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На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Шевченківського райсуду Києва, де відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Кількох людей затримано.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Під будівлею суду триває акція на його підтримку. Разом з тим, в один з моментів виникли бійки між мітингувальниками і правоохоронцями. В результаті як мінімум троє учасників акції були затримані.

На цей момент мітингувальники палять фаєри.

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На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 01
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 02
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 03
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 04
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 05
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 06
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 07
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 08
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 09
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 10
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 11
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 12
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 13
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 14
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 15
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 16
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 17
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 18
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 19
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 20
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 21
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 22
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 23
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 24
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 25
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 26
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 27
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 28
На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані 29

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

бійка (738) Нацполіція (15163) суд (11674) Національна гвардія (1527) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+41
На акции в поддержку Стерненко между митингующими и правоохранителями произошли потасовки: есть задержанные - Цензор.НЕТ 4149
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15.06.2020 15:07
+35
Це початок нового Майдану. Якщо майданівців та активістів будуть саджати за те що вони вбили нападника-бандита, це вже буде не Україна! Україна вільних людей це країна де кожен має парво носити вогнепальну зброю і вбивати бандитів які нападають на нього чи на інших і ми прийдемо до цієї України вільних людей! Вільні люди мають зброю!
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15.06.2020 15:08
+33
Дурашка, он оборонялся. Надо было штаны снять и раком стать?
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15.06.2020 15:07
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Що за музика на другому відео? Ну для мене важливо знати
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15.06.2020 20:14 Відповісти
https://youtu.be/Gbv5ZQ_eUbQ
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15.06.2020 22:36 Відповісти
Та не було бійки між........
було побиття!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 20:19 Відповісти
В Штатах за подібне харкаються кров'ю. Авасусам, поки що, сходить з рук. Але на все є Божа воля. Українці терпелива нація. Незабаром побачимо і іншу рису.
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15.06.2020 20:44 Відповісти
Кто такой этот Стерненко что столько кипиша из-за него. Какой-то чёрт галимый. Я в шоке)) ГОВНОцензор как обычно разжигает, ****** помойка))
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15.06.2020 20:54 Відповісти
Аваковская беркутня избивает и пакет проукраинских активистов
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
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15.06.2020 21:11 Відповісти
https://youtu.be/mPpig67PPyU
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16.06.2020 01:17 Відповісти
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