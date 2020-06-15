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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ із ПТРК обстріляли українські позиції біля Новоселівки Другої, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ із ПТРК обстріляли українські позиції біля Новоселівки Другої, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку доби 15 червня озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новоселівки Другої противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

З початку сьогоднішньої доби втрат в лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався.

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Підсумки за минулу добу

14 червня озброєні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню були зафіксовані неподалік населених пунктів Луганське, Хутір Вільний, Авдіївка, Оріхове, Травневе, Кам'янка, Мар'їнка та Піски.

За даними розвідки, 14 червня українські військовослужбовці знищили одного окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення крадіжка і 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 28 адміністративних правопорушень.

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Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" з боку тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнули 75 осіб, у зворотному напрямку - 105 осіб. КПВВ "Мар'їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують всі спроби громадян дістатися до рідних домівок.

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обстріл (28435) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ось сюди треба наших мусорів-беркутів вивезти на передову і прикувати їх кайданками на місці.
Як вони з переляку обісруться, від того смороду сєпари відступлять вглиб своїх позицій.
Мусори - хімічна зброя!
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15.06.2020 17:36 Відповісти
горіть у пеклі москалі (с) ... гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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15.06.2020 17:42 Відповісти
Донбасс и Крым всегда были тормозом УКРАИНЕ . Там толпа быдла прорассейского, Я всегда был против возвращения ,в особенности лугандонии в УКРАИНУ Зачем нам эта масса быдла? Они всегда голосовали против всего УКРАИНСКОГО.Я не против территории но я против того дебильного населения Там сегодня даже 10 - летние лугандончики испытывают ненависть до УКРАИНЫ Даже те жители, что находятся на украинской территории поддерживают жопоблок медведчука, жида рабиновича, магната -хохла бойка. но не украинские партии.
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15.06.2020 21:59 Відповісти
но больше всего нас интересует, сколько из этих "восточных" обезьян уехало на московию вперед ногами..... и если таковых нет, то день, можно сказать, на смарку.....
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15.06.2020 19:45 Відповісти
 
 