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Новини
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Аграрії просять президента не допустити зростання цін на продукти харчування через мито на імпортне дизпальне

Аграрії просять президента не допустити зростання цін на продукти харчування через мито на імпортне дизпальне

Аграрії просять Президента не допустити запровадження мита на імпортне дизпальне та зріджений газ, внаслідок якого аграрії додатково витратять майже 2 млрд грн, а для українців суттєво зросте вартість продуктів харчування.

Відкрите звернення до Президента опубліковано на сайті Аграрного союзу України, інформує Цензор.НЕТ.

У Аграрному союзі закликали Президента та Прем’єр-Міністра втрутитися в ситуацію та не допустити ухвалення Міжвідомчою комісію з міжнародної торгівлі при Мінекономіки руйнівного для економіки рішення про запровадження мита на імпортоване дизельне пальне та зріджений газ.

"У разі ухвалення рішення про введення мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до здорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції. Додаткові витрати аграріїв на дизпальне можуть зрости до 1,9 млрд грн. Відповідно вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки", – зазначено у заяві.

Аграрії нагадали, що цього року Україна опинилася украй важкому становищі: посуха, світова криза та пандемія COVID-19. Через усі перелічені чинники восени країна може зіткнутися з підвищенням цін на продукти харчування.

"Проте цього мало окремим, наближеним до влади, олігархам. Прикриваючись псевдопатріотичними гаслами, компанії Укрнафта, Укргазвидобуток та Укртатнафта ініціювали запровадження мита на дизель та зріджений газ. Цього тижня рішення за їхньою заявою має ухвалити Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", – наголосив Аграрний союз України.

Цього, вважають автори звернення, допустити не можна. Подібне країна вже проходила у 2019 році, коли після введення мит на дизель та скраплений газ усі постачальники підняли ціни на ці види пального.

"У підсумку, на країну чекає інфляція, спричинена лише апетитами олігархів. І це – на додачу до посухи, світової кризи та пандемії COVID-19. Це неприховане олігархічне мародерство!", – підсумовують аграрії.

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Автор: 

аграрії (1471) мито (1032) паливо (892)


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Топ коментарі
+4
Все просят, скулят. Улыбайтесь и радуйтесь и «Сватов» смотрите! Вы это заслужили ВСЕ РАЗОМ!!
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15.06.2020 18:42
+2
вы как челобитную царю подаёте?! Он то не знает, это бояре плохие........Бред. Технику подгоните в Киев и заблокируйте нахрен основные магистрали для ПРОЗРЕНИЯ.
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15.06.2020 18:02
+2
Бог ты мой, какое же лошьё...
А может это так они его тонко тролят?
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15.06.2020 18:13
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вы как челобитную царю подаёте?! Он то не знает, это бояре плохие........Бред. Технику подгоните в Киев и заблокируйте нахрен основные магистрали для ПРОЗРЕНИЯ.
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15.06.2020 18:02 Відповісти
Бог ты мой, какое же лошьё...
А может это так они его тонко тролят?
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15.06.2020 18:13 Відповісти
о!, мертветчук уже и аграриев подключил)
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15.06.2020 18:15 Відповісти
хотели - получили, кушай.те
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15.06.2020 18:21 Відповісти
Так у аграриев жеж новый вошдь, как его....ну этот, с дебильными песенками, любитель домогаться до легкодоступных девиц. Нехай его в Раду запускают интересы отстаивать.
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15.06.2020 18:22 Відповісти
Ректор педофил.
Вся страна в курсе пристрастий этого хряка.
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15.06.2020 18:34 Відповісти
Распорядитель филькиных грамот и липовых дипломов. Прямо как в мауп когда-то
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15.06.2020 19:44 Відповісти
Нашли у кого просить. Быстрее от Бога ответа дождешься, чем от Зели.
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15.06.2020 18:29 Відповісти
Ціни і так виросли. А тепер перспектива ще вищі будуть.
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15.06.2020 18:32 Відповісти
Бенька охерел
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15.06.2020 18:38 Відповісти
Все просят, скулят. Улыбайтесь и радуйтесь и «Сватов» смотрите! Вы это заслужили ВСЕ РАЗОМ!!
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15.06.2020 18:42 Відповісти
а импортное дизтопливо из кацапии.
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15.06.2020 19:09 Відповісти
Сёма, какие цены, какое придержать... вы видели сколько стоят яблочки после перекрытия польской границы? хорошо хоть бананы у нас растут и стоят таки дешевле яблочек...
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15.06.2020 20:08 Відповісти
Для СПА, Пентхаузів, таунхаузів, потрібні кошти тому рабів будуть чмирити плутократи, як доморощені виродки, так і економічні вбивці з офісів МВФ. Єдине що доступно, це зробити дірочку і затягнути пасок, поки ще на поясі.
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16.06.2020 10:00 Відповісти
 
 