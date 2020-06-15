За місяць смертність від COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

З 15 травня по 15 червня кількість смертей в Україні, викликаних ускладненнями від COVID-19, зросла майже вдвічі. Зокрема, станом на 15 травня смертей було 476, зараз в Україні зареєстровано вже 901 випадок смертей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Показник смертності – 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,9%. У статево-віковій структурі померлих від захворювань, спричинених COVID-19 переважають чоловіки – 473 (54%) та люди віком від 50-ти років (88,3%).

Показник летальності, який перевищує середній по Україні, зареєстрований в Івано-Франківській (5,4%); Кіровоградській (5,3%); Полтавській (4,7%); Чернівецькій (4,3%); Черкаській(3,7%); Львівській (3,6%) областях.

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70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У 54,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

89% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Серед померлих людей з COVID-19, було 40 медичних працівників з вісімнадцяти регіонів країни. Для порівняння, станом на 15 травня серед померлих було 24 медика. Летальність серед медиків склала 0,8% і найвища була в Івано-Франківській області (2,7%). Серед померлих медиків переважали жінки - 25 осіб (63%) і особи віком 50-69 років (82,5%).

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Всі померлі мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 794 людини госпіталізували, 52% з них лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації. Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 становила 14 днів. З моменту госпіталізації до смерті - 9 днів.