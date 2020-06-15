За час карантину кількість безробітних в Україні зросла майже на 155 тис. осіб, - Держслужба зайнятості
Кількість безробітних із 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Державна служба зайнятості.
Згідно з її даними, за минулий тиждень із 9 по 12 червня цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних порівняно із 23,7 тис. тижнем раніше.
Як демонструє статистика Держслужби зайнятості, кількість одержувачів допомоги з безробіття зросла за минулий тиждень на 15 тис. осіб - до 430,4 тис. осіб.
Відомство також уточнило, що станом на 15 червня до центрів зайнятості надійшло 34 тис. пакетів документів від підприємців і компаній на оформлення допомоги з часткового безробіття, з них 16 тис. - від фізичних осіб-підприємців без найманих працівників.
Щодо 14 тис. таких запитів ухвалено позитивні рішення для виплат більш ніж 125 тис. співробітників, зазначила Держслужба зайнятості.
"Направлено на виплату допомоги з часткового безробіття 415,1 млн грн", - зазначила пресслужба відомства.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 27 квітня надав 4,7 млрд грн для виплати допомоги з часткового безробіття на період карантину. Нею можуть скористатися роботодавці та приватні підприємці (незалежно від наявності найманих працівників), які зупинили або скоротили свою діяльність через карантин.
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камуністіческаязільоная партія.
Як там по-кацапскі (саме так правильно, через дефіс): "Чудньі дєла твоі, Господі!"
Так тобі зрозуміло?
То, що дозволене мені не дозволене українському порталу, якщо він реально український та проукраїнський.
Чисто мокшанська звичка переводити розмову на особистість опонента, ображати особу, з якою спілкується. При цьому наявність фактів чи доказів в полеміці, за звичай, відсутня...
Я лишень констатував факт відповіді "московскім нарєчієм велікорусского язьіка" (як називав насправді "русскій" В. Даль) на допис мовою. І подальший мій коментар виходив з цього факту. Доволі елементарний ланцюжок "причина-наслідок"
Те ж саме на початок травня нинішнього - 456,8 тис. (https://prm.ua/kilkist-bezrobitnih-v-********-perevishhila-450-tisyach-osib/ )
Це лише цифри. Думай...Те...