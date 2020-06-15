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Новини
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Зеленський, Шмигаль і Буславець мають визначити стратегію виходу з енергетичної кризи, наслідки подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному, - Бутусов

Зеленський, Шмигаль і Буславець мають визначити стратегію виходу з енергетичної кризи, наслідки подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному, - Бутусов

Міненерго зобов'язана в екстреному порядку вирішити проблему ліцензування і не допустити зупинки єдиного в Україні підприємства з видобутку урану - Східного гірничо-збагачувального комбінату.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, зупинка "СхідГЗК" призведе до енергетичної катастрофи.

"Завтра, 16 червня, зупиниться "Східний ГЗК" через завершення терміну дії ліцензії. Це єдине в Україні підприємство з видобутку урану, і це станеться через відсутність рішень Міністерства енергетики з проблем "СхідГЗК" і через катастрофічні неплатежі і борги енергоринку перед державною компанією "Енергоатом", які також не може вирішити влада", - зазначає він.

Державна інспекція з ядерного регулювання зупиняє ліцензію держпідприємства "Східний ГЗК", оскільки Міненергетики не змогло підготувати вчасно необхідну документацію для оформлення допуску для особливих робіт керівника підприємства.

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Однак це не єдина проблема.

"Проблеми на "Східному ГЗК" накопичувалися всі роки незалежності - все це зводилося до зміни посередників, до грабежу прибутків, а системні проблеми усе наростали. Так і не побудувала країна за 30 років свого виробництва збірок для атомних реакторів, ми виготовляємо сировину. Зберігається повна залежність від РФ, плюс певне місце в поставках для низки реакторів отримали США, але "Вестінгауз" вже більше як пів року не отримує необхідних платежів - "Енергоатому" нічим платити", - повідомляє Бутусов.

Через це підприємству нічим платити зарплати, внески до державних фондів, навіть рахунки за електрику.

Системні проблеми почалися в жовтні 2019-го, ще за минулого міністра Олексія Оржеля. Він їх не вирішив. Тепер відповідальність лежить на в.о. міністра Ользі Буславець, зазначає журналіст.

2 червня чиновниця відвідала "СхідГЗК", але цей візит "не привів до рішень".

"У "Енергоатому" немає грошей не тільки для виплат "Східному ГЗК", але навіть для виплат зарплати своїм співробітникам, причина проста - держпідприємство, яке продає електроенергію, перестало платити атомникам. За квітень борги 1,5 мільярда, за травень - понад 2 мільярди, за червень буде ще більше. А з яких коштів все це гасити? Банки не дають кредити і суміжники, які зав'язані в паливний ланцюжок, починають відчувати на собі кризу неплатежів. Міненерго зобов'язане в екстреному порядку вирішити проблему ліцензування і не допустити зупинки "СхідГЗК". Потрібні рішення, а не протоколи та обіцянки. Потрібні гроші за виготовлену продукцію", - підкреслив Бутусов.

Він розписав, до чого може привести подальша криза:

  • До зупинки підприємства і збитків держбюджету.
  • До екологічних ризиків, які будуть закриті за рахунок держбюджету.
  • До подальшого падіння доходів "Енергоатому", зростання дефіциту НАЕК, що призведе до виходу з нашого ринку компанії "Вестінгауз" та повернення монополії на поставки з РФ.
  • До повної відмови від проєктів енергонезалежності в атомній сфері - споруда свого заводу ТВЕЛів, свого сховища ядерних відходів.
  • До зростання собівартості електроенергії в Україні.
  • До збільшення теплової генерації на вугільних станціях, і збільшення поставок вугілля, який або дотується з бюджету, або імпортується з РФ.

"Здавалося б, Україна - один із 19 виробників уранового концентрату у світі, це величезна конкурентна перевага. Але замість розвитку ми отримуємо збитки і проблеми. Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Ольга Буславець мають визначити стратегію виходу з кризи української енергетики, ситуація катастрофічна, наслідки для економіки країни в разі подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному", - впевнений Бутусов.

Зеленський, Шмигаль і Буславець мають визначити стратегію виходу з енергетичної кризи, наслідки подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному, - Бутусов 01

Автор: 

криза (418) уран (116) енергетика (2594) Енергоатом (1635) атомна енергетика (509) Бутусов Юрій (3589) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+9
вони вміють лише створювати кризи.
до їхньої появи все було більш менш пристойно.
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15.06.2020 18:53
+7
Там стратегия была только на вход в кризис, на выход Порошенка с Яценюклм надо ззвать
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15.06.2020 18:48
+7
Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6881
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15.06.2020 18:56
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Зеленський?
Юрію, я вам дивуюсь!
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15.06.2020 18:47 Відповісти
Там стратегия была только на вход в кризис, на выход Порошенка с Яценюклм надо ззвать
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15.06.2020 18:48 Відповісти
Ахахаха, диким зелёным обезьянам в клетку дали гранату. Они выдернули чеку. Бутусов ( ну хватит меня уже банить, а?!) наивно ожидает пока они вставят чеку обратно )))
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15.06.2020 18:49 Відповісти
Зачьот Влучно про "зельоних обєз"ян"
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15.06.2020 21:26 Відповісти
зєлєнський, шмигаль і буславєц можуть опрєдєліть тільки стратєгію входа в крізіс.
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15.06.2020 18:49 Відповісти
поки Шмигаль і Буславець будуть визначати, бубочка зможе їм на роялі збацать
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15.06.2020 18:53 Відповісти
зеля в открытую все сливает коцапам
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15.06.2020 18:51 Відповісти
вони вміють лише створювати кризи.
до їхньої появи все було більш менш пристойно.
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15.06.2020 18:53 Відповісти
у всех тот же самый вопрос по отношению к тебе
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15.06.2020 18:55 Відповісти
Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3856
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15.06.2020 18:55 Відповісти
Зеленое стадо и стратегия...любая...это не совместимо...
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15.06.2020 18:55 Відповісти
Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6881
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15.06.2020 18:56 Відповісти
стратегия выхода:
- кризиса становится меньше
- энергии становится больше
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15.06.2020 18:56 Відповісти
То ли смеятся , то ли плакать ????

Просто КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
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15.06.2020 18:56 Відповісти
за Геруса не забудьте
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15.06.2020 18:59 Відповісти
Герус с зелеными сотоварищами 50 миллиардов гривен уже скоммуниздил...и не жужжит...
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Коломойский ежедневно экономику на лярды нагибает.
Что ни день с то победа в судах над Украиной на десятки лярдов грн при полном бездействии и попустительстве моллюска из Минюста и ручного клоуна на банковой
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15.06.2020 19:40 Відповісти
Та вони є невчені
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15.06.2020 19:09 Відповісти
По ходу у них складывается стратегия на ростофф...
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15.06.2020 19:09 Відповісти
Блиин. Буславец считает, что от дождей зависит работа ГЭС! Бутусов, у кого спрашивать?
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15.06.2020 19:09 Відповісти
Вони тільки завести в болото можуть, а витягнути - це не в ту палату.
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15.06.2020 19:10 Відповісти
для этих особей стратегия одна: идти в отставку.
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Зеленський пацан не гордий, він електроенергію і в кацапів купить.
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15.06.2020 19:20 Відповісти
Зрозуміло,що зелене стадо винне,але ще раніше станом на 28 лютого 2019 року заборгованість при ПП (ПороПанді)самому"Енергоатому" складала 11,6 млрд грн.Як зрозуміти навіть Юркове,що"За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов, за июнь будет еще больше".Звичайно,що комбінат має ліцензуватися,але це залежить найперше від директорату самого комбінату,а не від муток та схем у міністерствах та відомствах,які не вирішать стару проблему,поки не зламають стару систему взаєморозрахунків.
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15.06.2020 20:08 Відповісти
Хе-хе. Тоді хоч позитивна динаміка була. Ви ж цитату обрізали."Заборгованість перед "Енергоатомом" за поставлену електроенергію становить 11,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн менше, ніж торік". А зараз - вперед до "рекордів"?
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15.06.2020 21:33 Відповісти
Хе-хе.Звісно за енергію.А торік то хто був і що змінилося?Я про систему,в якій ,образно, феодал за кріпака платит податки(систему феодалізму у чистому вигляді,де-надра,земля,трудові ресурси-поза будь яким демократичним інститутом).
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15.06.2020 22:16 Відповісти
не сьезжай. Не нужно умных словесов. Достаточно сравнить цыфры при Петре и Вавию
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15.06.2020 22:23 Відповісти
сирьозно ? вот только что то при ПП в коем то веке державне підприємство енергоатом начало виходити в плюс а не як завжди залишатися чорною діркою
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15.06.2020 20:23 Відповісти
Ну да. Для того вони його створювали, щоб виправляти. Наївність.
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15.06.2020 20:35 Відповісти
"Зеленский должен определить стратегию" - вы вообще о чем???!!!!!
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15.06.2020 21:42 Відповісти
Воровать меньше надо, петухи зеленые
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15.06.2020 22:20 Відповісти
Петюхи то вони такі-чи зелені чи шоколадні-аби зелень поклювати.
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15.06.2020 22:27 Відповісти
Господин Бутусов, какая стратеги я? Там выше в новостях - наркокурьера Потерпевшего повязали с коксом на лимон гривен. Так, что Бубочка полностью выпадет в осадок, если только Рюкзаков не сжалится и не отсыпит Харанту толику малую, чтоб не загнулся зеленый нарколыга.
А если серьезно, то налицо все признаки госизмены харанта - это не залатность Вавия - это диверсия
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15.06.2020 22:21 Відповісти
Тупе бла-бла не в тему,просто стара система взаєморозрахунків між Госатомрегулюванням і комбінатом має бути реструктуризована.
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15.06.2020 22:48 Відповісти
Просто чудес не бывает, как и "дешевой" атомной энергии.
Рассказывая сказки про страшный Зеленый тариф и дешевую атомную энергию, зедебилы забывают рассказывать, что при нынешних расценках на энергию необходимо еще платить достойные зарплаты целой индустрии, менять или модернизировать вышедшие за срок годности атомные реакторы, перерабатывать и хранить отходы топлива и тд и тп.
Если все это приводить в норму - цена на электроэнергию станет такая, что Зеленый тариф дешевым еще окажется)))
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15.06.2020 22:31 Відповісти
Короче, ждем повышения цен
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15.06.2020 22:31 Відповісти
Молимся на Зе-е-е и дружно кричим Бе-е-е-е!
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15.06.2020 23:54 Відповісти
Зеленський, Шмигаль і Буславец мають визначити стратегію виходу з енергетичної кризи, наслідки подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1545
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15.06.2020 23:56 Відповісти
 
 