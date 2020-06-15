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За час карантину кількість безробітних в Україні зросла майже на 155 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

За час карантину кількість безробітних в Україні зросла майже на 155 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Кількість безробітних із 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Державна служба зайнятості.

Згідно з її даними, за минулий тиждень із 9 по 12 червня цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних порівняно із 23,7 тис. тижнем раніше.

Як демонструє статистика Держслужби зайнятості, кількість одержувачів допомоги з безробіття зросла за минулий тиждень на 15 тис. осіб - до 430,4 тис. осіб.

Відомство також уточнило, що станом на 15 червня до центрів зайнятості надійшло 34 тис. пакетів документів від підприємців і компаній на оформлення допомоги з часткового безробіття, з них 16 тис. - від фізичних осіб-підприємців без найманих працівників.

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Щодо 14 тис. таких запитів ухвалено позитивні рішення для виплат більш ніж 125 тис. співробітників, зазначила Держслужба зайнятості.

"Направлено на виплату допомоги з часткового безробіття 415,1 млн грн", - зазначила пресслужба відомства.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 27 квітня надав 4,7 млрд грн для виплати допомоги з часткового безробіття на період карантину. Нею можуть скористатися роботодавці та приватні підприємці (незалежно від наявності найманих працівників), які зупинили або скоротили свою діяльність через карантин.

Автор: 

безробіття (543) Держслужба зайнятості (171) Кабмін (14085)


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Топ коментарі
+3
Цензор ведет прокацапскую политику стимулируя людей читать новости по русски, т.к. сперва они появляются на русском анале, причем с обязательным переводом на кацапский, а потом, когда их уже все прочитали и они не актуальны, постят на украинский канал. Это как понимать? Почему русскоязычный канал в приоритете перед украинским???
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15.06.2020 14:33
+2
Днями на "Першому" у Ганапольського якась слуга народу рвала на собі спідню білизну, що Шмигаль і його зєльоная *******, створили 150 тисяч робочих місць! Оце мабуть саме вони і є.
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15.06.2020 14:31
+1
Вот жеж бездельники, пусть идут плитку ложат, как завещал премьер Шморгаль
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15.06.2020 14:27
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Вот жеж бездельники, пусть идут плитку ложат, как завещал премьер Шморгаль
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15.06.2020 14:27 Відповісти
І как учіт камуністіческая зільоная партія.
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15.06.2020 14:32 Відповісти
Зеленые для того и карантин организовывали и ложнопандемию, чтобы олиграхи богатели, а народ терял работу и нищал. Все свои задачи выполнили.
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15.06.2020 15:00 Відповісти
Бубачка понавозив безробітних.
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15.06.2020 14:30 Відповісти
Днями на "Першому" у Ганапольського якась слуга народу рвала на собі спідню білизну, що Шмигаль і його зєльоная *******, створили 150 тисяч робочих місць! Оце мабуть саме вони і є.
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15.06.2020 14:31 Відповісти
Ну правильно. Пусть с голоду дохнут. Это и есть главная цель дурантинов. Мировая элита как раз и переживает о золотом миллиарде.
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15.06.2020 14:31 Відповісти
Цензор ведет прокацапскую политику стимулируя людей читать новости по русски, т.к. сперва они появляются на русском анале, причем с обязательным переводом на кацапский, а потом, когда их уже все прочитали и они не актуальны, постят на украинский канал. Это как понимать? Почему русскоязычный канал в приоритете перед украинским???
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15.06.2020 14:33 Відповісти
Гугл глючить патамушта.
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15.06.2020 14:34 Відповісти
Гугл тут не при чем, это конкретная пророссийская политика. Вот почему здесь в коментах выливают тонны говна на ЗЕ и никто этих тролей не банит..
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15.06.2020 14:41 Відповісти
Хе-хе! Я теж не відстаю від них і при нагоді теж виливаю на нього відро лайна.
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15.06.2020 14:48 Відповісти
Вот поэтому сперва новости пишут по кацапски, что бы такие как ты ху йлотроли паРашинские, русскоязычные могли быстро её прочитать и быстро ответить заняв верхние рядки коментов. А если бы наоборот, то пока переведут, пока осилят, а коментов уже набежит куча.
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15.06.2020 14:52 Відповісти
Дивно читати це на тому самому "кацапському"... Особливо у відповідь на коментар, написаний мовою...
Як там по-кацапскі (саме так правильно, через дефіс): "Чудньі дєла твоі, Господі!"
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15.06.2020 14:58 Відповісти
Спершу тут новини пишуть кацапською, щоб такі як ти руськомовні ху йлотролі паРашинські могли її скоріше прочитати, щоб заняти верхні рядки коментів. А якщо інакше, то поки переведуть, поки обміркують та коментів вже куча набіжить.
Так тобі зрозуміло?
То, що дозволене мені не дозволене українському порталу, якщо він реально український та проукраїнський.
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15.06.2020 15:10 Відповісти
Ти не перший, кому я скажу таке:
Чисто мокшанська звичка переводити розмову на особистість опонента, ображати особу, з якою спілкується. При цьому наявність фактів чи доказів в полеміці, за звичай, відсутня...
Я лишень констатував факт відповіді "московскім нарєчієм велікорусского язьіка" (як називав насправді "русскій" В. Даль) на допис мовою. І подальший мій коментар виходив з цього факту. Доволі елементарний ланцюжок "причина-наслідок"
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15.06.2020 15:27 Відповісти
Безробіття на березень 2019 року складало 340,7 тис. (https://buh.ligazakon.net/news/185621_bezrabotitsa-v-marte-sokratilos-na-7 )
Те ж саме на початок травня нинішнього - 456,8 тис. (https://prm.ua/kilkist-bezrobitnih-v-********-perevishhila-450-tisyach-osib/ )
Це лише цифри. Думай...Те...
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15.06.2020 14:34 Відповісти
Думайте тільки, що зараз багатьох безробітних позбавляють можливості заробляти гроші в чужих країнах. Заробітчани своїми переводами з-за кордону тримали цю вбиту економіку.
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15.06.2020 14:37 Відповісти
У фракції "Слуга Народу" серед 247 народних депутатів є 153 мільйонери, відтак https://zik.ua/news/politics/tymoshenko_ofitsiino_stala_dolarovoiu_milionerkoiu_967355 мільйонером є кожен другий депутат монобільшості. Про це https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3919736181401442?__xts__[0]=68.ARD2u4I8p7zVtjGPIJ1_ypkV_xDY8JTVP4b-WsHSmCNnS28pO3hZMZ8R-4HqSD2bIViBTntf1_zGNAEdKJUcUKwl4c6kXpdtnUFgdHtlm5N7saB9uXYypT6vMoReXnawSJ47eHyCc098MLKsOFtpiLTpVGdVjHZaoQGUaQo_Mfb5nRAZPLl6lyDbj7u3Uq6OmE5HbXLMrBvG2_JqoOtSQnTCLjVomR8o6sPRsp2g116aPH7prJ3M-ou3CZRGjkpD9a3ZoiFrR8nJTOC3UN70rnOe0B_3C5dP7qLFYHGqPcpTiFBmlqVdHA7iDfkxpoLxw3BnQjrOCto48G61apge6Q&__tn__=-R повідомили у громадській організації "Комітет виборців України" з посиланням на декларації нардепів.
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15.06.2020 16:18 Відповісти
 
 