УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10362 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 575 63

За місяць смертність від COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

За місяць смертність від COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

З 15 травня по 15 червня кількість смертей в Україні, викликаних ускладненнями від COVID-19, зросла майже вдвічі. Зокрема, станом на 15 травня смертей було 476, зараз в Україні зареєстровано вже 901 випадок смертей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

За місяць смертність від COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі, - ЦГЗ 01

Показник смертності – 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,9%. У статево-віковій структурі померлих від захворювань, спричинених COVID-19 переважають чоловіки – 473 (54%) та люди віком від 50-ти років (88,3%).

Показник летальності, який перевищує середній по Україні, зареєстрований в Івано-Франківській (5,4%); Кіровоградській (5,3%); Полтавській (4,7%); Чернівецькій (4,3%); Черкаській(3,7%); Львівській (3,6%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ опублікувало список країн зі значним поширенням COVID-19. ІНФОГРАФІКА

70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У 54,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

89% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Серед померлих людей з COVID-19, було 40 медичних працівників з вісімнадцяти регіонів країни. Для порівняння, станом на 15 травня серед померлих було 24 медика. Летальність серед медиків склала 0,8% і найвища була в Івано-Франківській області (2,7%). Серед померлих медиків переважали жінки - 25 осіб (63%) і особи віком 50-69 років (82,5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко

Всі померлі мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 794 людини госпіталізували, 52% з них лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації. Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 становила 14 днів. З моменту госпіталізації до смерті - 9 днів.

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
дурний народ і далі продовжує не вірити в коронавірус.
показати весь коментар
15.06.2020 16:48
+4
Только в марте, по официальной статистике, от туберкулеза умерло более 2000, а от СПИД более 1000.
показати весь коментар
15.06.2020 16:55
+2
нужно срочное видео от нашего гения Владимира Александровича ...
пускай расскажет про дикунов, которые не научились мыть руки с мылом и не носят маски..., и поэтому вот эта вся эпидемия...

За месяц смертность от COVID-19 в Украине выросла почти вдвое, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8133
показати весь коментар
15.06.2020 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дурний народ і далі продовжує не вірити в коронавірус.
показати весь коментар
15.06.2020 16:48 Відповісти
Співробітниця дружини лікар, 28 діб температура більше 38 градусів... Дитина і чоловік теж підхопили, чоловік досі хворіє. Ото такий фейковий вірус...
показати весь коментар
15.06.2020 16:50 Відповісти
Летальность не от вируса, а от запущенного или не адекватно леченного осложнения.
показати весь коментар
15.06.2020 16:53 Відповісти
пневмонія розвивається швидко.
збудник ХТО ?
показати весь коментар
15.06.2020 16:55 Відповісти
Вы уже привиты от коронавируса?
показати весь коментар
15.06.2020 17:19 Відповісти
чим ?
показати весь коментар
15.06.2020 17:20 Відповісти
Пневмонія - це не бігова дисципліна. Що значить "розвивається"? Вона різної тяжкості, термін "ходяча пневмонія" знайомий?
показати весь коментар
15.06.2020 23:10 Відповісти
Да-да. Сахарный диабет вовремя не вылечили. Верю.
показати весь коментар
15.06.2020 16:56 Відповісти
От коронавирусной пневмонии умирают также как и от гриппозной, но смертность даже меньше, как выяснилось. Но при гриппе не объявляют пандемию, а при короне объявляют. Нонсенс. Где логика? Зачем людей пугать? А почему не объявляют хотя бы эпидемию по туберкулезу? У нас она есть уже давно и ходили без масок, не сидели дома. Что за маразм происходит?
показати весь коментар
15.06.2020 17:23 Відповісти
Воно то так. Але є одне НО. Вірулентність ковід в рази вища від грипу. Бояться не стільки смертей, скільки того , що однчасно може захворіти дуже багато людей і лікарні не справляться, як це було в Італії та Іспанії.
показати весь коментар
15.06.2020 17:32 Відповісти
В общем информации много и ничего не ясно.
показати весь коментар
15.06.2020 20:14 Відповісти
Добрый совет. Перед тем, как писать, поищите немного по теме, о которой пишете.

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza Пандемия гриппа - это глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета или он весьма низок. Возникновение пандемий гриппа невозможно прогнозировать. Они бывают легкими или характеризуются тяжелыми формами заболеваний, вплоть до смертельного исхода. Заболевания в тяжелой форме возникают в определенных группах риска, которые могут совпадать с аналогичными группами риска в отношении тяжелых форм сезонного гриппа. Однако и у здоровых лиц, не входящих в группы риска, во время пандемии чаще возникают более тяжелые формы заболевания по сравнению с сезонным гриппом. Последняя пандемия произошла в 2009 г. и была вызвана вирусом гриппа А (H1N1). В глобальном масштабе, по оценкам, эта пандемия стала причиной от 100 000 до 400 000 случаев смерти только за первый год.

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/news/news/2018/9/groundbreaking-pledge-of-united-nations-agencies-to-end-hiv,-tb-and-viral-hepatitis-epidemics-in-europe-at-high-level-meeting-on-ending-tb Важнейшее обязательство в отношении искоренения эпидемий ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусного гепатита в Европе принято ведомствами ООН на совещании высокого уровня по ликвидации туберкулеза
показати весь коментар
15.06.2020 21:28 Відповісти
Ты что нацарапал? Пандемия гриппа была. Карантин был? Не было. Эпидемия туберкулеза есть? Карантин есть? Нет. Чего людей закрыли по всему миру?
показати весь коментар
16.06.2020 00:50 Відповісти
70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.
89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Это цитата из статьи. Вы статью читали? 89% люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Хотя я и здесь вижу манипуляцию. Старше 50 это и 51 и 95 лет может быть. Почему детально не дали информацию в данной возрастной категории непонятно. Люди умирали и умирают всегда. При сезонном гриппе смертность от осложнений не ниже. Просто ее не озвучивают. Все под Богом ходим.
показати весь коментар
15.06.2020 17:37 Відповісти
Да, я как раз и язвил по поводу "Летальность не от вируса, а от запущенного или не адекватно леченного осложнения." Там сопутствующие, ведущие при ковиде к летальному исходу такие, что умей врач их лечить, ему бы памятник из чистого золота еще при жизни поставили бы.
показати весь коментар
15.06.2020 21:21 Відповісти
Согласен. И при сезонном гриппе дела обстоят не лучше. Может даже еще хуже. Нам же их не озвучивают в режиме 24/7 как это делают с ковидом.
показати весь коментар
16.06.2020 00:38 Відповісти
Вісім антибіотиків і супутнє лікування ще чим попало, результат я Вам озвучив.
показати весь коментар
15.06.2020 16:58 Відповісти
От тут я вас не зрозумів. Якщо у сім'ї є лікар, то як вони "додумались" лікувати вірус антибіотиками?
показати весь коментар
15.06.2020 17:34 Відповісти
Лікуються чим можуть. Складається враження, що Ви вже вмієте лікувати КОВІД-19, але чомусь досі не отримали Нобелівську премію.
показати весь коментар
15.06.2020 17:37 Відповісти
Я не вмію лікувати ковід, але я знаю принципи лікування антибіотиками - вони придатні тільки для клітинних збудників хвороб. А от віруси їх не цікавлять.
показати весь коментар
15.06.2020 17:59 Відповісти
Запитаю сьогодні дружину і розкажу Вам перелік чим лікувалася тая лікар.
показати весь коментар
15.06.2020 18:02 Відповісти
Тая лікар заразилася сама на роботі і заразила свою сім'ю, протоколів лікування не існує і коли вони будуть не відомо навіть МОЗу.
показати весь коментар
15.06.2020 17:40 Відповісти
Проблема ще у тому, що нам кругом брешуть. То вже і не знаєш - вірити чи ні.
Як приклад заголовок цієї статті. Це ж маячня повна. На 15 травня померло 476 людей із 17303 зафіксованих випадків, зараз 901 із 31810. Де підвищення смертності у 2 рази. Статистика рівна - смертність стала, а у заголовку інше.
показати весь коментар
15.06.2020 17:49 Відповісти
Порівняйте наші показники і Польщі з якою любили нас порівнювати на початку епідемії, по таблиці. Ото і буде Вам коефіцієнт брехні.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
показати весь коментар
15.06.2020 17:57 Відповісти
Показники рівні, крім останнього - відсотка тестів. Але він також важливий. Но і тут нюанси є. Чим більше будуть робити тестів - тим більше хворих/перехворівших буде, але відсоток хворих до числа проведених тестів також буде падати. А де переламна межа?
показати весь коментар
15.06.2020 18:15 Відповісти
мало той нарід гарапником лупили, здається недолупили, розуму так і не набули. Адекватні емігрували та виїхали
показати весь коментар
15.06.2020 17:11 Відповісти
ну таки не понятно откуда эти цифры если данные о причине смерти в Украине на время карантина засекречены и получить их невозможно даже по офзапросу СМИ.
показати весь коментар
15.06.2020 17:11 Відповісти
Саме тому ти впевнений що цифри точно не правильні і вірус існує лише у хворій уяві БОТів з інтернету.
показати весь коментар
15.06.2020 17:20 Відповісти
нет. я уверен в том . что вирусов существует не меньше чем тараканов в твоей голове
показати весь коментар
15.06.2020 22:35 Відповісти
Дурний народ не вірить, що короножоповірус - це чума 21 століття, і не хоче бути жертвою дурантинів.
показати весь коментар
15.06.2020 17:32 Відповісти
Жертви будуть. І буде їх дуже багато...
показати весь коментар
15.06.2020 17:41 Відповісти
а от осложнений грипа упала тоже вдвое, это ли не чудо?
показати весь коментар
15.06.2020 16:49 Відповісти
Точно, СНІД не смертельний, здихають від ускладнень інших хвороб.
показати весь коментар
15.06.2020 16:52 Відповісти
Только в марте, по официальной статистике, от туберкулеза умерло более 2000, а от СПИД более 1000.
показати весь коментар
15.06.2020 16:55 Відповісти
А что случилось, Вы для "хорошего дела" в существование ВИЧ поверили? Офигеть! А мне помнится, Вы доказывали, что нет такого вируса...
показати весь коментар
15.06.2020 17:00 Відповісти
Опять путаете наличие СПИД, как синдрома, с несуществующим ВИЧ.
показати весь коментар
16.06.2020 13:54 Відповісти
Пока еще ни один из ВИЧ диссидентов не решился ввести себе сыворотку с "несуществующим" ВИЧ. Одна дура ВИЧ диссидентка уговорила инфицированного сына отказаться от антиретровирусной терапии. Теперь на могилу к нему ходит.
А вот еще
"Семья отказывалась лечить девочку и других детей общепринятыми методами из-за религиозных взглядов. По http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/30/1642325.html данным «Росбалта», супруги считали, что от современной медицины «больше вреда, чем пользы», и отказывались от терапии, якобы следуя позиции РПЦ в этом вопросе. Также они были убеждены, что СПИД - это «выдумка фармакологических компаний», которые хотят заработать на препаратах. В результате отказа от лечения болезнь Кристины прогрессировала. После очередного планового осмотра врачи Центра СПИД, где на учете состояла девочка, заявили о критическом состоянии Кристины. В ответ на просьбы врачей семья отвезла ребенка в клинику в Германии, где ВИЧ пытаются излечить альтернативными методами и дают больным только БАДы - биологически активные добавки."
Кк думаете, ее вылечили?
показати весь коментар
16.06.2020 14:19 Відповісти
молодец!
показати весь коментар
15.06.2020 18:22 Відповісти
Побольше в Украину без тестов впускайте !!!!!!
показати весь коментар
15.06.2020 16:50 Відповісти
...Донедавна ПЛР-тести в Києві робила лише референт-лабораторія.
А з недавнього часу запустили лабораторію в 5-ій лікарні, а також розширили лабораторії в Олександрівській та 4-ій лікарні. Тобто референт-лабораторія робить тести для всіх, а перелічені лікарні роблять тести для власних хворих.- Чи правда, що зараз час від здачі тестів до отримання результатів по Києву займає до 12 днів?
- Є різні ситуації. Одне діло - коли йдеться про амбулаторного хворого, який перебуває у себе вдома і йому діагностику замовляє сімейний лікар додому. До нього приїжджає мобільна бригада і робить забір зразків у нього вдома. Ці тести, кажуть, справді приходять через 10 - 12 днів, може бути навіть довше. В лікарнях ситуація інша. Спочатку і в нас було погано, були моменти, що ми до тижня чекали тести. Але останнім часом з цим покращилося. В ідеалі ми отримуємо результати через два дні, в гіршому - через чотири.
Така пріоритетність, аби швидше робити тести для стаціонару - вона правильна. Тому що амбулаторний хворий може сидіти собі вдома на самоізоляції скільки потрібно, а для стаціонару така ситуація неприйнятна.- Наскільки є задовільною та кількість тестів, що проводяться в Україні?
- Безумовно, вона недостатня. Чим буде більша кількість тестів, тим буде більшим процес виявлених інфікованих. Але, з іншого боку, в північній Італії на піку епідемії просто перестали тестувати здорових людей, бо змучилися і вирішили, що в цьому немає ніякого сенсу. А наприклад у Південній Кореї проводили трохи не стовідсоткове тестування. Тому зараз якісь коректні порівняння проводити зарано. Це можна буде зробити за рік - два. Коли епідеміологи, статистики зроблять відповідні висновки.- Але чому у нас робиться так мало тестів?
- Мабуть, очевидно, що медицина сьогодні в Україні перебуває в страшному стані. Ми так і не провели реформування медичної галузі. Ту реформу, яку планували провести Олександр Квіташвілі та Уляна Супрун - їм так і не дали зробити цього. Не вистачає ні обладнання, ні тест-систем. Навіть у Києві не вистачає. Як я вже казав, у нас обладнання для проведення тестів є лише в окремих лікарнях, а на початках не було й цього. - https://texty.org.ua/articles/101233/kovid-mozhe-sprychyny-navit-infarkt-intervyu-z-kerivnykom-odniyeyi-z-kyyivskyh-likaren/?src=main
показати весь коментар
15.06.2020 16:51 Відповісти
Как делают в ЕС
ЕСЛИ есть у человека положительный тест , мониторят всех его окружающих Человека
У кого из окружающих находят положительный тест - мониторят всех Окружающих этих окружающих
И так до тех пор, пока не выйдут на чистый материал
показати весь коментар
15.06.2020 16:57 Відповісти
ну ви і порівняли) так то ж ЕС а ми в Україні,там за неприбране лайно своїх улюбленців штрафують до 15000 євро як от в Іспанії,патрульні реально наповнюють бюджет,а наш мвс дармоїди на побегеньках у влади.
показати весь коментар
15.06.2020 18:06 Відповісти
Да. В Венгрии в голом поле у дороги стоит стенд с кулёчками для собачьих как, и рядом урна , чтобы это выбросить
В ГОЛОМ ПОЛЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ
А в Украине народ обзывает венгров цыганами , а какашки собак везде
показати весь коментар
15.06.2020 18:12 Відповісти
нужно срочное видео от нашего гения Владимира Александровича ...
пускай расскажет про дикунов, которые не научились мыть руки с мылом и не носят маски..., и поэтому вот эта вся эпидемия...

За месяц смертность от COVID-19 в Украине выросла почти вдвое, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8133
показати весь коментар
15.06.2020 16:52 Відповісти
Намордник - это только средство, со стороны власти, для поддержания страха, а не для защиты здоровых. Даже ВОЗ в последних рекомендациях говорит в основном только о мытье рук, а не о масках. И рекомендуемое дистанцирование там снизили до 1 метра (3,3 фута).
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
показати весь коментар
15.06.2020 17:05 Відповісти
Не переживай, скоро вакцинацию от ковида начнем. Огульную.
показати весь коментар
15.06.2020 17:09 Відповісти
Я не перживаю, а давно знаю, что секта запуганных коронафобов вольется в секту единоверцев - воинственных свидетелей "всепобеждающих" вацин.
https://censor.net/comments/locate/3202102/019214e2-fb8e-70e7-81d2-985ca2649648
показати весь коментар
15.06.2020 17:18 Відповісти
И почему все Ваши посты и темах о кори и в темах о ковиде направлены на рост заболеваемости? Ну, допустим, что Вы- против вакцин. А маски Вам чем не угодили? Агитировали бы себе за борьбу с эпидемией чисто масками, дистанцированием, дезинфекцией. Так нет. Не хотите. Подозрительно это все.
показати весь коментар
15.06.2020 17:28 Відповісти
Рост заболеваемости, как мы уже давно обсудили, связан только с санитарно-гигиеническим состоянием общества и уровнем медицины в стране. Почему маски только мне не угодили? Они не "угодили", прежде вего, ученым исследовавшим эту тему на протяжении многих лет. Поэтому я никоим образом не агитирую, а только привожу данные исследований и официальное мнение ВОЗ на тему бесполезности масок для здоровых. (А во многих случаях даже вредность, особенно в жару).
показати весь коментар
15.06.2020 17:47 Відповісти
За місяць смертність від COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5418
https://covid19.healthdata.org/ukraine
показати весь коментар
15.06.2020 17:19 Відповісти
Плато... Ага. Відміняйте карантин, зєлохі не виздихують ніяк!
показати весь коментар
15.06.2020 17:21 Відповісти
Смерть 2/3 виборців - мрія всіх справжніх петріотів медреформи та послідовних борців проти злочинної санепідслужби?
показати весь коментар
15.06.2020 20:03 Відповісти
Летальность никак не связана с карантином. Она показывает только уровень медицины в стране.
показати весь коментар
15.06.2020 17:56 Відповісти
ну да
а общая смертность почем-то уменьшилась
показати весь коментар
15.06.2020 17:51 Відповісти
Меньше читайте статистику по covid-19, все болезни от нервов и осложнения тоже.
показати весь коментар
15.06.2020 17:55 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показати весь коментар
15.06.2020 18:19 Відповісти
О как. Прямо сразу все по полкам разложил. Прямо четко все поставил на свои места. А главное кацапов и сюда приплел. Противно читать. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем. А ничего, что даже согласно приведенной в данной статье статистике основная часть заболевших люди от 50 лет и что они чаще всего и до заражения ковидом имели целый букет проблем со здоровьем. Кстати и в основном то и заболели с симптомами именно из за этого букета и ослабленной иммуной системы. Я кстати напомню, что к примеру средняя продолжительность жизни в Украине мужского населения до недавнего времени была 65,3 года без всяких ковидов. Правда после введения чудо-пенсионной реформы эта продолжительность чудом увеличилась до 67 (кажись) лет без всяких видимых причин.
показати весь коментар
16.06.2020 00:49 Відповісти
За ковідопанікерською теорією, основний принцип якої "завтра ми всі помремо від коронавірусу", населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
показати весь коментар
15.06.2020 19:03 Відповісти
Сподобалось. Так і гадок прайдьоть і новий бюджєт нужно дєліть, сматрі і єщьо гадок, а там сматрі і вибори...падгатовка с стрєльбой, кровью, каронагріпом каторий шагаєть і шагаєть твфьордой паходкой к новим свєршєніям. Жріть с..и.
показати весь коментар
15.06.2020 23:30 Відповісти
 
 