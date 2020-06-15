За півтора місяця на "Великому будівництві" працевлаштовано 7,7 тисячі дорожників, - Укравтодор

В "Укравтодорі" заявили, що станом на 12 червня в рамках проєкту "Дороги та робота" працевлаштовано 7729 дорожників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Зазначається, що на сайті проєкту актуальними залишаються 1415 вакансій в галузі дорожнього будівництва. Серед них - інженерні спеціальності, геодезисти, машиністи, виконроби, водії тощо.

Загальна кількість залучених громадян до дорожнього будівництва від початку 2020 року становить 18729 осіб.

Зазначається, що попри те, що будівельний сезон почався ще в березні, темпи працевлаштування не спадають.

"Ми запустили проєкт "Дороги та робота" – до нього приєдналося 15 компаній. Є дорожня галузь, яку ми безпосередньо залучаємо – на піку сезону це 38 000 людей і є суміжні галузі (кар'єри, логістичні компанії і т.д) – там приблизно 110 000, як ми розраховуємо. Ми можемо точно рахувати вакансії компаній, які приєдналися до проєкту. Таким чином за невеликий проміжок часу (менше 2 місяців) ці 15 дорожніх компаній, які беруть участь у проєкті – працевлаштували за цей період 7 500 людей. В цих розрахунках, до речі, ми взагалі не враховували ті компанії і тих людей, які працюють на місцевих дорогах – тому що вони не зовсім у нашій зоні відповідальності" – коментує Олександр Кубраков, Голова Укравтодору.

Нагадаємо, Програму "Велике Будівництво" ініціював президент Володимир Зеленський. За планами Програми впродовж цього року в Україні мають бути побудовані, відремонтовані і реконструйовані 6500 км доріг як національного, так і місцевого значення, а також сотні об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких школи, дитячі садки, спортивні об'єкти та медичні установи.

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