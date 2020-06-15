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Створення Берегівського району на Закарпатті не є поступкою Угорщині, - Чернишов

Створення Берегівського району на Закарпатті не є поступкою Угорщині, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що створення Берегівського району в Закарпатській області не є поступкою Угорщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на пресконференції "100 днів роботи уряду - звіт Мінрегіону" в понеділок.

"У нас є мононаціональні райони в Одеській області або Закарпатській області. Справді, Мінрегіон дуже уважно ставиться до формування районів і територіальних громад у цих районах. Ви питаєте, чи є створення Берегівського району поступкою Угорщині? Навпаки, це не є поступкою, оскільки в остаточній конфігурації створення цього району він був посилений ще Виноградівською частиною. Цей район є переважно українським, і про жодну поступку не йдеться", - сказав Чернишов.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Берегівський і Болградський райони давно існують у складі України й існуватимуть виключно в складі України, а питань про національні автономії на території України на даний момент нема на порядку денному.

Раніше Кулеба назвав фейком те, що Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.

Читайте також: Україна не створює Берегівський район на Закарпатті на догоду інтересам Угорщини, це фейк, - Кулеба

Автор: 

Мінрегіонрозвитку (751) Олексій Чернишов (275) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+16
Простой вопрос: почему районный центр там где венгры в Берегово а не украинцы в Виноградоре?
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15.06.2020 18:27
+13
Зелебобики, открывайте шире глаза и рот!...
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15.06.2020 18:26
+12
Та ви шо? Яка федералізація? Це чисте совпадєніє
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15.06.2020 18:26
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Зелебобики, открывайте шире глаза и рот!...
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15.06.2020 18:26 Відповісти
арк існувала лише в складі україни
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15.06.2020 18:36 Відповісти
Та ви шо? Яка федералізація? Це чисте совпадєніє
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15.06.2020 18:26 Відповісти
Простой вопрос: почему районный центр там где венгры в Берегово а не украинцы в Виноградоре?
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15.06.2020 18:27 Відповісти
Самокастрация таковой не является... спасибо, мы все поняли...
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15.06.2020 18:28 Відповісти
а говорили ниче не создают...
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15.06.2020 18:28 Відповісти
Как красиво поют в Закарпатье
Виноградово - сплошные виноградники , венгерские подвалы с вином и солнца больше чем в Крыму
https://youtu.be/G5O2MdztNos
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15.06.2020 18:31 Відповісти
А вот ещё
https://youtu.be/jdJUpDfwKr4
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15.06.2020 18:32 Відповісти
Дороги в отвратительном состоянии яма на яме

Город расположен в южной части Закарпатской области, в пределах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатской низменности , на берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0 Тиса . Расстояние до областного центра (город Ужгород) - 108 км, до границы с Венгрией - 16 км, с Румынией - 10 км, со Словакией - 80 км, с Польшей - 110 км.
Здесь находится таможенный пост «Виноградов»

ПРОСТО СТЫДНО ПЕРЕД ВОСТОСНОЙ ЕВРОПОЙ ЗА ТАКИЕ ДОРОГИ
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15.06.2020 18:34 Відповісти
Ага... А відведення військ на Донбасі не є поступками московії... От хрест на пузі - вірю!
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15.06.2020 18:34 Відповісти
Проблеми з зором? Зверніться до лікаря! Моє ім'я зовсім не Петік.
І не треба перекладати свої проблеми з зором на інших, бо можуть розцінити це як образу і продовжити спілкування у відповідний спосіб...
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15.06.2020 19:02 Відповісти
А, в зв'язку з адміністративною реформою, в цьому районі назбирається 150 тис. населення???
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15.06.2020 18:34 Відповісти
Ну да. І Кулєба півмісяця тому 1000 (!!!) км перся на автомобілі в Угорщину,бо просто приспічило покататись.https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
"...Угорці десятиліттями просили, торгувалися й вимагали створення окремої угорської адміністративної одиниці на Закарпатті, пропагували визнання культурної автономії, виступали за появу особливого «угорського виборчого округу» на виборах до Верховної Ради. Жодна українська влада (навіть Януковича!) на такі поступки не йшла, усвідомлюючи всі потенційні загрози для стабільності регіону й національної безпеки.

У проєктах децентралізації експерти наголошували на тому, що укрупнювати райони за етнічною ознакою - велика помилка. І, наприклад, Берегівський район пропонували об'єднати з Іршавським чи Мукачівським, тобто долучити населені пункти з українським населенням. На жаль, позицію експертів було відхилено на догоду геополітичним торгам Зеленського."

Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии, - Чернышев - Цензор.НЕТ 6391
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15.06.2020 18:38 Відповісти
ЗЕбилы - капитулянты а господин )(уйло жёстко требует .Даёшь оккупационный русский государственный язык в Украине - малороссии! И венгерский тоже с венгерской автономией!
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15.06.2020 18:42 Відповісти
- Ти б краще почекав тут, - сказав Швейк Водічці біля під'їзду дому. - Я тільки скочу на другий поверх, віддам листа, почекаю на відповідь і миттю збіжу вниз.
- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!"Пригоди бравого вояка Швейка"
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15.06.2020 18:44 Відповісти
Здрісті, найзасратіше місто рпйцентр? Негайно до Мукачева!
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15.06.2020 18:49 Відповісти
Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии
*** канєшна! Це щедрий подарок!
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15.06.2020 18:51 Відповісти
Державоутворювачи, мать їх ... Нажаль забуваю як там хають тюрською мовою(((
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15.06.2020 18:52 Відповісти
тюркською, ма'ть, *****
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15.06.2020 18:56 Відповісти
Расскажи это крымчанам.
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15.06.2020 18:59 Відповісти
"Вы спрашиваете, является ли создание Береговского район уступкой Венгрии? Наоборот, это не является уступкой, так как в окончательной конфигурации создания этого района он был усилен еще Виноградовской частью. Этот район является преимущественно украинским, и ни о какой уступке речь не идет", - сказал Чернышов.

Кемска волость - да, забирайте!
Вы еще Киевом усильте отдаваемый венграм регион, дебилы...
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15.06.2020 19:00 Відповісти
Нам с мудьярами ссориться нельзя. Венгрия -- это страна НАТО, в случае военного конфликта за них впряжётся вся Европа и у нас не будет ни единого шанса.
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15.06.2020 19:04 Відповісти
Вашингто вже ставив мадярів в стійло.
Але це було в іншу епоху,ще за Порошенка....
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15.06.2020 19:31 Відповісти
Фейки становятся действительностью. Сбываются мечты!
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15.06.2020 19:08 Відповісти
Придурок !!! УЖЕ ВЫДАНО (выдали, получили) 100 000 + мадяронских паспортов!!!! Тебе мало барану тупому???? Или ты ждешь "угарскай мадяронской республики" ??? Вот что ВЫ жедете там? Я живу В Украине, миои дети УКРАИНЦЫ, если вы б.и продаете за шекель Украину, то НЕ ВСЕ так считают. Закарпатье - УКРАИНА.
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15.06.2020 19:13 Відповісти
_Является, разумеется! И брехня зелёных украинцам никак этого не меняет. Это хуже чем уступка, это - преступление против национальной безопасности! Госизмена!
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15.06.2020 19:48 Відповісти
Угорці десятиліттями просили, торгувалися й вимагали створення окремої угорської адміністративної одиниці на Закарпатті, пропагували визнання культурної автономії, виступали за появу особливого «угорського виборчого округу» на виборах до Верховної Ради. Жодна українська влада (навіть Януковича!) на такі поступки не йшла, усвідомлюючи всі потенційні загрози для стабільності регіону й національної безпеки.

У проєктах децентралізації експерти наголошували на тому, що укрупнювати райони за етнічною ознакою - велика помилка. І, наприклад, Берегівський район пропонували об'єднати з Іршавським чи Мукачівським, тобто долучити населені пункти з українським населенням. На жаль, позицію експертів було відхилено на догоду геополітичним торгам Зеленського.
Створення Берегівського району не є трагедією, але, на думку автора цих рядків, є неприпустимою помилкою. Закарпатські угорці - не сепаратисти, і проводити прямий ланцюжок від створення району до його майбутньої анексії Угорщиною - безглуздя. Але обставини й ситуації змінюються, тож виключати, що в майбутньому, особливо в разі геополітичних катаклізмів, така адміністративна одиниця стане причиною проблем - теж не можна. І про таке варто думати заздалегідь, а не аналізувати опісля.

Ще важливіше усвідомити той факт, що створення Берегівського району є проблемою не тільки для Закарпаття. Поява окремих «етнічних» районів може запустити процес створення таких адміністративних одиниць по всій Україні.
Нещодавно болгарський парламент вже https://www.radiosvoboda.org/a/30629304.html ухвалив звернення з критикою децентралізації в Одеській області. Українська влада гордо відповіла, що не дозволить втручатися у свої внутрішні справи. А вже через кілька днів оприлюднила проєкт, в якому йде на поступки угорцям. Виникає логічне запитання: чим болгари чи румуни гірші за угорців? Якщо вони побачать, що Україні можна створювати штучні проблеми й перешкоди, щоб потім торгуватися за вигідні рішення й поступки, то чому б їм не повторити угорський алгоритм? Не кажучи вже про Росію, яка в кожну міжетнічну сварку охоче піділлє бензину.

Не знаю, якою логікою керувалася українська влада, вирішивши піти на поступки Віктору Орбану. Конфлікт розпочався із Закону про освіту і з мовних питань, а вирішувати його починають втручанням іноземної столиці в українську децентралізацію. Забуваючи, що на торгівлі національними інтересами ніколи нічого путнього не заробиш. - Андрій Любка https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
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15.06.2020 19:52 Відповісти
Довіра до стверджень чи заяв зеленої влади дорівнює нулю. Завжди на чорне - біле.
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15.06.2020 20:21 Відповісти
"Завжди на чорне - біле" - А як же! Це ж вороги!
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15.06.2020 20:30 Відповісти
Гнидотная власть ведет страну к развалу.
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15.06.2020 20:33 Відповісти
Создание Береговского района все это будет дополнительной удавкой для Украины
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15.06.2020 22:47 Відповісти
Сами,собственными руками и безмозглостью.
Просто молодцы!...Идиоты.
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15.06.2020 23:35 Відповісти
Змусьте угорців розмовляти українською і досить швидко Угорщина стане частиною України.
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16.06.2020 08:44 Відповісти
ЗЕбилы продают Украину!
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16.06.2020 09:15 Відповісти
 
 