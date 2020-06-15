Зеленський, Шмигаль і Буславець мають визначити стратегію виходу з енергетичної кризи, наслідки подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному, - Бутусов
Міненерго зобов'язана в екстреному порядку вирішити проблему ліцензування і не допустити зупинки єдиного в Україні підприємства з видобутку урану - Східного гірничо-збагачувального комбінату.
Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, зупинка "СхідГЗК" призведе до енергетичної катастрофи.
"Завтра, 16 червня, зупиниться "Східний ГЗК" через завершення терміну дії ліцензії. Це єдине в Україні підприємство з видобутку урану, і це станеться через відсутність рішень Міністерства енергетики з проблем "СхідГЗК" і через катастрофічні неплатежі і борги енергоринку перед державною компанією "Енергоатом", які також не може вирішити влада", - зазначає він.
Державна інспекція з ядерного регулювання зупиняє ліцензію держпідприємства "Східний ГЗК", оскільки Міненергетики не змогло підготувати вчасно необхідну документацію для оформлення допуску для особливих робіт керівника підприємства.
Однак це не єдина проблема.
"Проблеми на "Східному ГЗК" накопичувалися всі роки незалежності - все це зводилося до зміни посередників, до грабежу прибутків, а системні проблеми усе наростали. Так і не побудувала країна за 30 років свого виробництва збірок для атомних реакторів, ми виготовляємо сировину. Зберігається повна залежність від РФ, плюс певне місце в поставках для низки реакторів отримали США, але "Вестінгауз" вже більше як пів року не отримує необхідних платежів - "Енергоатому" нічим платити", - повідомляє Бутусов.
Через це підприємству нічим платити зарплати, внески до державних фондів, навіть рахунки за електрику.
Системні проблеми почалися в жовтні 2019-го, ще за минулого міністра Олексія Оржеля. Він їх не вирішив. Тепер відповідальність лежить на в.о. міністра Ользі Буславець, зазначає журналіст.
2 червня чиновниця відвідала "СхідГЗК", але цей візит "не привів до рішень".
"У "Енергоатому" немає грошей не тільки для виплат "Східному ГЗК", але навіть для виплат зарплати своїм співробітникам, причина проста - держпідприємство, яке продає електроенергію, перестало платити атомникам. За квітень борги 1,5 мільярда, за травень - понад 2 мільярди, за червень буде ще більше. А з яких коштів все це гасити? Банки не дають кредити і суміжники, які зав'язані в паливний ланцюжок, починають відчувати на собі кризу неплатежів. Міненерго зобов'язане в екстреному порядку вирішити проблему ліцензування і не допустити зупинки "СхідГЗК". Потрібні рішення, а не протоколи та обіцянки. Потрібні гроші за виготовлену продукцію", - підкреслив Бутусов.
Він розписав, до чого може привести подальша криза:
- До зупинки підприємства і збитків держбюджету.
- До екологічних ризиків, які будуть закриті за рахунок держбюджету.
- До подальшого падіння доходів "Енергоатому", зростання дефіциту НАЕК, що призведе до виходу з нашого ринку компанії "Вестінгауз" та повернення монополії на поставки з РФ.
- До повної відмови від проєктів енергонезалежності в атомній сфері - споруда свого заводу ТВЕЛів, свого сховища ядерних відходів.
- До зростання собівартості електроенергії в Україні.
- До збільшення теплової генерації на вугільних станціях, і збільшення поставок вугілля, який або дотується з бюджету, або імпортується з РФ.
"Здавалося б, Україна - один із 19 виробників уранового концентрату у світі, це величезна конкурентна перевага. Але замість розвитку ми отримуємо збитки і проблеми. Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Ольга Буславець мають визначити стратегію виходу з кризи української енергетики, ситуація катастрофічна, наслідки для економіки країни в разі подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному", - впевнений Бутусов.
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Юрію, я вам дивуюсь!
до їхньої появи все було більш менш пристойно.
- кризиса становится меньше
- энергии становится больше
Просто КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Что ни день с то победа в судах над Украиной на десятки лярдов грн при полном бездействии и попустительстве моллюска из Минюста и ручного клоуна на банковой
А если серьезно, то налицо все признаки госизмены харанта - это не залатность Вавия - это диверсия
Рассказывая сказки про страшный Зеленый тариф и дешевую атомную энергию, зедебилы забывают рассказывать, что при нынешних расценках на энергию необходимо еще платить достойные зарплаты целой индустрии, менять или модернизировать вышедшие за срок годности атомные реакторы, перерабатывать и хранить отходы топлива и тд и тп.
Если все это приводить в норму - цена на электроэнергию станет такая, что Зеленый тариф дешевым еще окажется)))