Депутат з Німеччини Еме хвалив "вибори" в окупованому Криму за отримані від Росії гроші, - Der Spiegel

Навесні 2018 року депутат від партії "Альтернатива для Німеччини" Ульріх Еме поїхав до окупованого українського Криму. На півострові він розхвалював, те, як на загарбаній Москвою українській території були проведені вибори президента Росії.

Але, як з'ясувало видання Der Spiegel, поїздка Еме була профінансована російським парламентом, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У письмовій заяві до Парламентської асамблеї Ради Європи Еме вказав, що перебував на окупованих Москвою територіях впродовж чотирьох днів у березні 2018 року. Там він стежив за переобранням Володимира Путіна президентом РФ у межах "місії спостерігачів на виборах". Але поїздку повністю оплатив Комітет із закордонних справ Держдуми Росії. Враження Еме від "виборів", за якими він спостерігав, повністю відповідали інтересам його спонсорів у Москві.

З точки зору Німеччини, голосування на окупованій території суперечило міжнародному закону. Крім того, були повідомлення про порушення. Але депутат від "Альтернативи для Німеччини" публічно заявляв про те, що був "приємно здивований" тим, "наскільки добре організовані" російські вибори.

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Фінансові вливання з боку Росії небезпечні не лише в політичному сенсі. Згідно із законом Німеччини, депутатам Бундестагу заборонено отримувати "грошову винагороду", якщо "послуга" за це передбачає використання їхніх повноважень в інтересах донора. Еме агресивно просуває проросійські позиції в Бундестагу. В травні 2019 року, наприклад, він вів кампанію за те, щоб Росію повернути в Раду Європи. Еме не захотів давати коментар Der Spiegel про свою поїздку до Криму. Всю інформацію він передав адміністрації німецького парламенту.