Україна в ТКГ наголосила на необхідності відновлення дії українського законодавства на окупованому Донбасі, - ОП

Українська делегація підкреслила необхідність повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на продовження засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в понеділок, 15 червня. Сьогодні були обговорені і підведені підсумки роботи соціально-економічної групи.

Українська делегація наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Йдеться про стан підприємств усіх форм власності, зокрема відділень банківських установ.

Також представники України наполягали на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, наголосивши, що йдеться насамперед про задоволення гуманітарних потреб. Вкрай важливим Україна вважає водопостачання споживачів Луганської області.

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Українська делегація наголосила, що для України питання екології є важливим, та підтвердила готовність обговорювати цю проблематику під час наступних консультацій соціально-економічної групи.