На главе Госкосмоса Усове висит открытое уголовное производство, он сотрудничает с российскими олигархами, - Маси Найем

Президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и министр экономразвития Игорь Петрашко должны объяснить украинцам, почему допустили к управлению Государственным космическим агентством (ГКАУ) Владимира Усова, который с лета 2019-го фигурирует в уголовном производстве ГБР и был замечен в связях с российскими олигархами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил 15 июня адвокат Маси Найем.



Юрист отметил, что Усов часто дает интервью.



"Вот, к примеру, как пишут журналисты LB.ua о стартапе Kwambio, представляя главу ГКАУ: "Услугами его компании пользуются Coca-Cola, General Electric, Christian Dior и отдельно – NASA". Но… на официальном сайте NASA информация о таком партнерстве отсутствует. Схожая ситуация и с General Electric", – заявил Найем.



Адвокат отметил, что эти факты заставили его "копнуть чуть глубже". По данным Найема, основанная Усовым в 2013 году и презентованная в 2014-м на спецплатформе для поиска инвесторов компания Kwambio за четыре года привлекла $1,6 млн – от четырех доноров и одного гранта.



"Одной из таких компаний-доноров является Impulse VC. В декабре 2017-го Impulse VC инвестировал в Kwambio $500 тыс. Украинские СМИ сообщали об этом так: "Cтартап Kwambio привлек $500 000 и представил первый украинский 3D-принтер для керамики". А профильные российские – так: "Impulse VC вложился в украинский стартап Kwambio", – написал Найем.



Он сообщил, что, по данным российских СМИ, одним из партнеров фонда Impulse VC является российский миллиардер Роман Абрамович.



"Impulse VC – венчурный фонд и инкубатор технологических интернет-проектов, основанный в 2013 году. Фонд осуществляет посевное финансирование компаний с потенциалом масштабирования бизнес-модели и выхода на международные рынки. По неподтвержденным данным, одним из партнеров фонда является миллиардер Роман Абрамович", – процитировал юрист фрагмент из российской прессы.



Найем также рассказал, что обычно фонд Impulse VC "инвестирует в серьезные программы, чтобы тягаться со Штатами".



"Например, в том же 2017-м фонд Impulse VC вложил $ 1,5 млн в ИИ для распознавания лиц. И потом российские СМИ долго кричали, что они "обошли американцев". Учитывая, что Kwambio занимается 3D-печатью… Во что именно они инвестировали?" – отметил юрист.



Он добавил, что в связи с этим возникают вопросы к назначившим Усова на должность.



"Никогда еще пиар-реклама не была напичкана неправдой, а тут вот опять… Основателю стартапа, на котором висит открытое уголовное производство и который сотрудничает с российскими олигархами, дают на откуп стратегическую отрасль Украины. Чисто риторический вопрос к профильному министру Петрашко, премьер-министру Шмыгалю и президенту Зеленскому: а какую цель преследуют, ставя на такую должность такую личность?" – резюмировал Маси Найем.

Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с января этого года.



Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гутенбергз" – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра. Заполняя декларацию в качестве кандидата на должность главы ГКА, Усов указал в ней недостоверные данные, утверждает "Главком".



