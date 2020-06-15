Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція. ФОТО

Під час забезпечення правопорядку біля Кабінету міністрів України в центрі Києва постраждали двоє поліцейських, а правопорушників, які їх травмували, затримали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні, 15 червня, у столиці проводиться акція інвесторів житлових комплексів: спочатку учасники перебували на вулиці Банковій, поблизу Офісу Президента України, а потім перемістилися на вулицю Грушевського – до Кабінету Міністрів України. Там вони перекрили рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

На прохання представників поліції діалогу про звільнення проїжджої частини учасники заходу не реагували, зате намагалися поставити на дорогу металеві бочки.

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"До моменту перекриття вулиці Грушевського акція відбувалася мирно і в правовому полі. Але при спробі відновити рух транспорту одному поліцейському кинули на ногу бочку, іншого – вдарили металевою палицею. У такий спосіб окремі особи намагалися влаштувати провокацію і спровокувати сутичку із поліцейськими. На цей час обох правопорушників затримали, вони відповідатимуть за свої дії", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Правопорушників затримали та доставили в управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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