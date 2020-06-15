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Новини Силовики
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Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР

Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР

Державне бюро розслідувань дасть правову оцінку факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського районного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, під час обрання запобіжного заходу підозрюваному в умисному вбивстві і незаконному поводженні зі зброєю, біля будівлі Шевченківського районного суду міста Києва стався конфлікт. За результатами якого поліцейські затримали п'ятьох осіб.

За результатами службового розслідування Національної поліції, Державне бюро розслідувань надасть правову оцінку факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського районного суду міста Києва, яке відбулося 15 червня 2020 року", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Стерненко Сергій (384) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+15
Нет, это не Москвабад.
Это Киев 2020.
"Беркуты" Зеленского ..........................

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 5192

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 6969
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15.06.2020 19:11
+10
Погрозят пальчиком, отстранят на неделю, потом примут обратно - трудно власти без цепных псов...
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15.06.2020 19:05
+9
Этой власти надо перечитать историю Украины.Хотя бы за последние 16 лет.Третий Майдан будет уже ооочень не мирный.
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15.06.2020 19:13
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Погрозят пальчиком, отстранят на неделю, потом примут обратно - трудно власти без цепных псов...
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15.06.2020 19:05 Відповісти
а був би нігером було б цікаво
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15.06.2020 19:09 Відповісти
Так мы для них и есть "ниггеры" - рабы...
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Знав би ти що богообраний народ думає про гоїв.
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15.06.2020 19:22 Відповісти
Нет, это не Москвабад.
Это Киев 2020.
"Беркуты" Зеленского ..........................

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 5192

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 6969
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Швидко ж поліцейські стали мусорами.
Вкотре дякуємо 73%.Зробили себе разом!
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15.06.2020 19:14 Відповісти
ЦЕ ПЕТІНЕ ІЗ ХАТІЄЮ НАСЛЄДІЄ, НИМИ СТВОРЕНЕ ЯКЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ЗЕ КОМАНДІ.
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15.06.2020 21:37 Відповісти
"Правову оцінку"?! Скаженим псам?!
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15.06.2020 19:13 Відповісти
Этой власти надо перечитать историю Украины.Хотя бы за последние 16 лет.Третий Майдан будет уже ооочень не мирный.
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15.06.2020 19:13 Відповісти
А ГБР расчистило место в музее Гончара для экспозиции всех незаконных действий?
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15.06.2020 19:15 Відповісти
НУ ВОТ И НАЧИНАЕТСЯ !!! Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 2358
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15.06.2020 19:16 Відповісти
Якщо читати пост Богдана поміж рядків, то Богдан назвав Зе тупою казліною. І це не може не радувати.
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15.06.2020 19:20 Відповісти
ЗеЛю уже ничего не спасет.только ростов
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15.06.2020 19:18 Відповісти
Или сдохнуть от короновируса.
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15.06.2020 19:20 Відповісти
так он и тут жену подставил !
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15.06.2020 19:21 Відповісти
Мне кажется он хочет от нее избавиться, еще и она пользуется им как тряпкой.
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15.06.2020 19:24 Відповісти
Да он на той ленке только через 8лет сожительства женился!) А в крывом рогУ -це ж позор! Похоже, она нарику отомстить мечтает. Наследства ждьоть...)
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15.06.2020 19:35 Відповісти
Відправлять у відпуску за державний кошт на час, начебто, розслідування. Нехай хлопчики відпочинуть, у них стільки роботи попереду
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15.06.2020 19:26 Відповісти
На фронте каждый день раненные и убитые, а гидрант тем временем ест супчик, стреляет из лука, катается на велике с Шустером и затариваеться алкоголем в Good Wine.
Главное в жизни этого клоуна - показуха ...

Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР - Цензор.НЕТ 6143

Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР - Цензор.НЕТ 8261
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15.06.2020 19:28 Відповісти
И всё с охраной - ЗА НАШ СЧЁТ !
Нах нам этот цирк сдался ?
Парламентская республика намного результативнее.
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15.06.2020 23:40 Відповісти
от дійсно на ХЕРА нам презик???
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16.06.2020 07:41 Відповісти
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16.06.2020 07:40 Відповісти
ГБР при Зеленском превратился в антукраинский политический карательный орган, какая, нафиг, "правовая оценка"? Попридуриваются пару дней и всё.
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15.06.2020 19:35 Відповісти
Сподіваюся, шо тому портновському гебееру також буде надана належна правова оцінка.
Ну може трохи пізніше...
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15.06.2020 19:41 Відповісти
Гнида, як ти, не потребує підтвердження особи, тому заочний профілактичний підсрачник буде, як маркер, для очного.
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16.06.2020 00:03 Відповісти
Гбр и право вещи не совместимие.
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15.06.2020 20:33 Відповісти
Авакову надо смотреть, чтобы его за колонной Верховной Рады вот так ногами не *********.
Все в масках, и депутатская неприкосновенность.
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15.06.2020 23:11 Відповісти
 
 