Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі "тупик Коломойського". ДОКУМЕНТ
Мер Дніпра Борис Філатов офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка на "тупик Коломойського".
Про це Філатов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно міський голова Дніпра офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка на тупик Коломойського. Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви:"Вулиця Змита" і "Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1" з розміщенням на фасадах барельєфів із зображенням журналістів - авторів фальшивок. Комісії запропоновано провести в Дніпрі широкі громадські слухання серед жителів територіальної громади з метою обговорення нових назв", - йдеться в повідомленні.
За словами Філатова, "контрольований одіозним олігархом телеканал, заявив на всю Україну", що вулицю Короленка "повністю змило дощем після дорогої реконструкції".
"Хоча ця вулиця в абсолютно цілому стані стоїть собі спокійно в центрі обласного центру. Ця вулиця тепер як ховрах, якого люди, які називають себе журналістами, не бачать, а він є. І тепер вона стане пам'ятником їхньої брехні, підлості і безчестя. .. . І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським "ДніпрАрена".Ймовірна нова назва "АренаБена". Далі - скрізь, де ця людина відзначилася в рідному місті", - підкреслив мер Дніпра.
У письмовій пропозиції Філатова йдеться: "У зв'язку з відсутністю цієї вулиці на карті я змушений звернутися до міської комісії з присвоєння найменувань (перейменувань) вулицями, провулками, проспектам, площам, парків, скверів, мостів та інших об'єктів, розташованих на території міста Дніпра, з проханням розглянути перейменування колишньої вулиці Короленка".
"Для вулиці пропонують три нові назви. "Вулиця Змита" - як історичний місток між минулим і сьогоденням, а також реальний стан речей у Дніпрі. "Балка Медіахолдинг УНІАН і 1+1" - як увічнення пам'яті про інформаційні ресурси, які першими звернули увагу на "відсутність наземної і підземної частини колишньої вулиці Короленка". Ще одне запропоноване найменування - тупик Ігоря Валерійовича Коломойського", - йдеться в повідомленні.
Філатов просить членів комісії невідкладно розглянути ініціативу про перейменування змитої дощем вулиці Короленка, вибрати кращий варіант, який найбільше відповідає запитам суспільства, і, після проведення громадських слухань, подати відповідні пропозиції Дніпровській міській раді для затвердження.
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за бубачкупротив Порошенко.
Дружили-дружили два еврея, а потом поссорились и один сразу оказался "одиозным олигархом", а кто другой, нам тоже скоро доложат.
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Близько половини народних депутатів з фракції "Слуги народу" є гривневими мільйонерами.
Понеділок, 15 червня 2020, 14:26
Про це повідомив "Комітет виборців України" з посиланням на декларації депутатів.
Уточнюється, що мільйонерами в національній валюті є 153 депутати з 247 народних обранців фракції "Слуги народу".
Зокрема, десятки мільйонів гривень заощаджень задекларували народні депутати Андрій Герус, і Гео Лерос, а також голова фракції Давид Арахамія.
Найбагатшими серед депутатів фракції є:
Олег Воронько - 123 млн. Грн .;
Олександр Сова - 79 млн. Грн .;
Андрій Герус - 38 млн. Грн .;
Роман Мулик - 24 млн. Грн .;
Остап Шипайло - 22 млн. Грн .;
Руслан Горбенко - 22 млн. Грн .;
Олександр Трухін - 21 млн. Грн .;
Давид Арахамія - 21 млн. Грн .;
Гео Лерос - 20 млн. Грн .;
Артем Культенко - 19 млн. Грн.
У Шевченківському районному суді Києва, де 15 червня триває засідання з розгляду питання про обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку, кілька публічних осіб попросили про взяття активіста на поруки.
З такими заявами виступила колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, колишній в'язень угруповання «ЛНР» Володимир Жемчугов, депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Ольга Стефанишина та інші політики й громадські діячі.
Біля будівлі суду посилена охорона, присутні представники поліції і Нацгвардії. Після 14:00 під судом відбулися сутички силовиків та демонстрантів, які прийшли на підтримку Стерненка. Причина сутички наразі не відома.
Но пока зЭ его крышует....
Кстати, как насчет Шутовского заезда?