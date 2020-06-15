Нардепи і громадські діячі виступили з відкритим листом на підтримку ЗНО: Неприпустимо використовувати епідемію для повернення корупції в освіту

Народні депутати і громадські діячі виступили з відкритим листом на підтримку проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

"Я підписав відкритого листа щодо ЗНО і закликаю це зробити і Вас. Бо зовнішнє незалежне оцінювання - це можливість для талановитої та працьовитої молоді потрапити до університетів. Я щиро сподіваюсь, що цього листа також підпишуть ректори вишів. Бо ЗНО для них - це можливість отримати найкращих та найбільш талановитих студентів. Отримати в чесній боротьбі за талант! Чи не так?" - заявив Святослав Вакарчук, передає Цензор.НЕТ.

"Майбутнє української освіти опинилося в небезпеці. На жаль, вже системно відбуваються процеси, які негативно впливають на розвиток освітньої сфери: від обмеження фінансування освіти до посягання на якісні реформи. Керівництво Уряду пояснює скасування пробного ЗНО складною епідеміологічною ситуацією в країні. Однак, хочу зазначити, що наразі в Україні діє пом'якшення карантинних заходів. Майже усі галузі на більшості території країни вийшли з карантину і працюють, дотримуючись необхідних правил. Так, працюють торговельно-розважальні центри, літні майданчики закладів харчування, дитячі садочки тощо. Але, за незрозумілих суспільству обставин, наразі посилення карантинних заходів торкнулося саме ЗНО. Я впевнена, пробне ЗНО та ЗНО можна провести безпечно, з дотриманням відстані, використанням антисептиків та усіх інших необхідних заходів. Натомість вбачаю в таких діях уряду подвійні стандарти та маніпулювання епідеміологічною ситуацією. Зокрема, шириться думка про існування певної домовленості між чинною владою і певною групою ректорів, які активно лобіюють скасування ЗНО, використовуючи свою можливість залучення значної кількості голосів виборців (викладачів та студентів) на майбутніх місцевих виборах", - йдеться у відкритому листі, який оприлюднила нардепка "Голосу" Наталія Піпа.

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"Нині існує велика загроза, що скасування пробного ЗНО може стати першим етапом до скасування ЗНО як такого. Що своєю чергою означатиме повернення до старих порядків, де оцінку учня визначатиме не його знання, а гроші чи зв'язки. У такому разі, багато дітей втратять можливість потрапити до вишу власними силами та стараннями. Неприпустимо використовувати епідеміологічну ситуацію для повернення в українську освіту корупції, хабарів та "договорняків"! У жодному разі та за жодних обставин не можна перешкоджати наближенню нашої освіти до європейських стандартів! У жодному разі та за жодних обставин не можна скасовувати ЗНО!" - закликали у відкритому листі.

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