За фігуранта справи про рекордний хабар у $6 млн Кічу внесли заставу 40,36 млн грн

За директора з правових питань Burisma Андрія Кічу, який фігурує в справі про передачу 6 мільйонів доларів хабаря антикорупційним органам за закриття справи проти власника зазначеної компанії Миколи Злочевського, внесли заставу в розмірі 40,36 мільйонів гривень.

Про це hromadske повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Внесли заставу сьогодні, 15 червня", - уточнили там, відмовившись розкривати подробиці, хто саме це зробив.

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Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .