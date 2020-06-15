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Сайт для проходження пробного ЗНО почав працювати повільніше через велике навантаження, - МОН

Сайт для проходження пробного ЗНО почав працювати повільніше через велике навантаження, - МОН

У Міністерстві освіти і науки заявили, що через велике навантаження сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти почали працювати повільніше. Тестове випробування-онлайн можна пройти до 18:00 19 червня.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Міносвіти закликає всіх абітурієнтів не хвилюватися. Крім того, там зазначають, що скачати тестовий зошит, бланк відповідей з української мови та літератури і внести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня.

Нині Український центр оцінювання якості освіти працює над тим, щоб усунути технічні проблеми.

У разі проблеми під час складання пробного ЗНО МОН радить звертатися до регіональних центрів оцінювання якості освіти:

▪ Вінницький

Регіони обслуговування: Вінницька, Житомирська, Хмельницька області

(0432) 65-65-35

[email protected]

▪ Дніпропетровський

Регіони обслуговування: Дніпропетровська, Запорізька області

(056) 790-24-99

[email protected]

▪ Донецький

Регіони обслуговування: Донецька, Луганська області

(06264) 2-02-58

[email protected]

▪ Івано-Франківський

Регіони обслуговування: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області

(0342) 75-09-75

[email protected]

▪ Київський

Регіони обслуговування: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області

(044) 227-02-92

[email protected]

▪ Львівський

Регіони обслуговування: Львівська, Рівненська, Волинська області

(032) 231-49-83

[email protected]

▪ Одеський

Регіони обслуговування: Одеська, Кіровоградська області

(048) 784-69-95

[email protected]

▪ Харківський

Регіони обслуговування: Харківська, Полтавська, Сумська області

(057) 705-07-37

[email protected]

▪ Херсонський

Регіони обслуговування: Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь

(0552) 46-00-55

[email protected]

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варіант повного скасування ЗНО цього року розглядається, але тільки якщо буде стійке зростання поширення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

Міносвіти (1412) ЗНО (323)


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https://mobile.twitter.com/nastusia001

https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 13 июн.

Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети.
Або просто підете у місцеві вузи
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15.06.2020 14:41 Відповісти
а большая нагрузка стала большой неожиданностью...
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15.06.2020 14:43 Відповісти
Так мощность серваке надо увеличить, тупо не успевает переварить поступающие благотворительные взносы
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15.06.2020 14:47 Відповісти
у нас інтернетом покрито не більше половини шкіл, а університети його мають здебільшого "для галочки" і так, що з їх застарілого заліза не тягне жоден зум...
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15.06.2020 14:51 Відповісти
а при чому тут вузи і школи. зараз в них дітей немає. перегруз домашніх провайдерів.
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15.06.2020 15:38 Відповісти
Це зелене недорозуміння і тут не справилось
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15.06.2020 14:56 Відповісти
 
 