Суркіси програли суд за позовом НБУ у справі Приватбанку і не отримають 1 млрд грн виплат від держави

Велика палата Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і ПриватБанку (Київ), скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє з місця подій кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Засідання суду тривало понад сім годин, а судді Верховного суду радилися більш ніж чотири.

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