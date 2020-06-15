Порошенко після суду про держзраду Януковича: Не можна допустити реваншу проросійських сил, Україна заплатила занадто високу ціну за це

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав нинішню владу зупинити проросійський реванш.

Про це він заявив під стінами Київського апеляційного суду, де відбувається засідання у справі про державну зраду Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Сьогодні тут вирішується подальша доля нашої держави, і кожен має докласти максимум зусиль для того, щоб захистити майбутнє України. Ви чули в цьому залі, що "п’ята колона", поплічники Януковича намагаються виправдати кліку Януковича, яка здала Україну Росії. Які ще докази потрібні, коли ці злочинці написали листа всупереч Конституції і законодавству України запросили окупантів до України? Це доведено і не спростовано ніким", – зазначив п'ятий президент.

За його словами, мета Януковича і його поплічників – перекласти відповідальність з країни-агресора на українців.

"На жаль, я вимушений це констатувати, що за діючої влади в Україну ці поплічники почали повертатися. І не просто повертатися, використовуючи і відчуваючи власну безкарність, – а ще й прорвалися до лав діючої влади", – зазначив Порошенко.

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"Вони називають події 2014 року і Революції Гідності заколотом, захопленням влади. Вони уникають слова "агресія". Вони уникають називати того, хто має нести відповідальність за цю агресію. І попризначали в керівництво найвищих правоохоронних органів держави адвокатів Януковича. В Офісі президента знаходяться адвокати Єфремова, які координують роботу правоохоронних органів і судів по переслідуванню не тих, хто вбивав українців, не тих, хто працював на Росію. А по переслідуванню добровольців, волонтерів, переслідуванню Марусі Звіробій і Софії Федини, Тетяни Чорновіл і Стерненка, переслідуванню добровольців, які проходили по справі Шеремета", – розповів лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко подякував активістам, які прийшли під стіни Апеляційного суду, щоб висловити свою чітку позицію про неприпустимість реваншу і звернувся до нинішньої влади з вимогою припинити спроби ревізії подій Революції Гідності на догоду Путіну і проросійським силам.

"Бо першими приїдуть поплічники Януковича, другим приїде сам Янукович, а третім, а може й першим – Путін. І нам, народу, який заплатив таку високу ціну за це все, не можна цього допустити", – переконаний Порошенко.

Він також наголосив, що громадянське суспільство і демократична опозиція не дозволять реалізувати путінські сценарії в Україні. "Ми сильні, ми разом, ми зупинимо повзучій російський реванш. Саме тому сьогодні я тут, саме тому сьогодні ви всі тут. Ми разом переможемо".

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