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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Суркіси програли суд за позовом НБУ у справі Приватбанку і не отримають 1 млрд грн виплат від держави

Суркіси програли суд за позовом НБУ у справі Приватбанку і не отримають 1 млрд грн виплат від держави

Велика палата Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і ПриватБанку (Київ), скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє з місця подій кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Засідання суду тривало понад сім годин, а судді Верховного суду радилися більш ніж чотири.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" оштрафували за те, що він не виплачує $ 257 млн на користь офшорів Суркісів

Автор: 

Суркіс (321) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+41
Ну че Зебилушки, вот вам и ответ на ваш тупорылый вопрос про реформу судов при Порохе, Верховный суд успели реформировать, реформу судов низшей инстанции Бубочка отменил.
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15.06.2020 20:08
+27
Демсокира добилась свого!!! Файно хлопці! Слава Україні!
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15.06.2020 20:08
+20
Удивительно
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15.06.2020 20:07
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Думаю суркисята с беней пробовали провернуть гешефт - на самом деле все в расчете а вот по оформленным ними между собой бумагам государство забрав обанкроченный Приват окажется "должным" суркисятам. Прибыль будет поделена между суркисятами и беней. Вот так оно работает. А беня такой жлоб что даже сдохнет только тогда когда ему гарантируют похороны за счет Украины....
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16.06.2020 00:52 Відповісти
Я ЧТО-ТО не понял, хер с этими БАРЫГАМИ-СУРКИСАМИ, но а БЕНЯ будет отдавать стыренные у ПРИВАТА 170млр. гривен???
Или сняв сериал "СЛУГА НАРИДА", он уже свой ОТКАТ в ОРКЕСТР занес???
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16.06.2020 06:12 Відповісти
буде націоналізація рошену...
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16.06.2020 14:28 Відповісти
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