Затриманим учасникам акції на підтримку Стерненка "шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - нардеп "Голосу" Стефанишина. СПИСОК ЗАТРИМАНИХ

Народний депутат партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що п'ятьох затриманих на акції в підтримку активіста Сергія Стерненка, якому Шевченківський райсуд столиці сьогодні обирає запобіжний захід, шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку.

Про це Стефанишина написала в Facebook та опублікувала список затриманих, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, всього затримано 5 осіб:

Овчаренко Віталій

Виговський Микола

Кір'яков Олександр

Андрій Мартиненко

Коваленко Антон

"Що поліція зробила з активістами під судом у справі Сергія Стерненка, можна бачити на 1-му фото. Це Овчаренко Віталій. Микола Виговський - більш-менш норм. Мамі подзвонив. Зараз адвокат Borys Danevych допомагає давати показання. Робимо все, щоб активістів якомога швидше відпустили. Їм шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - написала Стефанишина.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.