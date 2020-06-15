Депутат з Німеччини Еме хвалив "вибори" в окупованому Криму за отримані від Росії гроші, - Der Spiegel
Навесні 2018 року депутат від партії "Альтернатива для Німеччини" Ульріх Еме поїхав до окупованого українського Криму. На півострові він розхвалював, те, як на загарбаній Москвою українській території були проведені вибори президента Росії.
Але, як з'ясувало видання Der Spiegel, поїздка Еме була профінансована російським парламентом, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У письмовій заяві до Парламентської асамблеї Ради Європи Еме вказав, що перебував на окупованих Москвою територіях впродовж чотирьох днів у березні 2018 року. Там він стежив за переобранням Володимира Путіна президентом РФ у межах "місії спостерігачів на виборах". Але поїздку повністю оплатив Комітет із закордонних справ Держдуми Росії. Враження Еме від "виборів", за якими він спостерігав, повністю відповідали інтересам його спонсорів у Москві.
З точки зору Німеччини, голосування на окупованій території суперечило міжнародному закону. Крім того, були повідомлення про порушення. Але депутат від "Альтернативи для Німеччини" публічно заявляв про те, що був "приємно здивований" тим, "наскільки добре організовані" російські вибори.
Фінансові вливання з боку Росії небезпечні не лише в політичному сенсі. Згідно із законом Німеччини, депутатам Бундестагу заборонено отримувати "грошову винагороду", якщо "послуга" за це передбачає використання їхніх повноважень в інтересах донора. Еме агресивно просуває проросійські позиції в Бундестагу. В травні 2019 року, наприклад, він вів кампанію за те, щоб Росію повернути в Раду Європи. Еме не захотів давати коментар Der Spiegel про свою поїздку до Криму. Всю інформацію він передав адміністрації німецького парламенту.
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ай-ай-ай!
ты совок?
вы же в курсе, почему после "вероломщины", совки сразу перешли на "фошисты напале"?(рабочая соц. партия совкам была как - два народа "братья" воюют)
а перед этим, в годы сюсюканья, даже фильм про "алексцандра невского" сняи с проката и запретили.
совок = ложь.
как с Финляндией было - с 20-ю танками напали на "случайно" проводившую учения группировку варваров - тыща танков, самолетов и прочего и миллион пушмяса.
сорри, ненавижу совок просто.
мы по-сути и взрастили с голланцами, англичанами и пруссами, Московию.
Правда как всегда выгребает тот кто ближе всех, территориально.
в Германии есть такое ссущество как Маас - взвалило ответственность за войну на "свою" страну. но если почитать что и как там было, то Мааса я бы..... посадил, включив круглосуточное видео и заставив читать тексты - что именно и как было.
https://twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK
*************, як ми бачимо, це проблема всього людства.
На одного чесного журналіста - сотня відвертих мерзотників. І саме ці мерзотники є натхненниками ескалації насилля.
Маніпулюючи людським емоціями, вони "просто роблять свою роботу"
Завдяки ним Флойд з наркомана-рецидивіста перетворюється на "зразкового брата і сина", а Брукс на "зразкового батька". І знову нові погроми не лише в Міннеаполісі чи Атланті, але і в Варшаві зі Стокгольмом. Тільки ніхто з них не розкаже, що колись в Швеції не закривали двері.
https://twitter.com/XoMunchen XO.München https://twitter.com/XoMunchen @XoMunchen https://twitter.com/XoMunchen/status/1272186772206817283 1 ч
мы живем уже в другом мире - возник лишь в последние 10-12 лет
быстрая сеть, смарты, планшеты,
немножко уметь писать
вуаля - уже блогер
вуаля - уже сотнетысячник подписантов (ледок)
вуаля - звезда инсты телеги ютуба...
а раньше?
вуз. проба пера. работа. коллеги, чекинг главреда - в печать
Нижегородское отделение движения «Голос» отказалось
организовывать наблюдение на так
называемом «голосовании».
ПольшаУкраина, которую делят