Сайт для проходження пробного ЗНО почав працювати повільніше через велике навантаження, - МОН

У Міністерстві освіти і науки заявили, що через велике навантаження сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти почали працювати повільніше. Тестове випробування-онлайн можна пройти до 18:00 19 червня.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Міносвіти закликає всіх абітурієнтів не хвилюватися. Крім того, там зазначають, що скачати тестовий зошит, бланк відповідей з української мови та літератури і внести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня.

Нині Український центр оцінювання якості освіти працює над тим, щоб усунути технічні проблеми.

У разі проблеми під час складання пробного ЗНО МОН радить звертатися до регіональних центрів оцінювання якості освіти:

▪ Вінницький

Регіони обслуговування: Вінницька, Житомирська, Хмельницька області

(0432) 65-65-35

[email protected]

▪ Дніпропетровський

Регіони обслуговування: Дніпропетровська, Запорізька області

(056) 790-24-99

[email protected]

▪ Донецький

Регіони обслуговування: Донецька, Луганська області

(06264) 2-02-58

[email protected]

▪ Івано-Франківський

Регіони обслуговування: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області

(0342) 75-09-75

[email protected]

▪ Київський

Регіони обслуговування: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області

(044) 227-02-92

[email protected]

▪ Львівський

Регіони обслуговування: Львівська, Рівненська, Волинська області

(032) 231-49-83

[email protected]

▪ Одеський

Регіони обслуговування: Одеська, Кіровоградська області

(048) 784-69-95

[email protected]

▪ Харківський

Регіони обслуговування: Харківська, Полтавська, Сумська області

(057) 705-07-37

[email protected]

▪ Херсонський

Регіони обслуговування: Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь

(0552) 46-00-55

[email protected]

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