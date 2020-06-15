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Затриманим учасникам акції на підтримку Стерненка "шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - нардеп "Голосу" Стефанишина. СПИСОК ЗАТРИМАНИХ

Затриманим учасникам акції на підтримку Стерненка

Народний депутат партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що п'ятьох затриманих на акції в підтримку активіста Сергія Стерненка, якому Шевченківський райсуд столиці сьогодні обирає запобіжний захід, шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку.

Про це Стефанишина написала в Facebook та опублікувала список затриманих, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, всього затримано 5 осіб:

  • Овчаренко Віталій
  • Виговський Микола
  • Кір'яков Олександр
  • Андрій Мартиненко
  • Коваленко Антон

"Що поліція зробила з активістами під судом у справі Сергія Стерненка, можна бачити на 1-му фото. Це Овчаренко Віталій. Микола Виговський - більш-менш норм. Мамі подзвонив. Зараз адвокат Borys Danevych допомагає давати показання. Робимо все, щоб активістів якомога швидше відпустили. Їм шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - написала Стефанишина.

Затриманим учасникам акції на підтримку Стерненка шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку, - нардеп Голосу Стефанишина 01

Читайте також: Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка

Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Також дивіться: На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

акція (1454) Нацполіція (15163) суд (11674) Стерненко Сергій (384) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+14
Ага.
Чекаємо повстання тимошенкоботів, гриценкоботів, тянибокоботів, хмароботів, гриценкоботів, садовоботів, дроздовоботів, скрипіноботів !
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15.06.2020 17:01
+13
это начало конца зелеНого мародерины
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15.06.2020 16:54
+12
Зеленое падло, отпусти людей и Стерненка оставь в покое. Ты рептилоида кусок. Иди геть из власти.
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15.06.2020 17:15
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это начало конца зелеНого мародерины
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Это конец эпохи гидности...
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15.06.2020 17:08 Відповісти
Зеленое падло, отпусти людей и Стерненка оставь в покое. Ты рептилоида кусок. Иди геть из власти.
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15.06.2020 17:15 Відповісти
Может зеленая нечисть специально хочет запустить в стране беспорядки, такие как в Америке? Может ему это нужно или приказали сверху? В любом случае это подозрительно.
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15.06.2020 17:17 Відповісти
просто у валоди свои,альтернативные способы сплочения нации..
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15.06.2020 17:46 Відповісти
Не запугают. Часы уже запущены
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15.06.2020 16:55 Відповісти
Ага.
Чекаємо повстання тимошенкоботів, гриценкоботів, тянибокоботів, хмароботів, гриценкоботів, садовоботів, дроздовоботів, скрипіноботів !
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15.06.2020 17:01 Відповісти
а-ха)))
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15.06.2020 17:02 Відповісти
Какое восстание, идиот? Все что тобой названо было после. Янукович уже 6 лет "легитимный"
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15.06.2020 17:09 Відповісти
Вау! ;неповиновение правоохранительным органам;.Наголосували?
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15.06.2020 16:56 Відповісти
Ну да, в США негр неповиновался полиции и его задушили - мусора красавцы. Тут неповиновались их задержали - мусора не люди. Главное не перепутай.
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Чувак, його не «задушілі».
Поліцейський провів СТАНДАРТНИЙ прийом, фіксаціїї НАРКОМАНІВ.
А сконав той, у лікарні від ПЕРЕДОЗУ.
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15.06.2020 17:06 Відповісти
А как полицейский узнал, что он наркоман без проведения экспертизы? И почему тогда их арестовали за "стандартный" прием?
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15.06.2020 17:16 Відповісти
Чтобы возмущенные братья по отсидкам и по пивбару к нему не приставали.
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15.06.2020 17:20 Відповісти
Чего вы спорите? Это все ритуальная постановка от властей. Об этом много статей и видео. Все спланировано и сыграно, люди обмануты, их внимание переключено с коронавируса на негра.
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15.06.2020 17:45 Відповісти
То что потом ситуацией воспользовались те кому выгодно это понятно, но это следствие. Я о причинах говорю.
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15.06.2020 17:52 Відповісти
Бот под прокси, а то, что мусора при задержании избили, в том числе и лежачего ногами, это в рамках, есть фото. Давай, прокукарекай отмазку мусарне..
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15.06.2020 17:07 Відповісти
Ну по твоему они должны были на коленях просить повиноваться полиции. Не включай дурака, ты же понимаешь что если бы они не сопротивлялись, никто бы их не тронул.
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15.06.2020 17:12 Відповісти
Там журналисты Радио Свободы работами и выложили видео избиения.
Явно не с целью похвалить ментов.
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15.06.2020 17:19 Відповісти
Ты видимо страну перепутала. В США нет такой статьи закона и арестовывают там за преступления.
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15.06.2020 17:26 Відповісти
Это ответ на комментарий который выше.
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15.06.2020 17:27 Відповісти
Так успокойся, отвечай прицельно, а то непонятно что, кому и на что отвечал.
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15.06.2020 17:31 Відповісти
Так что там по поводу причин ареста, или ты так решила с темы соскочить?
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15.06.2020 17:35 Відповісти
Предыдущий ответ остается в силе.
Побудет под защитой сослуживцев, пока протестующие погромщики немного не успокоятся, заодно и расследование проведут.
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15.06.2020 17:42 Відповісти
Каких сослуживцев? его уволили. Тоесть ты считаешь, что в США могут так просто выгнать с работы и арестовать просто потому что захотели? Нет, ты все прекрасно понимаешь, но начинаешь велять хвостом.
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15.06.2020 17:49 Відповісти
Прием, примененный полицейским, предусмотрен инструкцией?
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15.06.2020 17:58 Відповісти
Получается, что нет. Если бы он все делал по инструкции этого не произошло. Инструкции же не дебилы разрабатывают и все факторы в них учитываются.
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15.06.2020 18:03 Відповісти
Не получается.
Да и причина смерти по результатам первой экспертизьі не удушение.
Колено стояло на боковой стороне шеи и Флойд мог говорить, что не возможно при зажатом горле.
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15.06.2020 18:25 Відповісти
Судебно-медицинская экспертиза постоновила "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" это официальная и окончательная позиция. Что там было при первом вскрытии которое делалось в спешке не имеет значения.
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15.06.2020 18:37 Відповісти
По интернету гуляют разные версии экспертиз от разных источников.
Пусть разберется суд.
Но мне ни разу не встречалась информация о том, что полицейский применил запрещенный метод успокоения нарушителя закона.
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15.06.2020 19:07 Відповісти
Радио "свобода" такие же пропогандоны как и кацапские сми, только вид сбоку. Они тебе покажут как им нужно, не смеши.
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15.06.2020 17:31 Відповісти
Человек с голыми руками повален на землю, а оно еще и лупит его ногой в тяжелом берце.
Это по какой инструкции?

Видео
https://twitter.com/i/status/1272504807874592770
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15.06.2020 17:35 Відповісти
А что было до этого тебя конечно же не интересует, что ты как маленькая, неужели не понимаешь как можно все смонтировать и показать.
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15.06.2020 17:54 Відповісти
Журналисты смонтировали это видео?
Когда?! Все давалось фактически в прямом эфире.
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15.06.2020 17:57 Відповісти
Смонтировать видео, не значит сделать нарезку. Достаточно показать только конец записи.
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15.06.2020 18:08 Відповісти
Пусть полиция покажет все видео.
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15.06.2020 18:26 Відповісти
Оно есть только у журналистов, более подробное есть на ютюбе. Там видно что эти парни пытались наехать на журналистов и к ним подошла полиции, что бы остановить. Но активистам это не понравилось и завязалась потасовка. Естественно полиция приминила силу для защиты.
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15.06.2020 18:43 Відповісти
Ссылку на видео можно увидеть?
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15.06.2020 19:04 Відповісти
* работали
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15.06.2020 17:20 Відповісти
Какой-такой негр?
Так переживать за своего смуглого товарища и так говорить о нем!
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15.06.2020 17:16 Відповісти
По твоему он не негр? Ну извините, я видимо не такой толерантый как ты.
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15.06.2020 17:21 Відповісти
Разве в Германии так можно называть темнокожих?
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15.06.2020 17:22 Відповісти
А кто мне запретит?
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15.06.2020 17:33 Відповісти
Как минимум, это двуличие и двойные стандарты.
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15.06.2020 17:36 Відповісти
Какое двуличие? Я не расист, нормально отношусь ко всем нациях и рассам, просто я не считаю что называть негра негром это обязательно проявление нетерпимости.
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15.06.2020 17:47 Відповісти
Якутська генпрокурорка буде здійснювати процесуальне керівництво)))
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15.06.2020 16:56 Відповісти
Надо было думать до 21.4.19
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Показательная порка,чтоб боялись,это только начало,учитесь у полиции Мордора?я так понимаю Вова хочет в Ростов
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Пилили сук на котором сидели. Ну и спилили. Наслаждайтесь.
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15.06.2020 17:01 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/news-deputaty-slugi-naroda-millionery-deklaracii/30671834.html Половина фракции «Слуга народа» - миллионеры: Комитет избирателей Украины изучил декларации ...что это у нас за СЛУГИ такие,наверное дети кухарок?
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15.06.2020 17:07 Відповісти
Это расплата за неблагодарность и непонимание. Наголосовали идиоты вечно не довольные жизнью и зубожилие.
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15.06.2020 17:19 Відповісти
Зеленобанда от ответа не уйдет.
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15.06.2020 17:23 Відповісти
уйдёт,но частично..
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15.06.2020 17:47 Відповісти
Зебіли, обвинувачення Кацапію не нагадують?
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15.06.2020 18:26 Відповісти
Зелено-аваковская банда вся будет в каталажке! От ответа они не уйдут.
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15.06.2020 18:46 Відповісти
А не пора ли коктейлями забросать эму ментуру? Давно видно они своего жареного мяса не нюхали... ПОРА!
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15.06.2020 19:46 Відповісти
Людям шиють з гімна справи, а ми мовчимо
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16.06.2020 00:13 Відповісти
 
 