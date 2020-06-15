Аграрії просять президента не допустити зростання цін на продукти харчування через мито на імпортне дизпальне

Аграрії просять Президента не допустити запровадження мита на імпортне дизпальне та зріджений газ, внаслідок якого аграрії додатково витратять майже 2 млрд грн, а для українців суттєво зросте вартість продуктів харчування.

Відкрите звернення до Президента опубліковано на сайті Аграрного союзу України, інформує Цензор.НЕТ.

У Аграрному союзі закликали Президента та Прем’єр-Міністра втрутитися в ситуацію та не допустити ухвалення Міжвідомчою комісію з міжнародної торгівлі при Мінекономіки руйнівного для економіки рішення про запровадження мита на імпортоване дизельне пальне та зріджений газ.

"У разі ухвалення рішення про введення мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до здорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції. Додаткові витрати аграріїв на дизпальне можуть зрости до 1,9 млрд грн. Відповідно вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки", – зазначено у заяві.

Аграрії нагадали, що цього року Україна опинилася украй важкому становищі: посуха, світова криза та пандемія COVID-19. Через усі перелічені чинники восени країна може зіткнутися з підвищенням цін на продукти харчування.

"Проте цього мало окремим, наближеним до влади, олігархам. Прикриваючись псевдопатріотичними гаслами, компанії Укрнафта, Укргазвидобуток та Укртатнафта ініціювали запровадження мита на дизель та зріджений газ. Цього тижня рішення за їхньою заявою має ухвалити Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", – наголосив Аграрний союз України.

Цього, вважають автори звернення, допустити не можна. Подібне країна вже проходила у 2019 році, коли після введення мит на дизель та скраплений газ усі постачальники підняли ціни на ці види пального.

"У підсумку, на країну чекає інфляція, спричинена лише апетитами олігархів. І це – на додачу до посухи, світової кризи та пандемії COVID-19. Це неприховане олігархічне мародерство!", – підсумовують аграрії.

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