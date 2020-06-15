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На главе Госкосмоса Усове висит открытое уголовное производство, он сотрудничает с российскими олигархами, - Маси Найем

На главе Госкосмоса Усове висит открытое уголовное производство, он сотрудничает с российскими олигархами, - Маси Найем

Президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и министр экономразвития Игорь Петрашко должны объяснить украинцам, почему допустили к управлению Государственным космическим агентством (ГКАУ) Владимира Усова, который с лета 2019-го фигурирует в уголовном производстве ГБР и был замечен в связях с российскими олигархами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил 15 июня адвокат Маси Найем.

Юрист отметил, что Усов часто дает интервью.

"Вот, к примеру, как пишут журналисты LB.ua о стартапе Kwambio, представляя главу ГКАУ: "Услугами его компании пользуются Coca-Cola, General Electric, Christian Dior и отдельно – NASA". Но… на официальном сайте NASA информация о таком партнерстве отсутствует. Схожая ситуация и с General Electric", – заявил Найем.

Адвокат отметил, что эти факты заставили его "копнуть чуть глубже". По данным Найема, основанная Усовым в 2013 году и презентованная в 2014-м на спецплатформе для поиска инвесторов компания Kwambio за четыре года привлекла $1,6 млн – от четырех доноров и одного гранта.

"Одной из таких компаний-доноров является Impulse VC. В декабре 2017-го Impulse VC инвестировал в Kwambio $500 тыс. Украинские СМИ сообщали об этом так: "Cтартап Kwambio привлек $500 000 и представил первый украинский 3D-принтер для керамики". А профильные российские – так: "Impulse VC вложился в украинский стартап Kwambio", – написал Найем.

Он сообщил, что, по данным российских СМИ, одним из партнеров фонда Impulse VC является российский миллиардер Роман Абрамович.

"Impulse VC – венчурный фонд и инкубатор технологических интернет-проектов, основанный в 2013 году. Фонд осуществляет посевное финансирование компаний с потенциалом масштабирования бизнес-модели и выхода на международные рынки. По неподтвержденным данным, одним из партнеров фонда является миллиардер Роман Абрамович", – процитировал юрист фрагмент из российской прессы.

Найем также рассказал, что обычно фонд Impulse VC "инвестирует в серьезные программы, чтобы тягаться со Штатами".

"Например, в том же 2017-м фонд Impulse VC вложил $ 1,5 млн в ИИ для распознавания лиц. И потом российские СМИ долго кричали, что они "обошли американцев". Учитывая, что Kwambio занимается 3D-печатью… Во что именно они инвестировали?" – отметил юрист.

Он добавил, что в связи с этим возникают вопросы к назначившим Усова на должность.

"Никогда еще пиар-реклама не была напичкана неправдой, а тут вот опять… Основателю стартапа, на котором висит открытое уголовное производство и который сотрудничает с российскими олигархами, дают на откуп стратегическую отрасль Украины. Чисто риторический вопрос к профильному министру Петрашко, премьер-министру Шмыгалю и президенту Зеленскому: а какую цель преследуют, ставя на такую должность такую личность?" – резюмировал Маси Найем.

Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с января этого года.

Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гутенбергз" – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра. Заполняя декларацию в качестве кандидата на должность главы ГКА, Усов указал в ней недостоверные данные, утверждает "Главком".

Автор: 

Госкосмос (142) Найем Маси (140)


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Топ коментарі
+20
Ну и чО? какая разница? Дерьмак сотрудничает с функционером "единой раисси" и ничО - практически второе лицо в Украине.
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15.06.2020 18:51
+15
Это зеклоун второе. Дерьмак- третье. Первое место делят беня, авакян и мертвеччук слившиеся в экстазе общих бизнеспроектов
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15.06.2020 18:52
+11
Блин, от этих кадровых назначений Ермака только плюёшься
То один 6 млн долларов тащит , то другая прячется от пороха в ГПУ 😀😀😀
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15.06.2020 18:53
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На сегодня на комментарии я уже иссяк )))
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15.06.2020 18:50 Відповісти
Ну и чО? какая разница? Дерьмак сотрудничает с функционером "единой раисси" и ничО - практически второе лицо в Украине.
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15.06.2020 18:51 Відповісти
Это зеклоун второе. Дерьмак- третье. Первое место делят беня, авакян и мертвеччук слившиеся в экстазе общих бизнеспроектов
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15.06.2020 18:52 Відповісти
ну они же обладают большей информацией! это для стада агрессия придумана, что бы им было кого винить во всех своих бедах! а в реале товарооборот продуктов растет
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15.06.2020 18:52 Відповісти
Блин, от этих кадровых назначений Ермака только плюёшься
То один 6 млн долларов тащит , то другая прячется от пороха в ГПУ 😀😀😀
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15.06.2020 18:53 Відповісти
Как пачиму ?? Ани жи братья !Усов ! Падтверди !
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15.06.2020 18:54 Відповісти
зачьотна харя глави космоса, крєатівна.
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15.06.2020 18:55 Відповісти
мені здається, що це не Усов?!
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15.06.2020 20:21 Відповісти
Ти мені скажи, чому як стратегічні інтереси Неньки, так там куратор-махрова кацапура?
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15.06.2020 18:56 Відповісти
Скоріш за все, - тому що "зробили це разом". Але є нюанси.
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15.06.2020 18:59 Відповісти
А нюанс в чем? У кого в жо...е хер?
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15.06.2020 19:12 Відповісти
Непонятно, - це Маси жалуєцця чи хвастаєцця. Як не як, - зробили це разом...
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15.06.2020 18:57 Відповісти
Он ещё хвастался, что гордится реформой полиции...
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15.06.2020 19:22 Відповісти
Спокойно- там два брата родных. Этот - маси, младший, участник ато, адвокат и прочее. Старший - пуштун и дебил, к зелемойскому От григоришина за денюжку перебежал главой набсовета укроборонпрома на з/п в 0,5 лома каждый месяц
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15.06.2020 20:06 Відповісти
обыкновенное прикрытие коцапского агента
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15.06.2020 18:58 Відповісти
Хуже не будит Предлагаю зебилам, когда харчи кончаться выдавать по линейке, чтобы они мерили тот ..., который им презентовали на диджитализацию их жизни
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Было бы удивительно , если бы при нынешней власти глава Госкосмоса оказался бы патриотом Украины...
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15.06.2020 19:13 Відповісти
У цапів 5 років ракети падали, а тепер полетять. З чого б це?
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15.06.2020 19:13 Відповісти
По- другому и быть не могло . Зелёная клика четко следует инструкциям Кремля.
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15.06.2020 19:17 Відповісти
теперь маси в наём заместо мустафы
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15.06.2020 19:34 Відповісти
Зеля специально таких кадров подбирает. Ему Пуйло приказал.
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15.06.2020 19:37 Відповісти
"Вот к примеру как пишут журналисты LB.ua"
Кошка Соніна в своєму репертуарі. Так хто там вибив Боді зуб?
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15.06.2020 19:40 Відповісти
Это наш Илон Маск, не ругайте его.
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15.06.2020 19:41 Відповісти
Чисто риторический вопрос к профильному министру Петрашко, премьер-министру Шмыгалю и президенту Зеленскому: какую цель преследуют, ставя на такую должность такую личность?"

Ответ: преследуют ту же цель, что и Зеленский с Ермаком - уничтожить все, что осталось в Украине работающего, и сделать ее колонией рашки. Вот и всё.
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15.06.2020 19:45 Відповісти
Я не правдобред и лунный трансфокатор, но...мне нравится, что Руанда УЖЕ!!! запустила спутник и создала свое африканское агентсво, которое, вы не поверите, получает с него данные. Вот молодцы руандцы, даешь африканский космос, руандийские модули...и, да мне плевать, даже первого руандца на Марсе!
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15.06.2020 20:02 Відповісти
Чем подлее, гаже, лживее и некомпетенее, тем более востребован персонаж у слуг уродов.
если сам перизидент прореха на человечестве, откуда нам ждать умных, порядочных профессионалов у власти.
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15.06.2020 20:48 Відповісти
А де кадри взяти, окрім РосіЇ та її прихвоснів?? Отож!!Як що ти від життя такого втомився - може поїдеш у Вечірній Кривий Ріг? Оплески!
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15.06.2020 22:21 Відповісти
 
 