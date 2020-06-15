Найманці РФ із ПТРК обстріляли українські позиції біля Новоселівки Другої, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку доби 15 червня озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новоселівки Другої противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

З початку сьогоднішньої доби втрат в лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався.

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Підсумки за минулу добу

14 червня озброєні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню були зафіксовані неподалік населених пунктів Луганське, Хутір Вільний, Авдіївка, Оріхове, Травневе, Кам'янка, Мар'їнка та Піски.

За даними розвідки, 14 червня українські військовослужбовці знищили одного окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення крадіжка і 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 28 адміністративних правопорушень.

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Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" з боку тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнули 75 осіб, у зворотному напрямку - 105 осіб. КПВВ "Мар'їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують всі спроби громадян дістатися до рідних домівок.