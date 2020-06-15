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Новини Убивство Гандзюк
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Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк

Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк

Прокуратура вживає заходів з перевірки встановленого лікарем діагнозу Владислава Мангера.

Про це заявив прокурор Андрій Сенюк, коментуючи доставку Владислава Мангера на засідання суду у справі про вбивство Катерини Гандзюк, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Офісу Генпрокурора України, Мангер перебуває в лікарні в Херсоні. Є підстави вважати, що Мангера переховують у медичному закладі, що виписав йому довідку про начебто незадовільний стан здоров’я. Подібну ситуацію ми спостерігали навесні минулого року, коли цей же медичний заклад надав Мангеру довідку, що допомогла йому уникнути присутності на судовому засіданні щодо відсторонення його з посади голови Херсонської обласної ради. У липні головний лікар цього закладу був нагороджений відзнакою Херсонської обласної ради із виплатою йому матеріального заохочення", - заявив прокурор.

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"Вживаються заходи щодо перевірки встановленого лікарем діагнозу, в тч із залученням незалежних лікарів з інших регіонів, які не перебувають під впливом херсонських реалій. У випадку встановлення надання неправдивого висновку лікаря буде підніматися питання щодо притягнення лікаря до кримінальної відповідальності. Ухвала, винесена минулого тижня, не дає можливості на примусове затримання Мангера та доставку його на судове засідання щодо зміни запобіжного заходу. За цих обставин Офіс Генпрокурора України не може забезпечити участь Мангера в судовому засіданні. Проте вживатиме подальші заходи для забезпечення присутності Мангера на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу", - додав прокурор.

Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк 01

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

Автор: 

суд (11674) Сенюк (6) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+8
Даже не сомневайтесь - врачей можно купить 😀😀😀

Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 2688
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15.06.2020 15:35
+4
Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 478
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15.06.2020 15:54
+3
Лікарів має супроводжувати спецназ СБУ, бо немає впевненості що лікарів пропустить санітарка без бахілів пройти до Мангера.
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15.06.2020 15:36
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Даже не сомневайтесь - врачей можно купить 😀😀😀

Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 2688
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15.06.2020 15:35 Відповісти
Вот, я о том же! Пусть укроется "клетчатым" одеялом и на каталку (иногда помогает)! Инвалидное кресло, это уже не в тренде. Я советую не повторятся и появиться ему в суде на кушетке в "коматозном" состоянии подключенным к аппарату ИВЛ или пойти еще дальше, в гробу у белых тапочках с справкой "о смерти" в зубах, суду ничего не останется как закрыть дело, ну а в "чудесное воскресенье" верят немало десятков миллионов!
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15.06.2020 15:54 Відповісти
А Насырлов где? Пэтя его судил судил, а он не сидит. Зеля Менгера судит судит, а он не сидит. Такое у нас правосудие. Никто из высокопоставленных бандитов не сидит. Людям пускают пыль в глаза и дело прикрывают. Такая власть не имеет право существовать. Перед законом должны быть равны все. Украинцам не нужны высокопоставленные воры и убийцы.
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15.06.2020 17:37 Відповісти
10 марта 2020 года в Словакии прошла операция по аресту 13 судей за договорные решения судов
Власть Старая там тоже срослось с судами , а кто то вёл записи телефонных разговоров и за дела 2006 года начались аресты
Сейчас задача разделить суды и власть
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15.06.2020 17:57 Відповісти
Лікарів має супроводжувати спецназ СБУ, бо немає впевненості що лікарів пропустить санітарка без бахілів пройти до Мангера.
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15.06.2020 15:36 Відповісти
Ох уж этот Мангер, однозначно действовали профессионалы, сложное дело...
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15.06.2020 15:38 Відповісти
Что-то Жульки не слышно с заявлениями о "политических преследованиях"....
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15.06.2020 15:39 Відповісти
а де будуть ховати криворагуля, коли настане час платити по рахунках?
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15.06.2020 15:40 Відповісти
Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 478
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15.06.2020 15:54 Відповісти
...очевидно рядом с его дедом, который расстреливал демонстрации в Кривом Рогу
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15.06.2020 16:17 Відповісти
"В июле главный врач этого учреждения был награжден отличием Херсонского областного совета с выплатой ему материального поощрения" . У херсонской мафии с чувством юмора все гут.
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15.06.2020 15:40 Відповісти
Повний нЄо-фЄодвлізм - Верховенство Права вмерло в Україні не народившись....- тільки тому дорога в ЕС та НАТО...
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15.06.2020 15:51 Відповісти
Але тільки за умовою, що вони зголосяться шукати усіх Мангерів, перевіряти лікарняні на "липовість" та здійснювати судочинство згідно українського законодавства, бо Україна не згодна утримувати трутнів!
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15.06.2020 16:26 Відповісти
А що після комісії незалежних лікарів буде з залежними лікарями?
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15.06.2020 15:51 Відповісти
Все как всегда.
Кушнарев, Тимошенко, Насиров, Мангер... и т.д. и т.п.
Как только светит посадка, - тут же резко заболевают.
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15.06.2020 16:03 Відповісти
"незалежні лікарі" від кого? - Від прокуратури?...
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15.06.2020 16:24 Відповісти
 
 