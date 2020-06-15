Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі "тупик Коломойського". ДОКУМЕНТ

Мер Дніпра Борис Філатов офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка на "тупик Коломойського".

Про це Філатов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно міський голова Дніпра офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка на тупик Коломойського. Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви:"Вулиця Змита" і "Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1" з розміщенням на фасадах барельєфів із зображенням журналістів - авторів фальшивок. Комісії запропоновано провести в Дніпрі широкі громадські слухання серед жителів територіальної громади з метою обговорення нових назв", - йдеться в повідомленні.

За словами Філатова, "контрольований одіозним олігархом телеканал, заявив на всю Україну", що вулицю Короленка "повністю змило дощем після дорогої реконструкції".

"Хоча ця вулиця в абсолютно цілому стані стоїть собі спокійно в центрі обласного центру. Ця вулиця тепер як ховрах, якого люди, які називають себе журналістами, не бачать, а він є. І тепер вона стане пам'ятником їхньої брехні, підлості і безчестя. .. . І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським "ДніпрАрена".Ймовірна нова назва "АренаБена". Далі - скрізь, де ця людина відзначилася в рідному місті", - підкреслив мер Дніпра.

У письмовій пропозиції Філатова йдеться: "У зв'язку з відсутністю цієї вулиці на карті я змушений звернутися до міської комісії з присвоєння найменувань (перейменувань) вулицями, провулками, проспектам, площам, парків, скверів, мостів та інших об'єктів, розташованих на території міста Дніпра, з проханням розглянути перейменування колишньої вулиці Короленка".

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"Для вулиці пропонують три нові назви. "Вулиця Змита" - як історичний місток між минулим і сьогоденням, а також реальний стан речей у Дніпрі. "Балка Медіахолдинг УНІАН і 1+1" - як увічнення пам'яті про інформаційні ресурси, які першими звернули увагу на "відсутність наземної і підземної частини колишньої вулиці Короленка". Ще одне запропоноване найменування - тупик Ігоря Валерійовича Коломойського", - йдеться в повідомленні.

Філатов просить членів комісії невідкладно розглянути ініціативу про перейменування змитої дощем вулиці Короленка, вибрати кращий варіант, який найбільше відповідає запитам суспільства, і, після проведення громадських слухань, подати відповідні пропозиції Дніпровській міській раді для затвердження.



