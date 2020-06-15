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На проведення одного загальнонаціонального референдуму може знадобитися близько 2 млрд грн, кошти на це буде обмежено, - Стефанчук

На проведення одного загальнонаціонального референдуму може знадобитися близько 2 млрд грн, кошти на це буде обмежено, - Стефанчук

Загальнонаціональні референдуми фінансуватимуться з держбюджету. За оцінками експертів, на проведення одного потрібно близько 2 мільярдів гривень.

Про це заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив на брифінгу 15 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Кожен референдум - це кошти, в середньому, за оцінками експертів, 2 мільярди гривень. Саме тому (на референдумах. - Ред.) треба ставити важливі для розвитку держави питання", - зазначив він.

Пізніше Стефанчук додав, що фінансування загальнонаціональних референдумів здійснюватиметься за рахунок держбюджету.

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"Ми пропонуємо в нашій редакції (закону про народовладдя. - Ред.), щоб фонд (всеукраїнського референдуму. - Ред.) обмежувався 20 тисячами мінімальних заробітних плат (не більше 95 млн гривень. - Ред.)", - додав перший заступник спікера.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.

Планується, що Верховна Рада 18 червня розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.

Автор: 

законопроєкт (3591) референдум (627) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+2
И какой же вы так мчитесь провести первый ?
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15.06.2020 17:55
+1
Какой пуйло закажет.
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15.06.2020 18:00
+1
Этот жирдяй у тещи пусть своей займёт.
Не смотря на его купленные и « порешанные» регалии, его мозг давно жиром заплыл
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15.06.2020 18:30
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И какой же вы так мчитесь провести первый ?
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15.06.2020 17:55 Відповісти
Какой пуйло закажет.
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15.06.2020 18:00 Відповісти
На проведение одного общенационального референдума может понадобиться около 2 млрд грн, средства на это будут ограничены, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4757
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15.06.2020 18:15 Відповісти
Пуйла?
Владимир владимирович.
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15.06.2020 18:19 Відповісти
я имел ввиду предполагаемое имя референдума, который нам грозит произойти первым
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15.06.2020 18:24 Відповісти
Я же не пуйло...
Как вариант, о язьіке, потом о НАТО.
Хотя, для усьіпления бдительности, первьій может бьіть нейтральньім.
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15.06.2020 18:31 Відповісти
ДА НЕТ референдум что делать с субботними??? ВЕШАТЬ РАССТРЕЛИВАТЬ ЧЕТВЕРТОВАТЬ ВЫРЫВАТЬ КОНЕЧНОСТИ ОРГАНЫ И РУКИ С НОГАМИ СТАВИТЬ МЕЖДУ ДВУХ БТР... НА РАСТЯЖКУ.. ВЫБОР ПРОСТО ОГРОМНЫЙ куда там Зелиному Кварталу мулов то браться даже...
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15.06.2020 18:20 Відповісти
Кому вообще нужен этот референдум?
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15.06.2020 17:57 Відповісти
Горилл озвучил что это всё предвыборные Лохторальные понты!!!
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Підняв пальця - бреше.
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15.06.2020 18:11 Відповісти
Пуйлофюррер и тексты референдумов пришлёт и бабки на них через Козыря передаст
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15.06.2020 18:19 Відповісти
Этот жирдяй у тещи пусть своей займёт.
Не смотря на его купленные и « порешанные» регалии, его мозг давно жиром заплыл
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15.06.2020 18:30 Відповісти
Карабасу-Барабасу нужно 2 млрд гривен на театр.
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15.06.2020 19:14 Відповісти
 
 