За місяць смертність від COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
З 15 травня по 15 червня кількість смертей в Україні, викликаних ускладненнями від COVID-19, зросла майже вдвічі. Зокрема, станом на 15 травня смертей було 476, зараз в Україні зареєстровано вже 901 випадок смертей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
Показник смертності – 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,9%. У статево-віковій структурі померлих від захворювань, спричинених COVID-19 переважають чоловіки – 473 (54%) та люди віком від 50-ти років (88,3%).
Показник летальності, який перевищує середній по Україні, зареєстрований в Івано-Франківській (5,4%); Кіровоградській (5,3%); Полтавській (4,7%); Чернівецькій (4,3%); Черкаській(3,7%); Львівській (3,6%) областях.
70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У 54,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.
89% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.
Серед померлих людей з COVID-19, було 40 медичних працівників з вісімнадцяти регіонів країни. Для порівняння, станом на 15 травня серед померлих було 24 медика. Летальність серед медиків склала 0,8% і найвища була в Івано-Франківській області (2,7%). Серед померлих медиків переважали жінки - 25 осіб (63%) і особи віком 50-69 років (82,5%).
Всі померлі мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 794 людини госпіталізували, 52% з них лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації. Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 становила 14 днів. З моменту госпіталізації до смерті - 9 днів.
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збудник ХТО ?
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza Пандемия гриппа - это глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета или он весьма низок. Возникновение пандемий гриппа невозможно прогнозировать. Они бывают легкими или характеризуются тяжелыми формами заболеваний, вплоть до смертельного исхода. Заболевания в тяжелой форме возникают в определенных группах риска, которые могут совпадать с аналогичными группами риска в отношении тяжелых форм сезонного гриппа. Однако и у здоровых лиц, не входящих в группы риска, во время пандемии чаще возникают более тяжелые формы заболевания по сравнению с сезонным гриппом. Последняя пандемия произошла в 2009 г. и была вызвана вирусом гриппа А (H1N1). В глобальном масштабе, по оценкам, эта пандемия стала причиной от 100 000 до 400 000 случаев смерти только за первый год.
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/news/news/2018/9/groundbreaking-pledge-of-united-nations-agencies-to-end-hiv,-tb-and-viral-hepatitis-epidemics-in-europe-at-high-level-meeting-on-ending-tb Важнейшее обязательство в отношении искоренения эпидемий ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусного гепатита в Европе принято ведомствами ООН на совещании высокого уровня по ликвидации туберкулеза
89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Это цитата из статьи. Вы статью читали? 89% люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Хотя я и здесь вижу манипуляцию. Старше 50 это и 51 и 95 лет может быть. Почему детально не дали информацию в данной возрастной категории непонятно. Люди умирали и умирают всегда. При сезонном гриппе смертность от осложнений не ниже. Просто ее не озвучивают. Все под Богом ходим.
Як приклад заголовок цієї статті. Це ж маячня повна. На 15 травня померло 476 людей із 17303 зафіксованих випадків, зараз 901 із 31810. Де підвищення смертності у 2 рази. Статистика рівна - смертність стала, а у заголовку інше.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
А вот еще
"Семья отказывалась лечить девочку и других детей общепринятыми методами из-за религиозных взглядов. По http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/30/1642325.html данным «Росбалта», супруги считали, что от современной медицины «больше вреда, чем пользы», и отказывались от терапии, якобы следуя позиции РПЦ в этом вопросе. Также они были убеждены, что СПИД - это «выдумка фармакологических компаний», которые хотят заработать на препаратах. В результате отказа от лечения болезнь Кристины прогрессировала. После очередного планового осмотра врачи Центра СПИД, где на учете состояла девочка, заявили о критическом состоянии Кристины. В ответ на просьбы врачей семья отвезла ребенка в клинику в Германии, где ВИЧ пытаются излечить альтернативными методами и дают больным только БАДы - биологически активные добавки."
Кк думаете, ее вылечили?
А з недавнього часу запустили лабораторію в 5-ій лікарні, а також розширили лабораторії в Олександрівській та 4-ій лікарні. Тобто референт-лабораторія робить тести для всіх, а перелічені лікарні роблять тести для власних хворих.- Чи правда, що зараз час від здачі тестів до отримання результатів по Києву займає до 12 днів?
- Є різні ситуації. Одне діло - коли йдеться про амбулаторного хворого, який перебуває у себе вдома і йому діагностику замовляє сімейний лікар додому. До нього приїжджає мобільна бригада і робить забір зразків у нього вдома. Ці тести, кажуть, справді приходять через 10 - 12 днів, може бути навіть довше. В лікарнях ситуація інша. Спочатку і в нас було погано, були моменти, що ми до тижня чекали тести. Але останнім часом з цим покращилося. В ідеалі ми отримуємо результати через два дні, в гіршому - через чотири.
Така пріоритетність, аби швидше робити тести для стаціонару - вона правильна. Тому що амбулаторний хворий може сидіти собі вдома на самоізоляції скільки потрібно, а для стаціонару така ситуація неприйнятна.- Наскільки є задовільною та кількість тестів, що проводяться в Україні?
- Безумовно, вона недостатня. Чим буде більша кількість тестів, тим буде більшим процес виявлених інфікованих. Але, з іншого боку, в північній Італії на піку епідемії просто перестали тестувати здорових людей, бо змучилися і вирішили, що в цьому немає ніякого сенсу. А наприклад у Південній Кореї проводили трохи не стовідсоткове тестування. Тому зараз якісь коректні порівняння проводити зарано. Це можна буде зробити за рік - два. Коли епідеміологи, статистики зроблять відповідні висновки.- Але чому у нас робиться так мало тестів?
- Мабуть, очевидно, що медицина сьогодні в Україні перебуває в страшному стані. Ми так і не провели реформування медичної галузі. Ту реформу, яку планували провести Олександр Квіташвілі та Уляна Супрун - їм так і не дали зробити цього. Не вистачає ні обладнання, ні тест-систем. Навіть у Києві не вистачає. Як я вже казав, у нас обладнання для проведення тестів є лише в окремих лікарнях, а на початках не було й цього. - https://texty.org.ua/articles/101233/kovid-mozhe-sprychyny-navit-infarkt-intervyu-z-kerivnykom-odniyeyi-z-kyyivskyh-likaren/?src=main
ЕСЛИ есть у человека положительный тест , мониторят всех его окружающих Человека
У кого из окружающих находят положительный тест - мониторят всех Окружающих этих окружающих
И так до тех пор, пока не выйдут на чистый материал
В ГОЛОМ ПОЛЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ
А в Украине народ обзывает венгров цыганами , а какашки собак везде
пускай расскажет про дикунов, которые не научились мыть руки с мылом и не носят маски..., и поэтому вот эта вся эпидемия...
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://censor.net/comments/locate/3202102/019214e2-fb8e-70e7-81d2-985ca2649648
https://covid19.healthdata.org/ukraine
а общая смертность почем-то уменьшилась
https://www.bbc.com/russian/news-52802682