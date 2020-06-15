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Запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні може мати негативні наслідки, - Міжнародна організація праці

Запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні може мати негативні наслідки, - Міжнародна організація праці

Жителі країн, в яких був запроваджений другий рівень пенсійної системи, не отримали декларованої користі від його запровадження.

Про це "24 каналу" заявив національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук, передає Цензор.НЕТ.

У 1980-х роках деякі країни Латинської Америки запровадили другий рівень пенсійної системи. Першою стала Чилі, трохи пізніше: Перу, Аргентина, Колумбія та інші.

Ще 14 країн Центральної та Східної Європи, Центральної Азії вже після розвалу соціалістичного блоку приєдналися до впровадження другого рівня. За інформацією на 2018 рік, 18 країн із цих 30 скасували приватизацію пенсійної системи.

"Ні тодішні, ні майбутні пенсіонери декларованої користі від запровадження другого рівня не отримали. Усі фінансові ризики були перенесені з держави на окремих людей", - зазначив Савчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впровадження пропозицій Мінсоцполітики про накопичувальну пенсію загрожує втратою до 100 млрд грн вже зароблених пільгових виплат, - фахівці страхової математики

​ Савчук описав наслідки повної чи часткової приватизації пенсій:

- Рівень охоплення цими пенсіями не збільшився. Тобто він або залишався на тому ж рівні, або ж зменшився.
- Розмір пенсійних виплат скоротився. Збільшилася як гендерна нерівність, так і нерівність у доходах.
- Витрати на передачу управління до приватних фондів вторинної системи були значними.
- Застраховані особи, які хотіли перейти з одного приватного фонду до іншого, мали нести непомірні витрати.
- Високі адміністративні витрати самих пенсійних фондів незрівнянно вищі за адміністративні витрати державного пенсійного фонду.
- Втрата державою важелів управління. Регуляторні та наглядові функції перейшли приватним пенсійним фондам.

Експерт додає, що на основі проаналізованих даних цих країн, немає підстав очікувати, що запровадження другого рівня в Україні принесе інший, кращий результат. Натомість, усі ті негативні наслідки, з якими стикнулися зазначені країни, можуть стати реальністю й для нашої країни.

Зазначимо, що серед країн Східної Європи і колишнього СРСР, які приватизували пенсійні системи: Росія, Литва, Румунія, Словаччина, Македонія, Чехія, Вірменія, Угорщина, Казахстан, Хорватія, Польща, Латвія, Болгарія, Естонія.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики розробило законопроєкт про запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи.

Також читайте: Обов'язкову накопичувальну пенсійну систему планують запустити в 2021 році, - Лазебна

Автор: 

МОП (3) пенсійна реформа (726)


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Топ коментарі
+8
а кто сказал, что эти гаврики стремятся таким образом что-то улучшить для людей... банальное избавление от лишних расходов на рабов...
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15.06.2020 14:12
+7
Пенсия должна состоять из двух составляющих. 1. каждый гражданин Украины достигший пенсионного возраста должен получать пенсию не ниже прожиточного минимума. 2. к прожиточному минимуму уже должно добавляться накопительная пенсия, кто сколько накопил за свою никчемную жизнь.
И в третих, нужно уравнять пенсионный возраст для всех одинаково. А не мусорам другим отбросам устроили льготные выходы на пенсию в 35-45 лет, а потом занимаются бандитизмом от нечего делать
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15.06.2020 14:18
+6
Так может вы лучше мусорам и госохране повысите лучше пенсионный возраст. Или что ето за х***ня когда молодые здоровые бугаи никогда не работавшие в 35-45 лет уже пенсионеры?
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15.06.2020 14:13
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а кто сказал, что эти гаврики стремятся таким образом что-то улучшить для людей... банальное избавление от лишних расходов на рабов...
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15.06.2020 14:12 Відповісти
Вони хотять на карман грошей зірвати, все інше їм до сраки.
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15.06.2020 15:12 Відповісти
Так может вы лучше мусорам и госохране повысите лучше пенсионный возраст. Или что ето за х***ня когда молодые здоровые бугаи никогда не работавшие в 35-45 лет уже пенсионеры?
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15.06.2020 14:13 Відповісти
Лохотрон починає і виграє.
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15.06.2020 14:14 Відповісти
Десь під схожою темою бачив доволі розумний коментар і трішки його змінив:
Якщо людина працює офіційно та відраховує до ПФ, то вона має право на пенсію. Всім, хто так працює держава гарантує мінімальну пенсію, а все, що людина відкладе на інший рахунок - то вже справа кожної окремої людини. Ті, хто працює на держ.службі - мають право на повну державну пенсію, розмір якої залежить від стажу на державній посаді...
Розумію, що сире, але ідея, на мою думку, зовсім не погана
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15.06.2020 14:17 Відповісти
Звертаєшся в бугальтерію щоб вони перечисляли на твій окремий рахунок в банку певний відсоток зарплати. Всі діла.
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15.06.2020 14:21 Відповісти
Десь так, але, зважаючи на розвиток економіки, треба ще ті кошти переводити у валюту, щоб не знецінилися після чергової шахрайської схеми від "поважного бізнесмена" (за словами найвеличнішого)...
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15.06.2020 14:39 Відповісти
У нас в Канаде именно так всё и работает. Я, работая на госорганизацию, отчисляю на стандартную пенсию как все, и ещё отдельно (раз в три больше) на пенсию для госслужащих. А в частном секторе люди отчисляют на свои пенсионные счета. И всё это не облагается подоходным сейчас, а будет облагаться при снятии.
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15.06.2020 17:57 Відповісти
Пенсия должна состоять из двух составляющих. 1. каждый гражданин Украины достигший пенсионного возраста должен получать пенсию не ниже прожиточного минимума. 2. к прожиточному минимуму уже должно добавляться накопительная пенсия, кто сколько накопил за свою никчемную жизнь.
И в третих, нужно уравнять пенсионный возраст для всех одинаково. А не мусорам другим отбросам устроили льготные выходы на пенсию в 35-45 лет, а потом занимаются бандитизмом от нечего делать
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15.06.2020 14:18 Відповісти
2. к прожиточному минимуму уже должно добавляться накопительная пенсия, кто сколько накопил за свою никчемную жизнь.

Ну в реальной жизни так оно и есть. И копишь в той форме, что тебе удобно, и дармоедов никаких не содержишь...
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15.06.2020 14:26 Відповісти
Запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні може мати негативні наслідки, - Міжнародна організація праці - Цензор.НЕТ 417
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15.06.2020 14:37 Відповісти
Кто сказал, что государство точно должно заниматься вопросом пенсий? Особенно наше.
Личные накопления - вопрос частный
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15.06.2020 14:44 Відповісти
Врут все, украинские пенсы - самые щастливые в мире, не знают куда деваться от светящихся на них со всех сторон грошей
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15.06.2020 14:51 Відповісти
В Чехии пенсионная система - государственная.
Кто писал эту заметку???
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15.06.2020 15:05 Відповісти
Зєльоні мочать лахов, що за них голосували! Оце прикол!
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15.06.2020 15:13 Відповісти
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.

Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР.

Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)

Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.

Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
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15.06.2020 16:11 Відповісти
Хорошее дело, надо ещё и название МММ.
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15.06.2020 16:31 Відповісти
З заяви Міжнародної організації праці випливає, що середня пенсія в Україні - 2 тисячі грн. - це дуже добре, І нічого не треба робити для її збільшення. А може реально вивести бізнес з тіні, щоб він платив 100% податків, проконтролювати рух його коштів в офшори, реально перевірити, чому деякі бізнесмени при офіційній зарплаті у 10-20 тисяч їздять на авто ціною в мільйони і т.д. ? І навіщо нас порівнювати з Колумбією, де весь бізнес контрольований наркобаронами чи з дуже специфічними латиноамериканськими країнами, де ледь не вчора були військові корумповані режими? Може краще хоча б порівняти з Албанією, де ВВП, середня зарплата і пенсія вищі від наших? В країні, де немає великої промисловості, яка не освоює космос.... То може питання в чесності (патріотизмі) бізнесу???
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15.06.2020 17:07 Відповісти
Странный эксперт.
Во всех странах с успешной пенсионной системой (Нидерланды, Дания, Австралия и т.д.), есть второй уровень. Т.е. есть гарантированные выплаты от государства + частные пенсионные фонды.
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15.06.2020 17:47 Відповісти
 
 