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Прокурор Радіонов, який відмовився підписувати підозру Стерненкові, у суді заявив про тиск Венедіктової, - адвокат Масі Найєм. ВIДЕО

Ексстарший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка Андрій Радіонов заявив у суді про тиск на нього з боку Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Давайте про хороше. Просто усвідомте. Зараз у суді допитують прокурора Офісу генерального прокурора Андрія Радіонова, який був старшим групи прокурорів у справі Сергія Стерненка. Він відмовився підписувати підозру Сергію, оскільки з аналізу доказів у сукупності він не вважає, що в діях Сергія був склад злочину, передбачений ст. 115 КК (умисне вбивство). Він каже, що був тиск І. Венедіктової, тому що вона публічно говорила про можливість повідомлення підозри Сергію, при тому, що не слухала і не знайомилася зі справою. А в суді сидить прокурор Микола Бовзуляк, який підписав. І це відбувається зараз у суді. На весь ОГПУ знайшовся ОДИН прокурор, який заявив про тиск! Його звуть Андрій Радіонов", - розповів Найєм.

У коментарі після засідання суду Радіонов подякував стороні захисту за можливість виступити в суді й озвучити свою позицію.

Дивіться також: Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, прокурора, що відмовився підписувати підозру Стерненкові, було переведено в інший підрозділ.

Прокурор Радіонов, який відмовився підписувати підозру Стерненкові, у суді заявив про тиск Венедіктової, - адвокат Масі Найєм 01
Прокурор Радіонов, який відмовився підписувати підозру Стерненкові, у суді заявив про тиск Венедіктової, - адвокат Масі Найєм 02

Читайте також: Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки

Нагадаємо, на акції в підтримку Стерненка відбулися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані.

Також дивіться: На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

прокурор (624) Стерненко Сергій (384) Найєм Масі (140) Венедіктова Ірина (829) Радіонов Андрій (1)


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Топ коментарі
+93
Є ще пристойні люди в прокуратурі.
Чи були...до Бенядіктової
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15.06.2020 17:00
+54
Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор Радионов в суде обвинил Венедиктову в давлении, - адвокат Маси Найем - Цензор.НЕТ 6453
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15.06.2020 17:15
+50
Прокурор Радіонов, який відмовився підписувати підозру Стерненкові, у суді заявив про тиск Венедіктової, - адвокат Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5641
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15.06.2020 17:18
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А може "на палю!"?
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15.06.2020 19:07 Відповісти
заявил в суде на него о стороны Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.Источник: https://censor.net/n3202107

писать научите лаптей на цензоре, понабирают по желтой газете
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15.06.2020 17:47 Відповісти
Вся ця "движуха" пришвидшуе скидання зеленого кловуна.
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15.06.2020 17:50 Відповісти
суд должен это учесть!
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15.06.2020 17:51 Відповісти
Нит... глухонемой прокурор никуда же с заявлением о преступлении не обращался...
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15.06.2020 17:54 Відповісти
С прокурорами Сашко Билыи́ умел находить консенсус. Но один, очень ценныи́ министр, его приказал убить. Другого Сашка к сожалению нету.
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15.06.2020 17:51 Відповісти
Так пусть этот бумеранг, к нему и вернётся...
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15.06.2020 18:41 Відповісти
Даю 100% гарантию, что в стране, где все решают "сашки белые" вы бы жить точно не захотели
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15.06.2020 19:04 Відповісти
К сожалению, ситуация такова, что другими методами не получается. Да, не цивилизованно, но эффективно.
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15.06.2020 19:37 Відповісти
Відкрию таємницю. Музичко фактично врятував того прокурвора від розлюченого натовпу.
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16.06.2020 08:23 Відповісти
ну може б якого синяка йому поставили, але Сашко загинув, а той мудило і далі прокурором працює.
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16.06.2020 09:05 Відповісти
Как стало известно Порошенко со своей партией крышует этого министра.
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16.06.2020 16:52 Відповісти
Сопля этот ваш прокурор слабохарактерная. Если процессуальный руководитель нарушает Закон - об этом не блеять нужно в мамочек и не ножкой топать и дверью хлопать, а этих тварей с их делишками на свет божий вытаскивать: публично через прессконференцию и с приглашением сми публично заявить об этом в определенные законодательством ведомства. ДБР и прочее. И не надо про дбр сейчас и ' рука руку моет». - после общественного резонанса бубочке лохмандейскрй придётся делать выбор : или свой рейтинг «на полшестого» спасать или бездарную тупарь творящую юридический трэш нахер выкидывать...
А так новость ни о чем. Про маси наема и мямлянье каблучары... фу...
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15.06.2020 17:53 Відповісти
Ох как ты разошелся. Наверное уже всех коррупционеров победил.
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15.06.2020 19:28 Відповісти
)) не понял всей глубины ваших претензий ...
Или вы пишете мне прямиком из офиса простых реформ и решений?!
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15.06.2020 19:53 Відповісти
Честно говоря не очень то помогают пресс-конференции, сколько уже было разоблачения от бывших чиновников, которые после увольнений начинают "рубить правду-матку" и что? Вон недавно так и вообще записи обнародовали на которых воскресший брат дерьмака торгует должностями и что из этого вышло? А практически ничего, бубочка тупо отморозился. зебильное быдло схавало, у клоуна после этого даже рейтинг фактически не изменился.
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16.06.2020 01:53 Відповісти
ну рейтинго вони самі собі малюють, я б не став звертати на них увагу
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16.06.2020 09:07 Відповісти
НЕлох еще не понял что его личная прокурорша еще та ЛОШИЦЯ ? ЕЕ ПОРОХ НАНЯЛ РЕЙТИНГ НЕЛОХУ УБИВАТЬ
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15.06.2020 18:14 Відповісти
А есть ли противостояние Пороха и Зеленского вообще в природе? Похоже, на шоу для лохов. Самопиар и выставление власти идиотами. Ведь с идиотов спроса нет
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15.06.2020 19:06 Відповісти
не понял,зачем власть "выставлять идиотами",зачем лишний труд???
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15.06.2020 21:31 Відповісти
Нелох и сам прекрасно справляется.
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15.06.2020 19:26 Відповісти
- Да, оказывается белые вороны ещё существуют.
- В природе это большая редкость, но по-счастью у нас есть.
- По-счастью у вас есть.
Из фильма «https://greatwords.org/sources/750/ Гараж »
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15.06.2020 18:15 Відповісти
А вам,шановне панство,нічого не нагадують оці чотири літери- ОГПУ? Якщо ні,то я нагадаю- абьедіньонное гасударствєнное палітіческое управленіе. Верной дарогой ідьоте,таваріщі...
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15.06.2020 18:24 Відповісти
Чому,цікаво,так посміливішав Масі Найєм,який два роки тому при Порошенко,коли втік нападник на Стерненка за кордон, тільки сподівався, що за цю "втечу" відповідатиме конкретна посадова особа в правоохоронних органах, оскільки вони не вжили жодних заходів для того, щоб не допустити втечі людини, яка намагалася вбити громадського активіста.Ніхто тоді не відповів-та й Найєм більше не рипався.
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15.06.2020 18:31 Відповісти
а хто адвокат у Стерненка, якщо цей пуштун, то посадять.
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16.06.2020 09:09 Відповісти
Зенедіктова не лох... я так думаю
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15.06.2020 18:32 Відповісти
пшла она вон!
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15.06.2020 18:45 Відповісти
Я думал что Рябошапка это дно.
Но потом пришла ВенИкдиктова.
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15.06.2020 18:55 Відповісти
Что вы можете сказать о Рябошапке? Что он вообще делал на этой должности? Говорил?
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15.06.2020 19:07 Відповісти
Эту ЗЕлину мочалку тут кто-то правильно назвал - Бенядиктова. Интересно, а эта **** уже выбрала маршрут, куда бежать? Для Зели и Бени она - гой, на них пусть не расчитывает.
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16.06.2020 08:40 Відповісти
Андрей Розанов очень похож на генерального прокурора Украины
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15.06.2020 19:06 Відповісти
Этим заявлением Родионов убил свою карьеру не только в прокуратуре, но и в любых "правоохранительных органах" УКраины. И он это прекрасно знает. Смелые и принципиальные люди нигде не нужны, при любой власти, при Порохе или при Зелени, один черт. Нужны тупые исполнители "чего изволите". Поэтому мы и барахтаемся в этом дерьме четвертое десятилетие и нет просвета.
За этот смелый и принципиальный поступок ему респект.
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15.06.2020 19:24 Відповісти
зато когда Президентом Украины станет патриот, У Радионова есть большой шанс стать Генеральным прокурором Украины
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15.06.2020 20:57 Відповісти
А что есть предпосылки для того чтобы президентом стал патриот? Ты рейтинги видел, там почти 40% наяривают на клоуна, по 15% на шоколадку и ватную шваль гнойко, и жулина секта 8-10%. И где тут патриоты? народу нас тупое быдло, именно поэтому мы как страна деградируем последние 30лет превратившись из научно и индустриально развитой страны в отсталую агроколонию, при этом быдло с каждым разом выбирает все более худшую власть. Единственный шанс привести к власти патриота - это военный путч, но в условиях внешней агрессии боюсь это нереально.
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16.06.2020 01:58 Відповісти
пдц..., позорище......
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15.06.2020 19:50 Відповісти
Странно, что Родионов не заявил, что Венедиктова еще и изнасиловала его в извращенной форме
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15.06.2020 19:58 Відповісти
Чій Крим?
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15.06.2020 21:00 Відповісти
Наш, Украинский. А ты еще не определился?
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15.06.2020 23:16 Відповісти
венидиктова- чертиха
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15.06.2020 20:17 Відповісти
Точно!!! БЕНЯдиктова - это штатная сотрудница ВОВЫ *******, от него и ХАРЧУЕТСЯ. Жалко конечно, но на ЗОНЕ, в косыночке, она на швейной машинке шить не будет.
При первом же ШУХЕРЕ, достанет свой РАССЕЙСКИЙ ПАСПОРТ и вылетит на МАСКВУ.
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16.06.2020 05:28 Відповісти
Из за зеленых клованов (которые мерзкими были до *********** зе) мне теперь мерзко смотреть даже дизель шоу ... и слушать всякую музыку ... и вообще ... хрен знает чо можно от этих пропиаринных низко интеллектуальных клоунов ожидать ... охлократия плин
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15.06.2020 21:24 Відповісти
Хоч один з прокурорів заслуговує на повагу! Після зміни влади таких прокурорів і суддів треба обв'язково призначити на великі посади!
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15.06.2020 22:44 Відповісти
ну то что бенедиктова шлюха это ясно, но судья после такого конченный урод... нужно было личное обязательство влупить и все...короче проституток страна должна знать в лицо
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16.06.2020 00:04 Відповісти
то якійсь "недолюстрований" суддя
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16.06.2020 07:27 Відповісти
Кажись нашёлся таки новый Генпрокурор...
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16.06.2020 01:51 Відповісти
Менять систему. Новый суспильный договор где будут выборы и отзыв прокуроров на местах
Это и есть слом систмы ее вертикали.
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16.06.2020 03:46 Відповісти
Громадяни,готуйте матеріали до Народного,а згодом і Державного,Трибуналу по безпеці держави і державності. Кожен випадок по приниженню та насиллю від дій некомпетентної влади або ворожої до Української державності особи до громадян України за всі роки Незалежності України,які встали на захист України,її Конституції,Державності,життєвого і територіального простору, будуть розглянуті з винесенням суворих покарань: від полишення громадянства до багаторічного відбування з полишенням усіх прав та наслідувань з Статусом "Державний злочинець". Все це буде,повірьте, лише при умові відновлення Єдиновладного Управління Україною. А час показує,що Державність України та статки економічних резервів,залишені каденцією Порошенка П.О.,суспільне єднання та солідарність ,державницькі політичні заходи по укріпленню Української Незалежності, відновлених державницьких ознак,територіальної цілісності, поверненню земель,загарбаних підступним ворогом та зазіханням на інші Українські території від недружніх сусідів Украіни показують нам ЗУПИНЕННЯ та МАСШТАБНЕ РОЗПОРОШЕННЯ з елементом реверсу до часів Януковича в усіх проявів набутої ДЕРЖАВНОСТІ. Оголошення має ознаки офіційного документу і буде поширено в ЗМІ та с-мережах.
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16.06.2020 06:44 Відповісти
Гражданин Минасцали, вы считаете себя виновным? - Нэт. Он сам бежал, бежал, бежал.... Споткнулся и упал на нож. И так, 5 раз. - Ну, что ж, на нет и суда нет.
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18.06.2020 08:30 Відповісти
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