За фігуранта справи про рекордний хабар у $6 млн Кічу внесли заставу 40,36 млн грн
За директора з правових питань Burisma Андрія Кічу, який фігурує в справі про передачу 6 мільйонів доларів хабаря антикорупційним органам за закриття справи проти власника зазначеної компанії Миколи Злочевського, внесли заставу в розмірі 40,36 мільйонів гривень.
Про це hromadske повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Внесли заставу сьогодні, 15 червня", - уточнили там, відмовившись розкривати подробиці, хто саме це зробив.
Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві
ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .
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и финал в ней будет как с Бочковским
https://24ks.news/vs-novini/10432-slugi-narodu-zadeklaruvali-blshe-mlyarda-nalom-sered-nih-nardep-z-hersona.html "Слуги народу" задекларували більше мільярда налом
не три сотни все таки )))))
Шо жто за секреты от граждан Украины!
Так и 40 млн собрал
Кто организовал эту операцию ?
Гнать в шею всю контрразведку , которой украинцы платят зарплаты из своих налогов
Хамят обычно те , которые не знают откуда деньги в бюджете
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , что бизнес - первичен в государстве . ЭТО БАЗИС
А государство нанимают охранять бизнес .
ПОТОМУ Я СПРАШИВАЮ - почему молчит Контрразведка, которой я плачу зарплату
ТАК ЯСНО ?
Иначе что нибудь понимали - кто и кому платит
Мо це не хабар був, а подарунок для ПФ ??
А Холодницький не зрозумів...
Ги ...
порох именно на корупции потерял 40% голосов за 5 лет, но что самое плохое - раздавил рейтинги всех вменяемых партий и личностей способных бороться с коррупцией.
В итоге 40%+ вата перешли зелени, хорошими намерениями выложена дорога в ад?
те бенины уроды что пришли еще большие коррупционеры.
Поэтому зелень голоса растеряет, а порох останетсяс пигмейским рейтингом, зато он сделал всё чтобы усилить клоуна и жопоблок.
И если уж Конституционный суд внаглую выносит решения в пользу коррупционеров, то про другие суды и говорить нечего. Только чего стоит отмена уголовной отвественности за незаконное обогащение госслужащих и за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора.
такие уже новенькие Как ОККО
Деньги которые принесли на залог 40 млн. - конфисковать в бюджет.
1. Сразу бы увидели кто там за них начал пищать.
2. Не было бы прицендента в будущем платить залоги) ибо его отберут.
Всё тюрьма.
Але ж клоун... до осени дотянет?
oежники.
А далі суди тянуться роками.