У Туреччині після послаблення карантину третій день понад тисячу випадків COVID-19 за добу

У Туреччині після тривалого періоду знову спостерігається збільшення щоденної кількості нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За останні три доби кількість нових хворих щодня перевищує тисячу. Зокрема, 14 червня їх було 1562, 13 червня - 1459, а 12 червня - 1195 . Водночас, 11 червня цей показник був на рівні 987 осіб. До цього більше тисячі нових випадків було зафіксовано востаннє 29 травня - 1141.

Таким чином, показник зростання між 7 червня (914 нових випадків) та 14 червня (1562) збільшився на 70,9%. При цьому рівень смертності знизився на 34,8% - з 23 летальних випадків 7 червня до 15-ти 14 червня.

Спостерігається також зростання кількості хворих у реанімаціях - майже на 17% з 7 по 14 червня. За минулу добу летальних випадків зареєстровано 15, одужало 1330 людей. У реанімації перебуває 717 інфікованих.

У Туреччині поступово послаблюють обмежувальні заходи. Другі вихідні поспіль не вводили комендантську годину в тих провінціях, де це робили раніше. Дітям і людям віком за 65 років дозволили виходити з дому.

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