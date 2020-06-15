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Новини
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Україна почала реалізовувати програму прискорення інвестицій в агробізнес за $200 млн, отриманих від МБРР, - Мінфін

Україна почала реалізовувати програму прискорення інвестицій в агробізнес за $200 млн, отриманих від МБРР, - Мінфін

Україна почала реалізацію програми "Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". Позику на неї в розмірі $200 млн надав Міжнародний банк реконструкцій та розвитку (МБРР).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

У відомстві зазначили, що угоду про позику підписали 27 серпня 2019 року. 20 травня цього року, після внутрішньодержавних процедур, вона набрала сили.

Планується, що програма дозволить Україні пом'якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора, зокрема, малих і середніх підприємств, у сільськогосподарському ринку факторів виробництва і ринку товарів України.

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На отримані кошти буде створено відкритий Державний аграрний реєстр, проведено інвентаризацію земель держвласності, оновлено земельний кадастр, проведено супутникове картографування території України, посилено систему державного контролю на державному кордоні, розроблено і введено в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпеку харчових продуктів та вимоги ринків експорту тощо.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Кабмін схвалив проєкт розпорядження президента про направлення делегації України на переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо угоди про позику в розмірі $150 млн на підвищення соціальних виплат.

Автор: 

земля (1677) Мінфін (3641) сільське господарство (726) Держгеонадр (416) Держгеокадастр (301) МБРР (65)


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Топ коментарі
+7
Украина начала реализовать программу ускорения инвестиций в агробизнес за $200 млн, полученных от МБРР, - Минфин - Цензор.НЕТ 6221.

..
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15.06.2020 19:52
+4
А де няня?
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15.06.2020 19:50
+3
ускоренный распил агрохолдингами
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15.06.2020 19:49
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ускоренный распил агрохолдингами
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15.06.2020 19:49 Відповісти
лише хотів сказати - розпил пенсій через агррохолдинги.
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15.06.2020 19:55 Відповісти
Турбораспил 💵💴💶💷💰🤑 МБРР !
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15.06.2020 19:58 Відповісти
А де няня?
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15.06.2020 19:50 Відповісти
бородата?
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15.06.2020 19:52 Відповісти
Сісю миє.
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15.06.2020 20:43 Відповісти
Прям фестиваль прекрасных событий.
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15.06.2020 19:51 Відповісти
Украина начала реализовать программу ускорения инвестиций в агробизнес за $200 млн, полученных от МБРР, - Минфин - Цензор.НЕТ 6221.

..
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15.06.2020 19:52 Відповісти
Мыши приготовились)
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15.06.2020 19:53 Відповісти
Косюк приготовился.(сидит и очередную яхту заказывает)
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15.06.2020 19:55 Відповісти
З якого боку тут не дивитися, а уряду, разом з Зеленським і квартальними корєшами пора в утіль. Це грабіжники повним ростом.
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15.06.2020 19:57 Відповісти
Знову - турборежим ..?? ДОКОЛЕ .?? Ну аграрии , держитесь теперь . ! Вам снова счастье подвалило .
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15.06.2020 19:57 Відповісти
Воруют миллиардами и ничего за это ! А на зарплаты и пенсии у них денег нет ! Суки.
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15.06.2020 20:02 Відповісти
агрохолдинги для України - це лихо. Тим всим можуть займатися фермери. Олігархи, великий капітал в с/г зайвий і шкідливий.
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15.06.2020 20:02 Відповісти
частота пил увеличивается и переходит в ультразвуковой диапазон длин волн.....
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15.06.2020 20:02 Відповісти
200/6=33,333333...какая мелочная коэффициентишка...
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15.06.2020 20:04 Відповісти
Я чогось не розумію? Вони досягли згоди у серпні 2019, коли закону про землю ще не було? А тепер, коли той закон є вони тіко збираються створити
"открытый Государственный аграрный реестр, проведена инвентаризация земель госсобственности, обновлен земельный кадастр, проведено спутниковое картографирование территории Украины, усилена система государственного контроля на государственной границе..." Источник: https://censor.net/n3202155
Цікаво, а вони в житті теж спочатку підтираються та вдягають спіднє, а потім справляють природні потреби?
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15.06.2020 20:04 Відповісти
Не, сразу и без заморочек гадят себе прямо в портки, крича при этом: « Клятый, парашенка, прикрати! Сколько уже можно?!»
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15.06.2020 21:08 Відповісти
Ах...вігеть. Зараз іевєсісі як рвонуть...
Прискорені ж рехворми, ****!
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15.06.2020 22:39 Відповісти
 
 