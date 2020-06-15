Такої навали пневмоній не бачив за всі 24 роки своєї трудової діяльності, - головлікар лікарні в Сарнах Іванюк
У центральній районній лікарні в Сарнах Рівненської області змушені додатково залучати медперсонал: у регіоні локальний спалах коронавірусної хвороби.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головлікар лікарні Василь Іванюк, передає Цензор.НЕТ.
За словами медика, в реанімації зараз шість важких хворих (один вкрай важкий, він на неінвазивному апараті ШВЛ).
В інфекційному відділенні лікарні - 23 хворих, висока температура у чотирьох, всім їм потрібен додатковий кисень, "стан здоров'я тяжкий, у решти пацієнтів - середньої тяжкості". Двоє пацієнтів були виписані, натомість троє переведені з обсерваційного відділення. На обсервації в терапевтичному корпусі - 43 пацієнти, всі з пневмонією, у 15 з них висока температура, у травматології - ще сім хворих (у тому числі вагітна жінка з важкою пневмонією).
"Друзі, скажу так, за всю свою трудову діяльність, а вона налічує 24 роки, такої навали пневмоній я ще не бачив, і, думаю, мої колеги теж", - підсумував він.
За словами лікаря, надійшло ще 10 хворих з пневмоніями, вже є п'ять ПЛР-підтверджень про коронавірус. Він уточнює, що всі хворі - або із смт Клесів, або з навколишніх сіл: "На жаль, всі з одного осередку".
"Ми змушені додатково залучати медичний персонал для надання допомоги хворим. За тиждень вся медична спільнота має святкувати своє професійне свято, але яке може бути святкування, коли таке напруження, завантаження і така ситуація. Коли більша частина лікарні вже сьогодні на "передку". Я думаю, що все рівно людям зробимо приємні "сюрпризи", бо для чого тоді ми це все робимо. Наші медичні працівники гідні найвищої похвали і шанувань. Сили і терпіння Вам, мої дорогі колеги. Усім дякую за підтримку і розуміння. Господи!!! Допоможи нам усім у цій нелегкій боротьбі", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Так что государство сработало. Есть, конечно, варианты, когда граждане нарушают- это уже вопрос воспитания и элементарного пофигизма.
То , о чем вы говорите, имело место ещё в начале пандемии, когда весь мир, не только Украина , были застигнуты врасплох. Готовых рецептов не было и не могло быть.
Касаемо моря, и что? Столпотворения нет, если вы об этом.
Что там где "ходило"? Сколько "смертей"?
Домыслы и конспирология!
Где пруфы и статистика?
Где фото и видео с телефонов?
Где заснятые очереди скорых на прием?
В "ноябре-феврале" больных пневмонией НЕ КЛАЛИ в инфекционные больницы.
Вот ты и прокололся.
поэтому в Украине болели с ноября -февраль Центр-Восток_Юг, а сейчас волна на Западе т.к. многие приехали с европы ...
Я не чула про неймовірну смертність.
По моему, если бы они были из разных очагов было бы более печально.
Переход между языками есть в любой версии в меню сверху справа. Если покликать, то увидишь, что новости по кацапски появляются первыми, а некоторые новости в украинском канале могут вообще не появится.
И наоборот - это как начальство укажет.
Как интересно... те чем хуже у вас зубы, чем больше там пломб, протезов итд, тем лучше медицина? На фиг эту бормашину - не хочу, чтоб меня много лечили - хочу быть здоровым.
Если пишешь на украинском, еще не факт, что есть мозги.
Так зрозуміла, другий Ваш колега у лікарні теж не лежав і обоє обійшлися без ускладення у вигляді пневмонії.
От в тому то і справа, що вірус був в Україні вже значно раніше.
І ніхто нічого особливого не відзначав і не документував, не здіймав тривогу.
І колеги спілкувалися з родинами, масок / рукавичок не носили ...
Зі слів знайомих про велику кількість пневмоній вдома в кінці осені - січень-лютий, йшлося про важку та атипову. Ще в одних знайомих син нещодавно помер від пневмонії, але тести вірус не показали.
Просто пневмонія. Хтозна, може, не визначили.
Таке враження, що ніхто толком нічого не знає до кінця: де пневмонія від вірусу, де - без вірусу, коли вірус є і коли нема.
Ніби вгадують. А тести так, для записування, як зручніше.
реально облегчали дыхание； второй был в обычной районной поликлинике, без анализов сразу сильный назначили антибиотик+пробиотики, ЛАЗОЛВАН для облегчения отхода мокроты, чтобы убрать кашель таблетки травы термопсиса, сам применял домашние методы: чай с лимоном, красное вино сухое. Вот два подхода медицины: платная - по результатам анализов, районная киевская - по традиции исходя из симптомов. Слава Богу, не залечили... Выздоровели оба через две недели. Но общая слабость, неспособность сконцентрироваться, быстрое утомление проходили еще месяца два.
Коспоть, у которого даже егО наместник(Пипа Римский) обосрался, должен услышать вопль рядового раба шоб забрать взад вирус взад, насланный "за грехи наши"(сотона же наслала), сев на бутылку из-за вируса(Коспоть не помогает чет), споссет ы сахарнит?
......
Правду говорят - самые отстойные страны - те у которых православие.
я не смеюсь, поскольку уже даже и не смешны эти стенания, противоречивые, показушные и вызывающие, да, смех))
Чим твоя віра вірніша?
Обоснуй.
Или не утверждающий = должен доказывать?
я вот те, без обид, скажу шо дай мне тыщу евро и завтра я те принесу 5х5 500-евровых банкнот - поверишь?
так и тут. ты мне скажешь - докажи шо "неналюбишь", ну вот - и именно я тебе должен доказать.
так и с попами. кстати, "юог" - это профессия.
это как бы дядь Васю называть "Мужик"(но мужиков сотни миллионов).
и кстати, мне 1 молдаван грил шо "чувак" - это кастрированный баран(в животноводстве), так что, мужик, я ниче доказывать не буду т.к. не должен.
Все это говорит о том, что вместо предоставления людям реальной и релевантной информации лахматят бабушку (или другими словами - по пи..де ладошкой)
А всего собираются построить три такие больницы. https://rg.ru/2020/02/26/reg-cfo/v-moskve-postroiat-tri-novye-infekcionnye-bolnicy.html
https://censor.net/comments/locate/3202049/019214e3-1612-70c0-89d0-c664c6c7401e