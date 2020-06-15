Зеленський, Шмигаль і Буславець мають визначити стратегію виходу з енергетичної кризи, наслідки подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному, - Бутусов

Міненерго зобов'язана в екстреному порядку вирішити проблему ліцензування і не допустити зупинки єдиного в Україні підприємства з видобутку урану - Східного гірничо-збагачувального комбінату.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, зупинка "СхідГЗК" призведе до енергетичної катастрофи.

"Завтра, 16 червня, зупиниться "Східний ГЗК" через завершення терміну дії ліцензії. Це єдине в Україні підприємство з видобутку урану, і це станеться через відсутність рішень Міністерства енергетики з проблем "СхідГЗК" і через катастрофічні неплатежі і борги енергоринку перед державною компанією "Енергоатом", які також не може вирішити влада", - зазначає він.

Державна інспекція з ядерного регулювання зупиняє ліцензію держпідприємства "Східний ГЗК", оскільки Міненергетики не змогло підготувати вчасно необхідну документацію для оформлення допуску для особливих робіт керівника підприємства.

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Однак це не єдина проблема.

"Проблеми на "Східному ГЗК" накопичувалися всі роки незалежності - все це зводилося до зміни посередників, до грабежу прибутків, а системні проблеми усе наростали. Так і не побудувала країна за 30 років свого виробництва збірок для атомних реакторів, ми виготовляємо сировину. Зберігається повна залежність від РФ, плюс певне місце в поставках для низки реакторів отримали США, але "Вестінгауз" вже більше як пів року не отримує необхідних платежів - "Енергоатому" нічим платити", - повідомляє Бутусов.

Через це підприємству нічим платити зарплати, внески до державних фондів, навіть рахунки за електрику.

Системні проблеми почалися в жовтні 2019-го, ще за минулого міністра Олексія Оржеля. Він їх не вирішив. Тепер відповідальність лежить на в.о. міністра Ользі Буславець, зазначає журналіст.

2 червня чиновниця відвідала "СхідГЗК", але цей візит "не привів до рішень".

"У "Енергоатому" немає грошей не тільки для виплат "Східному ГЗК", але навіть для виплат зарплати своїм співробітникам, причина проста - держпідприємство, яке продає електроенергію, перестало платити атомникам. За квітень борги 1,5 мільярда, за травень - понад 2 мільярди, за червень буде ще більше. А з яких коштів все це гасити? Банки не дають кредити і суміжники, які зав'язані в паливний ланцюжок, починають відчувати на собі кризу неплатежів. Міненерго зобов'язане в екстреному порядку вирішити проблему ліцензування і не допустити зупинки "СхідГЗК". Потрібні рішення, а не протоколи та обіцянки. Потрібні гроші за виготовлену продукцію", - підкреслив Бутусов.

Він розписав, до чого може привести подальша криза:

До зупинки підприємства і збитків держбюджету.

До екологічних ризиків, які будуть закриті за рахунок держбюджету.

До подальшого падіння доходів "Енергоатому", зростання дефіциту НАЕК, що призведе до виходу з нашого ринку компанії "Вестінгауз" та повернення монополії на поставки з РФ.

До повної відмови від проєктів енергонезалежності в атомній сфері - споруда свого заводу ТВЕЛів, свого сховища ядерних відходів.

До зростання собівартості електроенергії в Україні.

До збільшення теплової генерації на вугільних станціях, і збільшення поставок вугілля, який або дотується з бюджету, або імпортується з РФ.

"Здавалося б, Україна - один із 19 виробників уранового концентрату у світі, це величезна конкурентна перевага. Але замість розвитку ми отримуємо збитки і проблеми. Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Ольга Буславець мають визначити стратегію виходу з кризи української енергетики, ситуація катастрофічна, наслідки для економіки країни в разі подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному", - впевнений Бутусов.