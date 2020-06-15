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Новини
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Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі "тупик Коломойського". ДОКУМЕНТ

Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка на "тупик Коломойського".

Про це Філатов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно міський голова Дніпра офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка на тупик Коломойського. Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви:"Вулиця Змита" і "Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1" з розміщенням на фасадах барельєфів із зображенням журналістів - авторів фальшивок. Комісії запропоновано провести в Дніпрі широкі громадські слухання серед жителів територіальної громади з метою обговорення нових назв", - йдеться в повідомленні.

За словами Філатова, "контрольований одіозним олігархом телеканал, заявив на всю Україну", що вулицю Короленка "повністю змило дощем після дорогої реконструкції".

"Хоча ця вулиця в абсолютно цілому стані стоїть собі спокійно в центрі обласного центру. Ця вулиця тепер як ховрах, якого люди, які називають себе журналістами, не бачать, а він є. І тепер вона стане пам'ятником їхньої брехні, підлості і безчестя. .. . І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським "ДніпрАрена".Ймовірна нова назва "АренаБена". Далі - скрізь, де ця людина відзначилася в рідному місті", - підкреслив мер Дніпра.

У письмовій пропозиції Філатова йдеться: "У зв'язку з відсутністю цієї вулиці на карті я змушений звернутися до міської комісії з присвоєння найменувань (перейменувань) вулицями, провулками, проспектам, площам, парків, скверів, мостів та інших об'єктів, розташованих на території міста Дніпра, з проханням розглянути перейменування колишньої вулиці Короленка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: "Укртрансбезпека" і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку "чорних" і "сірих" перевезень крутяться величезні гроші

"Для вулиці пропонують три нові назви. "Вулиця Змита" - як історичний місток між минулим і сьогоденням, а також реальний стан речей у Дніпрі. "Балка Медіахолдинг УНІАН і 1+1" - як увічнення пам'яті про інформаційні ресурси, які першими звернули увагу на "відсутність наземної і підземної частини колишньої вулиці Короленка". Ще одне запропоноване найменування - тупик Ігоря Валерійовича Коломойського", - йдеться в повідомленні.

Філатов просить членів комісії невідкладно розглянути ініціативу про перейменування змитої дощем вулиці Короленка, вибрати кращий варіант, який найбільше відповідає запитам суспільства, і, після проведення громадських слухань, подати відповідні пропозиції Дніпровській міській раді для затвердження.

Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі тупик Коломойського 01
Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі тупик Коломойського 02

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) 1+1 (171) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+77
В Днепре "тупик" Коломойского, а в кресле президента "тупак" Коломойского!!!
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15.06.2020 14:30
+59
Альбертыч-ты лучший.
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15.06.2020 14:30
+39
тут вже всю країну треба назвати Тупік Коломойського
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15.06.2020 14:31
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Альбертыч-ты лучший.
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15.06.2020 14:30 Відповісти
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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15.06.2020 14:45 Відповісти
Місцева бидло-тусовка публічно обсцикає коломойського. Так і менти можуть страх втратити і посадити коломойського і реально конфіскувати все бабло! Оце буде нєжданчік для Бєні.
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15.06.2020 15:11 Відповісти
Приколист.
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15.06.2020 14:52 Відповісти
Троль 80-го рівня
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15.06.2020 23:28 Відповісти
Классно бы было
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15.06.2020 14:30 Відповісти
В Днепре "тупик" Коломойского, а в кресле президента "тупак" Коломойского!!!
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15.06.2020 14:30 Відповісти
Может и в Киеве появится когда -нибудь тупик Зеленского.
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15.06.2020 14:54 Відповісти
Ох, как бы "фонарь Зеленского" или "каштан Зеленского" не появились бы!
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15.06.2020 15:56 Відповісти
тут вже всю країну треба назвати Тупік Коломойського
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15.06.2020 14:31 Відповісти
Почему выбрали дебила? Есть же люди нормальные.
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15.06.2020 14:31 Відповісти
Я про зе.
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15.06.2020 14:31 Відповісти
а хіба це треба уточнювати?
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15.06.2020 14:34 Відповісти
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15.06.2020 14:38 Відповісти
Та всі зрозуміли.
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15.06.2020 14:46 Відповісти
Та ми зрозуміли.
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15.06.2020 14:58 Відповісти
а в Кривом Рогу много тупиков?...
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15.06.2020 14:31 Відповісти
Весь Кривой Рог один большой тупик😀
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15.06.2020 14:35 Відповісти
Я бы даже больше сказал - один большой эволюционный тупик...
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15.06.2020 14:47 Відповісти
это была попытка совершить ритуал вызова лариски? Сейчас же прибежит рассказывать как она не могла ничего с собой поделать и проголосовала за бубачку против Порошенко.
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15.06.2020 14:44 Відповісти
Слышь ты, ублюдок малолетний. Закрой свой грязный рот и тебе туде не напихают
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15.06.2020 17:32 Відповісти
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 562
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15.06.2020 14:31 Відповісти
задай цим зеленопопим жару
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15.06.2020 14:33 Відповісти
По словам Филатова, "контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину", что улицу Короленко "полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции".

Дружили-дружили два еврея, а потом поссорились и один сразу оказался "одиозным олигархом", а кто другой, нам тоже скоро доложат.
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15.06.2020 14:33 Відповісти
Филатов не еврей. Юрыст Коломойского, но не еврей.
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15.06.2020 14:35 Відповісти
Вата тупая
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15.06.2020 14:36 Відповісти
Не представляйся, дорогой. Сразу говори, что хотел.
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15.06.2020 14:45 Відповісти
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15.06.2020 14:58 Відповісти
Альбертыч, ты сделал мой день!
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15.06.2020 14:34 Відповісти
А он торляка еще тот ))
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15.06.2020 14:37 Відповісти
Та майте совесть пусть сначала помрет))) Шо за культ личности?!
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15.06.2020 14:40 Відповісти
ты на что намекаешь? - это ж антисиметизм... и ксенофобия заодно.
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15.06.2020 14:48 Відповісти
Расизм сразу.
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15.06.2020 15:02 Відповісти
Нет более мстительной женщины, чем обиженная шлюха. )))
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15.06.2020 14:41 Відповісти
Тогда и пару переулков надо сразу переименовывать в могилу Бори филатова
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15.06.2020 14:42 Відповісти
Креативчик неплохой. В Харькове тоже сообразили Ленина поменять на Леннона, а улицу Спартака (предводителя римских рабов) на улицу Спартака (спортивное общество).
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15.06.2020 14:45 Відповісти
Интересно.. ну с лениным всё понятно, но чем Спартак харьковским рыгам не угодил...
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15.06.2020 14:55 Відповісти
Кстати, не рыги занимаются переименованием, а буржуазные патриоты. Они боятся, что рабы могут восстать.
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15.06.2020 14:59 Відповісти
Не смешите меня. Это Кернес - буржуазный патриот?
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15.06.2020 16:50 Відповісти
Переименовывает не Кернес, а комиссия по декоммунизации, в которую входят сплошные буржуазные патриоты.
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15.06.2020 21:37 Відповісти
И ви мне таки будете расказывать, чт оесть комиссия, а Кернес там не при делах?
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16.06.2020 12:00 Відповісти
Вы мне тоже тут не говорите, что я таки не понимаю: сами видите по маршалу Жукову, какая борьба идет между комиссией и мэром.
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16.06.2020 12:53 Відповісти
реконструкция еще не завершена...
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 2414
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15.06.2020 14:46 Відповісти
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 9908

..
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 8693

....
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 399

....
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15.06.2020 14:47 Відповісти
Гарно має бути, схожа на нашу Кобилянську. Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі "тупик Коломойського" - Цензор.НЕТ 7347
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15.06.2020 15:06 Відповісти
правильно. ещё нужна улица откат порошенко, ахмет взрывает ахата брагина, шапки яныка, вышки бойка, сейшельского плокулола,... вообщем хорошая идея.
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15.06.2020 14:50 Відповісти
Вас Венедиктова шукає а ви на ЦН, дуже потрібні свідчення про відкати Порошенко.
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15.06.2020 14:53 Відповісти
у них всё есть. вопрос продажности системы держит всё на тормозах.
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15.06.2020 14:56 Відповісти
Тобто і тут завулок.
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15.06.2020 14:58 Відповісти
Проспект Зеленой навозной мухи Зе-ЗЕ ..
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15.06.2020 14:51 Відповісти
Тоже мне орнитолог ! Есть пингвин Гумбольдта. А теперь ещё будет тупик Коломойского.
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15.06.2020 14:52 Відповісти
Тупик українською буде завулок, стикався коли документи робив, комп'ютер туро не розумів.
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15.06.2020 14:52 Відповісти
хіба не Тупий Кут))
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15.06.2020 15:23 Відповісти
Глухий кут. Завулок означає "закоулок".
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15.06.2020 17:17 Відповісти
Филатову пофіг на мову. Він "рузкий"
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15.06.2020 17:33 Відповісти
Половина депутатів "Слуги народу" є мільйонерами
Близько половини народних депутатів з фракції "Слуги народу" є гривневими мільйонерами.

Понеділок, 15 червня 2020, 14:26

Про це повідомив "Комітет виборців України" з посиланням на декларації депутатів.

Уточнюється, що мільйонерами в національній валюті є 153 депутати з 247 народних обранців фракції "Слуги народу".

Зокрема, десятки мільйонів гривень заощаджень задекларували народні депутати Андрій Герус, і Гео Лерос, а також голова фракції Давид Арахамія.

Найбагатшими серед депутатів фракції є:

Олег Воронько - 123 млн. Грн .;
Олександр Сова - 79 млн. Грн .;
Андрій Герус - 38 млн. Грн .;
Роман Мулик - 24 млн. Грн .;
Остап Шипайло - 22 млн. Грн .;
Руслан Горбенко - 22 млн. Грн .;
Олександр Трухін - 21 млн. Грн .;
Давид Арахамія - 21 млн. Грн .;
Гео Лерос - 20 млн. Грн .;
Артем Культенко - 19 млн. Грн.
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15.06.2020 14:55 Відповісти
Партия миллионеров. А где это и в какой стране миллионеры были "слугами народа"?
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15.06.2020 15:48 Відповісти
А улица победы 73% зедебилов,будет? Или Оманский проезд,можно ,еще тупик дермака.
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15.06.2020 14:56 Відповісти
Уляна Супрун та кілька депутатів Ради пропонують взяти Стерненка на поруки

У Шевченківському районному суді Києва, де 15 червня триває засідання з розгляду питання про обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку, кілька публічних осіб попросили про взяття активіста на поруки.

З такими заявами виступила колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, колишній в'язень угруповання «ЛНР» Володимир Жемчугов, депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Ольга Стефанишина та інші політики й громадські діячі.

Біля будівлі суду посилена охорона, присутні представники поліції і Нацгвардії. Після 14:00 під судом відбулися сутички силовиків та демонстрантів, які прийшли на підтримку Стерненка. Причина сутички наразі не відома.
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15.06.2020 14:59 Відповісти
Я за него проголосую как за кандидата в президенты ! Чувак сказал --чувак сделал !
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15.06.2020 14:59 Відповісти
и что он сделал?
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15.06.2020 17:34 Відповісти
Борису Альбертовичу "зачьот"!!!
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15.06.2020 15:00 Відповісти
То есть этот продажный деятель считает, что он сделает благо как мер города для жителей улицы Короленко?
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15.06.2020 15:09 Відповісти
Можна ще одну назву - "площа Вовы пол-шестого"
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15.06.2020 15:12 Відповісти
то в Кривом Рогу...так сказать на малой Родине )))
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15.06.2020 16:52 Відповісти
Поважаю це рішення! Тепер, на жаль, чекайте, Альбертовичу, обшуків, звинувачень у хабарях і т. п. Шмаркля сциклива, але й мстива.
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15.06.2020 15:17 Відповісти
Филатов "отрыл" томагавк войны , и говорит что бЭня...- есть просто чьмо и ***** , которое должно иметь 350 лет буцыгарни по юриспруденции США
Но пока зЭ его крышует....
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15.06.2020 15:19 Відповісти
я смотрел как Дубинский Филатова поливал помоями..... и да, тут я за Филатова. нельзя смотреть однобоко, возможно что Филатов ночью бабушек переводит через улицы жуковых, или как там еще недодекоммунизированные?)
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15.06.2020 15:20 Відповісти
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15.06.2020 15:28 Відповісти
И сразу этот тупик перерыть бульдозерами, и начинать искать там снаряды времен ВОВ.
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15.06.2020 15:37 Відповісти
Голосую за Тупик Коломойского.
Кстати, как насчет Шутовского заезда?
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15.06.2020 16:07 Відповісти
А мені видається, що краще було б "Развод Бені", чи Беня развояється!
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15.06.2020 16:10 Відповісти
И «конец зеленского» неплохо бы обустроить
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15.06.2020 16:17 Відповісти
Шо то мне кацца, что на такую замануху попадут все остальные кроме Коломойского. У Валерича хватит бабла переименовать все остальные улицы в тупики этих юмористов, а Днепр переименовать в Днепроколомойск. А этих юмористов заставить думать о ответе на вечный вопрос "Кому было хуже".
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15.06.2020 16:26 Відповісти
В українській мові нема такого слова. Можна глухий кут Коломойського.
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15.06.2020 17:15 Відповісти
 
 