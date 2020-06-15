Поліція випустила трьох затриманих на акції на підтримку Стерненка, ще двох активістів скоро випустять, - нардепка "Голосу" Стефанишина
Правоохоронці відпустили трьох з п'яти затриманих на акції протесту в підтримку активіста Сергія Стерненка.
Про це повідомила в Facebook народна депутатка партії "Голос" Ольга Стефанишина, передає Цензор.НЕТ.
"Овчаренко, Коваленко, Виговський виходять на свободу. Ще двох активістів скоро випустять!", - написала вона.
Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнень на акції на підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб. За словами Стефанишиної, затримали: Овчаренка Віталія, Виговського Миколу, Кирьякова Олександра, Андрія Мартиненка і Коваленка Антона.
Зазначимо, сьогодні, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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А то придумали касту "неприкосновенных активистов", его же судят не за убеждения, а за УБИЙСТВО.
Суд определит было это умышленное или не умышленное убийство. Но для этого суд должен СОСТОЯТЬСЯ, без массовых беспорядков, устраиваемой группой поддержки "АКТИВИСТА".
А вот что делать когда один АКТИВИСТ зарежет другого АКТИВИСТА?
Судить его тогда или нет?
мусора падаль