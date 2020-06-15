Суд дав дозвіл на силовий привід на судове засідання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк

Суд ухвалив рішення про можливість силової доставки на засідання суду в Київ із Херсона підозрюваного в організації убивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк".

У повідомленні зазначається: "Друзі! У нас хороші новини: щойно в Печерському суді Києва було винесено рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з'ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря. Адже стан його здоров'я абсолютно дозволяє йому подорожувати до столиці.

Будемо чекати Владислава з хлібом і сіллю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.