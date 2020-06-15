Сайт для проходження пробного ЗНО почав працювати повільніше через велике навантаження, - МОН
У Міністерстві освіти і науки заявили, що через велике навантаження сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти почали працювати повільніше. Тестове випробування-онлайн можна пройти до 18:00 19 червня.
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Міносвіти закликає всіх абітурієнтів не хвилюватися. Крім того, там зазначають, що скачати тестовий зошит, бланк відповідей з української мови та літератури і внести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня.
Нині Український центр оцінювання якості освіти працює над тим, щоб усунути технічні проблеми.
У разі проблеми під час складання пробного ЗНО МОН радить звертатися до регіональних центрів оцінювання якості освіти:
▪ Вінницький
Регіони обслуговування: Вінницька, Житомирська, Хмельницька області
(0432) 65-65-35
▪ Дніпропетровський
Регіони обслуговування: Дніпропетровська, Запорізька області
(056) 790-24-99
▪ Донецький
Регіони обслуговування: Донецька, Луганська області
(06264) 2-02-58
▪ Івано-Франківський
Регіони обслуговування: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області
(0342) 75-09-75
▪ Київський
Регіони обслуговування: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області
(044) 227-02-92
▪ Львівський
Регіони обслуговування: Львівська, Рівненська, Волинська області
(032) 231-49-83
▪ Одеський
Регіони обслуговування: Одеська, Кіровоградська області
(048) 784-69-95
▪ Харківський
Регіони обслуговування: Харківська, Полтавська, Сумська області
(057) 705-07-37
▪ Херсонський
Регіони обслуговування: Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь
(0552) 46-00-55
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Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети.
Або просто підете у місцеві вузи