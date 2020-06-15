Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР

Державне бюро розслідувань дасть правову оцінку факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського районного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, під час обрання запобіжного заходу підозрюваному в умисному вбивстві і незаконному поводженні зі зброєю, біля будівлі Шевченківського районного суду міста Києва стався конфлікт. За результатами якого поліцейські затримали п'ятьох осіб.

За результатами службового розслідування Національної поліції, Державне бюро розслідувань надасть правову оцінку факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського районного суду міста Києва, яке відбулося 15 червня 2020 року", - сказано в повідомленні.

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