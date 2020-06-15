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Новини
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Поліція випустила трьох затриманих на акції на підтримку Стерненка, ще двох активістів скоро випустять, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Поліція випустила трьох затриманих на акції на підтримку Стерненка, ще двох активістів скоро випустять, - нардепка

Правоохоронці відпустили трьох з п'яти затриманих на акції протесту в підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомила в Facebook народна депутатка партії "Голос" Ольга Стефанишина, передає Цензор.НЕТ.

"Овчаренко, Коваленко, Виговський виходять на свободу. Ще двох активістів скоро випустять!", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнень на акції на підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб. За словами Стефанишиної, затримали: Овчаренка Віталія, Виговського Миколу, Кирьякова Олександра, Андрія Мартиненка і Коваленка Антона.

Також читайте: Прокурор Радіонов, який відмовився підписувати підозру Стерненкові, у суді заявив про тиск Венедіктової, - адвокат Масі Найєм. ВIДЕО

Зазначимо, сьогодні, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Поліція випустила трьох затриманих на акції на підтримку Стерненка, ще двох активістів скоро випустять, - нардепка Голосу Стефанишина 01

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15163) Стерненко Сергій (384) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+8
Звичайно ні! Це тільки поліції можна бити, гвалтувати, вбивати.
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15.06.2020 17:46
+7
Сядь на плішку і сиди рівно.
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15.06.2020 17:46
+6
Эти активисты сами на рожон лезут, провоцируют, чтобы в своих фейсбуках потом фоточки выкладывать как их бедненьких футболят полицаи.
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15.06.2020 17:53
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А что уже можно безнаказанно на полицию нападать? Нападение на полицию это уже не нарушение закона?
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15.06.2020 17:44 Відповісти
Звичайно ні! Це тільки поліції можна бити, гвалтувати, вбивати.
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15.06.2020 17:46 Відповісти
Зеленого рептилоида геть, а Стерненка в президенты. Он в 100 раз умнее и честнее, порядочнее и культурнее. В 200 раз.Хватит держать во власти идиотов наглых.
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15.06.2020 17:47 Відповісти
та да, пробежать за раненным стометровку и самомоборониться окончательно - ножом в сердце - верх культуры.
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15.06.2020 17:53 Відповісти
Стерненко бий кацяпів, туди їм дорога, українці тебе підтримують.
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15.06.2020 17:56 Відповісти
Пока что Стерненко зарезал только своего побратима по "Правому Сектору", ещё и атошника к тому же.
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15.06.2020 18:02 Відповісти
Сашя Гєґштейн, а ти такі єдва-єдва поц!
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15.06.2020 18:19 Відповісти
А может это был провокатор. Ты же ничего по делу не знаешь. Пусть разбираются, но не садят человека, если у него нет миллионов залога.
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15.06.2020 18:22 Відповісти
Президент шапкокрад был, для полного счастья еще убийцы-отморозка не хватает.
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15.06.2020 17:59 Відповісти
Пусть докажут убийство. На Майдане голубые рептилии убили более 100 людей и не нашли до сих пор виновных, заказчиков в Раде, кто подписал возможность расстрела безоружных людей. А тут прямо напали на одного и бездоказательно. Выборочное правосудие.
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15.06.2020 18:25 Відповісти
Ну так для этого и существует суд, чтобы разобраться в ситуации и определить виновен человек или нет.
А то придумали касту "неприкосновенных активистов", его же судят не за убеждения, а за УБИЙСТВО.
Суд определит было это умышленное или не умышленное убийство. Но для этого суд должен СОСТОЯТЬСЯ, без массовых беспорядков, устраиваемой группой поддержки "АКТИВИСТА".
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15.06.2020 20:37 Відповісти
так начинался майдан! лучшее, что случилось со страной!
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15.06.2020 17:49 Відповісти
А неспровокований напад шакалів-мусорів на людей ти вважаєш нормою? Ти з-за парєбріка через VPN? Для вас це - норма.
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15.06.2020 17:50 Відповісти
Задокументували, тепер тушканчики відкриють полювання на них?
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15.06.2020 17:45 Відповісти
Вести себя надо нормально и не будет таких задержаний, а то у нас всегда только полиция виновата в подобных случаях.
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15.06.2020 17:45 Відповісти
Сядь на плішку і сиди рівно.
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15.06.2020 17:46 Відповісти
походу клиенты наркоточек, которые крышевал патриот стерненко
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15.06.2020 17:47 Відповісти
не,не тот типаж,наркетов я каждый день вижу,по работе,кстати 99% из них голосовали за валодю..
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15.06.2020 17:52 Відповісти
То це ти та марамойка, яка у мусорів служить "підсадною качкою"?
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15.06.2020 17:53 Відповісти
Ага точно. С этим разабрались. Я вот с другим не могу разабраться: почему петушарий в гейропе живет? Он что гей?
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15.06.2020 18:03 Відповісти
№43
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15.06.2020 18:16 Відповісти
А якого буя їх взагалі затримували?
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15.06.2020 17:48 Відповісти
Есть куча видео провокаций с нападением на полицию, вот самых буйных и охладили на несколько часов.
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15.06.2020 17:50 Відповісти
Поліцію на фронт , Крим визволяти, сидять нероби під судом.
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15.06.2020 17:58 Відповісти
Мусорам треба був привід для провокації. Мусори тебе хапають у будь-який момент, а ти не маєш права опиратись цим шакалам.
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15.06.2020 17:59 Відповісти
ой, а соплей то было, что "пакуют всех подряд". задержали самых буйных - кого смогли, составили протоколы и отпустили. Звери, канешно, взять и выпустить, надо было, чтобы они с полки в камере попадали и убились? Вот где торжество демократии было?
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15.06.2020 17:50 Відповісти
Эти активисты сами на рожон лезут, провоцируют, чтобы в своих фейсбуках потом фоточки выкладывать как их бедненьких футболят полицаи.
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15.06.2020 17:53 Відповісти
так у вас в штатах за флойда. ваще хаос. и не за фоточки. грабят и жгут.
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15.06.2020 17:56 Відповісти
Такие же имбецилы.
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Ну да слепили себе образ мученика из наркомана-преступника с четырьмя ходками, который беременную женщину в заложники брал, угрожая выстрелить ей в живот, которого копы неаккуратно упаковали на месте преступления.
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15.06.2020 18:06 Відповісти
Соя обьясните, зачем ваши депутаты пришли к Стерненку? Ведь Стерненко не приходил ни к пеце ни к тане черновол? 😷
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Вот как получается, судить АКТИВИСТА за убийство ну никак нельзя, тем более убитый был НЕАКТИВИСТ.
А вот что делать когда один АКТИВИСТ зарежет другого АКТИВИСТА?
Судить его тогда или нет?
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15.06.2020 18:03 Відповісти
А побитого відпустили, чи ще виховують ?
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15.06.2020 20:25 Відповісти
зеленский мразь
мусора падаль
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15.06.2020 21:47 Відповісти
 
 