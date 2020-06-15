Прокурор Радіонов, який відмовився підписувати підозру Стерненкові, у суді заявив про тиск Венедіктової, - адвокат Масі Найєм. ВIДЕО

Ексстарший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка Андрій Радіонов заявив у суді про тиск на нього з боку Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Давайте про хороше. Просто усвідомте. Зараз у суді допитують прокурора Офісу генерального прокурора Андрія Радіонова, який був старшим групи прокурорів у справі Сергія Стерненка. Він відмовився підписувати підозру Сергію, оскільки з аналізу доказів у сукупності він не вважає, що в діях Сергія був склад злочину, передбачений ст. 115 КК (умисне вбивство). Він каже, що був тиск І. Венедіктової, тому що вона публічно говорила про можливість повідомлення підозри Сергію, при тому, що не слухала і не знайомилася зі справою. А в суді сидить прокурор Микола Бовзуляк, який підписав. І це відбувається зараз у суді. На весь ОГПУ знайшовся ОДИН прокурор, який заявив про тиск! Його звуть Андрій Радіонов", - розповів Найєм.

У коментарі після засідання суду Радіонов подякував стороні захисту за можливість виступити в суді й озвучити свою позицію.

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Нагадаємо, прокурора, що відмовився підписувати підозру Стерненкові, було переведено в інший підрозділ.





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Нагадаємо, на акції в підтримку Стерненка відбулися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.