Україна почала реалізовувати програму прискорення інвестицій в агробізнес за $200 млн, отриманих від МБРР, - Мінфін

Україна почала реалізацію програми "Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". Позику на неї в розмірі $200 млн надав Міжнародний банк реконструкцій та розвитку (МБРР).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

У відомстві зазначили, що угоду про позику підписали 27 серпня 2019 року. 20 травня цього року, після внутрішньодержавних процедур, вона набрала сили.

Планується, що програма дозволить Україні пом'якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора, зокрема, малих і середніх підприємств, у сільськогосподарському ринку факторів виробництва і ринку товарів України.

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На отримані кошти буде створено відкритий Державний аграрний реєстр, проведено інвентаризацію земель держвласності, оновлено земельний кадастр, проведено супутникове картографування території України, посилено систему державного контролю на державному кордоні, розроблено і введено в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпеку харчових продуктів та вимоги ринків експорту тощо.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Кабмін схвалив проєкт розпорядження президента про направлення делегації України на переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо угоди про позику в розмірі $150 млн на підвищення соціальних виплат.