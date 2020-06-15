На проведення одного загальнонаціонального референдуму може знадобитися близько 2 млрд грн, кошти на це буде обмежено, - Стефанчук
Загальнонаціональні референдуми фінансуватимуться з держбюджету. За оцінками експертів, на проведення одного потрібно близько 2 мільярдів гривень.
Про це заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив на брифінгу 15 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Кожен референдум - це кошти, в середньому, за оцінками експертів, 2 мільярди гривень. Саме тому (на референдумах. - Ред.) треба ставити важливі для розвитку держави питання", - зазначив він.
Пізніше Стефанчук додав, що фінансування загальнонаціональних референдумів здійснюватиметься за рахунок держбюджету.
"Ми пропонуємо в нашій редакції (закону про народовладдя. - Ред.), щоб фонд (всеукраїнського референдуму. - Ред.) обмежувався 20 тисячами мінімальних заробітних плат (не більше 95 млн гривень. - Ред.)", - додав перший заступник спікера.
Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.
Планується, що Верховна Рада 18 червня розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.
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Владимир владимирович.
Как вариант, о язьіке, потом о НАТО.
Хотя, для усьіпления бдительности, первьій может бьіть нейтральньім.
Не смотря на его купленные и « порешанные» регалии, его мозг давно жиром заплыл