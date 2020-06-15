На саміті Україна-ЄС у жовтні плануємо порушити питання поновлення Угоди про асоціацію, - віцепрем'єрка Стефанишина

Уряд України на саміті Україна-ЄС в жовтні планує порушити питання поновлення Угоди про асоціацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Я вважаю, що нинішній саміт має бути дуже предметним. На ньому має йтися про оновлення СА. Ми повинні рухатися в напрямку повної лібералізації з усіх чотирьох свобод", - сказала Стефанишина.

За її словами, Україна з 2009-2010 років, коли були закриті переговори здебільшого статей СА, зробила досить домашньої роботи, щоб говорити про повну лібералізацію в напрямку чотирьох свобод - вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталу.

Уряд, зокрема, вважає за необхідне оновлення всіх додатків і торговельної частини Угоди.

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"Ставки також будуть предметом переговорів, але, звичайно, не йдеться про обнулення всіх ставок - ми ще не є країною Євросоюзу", - сказала Стефанишина.

Крім того, уряд розглядає для України так званий "норвезький трек", коли в Угоді про асоціацію може бути закріплено, що її метою є повна лібералізація всіх "чотирьох свобод", навіть якщо після поновлення в Угоді ще не буде достатньо механізмів для цього.

"Але угода може оновлюватися і потім - скільки необхідно", - підкреслила віцепрем'єрка.

За її словами, 80% Угоди можна оновлювати рішенням двосторонніх органів Україна-ЄС. Але політичний сенс - це вже предмет діалогу не тільки з Євросоюзом, а й з усіма державами-членами, тому про оновлення політичної частини України "говорити в останню чергу".