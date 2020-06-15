На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Шевченківського райсуду Києва, де відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Кількох людей затримано.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Під будівлею суду триває акція на його підтримку. Разом з тим, в один з моментів виникли бійки між мітингувальниками і правоохоронцями. В результаті як мінімум троє учасників акції були затримані.

На цей момент мітингувальники палять фаєри.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.