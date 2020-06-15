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Новини Коронавірус і карантин
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У Туреччині після послаблення карантину третій день понад тисячу випадків COVID-19 за добу

У Туреччині після послаблення карантину третій день понад тисячу випадків COVID-19 за добу

У Туреччині після тривалого періоду знову спостерігається збільшення щоденної кількості нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За останні три доби кількість нових хворих щодня перевищує тисячу. Зокрема, 14 червня їх було 1562, 13 червня - 1459, а 12 червня - 1195 . Водночас, 11 червня цей показник був на рівні 987 осіб. До цього більше тисячі нових випадків було зафіксовано востаннє 29 травня - 1141.

Таким чином, показник зростання між 7 червня (914 нових випадків) та 14 червня (1562) збільшився на 70,9%. При цьому рівень смертності знизився на 34,8% - з 23 летальних випадків 7 червня до 15-ти 14 червня.

Спостерігається також зростання кількості хворих у реанімаціях - майже на 17% з 7 по 14 червня. За минулу добу летальних випадків зареєстровано 15, одужало 1330 людей. У реанімації перебуває 717 інфікованих.

У Туреччині поступово послаблюють обмежувальні заходи. Другі вихідні поспіль не вводили комендантську годину в тих провінціях, де це робили раніше. Дітям і людям віком за 65 років дозволили виходити з дому.

Читайте також: Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні поїздки з 1 липня, - МЗС

Автор: 

карантин (18172) Туреччина (3500) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки - Цензор.НЕТ 987
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15.06.2020 19:37
+4
М да,хотел в теплые края полететь летом,-но увы .Ждет меня прохладное Балтийское море в Гданьске.Я так поимаю такие новости.
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15.06.2020 19:37
+3
Не,в этом году хотел в Болгарию.Из Вроцлава час лету до Бургаса.Но наверное обойдусь местным,и холодным морем даже в пекло.
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15.06.2020 19:53
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В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки - Цензор.НЕТ 987
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15.06.2020 19:37 Відповісти
Так будет пока все не переболеют.
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15.06.2020 19:37 Відповісти
Ви не той, за кого себе видаєте.
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15.06.2020 19:49 Відповісти
Сколько ты меня будешь доставать?
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15.06.2020 19:58 Відповісти
М да,хотел в теплые края полететь летом,-но увы .Ждет меня прохладное Балтийское море в Гданьске.Я так поимаю такие новости.
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15.06.2020 19:37 Відповісти
понимаю
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15.06.2020 19:38 Відповісти
Давай на Азовське там тепла вода.
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15.06.2020 19:49 Відповісти
Біля Маріуполя?
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15.06.2020 19:51 Відповісти
Не могу уже выбрал весь отпуск еще зимой,в Украине был почти месяц.Теперь только так,на 2-3 дня
Наверное будет Гданьск или Сопот.
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15.06.2020 19:58 Відповісти
Давай в Хорватію.
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15.06.2020 19:50 Відповісти
Не,в этом году хотел в Болгарию.Из Вроцлава час лету до Бургаса.Но наверное обойдусь местным,и холодным морем даже в пекло.
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15.06.2020 19:53 Відповісти
В липні минулого року відпочивав в Гданську. Як на диво, вода була тепла, але часто закривалі пляжі із-за якихось мікроорганізмів
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15.06.2020 21:04 Відповісти
она закрыта
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15.06.2020 22:11 Відповісти
не ходите, украинцы, в турцию гулять.....
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15.06.2020 19:57 Відповісти
Так тож там турки безобразничают,а у нас,благодаря степашкеляшке,усе путем...
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15.06.2020 19:42 Відповісти
То коронабєсіє.
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15.06.2020 19:45 Відповісти
билл гейтс гадюка....
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15.06.2020 19:58 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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15.06.2020 20:03 Відповісти
Мне понравилось,как пожилой человек сказал про молодых: -Ты носи маску,чтобы меня не заразить,а боишься ты смерти от коронавируса или нет,-меня не интересует! Если не боишься смерти,то мне все ровно, -можешь хоть сейчас положить шею на рельсы!
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15.06.2020 20:16 Відповісти
типична эгоистична стара сволочь. такую скотину не грех и...
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15.06.2020 20:20 Відповісти
А в чем он не прав?
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15.06.2020 20:24 Відповісти
в том, что сильно тянет одеяло на себя и считает, что вправе это делать.
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15.06.2020 20:26 Відповісти
Что в праве делать?
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15.06.2020 20:29 Відповісти
требовать разумного компромисса интересов двух групп.
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15.06.2020 20:32 Відповісти
Пожилой человек виноват в том,что требует разумного компромисса интересов двух групп?
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15.06.2020 20:37 Відповісти
дурники, що прогуляли 5й клас школи, де на математиці вивчались пропорції, ніяк не збагнуть, що при збільшенні кількості тестів (протестованих людей) збільшується кількість "випадків зараження"
оскільки 10-20% будь-якої кількості протестованих виявляються ковід-позитивними
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15.06.2020 20:09 Відповісти
За ковідопанікерською теорією, основний принцип якої "завтра ми всі помремо від коронавірусу", населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
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15.06.2020 20:09 Відповісти
В это время над Европой:
В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки - Цензор.НЕТ 9127
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15.06.2020 20:50 Відповісти
Пишут,что в Италии,вакцина против Ковида,будет стоить около двух с половиной евро.
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15.06.2020 20:10 Відповісти
при тестуванні вакцини 20% піддослідних, що були відібрані за найкращими можливими показниками здоров'я, мали дуже серйозні побічні реакції
що буде при вакцинуванні усього населення з дуже різним станом здоров'я, одному Богу відомо

особисто я та моя родина піддослідними мишами бути не плануємо
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15.06.2020 20:15 Відповісти
И правильно! И никто не имеет право заставить! Другим достанется больше вакцин.
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15.06.2020 20:18 Відповісти
Курва, а я тільки но на море зібрався...
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15.06.2020 20:20 Відповісти
хорошо что нас там нет. и не будет. пусть дикие руцкие абизяны туда ехають и там прыгают.
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15.06.2020 20:40 Відповісти
Наши граждане загадят всю Украину своим "отдыхом".
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15.06.2020 20:41 Відповісти
На балтике придется морозится
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15.06.2020 22:01 Відповісти
Что, согласитесь, гораздо лучше чем в холодильнике морга???
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15.06.2020 22:25 Відповісти
Согласен через пару недель зайдет гольфстрим и будет 🏊🏄🏖🍺🎸
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16.06.2020 20:31 Відповісти
Дорогие туристы добро пожаловать.. а потом Украина вас эвакуирует.
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15.06.2020 22:23 Відповісти
 
 