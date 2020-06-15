Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк

Прокуратура вживає заходів з перевірки встановленого лікарем діагнозу Владислава Мангера.

Про це заявив прокурор Андрій Сенюк, коментуючи доставку Владислава Мангера на засідання суду у справі про вбивство Катерини Гандзюк, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Офісу Генпрокурора України, Мангер перебуває в лікарні в Херсоні. Є підстави вважати, що Мангера переховують у медичному закладі, що виписав йому довідку про начебто незадовільний стан здоров’я. Подібну ситуацію ми спостерігали навесні минулого року, коли цей же медичний заклад надав Мангеру довідку, що допомогла йому уникнути присутності на судовому засіданні щодо відсторонення його з посади голови Херсонської обласної ради. У липні головний лікар цього закладу був нагороджений відзнакою Херсонської обласної ради із виплатою йому матеріального заохочення", - заявив прокурор.

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"Вживаються заходи щодо перевірки встановленого лікарем діагнозу, в тч із залученням незалежних лікарів з інших регіонів, які не перебувають під впливом херсонських реалій. У випадку встановлення надання неправдивого висновку лікаря буде підніматися питання щодо притягнення лікаря до кримінальної відповідальності. Ухвала, винесена минулого тижня, не дає можливості на примусове затримання Мангера та доставку його на судове засідання щодо зміни запобіжного заходу. За цих обставин Офіс Генпрокурора України не може забезпечити участь Мангера в судовому засіданні. Проте вживатиме подальші заходи для забезпечення присутності Мангера на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу", - додав прокурор.







Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.