркисов Молюск зоны и сизо с молотка пустил...
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15.06.2020 15:42 Відповісти
Это сакральная жертва - ему заплатили лям зелени, чтобы отсидел 2 года и вышел. Кого-то же для вида надо сажать.
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15.06.2020 15:48 Відповісти
- Кто там ходит в огороде?
- Это я, козёл Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
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15.06.2020 15:53 Відповісти
Мало просил, на том и погорел. Спорим всех 6ти миллионники выйдут под залог в пару лямов грн... ?
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15.06.2020 16:00 Відповісти
46 лямов. Что в прочем для них месячный доход.
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15.06.2020 17:08 Відповісти
Виновен в коррупции.Депутат.Осуждён судом.Реальный срок.Блин,как будто о другой стране читаюНе,ну понятно,что был бы осуждён при гетьмане-так этот день бы красным в календаре сделали.Также,естественно,понятно,что "мелкая рыба".Но в любом случае лучше,чем предыдущее пятилетнее НИЧЕГО.Так что плюс.
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15.06.2020 16:13 Відповісти
Канарейка, сидящая у вас на руке, может клюнуть вас в лицо. Потому, что она своим крошечным мозгом не воспринимает человека целиком и защищает руку от лица. Сажатели, бл.. Ь.
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15.06.2020 16:13 Відповісти
хух. понеслось. надо крутить вместо рекламы по всем каналам эту инфу.,, рекламу пропускать никто не будет.
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15.06.2020 16:47 Відповісти
когда покажут в робе тюремной тогда и хвастайтесь .а это какой то шлак срок этот
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15.06.2020 17:01 Відповісти
морду наел хоть цуценят бей
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15.06.2020 17:43 Відповісти
А чего уж, хороший уход, хорошее питание.
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15.06.2020 19:24 Відповісти
а за 5 пимонов взятки надо давать 5 тыс лет отсидки ,
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15.06.2020 17:59 Відповісти
 
 