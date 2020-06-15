Нардепи і громадські діячі виступили з відкритим листом на підтримку ЗНО: Неприпустимо використовувати епідемію для повернення корупції в освіту
Народні депутати і громадські діячі виступили з відкритим листом на підтримку проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
"Я підписав відкритого листа щодо ЗНО і закликаю це зробити і Вас. Бо зовнішнє незалежне оцінювання - це можливість для талановитої та працьовитої молоді потрапити до університетів. Я щиро сподіваюсь, що цього листа також підпишуть ректори вишів. Бо ЗНО для них - це можливість отримати найкращих та найбільш талановитих студентів. Отримати в чесній боротьбі за талант! Чи не так?" - заявив Святослав Вакарчук, передає Цензор.НЕТ.
"Майбутнє української освіти опинилося в небезпеці. На жаль, вже системно відбуваються процеси, які негативно впливають на розвиток освітньої сфери: від обмеження фінансування освіти до посягання на якісні реформи. Керівництво Уряду пояснює скасування пробного ЗНО складною епідеміологічною ситуацією в країні. Однак, хочу зазначити, що наразі в Україні діє пом'якшення карантинних заходів. Майже усі галузі на більшості території країни вийшли з карантину і працюють, дотримуючись необхідних правил. Так, працюють торговельно-розважальні центри, літні майданчики закладів харчування, дитячі садочки тощо. Але, за незрозумілих суспільству обставин, наразі посилення карантинних заходів торкнулося саме ЗНО. Я впевнена, пробне ЗНО та ЗНО можна провести безпечно, з дотриманням відстані, використанням антисептиків та усіх інших необхідних заходів. Натомість вбачаю в таких діях уряду подвійні стандарти та маніпулювання епідеміологічною ситуацією. Зокрема, шириться думка про існування певної домовленості між чинною владою і певною групою ректорів, які активно лобіюють скасування ЗНО, використовуючи свою можливість залучення значної кількості голосів виборців (викладачів та студентів) на майбутніх місцевих виборах", - йдеться у відкритому листі, який оприлюднила нардепка "Голосу" Наталія Піпа.
"Нині існує велика загроза, що скасування пробного ЗНО може стати першим етапом до скасування ЗНО як такого. Що своєю чергою означатиме повернення до старих порядків, де оцінку учня визначатиме не його знання, а гроші чи зв'язки. У такому разі, багато дітей втратять можливість потрапити до вишу власними силами та стараннями. Неприпустимо використовувати епідеміологічну ситуацію для повернення в українську освіту корупції, хабарів та "договорняків"! У жодному разі та за жодних обставин не можна перешкоджати наближенню нашої освіти до європейських стандартів! У жодному разі та за жодних обставин не можна скасовувати ЗНО!" - закликали у відкритому листі.
Підтримати відкритого листа можна, заповнивши форму тут.
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Мачілахов!!!
Що їх так бісить, Україна стала не схожа на країну Януковичей?
Этот урок жизни всем нам. В назидание, предостережение и в науку нашим потомкам, если лошара коломойского страну не просрет
https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/2468633083239820 2 июня в 09:39 · https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/2468633083239820#
На сайті Президента України зявилася петиція про заборону в Україні дистанційного навчання. Я розумію, що петиція - лише глас народу. Бо відтоді, коли іх почали створювати, я не памятаю, щоб жодна закінчилася якимсь рішенням проблеми. Але її поява - досить промовистий факт. Який дозволяє зробити висновок, що, в цілому, спосіб реалізації в Україні т.з. дистанційного навчання в середній школі не був вдалим та успішним. Можливо, в окремих закладах це було круто. Але, в цілому, це круто не було. Більше того, ситуація склалася аж навпаки. Переважна більшість вчителів і директорів дистанційну освіту перетворили в домашку по Інтернету, а не в систему здобуття знань та формування компетентностей. Візьму на себе сміливість стверджувати, що це було навіть не онлай-навчання, а робота групи продовженого дня радянського типу в он-лайн режимі , головним завданням якої є натаскування у виконанні домашніх завдань. А про яке дистанційне навчання можна говорити для тих учнів, які не мають ноутбуків, смартфонів, нормального доступу до Інтернету? Жаль, що ніхто не хоче визначити кількість таких дистанційних "здобувачів" освіти, й опублікувати дані цієї статистики. Вона була б дуже промовистою. А про яке успішне навчання можна говорити, якщо величезна кількість вчителів «на ходу» вимушена була оволодівати хоча б якимись навичками організації дистанційної освіти? Тим більше, якщо добре знаєш, що таких учителів багато, але далеко не всі. Я не раз писав у ФБ про інші реаліі нашого «дистанційного навчання». Тому не хочу повторюватися. Але добре знаю, що якщо упродовж трьох літніх місяці не будуть вжиті надзвичайно рішучі комплексні заходи, спрямовані на методологічне, технологічне, організаційне та змістове забезпечення дистанційного навчання, то з вересня воно буде іще гіршим, ніж було тепер. І люди цього бояться. Бо знають, що погано організовані ігрища ні до чого доброго не ведуть . Тим і пояснюється поява цієї петиції. Тож не потрібно звинувачувати в майже злочинних діях, малосвідомості чи відсталості її авторів. Народження петиціі і зростання кількості її підписантів - рефлексія на систему організації дистанційного навчання весною. І не дуже добрий сигнал на майбутнє. Його мають почути. Бо може бути біда.
Освіта зараз ніщо, не дає ніяких гарантій чи перспектив. Нахєра вчитись, якщо самі круті машини, будинки, шмотки в місті, у наркоторговців, рекетирів, або хабарників з митниці (куди потрібна не освіта а зв'язки"? Діти не сліпі, як їх переконати у необхідності вчитись?
Ректоры вузов?
Откажутся от приёмных экзаменов?
Пчёлы против мёда!
Фуй вам.
Студент.
А садити негідників не пробували???
Дермократія довбана.
Якщо така більшовицька незалежнісь, то вже краще СССР зразка Брежнєва-Горбачова.
Народе совецько-самостійний, це ж ти 29 років вибираєш собі таку владу. За копійку, за гречку, на зло Юльці чи просто по своєму безумству.
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Член РУХа з 1988 року.