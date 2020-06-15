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Новини Силовики
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Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція. ФОТО

Під час забезпечення правопорядку біля Кабінету міністрів України в центрі Києва постраждали двоє поліцейських, а правопорушників, які їх травмували, затримали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція 01

"Сьогодні, 15 червня, у столиці проводиться акція інвесторів житлових комплексів: спочатку учасники перебували на вулиці Банковій, поблизу Офісу Президента України, а потім перемістилися на вулицю Грушевського – до Кабінету Міністрів України. Там вони перекрили рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

На прохання представників поліції діалогу про звільнення проїжджої частини учасники заходу не реагували, зате намагалися поставити на дорогу металеві бочки.

Також читайте: Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка

"До моменту перекриття вулиці Грушевського акція відбувалася мирно і в правовому полі. Але при спробі відновити рух транспорту одному поліцейському кинули на ногу бочку, іншого – вдарили металевою палицею. У такий спосіб окремі особи намагалися влаштувати провокацію і спровокувати сутичку із поліцейськими. На цей час обох правопорушників затримали, вони відповідатимуть за свої дії", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція 02

Правопорушників затримали та доставили в управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Дивіться: Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19461) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) протест (2398) силовики (2513) зіткнення (167)


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Топ коментарі
+10
Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2089
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15.06.2020 17:16
+4
полицаев беркутовцев скоро на улице будут отстреливать по одному.
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15.06.2020 17:20
+3
Если бы полицаи действительно сдохли ето был бы праздник. А так обычная подстава мусоров-рюкзаковцев , для оправдания применения силы против протеста. Точно как на *********.
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15.06.2020 17:24
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Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2089
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15.06.2020 17:16 Відповісти
Ногой на шеи напоминает Флойда, Крищенко говорит что тех полицейских отстранилиhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/15/7255766
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15.06.2020 17:29 Відповісти
Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 827
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15.06.2020 17:33 Відповісти
єто расиянец,к гадалке не ходи..
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15.06.2020 17:39 Відповісти
бои лохов ( обманутых вкладчиков) с мусорами. Прелестно. они друг друга стоят.
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15.06.2020 17:19 Відповісти
Травмовані пластиковими стаканчиками?
У московських мусорів досвід перемають?
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15.06.2020 17:20 Відповісти
полицаев беркутовцев скоро на улице будут отстреливать по одному.
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15.06.2020 17:20 Відповісти
Треба пояснювати, що вони живуть в Україні, а не за кордоном, тому їх теж можна "вирахувати".
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15.06.2020 17:22 Відповісти
вони не малі діти що б таке їм пояснювати.
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15.06.2020 17:25 Відповісти
Где фото пострадавших?
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15.06.2020 17:21 Відповісти
Дивись відео "Радіо Свобода". Микола Виговський вже знову під судом.
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15.06.2020 17:23 Відповісти
Я о "полицейских". Статья о них, пострадавших.
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15.06.2020 17:25 Відповісти
Важко травмованих пластиковими стаканчиками вже відвезли до патологоанатомів.
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15.06.2020 17:27 Відповісти
Если бы полицаи действительно сдохли ето был бы праздник. А так обычная подстава мусоров-рюкзаковцев , для оправдания применения силы против протеста. Точно как на *********.
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15.06.2020 17:24 Відповісти
Ноготь сломали?
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15.06.2020 17:26 Відповісти
а моніка ще досі на обсерації? бо її вже чекає утилізація
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15.06.2020 17:28 Відповісти
не заважайте, Монiка відшліфовує свою технiку на фортепіано...

Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1363
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15.06.2020 17:57 Відповісти
чем там травмированы эти бугаи? пластиковыми стаканчиками?

пример с обосРахи и ее мордоворотов позорных берут?
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15.06.2020 17:50 Відповісти
Впевнений,що відстоювати свої права потрібно в межах діючого законодавства. А так це такі ж бандюки. А інвестори в більшості самі винуваті коли підписують договора то не читають що підписують, ну а забудовникі це каста бандюків. рішал і хабарників і вони завжди "підсовують" лохам договір,який не має ні грама відповідальності цих жуліків.
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15.06.2020 20:24 Відповісти
Отбили пальцы на ногах об лица протестующих?
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15.06.2020 20:29 Відповісти
Чим аваковські шавки травмовані? Черевики об людей пообдерали?
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16.06.2020 00:20 Відповісти
 
 