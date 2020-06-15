Суркіси програли суд за позовом НБУ у справі Приватбанку і не отримають 1 млрд грн виплат від держави
Велика палата Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і ПриватБанку (Київ), скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє з місця подій кореспондент "Інтерфакс-Україна".
Засідання суду тривало понад сім годин, а судді Верховного суду радилися більш ніж чотири.
Топ коментарі
+41 Romk@
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+27 Fizko Kyiv
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+20 Дмитрий Иванов #445055
показати весь коментар15.06.2020 20:07
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Или сняв сериал "СЛУГА НАРИДА", он уже свой ОТКАТ в ОРКЕСТР занес???