Створення Берегівського району на Закарпатті не є поступкою Угорщині, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що створення Берегівського району в Закарпатській області не є поступкою Угорщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на пресконференції "100 днів роботи уряду - звіт Мінрегіону" в понеділок.

"У нас є мононаціональні райони в Одеській області або Закарпатській області. Справді, Мінрегіон дуже уважно ставиться до формування районів і територіальних громад у цих районах. Ви питаєте, чи є створення Берегівського району поступкою Угорщині? Навпаки, це не є поступкою, оскільки в остаточній конфігурації створення цього району він був посилений ще Виноградівською частиною. Цей район є переважно українським, і про жодну поступку не йдеться", - сказав Чернишов.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Берегівський і Болградський райони давно існують у складі України й існуватимуть виключно в складі України, а питань про національні автономії на території України на даний момент нема на порядку денному.

Раніше Кулеба назвав фейком те, що Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.

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