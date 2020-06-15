Затриманим учасникам акції на підтримку Стерненка "шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - нардеп "Голосу" Стефанишина. СПИСОК ЗАТРИМАНИХ
Народний депутат партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що п'ятьох затриманих на акції в підтримку активіста Сергія Стерненка, якому Шевченківський райсуд столиці сьогодні обирає запобіжний захід, шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку.
Про це Стефанишина написала в Facebook та опублікувала список затриманих, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, всього затримано 5 осіб:
- Овчаренко Віталій
- Виговський Микола
- Кір'яков Олександр
- Андрій Мартиненко
- Коваленко Антон
"Що поліція зробила з активістами під судом у справі Сергія Стерненка, можна бачити на 1-му фото. Це Овчаренко Віталій. Микола Виговський - більш-менш норм. Мамі подзвонив. Зараз адвокат Borys Danevych допомагає давати показання. Робимо все, щоб активістів якомога швидше відпустили. Їм шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - написала Стефанишина.
Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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Поліцейський провів СТАНДАРТНИЙ прийом, фіксаціїї НАРКОМАНІВ.
А сконав той, у лікарні від ПЕРЕДОЗУ.
Явно не с целью похвалить ментов.
Побудет под защитой сослуживцев, пока протестующие погромщики немного не успокоятся, заодно и расследование проведут.
Да и причина смерти по результатам первой экспертизьі не удушение.
Колено стояло на боковой стороне шеи и Флойд мог говорить, что не возможно при зажатом горле.
Пусть разберется суд.
Но мне ни разу не встречалась информация о том, что полицейский применил запрещенный метод успокоения нарушителя закона.
Это по какой инструкции?
Видео
https://twitter.com/i/status/1272504807874592770
Когда?! Все давалось фактически в прямом эфире.
Так переживать за своего смуглого товарища и так говорить о нем!