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Новини Хабарники
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За фігуранта справи про рекордний хабар у $6 млн Кічу внесли заставу 40,36 млн грн

За фігуранта справи про рекордний хабар у $6 млн Кічу внесли заставу 40,36 млн грн

За директора з правових питань Burisma Андрія Кічу, який фігурує в справі про передачу 6 мільйонів доларів хабаря антикорупційним органам за закриття справи проти власника зазначеної компанії Миколи Злочевського, внесли заставу в розмірі 40,36 мільйонів гривень.

Про це hromadske повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Внесли заставу сьогодні, 15 червня", - уточнили там, відмовившись розкривати подробиці, хто саме це зробив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Також читайте: Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .

Автор: 

застава (677) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Кіча Андрій (4)


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Топ коментарі
+22
джентельмены, кажется, эти была комедия.....
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15.06.2020 17:30
+19
ХЗА-ХА-ХА-ХА !!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 17:29
+15
В стране где преЗЕдент клоун трудно ожидать другого жанра.
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15.06.2020 17:36
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ХЗА-ХА-ХА-ХА !!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 17:29 Відповісти
джентельмены, кажется, эти была комедия.....
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15.06.2020 17:30 Відповісти
и финал в ней будет как с Бочковским , к сожелению... вернем ему зарплату из наших карманов за вынужденный прогул !
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15.06.2020 17:35 Відповісти
https://censor.net/user/254659

и финал в ней будет как с Бочковским
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15.06.2020 19:44 Відповісти
В стране где преЗЕдент клоун трудно ожидать другого жанра.
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15.06.2020 17:36 Відповісти
справедливости ради нужно сказать что и при остальных наших презах этих жуликов отпустили бы.Здесь работает система,которую еще никто не ломал.Олигархат рулит.
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15.06.2020 18:23 Відповісти
ух-ты--гнуты
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15.06.2020 18:44 Відповісти
ТОесть Зэбил не виноватый, это всё папередники? Молодец! Красиво свернул!
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15.06.2020 19:53 Відповісти
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15.06.2020 17:47 Відповісти
А что он сидит? У нас разве люди с таким баблом сидят? Нет. Разве что во властных креслах. Нет в Украине правосудия и с зеленым змием не будет.
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15.06.2020 17:31 Відповісти
Хто вніс та походження грошей вже зʼясували?
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15.06.2020 17:29 Відповісти
стоит спросить в американском посольстве.
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15.06.2020 17:32 Відповісти
А они-то тут при чем, козлюк??? Мне звонили, сказали, шо ********** внес на радостях ...
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15.06.2020 17:34 Відповісти
А ось це державна таємниця!
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15.06.2020 17:32 Відповісти
А ти думаєш нащо вони декларують мільйони готівки. У слуг урода більше мільярда готівки на руках

https://24ks.news/vs-novini/10432-slugi-narodu-zadeklaruvali-blshe-mlyarda-nalom-sered-nih-nardep-z-hersona.html "Слуги народу" задекларували більше мільярда налом
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15.06.2020 17:34 Відповісти
Кто же мог кроме любимой жены?
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15.06.2020 18:28 Відповісти
а происхождение денег при внесении залога не проверяют ????
не три сотни все таки )))))
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15.06.2020 17:29 Відповісти
Звичайно, то була його бабця, фрейліна двору його імператорського вялічєйства.
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15.06.2020 17:33 Відповісти
а! ось так?.. оцей варіант якось випав з моєї уяви...))) а я зразу про корупцію! тю на мене))))
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15.06.2020 17:38 Відповісти
проверяют...только на короновирус
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15.06.2020 18:25 Відповісти
Очень неожиданно... А почему не называют имя "поручителя"?
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15.06.2020 17:31 Відповісти
Деньги конфисковать, как краденые, поручителя посадить.
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15.06.2020 17:32 Відповісти
строили мы, строили и, наконец, построили...
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15.06.2020 17:33 Відповісти
Кто давал 6 лямов тот и залог заплатил, чтоб меньше языком болтал этот директор Борисмы.
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15.06.2020 17:33 Відповісти
А почему молчат КТО ВНЁС ЗАЛОГ ?

Шо жто за секреты от граждан Украины!
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15.06.2020 17:34 Відповісти
да друзей у чела много , кто по 100 , кто и 200 кидал....
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15.06.2020 17:38 Відповісти
По 100 гр 😀😀😀?
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15.06.2020 17:51 Відповісти
засевали???
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15.06.2020 18:26 Відповісти
Да Злочевский вообще наверно на паперти стоял 😀😀😀
Так и 40 млн собрал
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15.06.2020 18:28 Відповісти
ну мож кто и 120 кидал , и даж 150 ... не губить же жизню безневинной душе
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15.06.2020 18:56 Відповісти
А почему молчит контрразведка? Ведь это провокация против Украины и США ( друга Украины)
Кто организовал эту операцию ?

Гнать в шею всю контрразведку , которой украинцы платят зарплаты из своих налогов
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15.06.2020 17:36 Відповісти
А может для тебя чразу все списки агентуры выложить, чтоб так не волновалась?
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15.06.2020 17:42 Відповісти
Видимо и Вам я плачу зарплату , раз Вы так хамите 😀😀😀
Хамят обычно те , которые не знают откуда деньги в бюджете
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15.06.2020 17:50 Відповісти
А вопросы "А почему молчит контрразведка?" обычно задают или глупцы или кацапские провокаторы.
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15.06.2020 17:54 Відповісти
ИЛИ ТЕ , КТО СОДЕРЖИТ ЭТУ ВЛАСТЬ НА СВОИ НАЛОГИ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , что бизнес - первичен в государстве . ЭТО БАЗИС
А государство нанимают охранять бизнес .

ПОТОМУ Я СПРАШИВАЮ - почему молчит Контрразведка, которой я плачу зарплату
ТАК ЯСНО ?
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15.06.2020 18:08 Відповісти
Ты платишь зарплату украинской контрразведке? Ты ничего не путаешь?
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15.06.2020 18:16 Відповісти
Вижу Вы пенсионер или бюджетник
Иначе что нибудь понимали - кто и кому платит
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15.06.2020 18:26 Відповісти
А я вижу, что ты какая-то неадекватная. Украинские спецслужбы финансируются из бюджета Украины, а так же есть такое понятие, как тайна следствия. И у тебя в Словакии спецслужбы тоже не разглашают информацию первому встречному.
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15.06.2020 19:01 Відповісти
А в бюджет откуда деньги попадают , неуч?
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15.06.2020 19:12 Відповісти
Какие залоги для коррупционных преступлений?! Надо урегулировать залоговую систему. Если залог, то должен быть в двойном размере от понесенного ущерба,чтобы у злодеев морды скривылыся. Эта норма должна быть прописана в законе. Судьи не должны иметь права самостоятельно определять сумму залога и штрафа. Все это должно быть прописано в законодательстве. В данной случае залог должен быть 324000 грн. Почему судьи идут на поводу у злыднев?
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15.06.2020 17:39 Відповісти
Простите.Изменения.Какие залоги для коррупционных преступлений?! Надо урегулировать залоговую систему. Если залог, то должен быть в двойном размере от понесенного ущерба,чтобы у злодеев морды скривылыся. Эта норма должна быть прописана в законе. Судьи не должны иметь права самостоятельно определять сумму залога и штрафа. Все это должно быть прописано в законодательстве. В данной случае залог должен быть 324000000 грн. Почему судьи идут на поводу у злыднев?
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15.06.2020 17:40 Відповісти
Ха ... А збиток вже доказано ?
Мо це не хабар був, а подарунок для ПФ ??
А Холодницький не зрозумів...
Ги ...
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Под ущербом я имел ввиду полученную сумму взятки. Если получено 6 млн. дол., то залог должен быть 12 млн. дол. в грн. Полученная сумма взятки вполне реальная и документально зафиксированная. Тогда судья не сможет произвольно назначить залог, только на основе закона.- в двойном размере от суммы полученной взятки.Дополнительно к этому ввести минимальный залог, ниже которого он не может быть, например 20 млн. грн. Этот вариант возможен,когда небольшие взятки.
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15.06.2020 20:12 Відповісти
а между прочим...могли б и не вносить...а просто выкупили б у малюськи тюрьму на месяц и устроили б там бальдельеро )))) (дешевле б вышло) ))))))
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15.06.2020 17:40 Відповісти
Очень ценный сотрудник .
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15.06.2020 17:41 Відповісти
Осенью начнутся волнения на Рассии, с плавным переходом в пестец империи. Сдается мне, что когда рухнет Рассея, за дело примется украинский народ. А это уже не комедия, господа коррупционеры, а трагедия.
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15.06.2020 17:42 Відповісти
Кича не на "киче" ...
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15.06.2020 17:44 Відповісти
Антикоррупционеры типа Шабунина требовали чтобы по коррупционным делам небвло залогов, но порохоботы их так гряз поливали как не поливали жопоблоковцы. Так что бениным ворам ****** даже не приходится напрягаться.
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15.06.2020 17:44 Відповісти
Цю, а що на це казали ЗєБОТи? Вже більше року турбодятли кожен день кнопки пальцями тиснуть, аж мозолями взялися...
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15.06.2020 18:08 Відповісти
Им всем Порох не даёт! Потянется зебил к кнопке, шоб проголосовать, а Порох ему так пальчиком - нини! Прослезится зебил, обосрётся и кнопку за антикоррупционный проект не нажмёт. А то как же? Иначе Порох прийдёт и съест.
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15.06.2020 19:56 Відповісти
Так нехер голосовать за всякое коррупционное чмо, вне зависимости от партии,
порох именно на корупции потерял 40% голосов за 5 лет, но что самое плохое - раздавил рейтинги всех вменяемых партий и личностей способных бороться с коррупцией.
В итоге 40%+ вата перешли зелени, хорошими намерениями выложена дорога в ад?
те бенины уроды что пришли еще большие коррупционеры.
Поэтому зелень голоса растеряет, а порох останетсяс пигмейским рейтингом, зато он сделал всё чтобы усилить клоуна и жопоблок.
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15.06.2020 22:01 Відповісти
Рекордная взятка-рекордный залог.Клоунада пля.
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15.06.2020 17:44 Відповісти
Да никакой борьбы с коррупцией не будет, ведь судьи работают на коррупционеров. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в судах коррупцию. А судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 20 - 30 можно забить.

И если уж Конституционный суд внаглую выносит решения в пользу коррупционеров, то про другие суды и говорить нечего. Только чего стоит отмена уголовной отвественности за незаконное обогащение госслужащих и за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора.
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15.06.2020 17:45 Відповісти
Статья серьезная,пусть бы привыкал.Закантачили бы хоть гондона.
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15.06.2020 17:46 Відповісти
Да Злочевский и заплатил,что тут гадать.
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15.06.2020 17:48 Відповісти
ТСС. Это большой секрет 😀😀😀
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15.06.2020 17:51 Відповісти
А жто Злочевского БРСМ ? Или он кому-то толкнул ?
такие уже новенькие Как ОККО
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15.06.2020 17:53 Відповісти
Падсудімий,ваше паслєднее слово! - 40,36 лімонав грівасов! -Невіновен,пля...
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15.06.2020 17:54 Відповісти
Бариги, нє??
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Я бы сделал так:


Деньги которые принесли на залог 40 млн. - конфисковать в бюджет.


1. Сразу бы увидели кто там за них начал пищать.
2. Не было бы прицендента в будущем платить залоги) ибо его отберут.


Всё тюрьма.


Але ж клоун... до осени дотянет?
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15.06.2020 18:01 Відповісти
А що толку з залогу? Ну взяли з Добкіна залог, а далі що? А нічого, гуляє по ТБ каналам пикою торгує, гівном Україну поливає...
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15.06.2020 18:10 Відповісти
взялы залог й не видпустылы ось вся ризныця.
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15.06.2020 18:22 Відповісти
https://censor.net/news/3201913/antikorruptsionnyyi_sud_arestoval_na_2_mesyatsa_figuranta_dela_o_vzyatke_6_mln_doll_kichu_s_vozmojnostyuкича поехал на кичу но он вывалит кучу и поедет домойhttps://censor.net/comments/locate/3201913/019214e3-6184-71cc-972a-80a38eebebadhttps://censor.net/comments/locate/3201913/019214e3-6184-71cc-972a-80a38eebebad Мне нравится 6
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15.06.2020 18:10 Відповісти
Ленка запоатила...больше некому...😃
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15.06.2020 18:17 Відповісти
Путин, на Рассее, своих дурачков епет, как может, а в Украине нас наша власть родненькая трахает, тоже как может. И никакой разницы, господа хорошие...
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15.06.2020 18:19 Відповісти
Можно еще по закону установить мин. размер залога по видам преступлений, прописав их размер в законе: например по коррупции установить мин. залог -120 млн. грн. независимо от суммы взятки. Хочешь на свободу до суда плати 120 млн. грн. залог. не можешь заплатить сиди в тюрьме. Не нравится-тогда не надо было взятки брать. Главное не давать "судьям" самим определять сумму залога, все суммы конкретно должны быть прописаны в законе. Конечно, лучше вообще запретить залоги - пусть все сидят-так будет полезнее для общества и страны.
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15.06.2020 18:21 Відповісти
Считаю данное решение "суда" разрушительным, подрывным для государства. Те,кто его принимал, хотели показать перед всем обществом никчемность правоохранительной системы и государства в целом.
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15.06.2020 18:25 Відповісти
Кичу на кичу!
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15.06.2020 18:32 Відповісти
Оригинально-он ведь Кича-на киче за 5 тыщ должны 5 лет мотать незалoежники.
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15.06.2020 18:47 Відповісти
Можно сказать саркастически - "Мы опять все пре@ли" ...только "прое@ли" мы все давно: во всех ветвях власти бывший "быколобый" рекет, в полиции - "оборотни в погонах", в ГФС - вчерашние "кидалы с рынков", в мерах городов - "криминальные авторитеты" и "спортсмены" в СБУ : "российский ФСБ", а в президентах : "сатирически-политическое безобразие" и т.д. .... Мы давно свернули НЕ ТУДА!!!!!
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15.06.2020 18:58 Відповісти
Насправді, за бугром, залоги звичайне явище для багатіїв.
А далі суди тянуться роками.
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15.06.2020 19:15 Відповісти
Безнаказанность пораждает преступление.
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15.06.2020 19:31 Відповісти
Оце нежданчик! Ніхто і в думках не чекав на це??! Сподіваюся грошики взяли не з тих 6 лямчиків, Уроди?!
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15.06.2020 19:40 Відповісти
Залог меньше взятки?Ребята , по вам петля плачет!
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16.06.2020 03:05 Відповісти
Вносят 40 млн.и "стыдливо" умалчивают КТО. Очень даже интересно КТО за ВОРА вносит деньги. И что это за залоги,взятка в 160млн,а залог 40? Эти ******** суды( необходимо посредством ВЫБОРОВ переизбрать этих тварей продажних)Скидка? И ПОЧЕМУ?
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16.06.2020 06:11 Відповісти
 
 