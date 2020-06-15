Запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні може мати негативні наслідки, - Міжнародна організація праці
Жителі країн, в яких був запроваджений другий рівень пенсійної системи, не отримали декларованої користі від його запровадження.
Про це "24 каналу" заявив національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук, передає Цензор.НЕТ.
У 1980-х роках деякі країни Латинської Америки запровадили другий рівень пенсійної системи. Першою стала Чилі, трохи пізніше: Перу, Аргентина, Колумбія та інші.
Ще 14 країн Центральної та Східної Європи, Центральної Азії вже після розвалу соціалістичного блоку приєдналися до впровадження другого рівня. За інформацією на 2018 рік, 18 країн із цих 30 скасували приватизацію пенсійної системи.
"Ні тодішні, ні майбутні пенсіонери декларованої користі від запровадження другого рівня не отримали. Усі фінансові ризики були перенесені з держави на окремих людей", - зазначив Савчук.
Савчук описав наслідки повної чи часткової приватизації пенсій:
- Рівень охоплення цими пенсіями не збільшився. Тобто він або залишався на тому ж рівні, або ж зменшився.
- Розмір пенсійних виплат скоротився. Збільшилася як гендерна нерівність, так і нерівність у доходах.
- Витрати на передачу управління до приватних фондів вторинної системи були значними.
- Застраховані особи, які хотіли перейти з одного приватного фонду до іншого, мали нести непомірні витрати.
- Високі адміністративні витрати самих пенсійних фондів незрівнянно вищі за адміністративні витрати державного пенсійного фонду.
- Втрата державою важелів управління. Регуляторні та наглядові функції перейшли приватним пенсійним фондам.
Експерт додає, що на основі проаналізованих даних цих країн, немає підстав очікувати, що запровадження другого рівня в Україні принесе інший, кращий результат. Натомість, усі ті негативні наслідки, з якими стикнулися зазначені країни, можуть стати реальністю й для нашої країни.
Зазначимо, що серед країн Східної Європи і колишнього СРСР, які приватизували пенсійні системи: Росія, Литва, Румунія, Словаччина, Македонія, Чехія, Вірменія, Угорщина, Казахстан, Хорватія, Польща, Латвія, Болгарія, Естонія.
Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики розробило законопроєкт про запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи.
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Якщо людина працює офіційно та відраховує до ПФ, то вона має право на пенсію. Всім, хто так працює держава гарантує мінімальну пенсію, а все, що людина відкладе на інший рахунок - то вже справа кожної окремої людини. Ті, хто працює на держ.службі - мають право на повну державну пенсію, розмір якої залежить від стажу на державній посаді...
Розумію, що сире, але ідея, на мою думку, зовсім не погана
И в третих, нужно уравнять пенсионный возраст для всех одинаково. А не мусорам другим отбросам устроили льготные выходы на пенсию в 35-45 лет, а потом занимаются бандитизмом от нечего делать
Ну в реальной жизни так оно и есть. И копишь в той форме, что тебе удобно, и дармоедов никаких не содержишь...
Личные накопления - вопрос частный
Кто писал эту заметку???
Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР.
Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
Во всех странах с успешной пенсионной системой (Нидерланды, Дания, Австралия и т.д.), есть второй уровень. Т.е. есть гарантированные выплаты от государства + частные пенсионные фонды.