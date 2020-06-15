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Новини
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За півтора місяця на "Великому будівництві" працевлаштовано 7,7 тисячі дорожників, - Укравтодор

За півтора місяця на

В "Укравтодорі" заявили, що станом на 12 червня в рамках проєкту "Дороги та робота" працевлаштовано 7729 дорожників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Зазначається, що на сайті проєкту актуальними залишаються 1415 вакансій в галузі дорожнього будівництва. Серед них - інженерні спеціальності, геодезисти, машиністи, виконроби, водії тощо.

Загальна кількість залучених громадян до дорожнього будівництва від початку 2020 року становить 18729 осіб.

Зазначається, що попри те, що будівельний сезон почався ще в березні, темпи працевлаштування не спадають.

"Ми запустили проєкт "Дороги та робота" – до нього приєдналося 15 компаній. Є дорожня галузь, яку ми безпосередньо залучаємо – на піку сезону це 38 000 людей і є суміжні галузі (кар'єри, логістичні компанії і т.д) – там приблизно 110 000, як ми розраховуємо. Ми можемо точно рахувати вакансії компаній, які приєдналися до проєкту. Таким чином за невеликий проміжок часу (менше 2 місяців) ці 15 дорожніх компаній, які беруть участь у проєкті – працевлаштували за цей період 7 500 людей. В цих розрахунках, до речі, ми взагалі не враховували ті компанії і тих людей, які працюють на місцевих дорогах – тому що вони не зовсім у нашій зоні відповідальності" – коментує Олександр Кубраков, Голова Укравтодору.

Нагадаємо, Програму "Велике Будівництво" ініціював президент Володимир Зеленський. За планами Програми впродовж цього року в Україні мають бути побудовані, відремонтовані і реконструйовані 6500 км доріг як національного, так і місцевого значення, а також сотні об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких школи, дитячі садки, спортивні об'єкти та медичні установи.

Читайте також: Роботи за Програмою "Велике Будівництво" ведуться вже на 2600 км доріг України, - голова Укравтодору Кубраков

Автор: 

Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+9
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 3352
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15.06.2020 17:27
+7
осталось трудоустроить 492,3 тыс человек
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15.06.2020 17:29
+6
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4535
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15.06.2020 17:25
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всі на цілину !
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15.06.2020 17:25 Відповісти
Не все, только 1,415.
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15.06.2020 17:48 Відповісти
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4535
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15.06.2020 17:25 Відповісти
турецких???????
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15.06.2020 17:27 Відповісти
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 3352
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15.06.2020 17:27 Відповісти
осталось трудоустроить 492,3 тыс человек
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15.06.2020 17:29 Відповісти
А где обещанные Шмыгалем 300 000 рабочих мест?
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15.06.2020 17:30 Відповісти
там же где и ремонт дорог в 14-19 годах и гиперлуп.
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15.06.2020 17:34 Відповісти
ты и над ассоциацией смеялся, как на гиперлупом,

ты и над безвизом прикалывался, как над гиперлупом,

ты и про Томос шутил, как про гиперлуп.

А при Гройсмане построили 7 тыщ км дорог.
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15.06.2020 17:41 Відповісти
https://www.kmu.gov.ua/news/za-ostanni-roki-v-********-onovleno-j-pobudovano-ponad-7-tis-km-dorig-volodimir-grojsman За останні роки (2016-2019) в Україні оновлено і побудовано понад 7 тис. км доріг, що є найбільшим показником за останні 30 років. Доречі, не за рахунок субсидій, місцевого самоврядування та інших типу фондів по боротьбі з коронавірусом.
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15.06.2020 17:45 Відповісти
воно тупе
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15.06.2020 17:48 Відповісти
То - за роки. А це за рік!!!
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15.06.2020 23:13 Відповісти
Нацик! ну коль пошла такая тема, то расскажи про достижения Зе-команды за год. И да. Я тебе настоятельно рекомендовал сменить ник. Портками Гиммлера воняет
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15.06.2020 17:47 Відповісти
Коли на Магнітогорськой кратер засипемо, блеат? Там броварські заробітчани корок влаштовують на 1 км!!!! Не проїхати!
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15.06.2020 17:34 Відповісти
К чему этот трёп о высоких достижениях большого театра на просторах космоса?!
Задолжали подрядчикам за работы уже сколько?!
Или времена Беломорканала дедушки ЗЕЛЕНСКОГО вернулись?!
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15.06.2020 17:46 Відповісти
Хм!!? 7729 из 500 000 обещанньіх за 1,5 месяца правительство. Таким образом целевой показатель будет достигнути через 8 лет.
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Не...тут другая математика...
7729 в плюс...10000...а то и больше в минус...так что эти 500000 придется ждать аж до китайской пасхи...
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15.06.2020 18:51 Відповісти
На сегодня мы видим, что у нас уже почти 500 тыс. зарегистрированных безработных», - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что эти рабочие места не будут созданы за один день.

«Часть из них уже создана и создается, часть будет создана через неделю, часть - через месяц, но задача наша на выходе из карантина и при переходе адаптивном обеспечить всех зарегистрированных безработных работой. Это мы перед собой ставим и реализуем », - подытожил Премьер-министр.

а как дышал, 500 тыщ...
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15.06.2020 18:08 Відповісти
А сколько украинцев за это время лишились работы?
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15.06.2020 18:49 Відповісти
 
 