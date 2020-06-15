Такої навали пневмоній не бачив за всі 24 роки своєї трудової діяльності, - головлікар лікарні в Сарнах Іванюк

У центральній районній лікарні в Сарнах Рівненської області змушені додатково залучати медперсонал: у регіоні локальний спалах коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головлікар лікарні Василь Іванюк, передає Цензор.НЕТ.

За словами медика, в реанімації зараз шість важких хворих (один вкрай важкий, він на неінвазивному апараті ШВЛ).

В інфекційному відділенні лікарні - 23 хворих, висока температура у чотирьох, всім їм потрібен додатковий кисень, "стан здоров'я тяжкий, у решти пацієнтів - середньої тяжкості". Двоє пацієнтів були виписані, натомість троє переведені з обсерваційного відділення. На обсервації в терапевтичному корпусі - 43 пацієнти, всі з пневмонією, у 15 з них висока температура, у травматології - ще сім хворих (у тому числі вагітна жінка з важкою пневмонією).

"Друзі, скажу так, за всю свою трудову діяльність, а вона налічує 24 роки, такої навали пневмоній я ще не бачив, і, думаю, мої колеги теж", - підсумував він.

За словами лікаря, надійшло ще 10 хворих з пневмоніями, вже є п'ять ПЛР-підтверджень про коронавірус. Він уточнює, що всі хворі - або із смт Клесів, або з навколишніх сіл: "На жаль, всі з одного осередку".

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"Ми змушені додатково залучати медичний персонал для надання допомоги хворим. За тиждень вся медична спільнота має святкувати своє професійне свято, але яке може бути святкування, коли таке напруження, завантаження і така ситуація. Коли більша частина лікарні вже сьогодні на "передку". Я думаю, що все рівно людям зробимо приємні "сюрпризи", бо для чого тоді ми це все робимо. Наші медичні працівники гідні найвищої похвали і шанувань. Сили і терпіння Вам, мої дорогі колеги. Усім дякую за підтримку і розуміння. Господи!!! Допоможи нам усім у цій нелегкій боротьбі", - додав він.