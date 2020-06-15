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Новини
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Порошенко після суду про держзраду Януковича: Не можна допустити реваншу проросійських сил, Україна заплатила занадто високу ціну за це

Порошенко після суду про держзраду Януковича: Не можна допустити реваншу проросійських сил, Україна заплатила занадто високу ціну за це

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав нинішню владу зупинити проросійський реванш.

Про це він заявив під стінами Київського апеляційного суду, де відбувається засідання у справі про державну зраду Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Сьогодні тут вирішується подальша доля нашої держави, і кожен має докласти максимум зусиль для того, щоб захистити майбутнє України. Ви чули в цьому залі, що "п’ята колона", поплічники Януковича намагаються виправдати кліку Януковича, яка здала Україну Росії. Які ще докази потрібні, коли ці злочинці написали листа всупереч Конституції і законодавству України запросили окупантів до України? Це доведено і не спростовано ніким", – зазначив п'ятий президент.

За його словами, мета Януковича і його поплічників – перекласти відповідальність з країни-агресора на українців.

"На жаль, я вимушений це констатувати, що за діючої влади в Україну ці поплічники почали повертатися. І не просто повертатися, використовуючи і відчуваючи власну безкарність, – а ще й прорвалися до лав діючої влади", – зазначив Порошенко.

Читайте також: Яценюк дізнався про виклик до суду як свідка у справі про держзраду Януковича зі ЗМІ та готовий свідчити, коли суд повідомить час і місце

"Вони називають події 2014 року і Революції Гідності заколотом, захопленням влади. Вони уникають слова "агресія". Вони уникають називати того, хто має нести відповідальність за цю агресію. І попризначали в керівництво найвищих правоохоронних органів держави адвокатів Януковича. В Офісі президента знаходяться адвокати Єфремова, які координують роботу правоохоронних органів і судів по переслідуванню не тих, хто вбивав українців, не тих, хто працював на Росію. А по переслідуванню добровольців, волонтерів, переслідуванню Марусі Звіробій і Софії Федини, Тетяни Чорновіл і Стерненка, переслідуванню добровольців, які проходили по справі Шеремета", – розповів лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко подякував активістам, які прийшли під стіни Апеляційного суду, щоб висловити свою чітку позицію про неприпустимість реваншу і звернувся до нинішньої влади з вимогою припинити спроби ревізії подій Революції Гідності на догоду Путіну і проросійським силам.

"Бо першими приїдуть поплічники Януковича, другим приїде сам Янукович, а третім, а може й першим – Путін. І нам, народу, який заплатив таку високу ціну за це все, не можна цього допустити", – переконаний Порошенко.

Він також наголосив, що громадянське суспільство і демократична опозиція не дозволять реалізувати путінські сценарії в Україні. "Ми сильні, ми разом, ми зупинимо повзучій російський реванш. Саме тому сьогодні я тут, саме тому сьогодні ви всі тут. Ми разом переможемо".

Дивіться також: Порошенко на суді про держзраду Януковича: "Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі апеляційного суду, є антидержавною та антиконституційною". ВIДЕО

Автор: 

Порошенко Петро (15171) росія (65129) суд (11674) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+27
сподіваюсь, ти ковтнеш свого язика за постійну брехню.
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15.06.2020 16:47
+25
Вже допустили проросіский реванш.
Хіба не помітно ? Кому ще посліпило ?
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15.06.2020 16:42
+20
о, у зебілів вже і фьодорич сьодні буде чистий як сльоза. Поржали, виродки?
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15.06.2020 16:46
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Вже допустили проросіский реванш.
Хіба не помітно ? Кому ще посліпило ?
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15.06.2020 16:42 Відповісти
Ти вже більше року тут Україну Росії здаєш...
Не заморилась?
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15.06.2020 16:46 Відповісти
сподіваюсь, ти ковтнеш свого язика за постійну брехню.
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15.06.2020 16:47 Відповісти
Тобто це не ти тут минулою весною писала, що до осені Україна зникне?

Може досить вже?
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15.06.2020 16:47 Відповісти
і комента мого запостиш ?
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15.06.2020 16:55 Відповісти
https://censor.net/user/46103 тільки брехнею і працює.
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15.06.2020 16:58 Відповісти
зводить наклеп.
але не ту нарвався.
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15.06.2020 16:58 Відповісти
Він забуває що в Гаазі на суді над ****** судитимуть і його поплічників. А там і Фьодоров, і його ботоферма ;Зе!діджітал;.
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15.06.2020 17:02 Відповісти
ну і про порохоботоферми ні гу-гу?
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15.06.2020 17:13 Відповісти
Шукали і зелені, і ФСБ їм допомагало. А от ботоферма Коломойського ;ЗЕ!диджитал;- всім відомий факт.
Так що про ;порохоботів; не тринди. Краще вже за вбитого Порошенком брата розповідай. Ручний песик Бєні Ткаченко нещодавно, правда, заявив що то він для приколу видумав.
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15.06.2020 17:30 Відповісти
І ти видай хоть щось про "постійну брехню" з моєї сторони.
І чи не тебе я тут зупиняю в "фсьо прапала" вже майже рік? Чи то я сьогодні вперше написав тобі про "не заморилась"?
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15.06.2020 16:58 Відповісти
ти можеш зупинити лише шмарклю з свого носа.
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15.06.2020 16:59 Відповісти
Навряд чи ...
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15.06.2020 17:02 Відповісти
Тобто твій ентузязізм на рахунок роздмухування паніки безмежний?
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15.06.2020 17:38 Відповісти
А я что-то ржу - Петя в суде с адвокатами Януковича зацепился. Накрутил сам-себя и лозунгами про "реванш" заговорил.
На Цензоре эта паника передалась как обычно Ксении. Теперь прогнозирую зраду и капитуляцию на 6 страницах - Ксения профессиональная паникерша.
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15.06.2020 17:18 Відповісти
Вівса тобі підсипати ?
Щоби ржалось веселіше.
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15.06.2020 17:22 Відповісти
Не трэба адцягвацца Ксенiя, на асабiстыя выпады - у краiне "реванш".
Ратуйце краiну, падымайце людзей на путч- тым болей я абяцай фарумчанам 6 стр. на гэтай галiне форума.
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15.06.2020 17:27 Відповісти
За рыгорыча вашего стрьомно. Пильнуй кращэ йаго. Нильзя йаму на покий. Прападе белаярусь без бульбы...
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15.06.2020 18:43 Відповісти
Я не со зла. Так- прикололся. Сорян.
Но бревно в вашем глазу покрупнее нашей веточки будет. Всего хорошего.
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15.06.2020 18:44 Відповісти
посліпило і уже відсліпило тим вінничанам у котрих у кранах не стало води тому що водоканалу відключили світло...=а відключили тому що віницяобленерго виявилось власністю порошенка))))))якимось чином будучи президентом барига шоколядний став власником...ага...)))
=ви всьо врьоті,...реванш....
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15.06.2020 17:19 Відповісти
так їм і треба.
а не платять через зелю
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15.06.2020 17:23 Відповісти
)))))))))а відключали то тоді к0ли барига був президентом....))))))))))))))))))))))))))))))
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15.06.2020 17:38 Відповісти
о, у зебілів вже і фьодорич сьодні буде чистий як сльоза. Поржали, виродки?
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15.06.2020 16:46 Відповісти
А в соратники Януковича входят его министры?
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15.06.2020 16:47 Відповісти
Ну, щодо ціни тобі видніше Петю. От в чому чому, а в цінах ти розбираєшся. Особливо коли сам продаеш..... Ти все робив, щоб цей реванш відбувся. Привіт медведчук з кучмою тобі передає від путіна.
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15.06.2020 16:47 Відповісти
зегенерат, а не ты ли и тебе подобные вазелина выбрали????
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15.06.2020 16:51 Відповісти
один ти такий маладєць, весь в обосранному стоїш, разумний?))
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Та то ;Смицький;
Він кацапів чекає.
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15.06.2020 17:09 Відповісти
Силенко, язык тебе не отсохнет от переворачивания всего с ног на голову?
Привет всем гнидам, которые привели к власти зеленых гнид, которые почитают за счастье заглядывать в глаза кровавому карлику.
Это ваш реванш. Вам пусть хоть страна перестанет существовать - главное насрать в борщ Порошенку.
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15.06.2020 16:53 Відповісти
Новіков українською говорить в тисячу разів краще за тебе.
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15.06.2020 17:33 Відповісти
Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это - Цензор.НЕТ 8895
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15.06.2020 16:48 Відповісти
Об этом год назад говорилось, оралось, но куда ж зегенератам услышать........
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15.06.2020 16:52 Відповісти
Серьезно, Пэтя?? Так тебя надо срочно закрывать! Нахер нам той реванш!!
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15.06.2020 16:49 Відповісти
точно ошибка в фамилии. его фамилия **********.
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Зебіли ! Ви де ?!
Агов ! Петя тут !!!
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15.06.2020 16:56 Відповісти
так они свои, Ксюха, што им писать?? оне со всем согласны....
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15.06.2020 17:26 Відповісти
УЖЕ?НЕВЖЕ!?
Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это - Цензор.НЕТ 7019
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Украина заплатила слишком высокую цену за это благодаря потрошенко. А как же его невестка россиянка, какмагазины рошен по всей росси до сих пор работают???
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15.06.2020 16:57 Відповісти
Уже рік як реванш відбувся.
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15.06.2020 16:59 Відповісти
Наш тренер по рукопашке давным-давно нас наставлял: «... если ты не добил упавшего противника, считай ты уже труп»
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15.06.2020 17:08 Відповісти
Фокус тут в том, шо господа Зеленский и Баканов проходят в Канцелярском Суде штата Делавер как соучастники по делу по отмывании $470 млрд Коломойским и другими лицами. И уже получили приглашения в суд. Потому шо это в Украине они пользуются неприкосновенностью, а вот штату Делавер на эту неприкосновенность начхать.
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15.06.2020 16:59 Відповісти
Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это - Цензор.НЕТ 3116
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Почему же слухи: это факт. К досрочным готовятся абсолютно все. Кум Путина под чистую все сми и каналы скупает. Наращивает «мызамирную» риторику.
Зебильчик должен лишь был послужить управляемым коломойским фактором уничтожения институтов государственной власти и расслоения гражданского общества. Так сказать , подорвать ситуацию изнутри.
И тут по задумке хйла и бени ситуацию должен «подхватить» спаситель мертвеччук, который все уладит...
Не верите? )))
Следите за их руками...
Я все сказал.
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15.06.2020 17:05 Відповісти
А сдавать США , Байдену, грабя граждан Украины по тарифам в 8-11 раз и не только???!!!!
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Путлер *****...ну чтоб не возникало сомнений...Украина НЕЗАВИСИМАЯ ото ВСЕХ типа партнёров!
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15.06.2020 17:01 Відповісти
а ти - кацап.
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15.06.2020 17:05 Відповісти
а ты порохорвотная проститутка...живёшь тут за 30 соевых карамелек.
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15.06.2020 17:06 Відповісти
Лох ты, обыкновенный...
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15.06.2020 17:10 Відповісти
хіба що в твоєму фантасмагоричному світі.
в моїй же реальності я - українка, а ти дуркуватий коцап.
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15.06.2020 17:10 Відповісти
Чехол он на бутылку путинки, вот он кто...
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15.06.2020 17:14 Відповісти
Ти нє йорзай на бутилкє, а то анус парвьошь.
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15.06.2020 17:32 Відповісти
цей касап сьогодні зарегився. Видать, з деактивованих.
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15.06.2020 22:29 Відповісти
это правда. бидон просил +70%, а мыролюбец с удовольствием поднял на пустом месте +200%.
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15.06.2020 17:08 Відповісти
Поздно , Алексеич, отпаивать похмельное быдло «Боржоми». Боком вышла твоя демократия и боязнь обеспокоенности зарубежных партнеров по преследованию врагов Украины. Сейчас их час и черёд. И зарубежные партнеры их танец не остановят...
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15.06.2020 17:00 Відповісти
ДБР підозрює, що Порошенко був президентом.
- джерело

ДБР підозрює, що Порошенко досі президент.
- джерело
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15.06.2020 17:01 Відповісти
маничка.....на фоне алчности и алкоголизма.
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15.06.2020 17:02 Відповісти
вопрос на засыпку любителям соевой мацы.
А где был и трудился безальтернативный мыролюбец во время легитимного пенькобежца?
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15.06.2020 17:06 Відповісти
В Кабміні. Від опозиції.
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15.06.2020 17:08 Відповісти
опо што?
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15.06.2020 17:09 Відповісти
Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это - Цензор.НЕТ 283
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15.06.2020 17:07 Відповісти
Так а чого ж вони з кумом допустили?
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15.06.2020 17:14 Відповісти
это когда гривню в три раза валят, ты про такой реванш?? те в тупую прут танками-бтрами, залдафонов своих засылают, а, зачем, если тут, внутре есть такой патриотичный петюня?? нафига такие траты на военщину, если мальчишь-кибальчишь барыжный из нутре всё сделает??
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15.06.2020 17:23 Відповісти
Твій улюблений курс гривні тримався на російських кредитах.
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15.06.2020 17:31 Відповісти
ооё, парашенки.... так надо было взять нерасийских кредитов, тогда бы дали столько, сколько бы мы не попросили, изнтит??))
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15.06.2020 17:41 Відповісти
Кредити, рига, віддавати потрібно.
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15.06.2020 18:10 Відповісти
какая я тебе "рига" пороховата?? рыга это твоя шефа, она в создателях числится, иди....
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15.06.2020 18:19 Відповісти
Де числиться?
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15.06.2020 18:39 Відповісти
Ты ж был при власти. Тебе подчинялись чекисты. Ты мог же всех пересадить за антигосударственную деятельность против Украины. Ну что ж. А теперь хлебай.
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15.06.2020 17:37 Відповісти
Если бы у сторонников Зеленского была возможность проголосовать за Януковича, то процентов тридцать из них проголосовала бы. Особенно если бы Янукович им пообещал регулярно по всем телеканалам "Сватов" показывать.
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15.06.2020 17:42 Відповісти
Не-а - все 99,9% было бы
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15.06.2020 18:46 Відповісти
Проросийсские силы, что при порошенко, что при зеленском.
При тебе медведчук приобретал каналы, такие как ЗИК, чувствовал он превосходно при порошенко, при зеленском вообще расцвёл.
При тебе порошенко начали гонять и сажать патриотов добровольцев.
При тебе подтягивали аброськиных, и голубанов.
При тебе порошенко пороховой завод не построили.
Ну а про зелёные коридоры согласованные с врагом, это отдельно.
Минские протоколы, шуганули порошенко, он и подписал.
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15.06.2020 19:55 Відповісти
Тут Порошенко повністю правий! Москалі - брехуни, фальсифікатори, злодії і вбивці України.
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15.06.2020 20:24 Відповісти
А всі шавки, які тут гадять на Пороха, бояться Пороха до мокрих штанів і дуже бажають здати Україну орді щоб зняти санкції. Так велів Великий Пу.
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15.06.2020 20:39 Відповісти
Не "порох" оно, но свин-мародер.
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15.06.2020 23:46 Відповісти
Громадські й культурні діячі, політики та журналісти вимагають від президента Володимира Зеленського і його команди зупинити наступ на українську мову та інформаційний простір.
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.
https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/
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15.06.2020 22:09 Відповісти
Когда же эта брехливая престарелая свинья-мародер уже заткнется?
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15.06.2020 23:44 Відповісти
 
 