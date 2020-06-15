За час карантину кількість безробітних в Україні зросла майже на 155 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Кількість безробітних із 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Державна служба зайнятості.

Згідно з її даними, за минулий тиждень із 9 по 12 червня цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних порівняно із 23,7 тис. тижнем раніше.

Як демонструє статистика Держслужби зайнятості, кількість одержувачів допомоги з безробіття зросла за минулий тиждень на 15 тис. осіб - до 430,4 тис. осіб.

Відомство також уточнило, що станом на 15 червня до центрів зайнятості надійшло 34 тис. пакетів документів від підприємців і компаній на оформлення допомоги з часткового безробіття, з них 16 тис. - від фізичних осіб-підприємців без найманих працівників.

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Щодо 14 тис. таких запитів ухвалено позитивні рішення для виплат більш ніж 125 тис. співробітників, зазначила Держслужба зайнятості.

"Направлено на виплату допомоги з часткового безробіття 415,1 млн грн", - зазначила пресслужба відомства.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 27 квітня надав 4,7 млрд грн для виплати допомоги з часткового безробіття на період карантину. Нею можуть скористатися роботодавці та приватні підприємці (незалежно від наявності найманих працівників), які зупинили або скоротили свою діяльність через карантин.