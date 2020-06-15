З 19 червня курсуватимуть прямі поїзди з Харкова та Запоріжжя в Ужгород, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на чотири поїзди далекого прямування: Запоріжжя - Ужгород, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Ужгород і Київ - Херсон. Вони почнуть курсувати з 19 червня, а квитки можна придбати вже зараз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Так, поїзд №17/18 Харків - Ужгород відправиться з Харкова 19 червня, з Ужгорода - 20 червня. Поїзд №4/3 Запоріжжя - Ужгород із Запоріжжя здійснить рейс 20 червня, назад з Ужгорода - 21 червня. Поїзд №15/16 Харків - Івано-Франківськ вирушить з Харкова 20 червня, з Івано-Франківська 21 червня. Поїзд №768/767 Київ - Херсон відправиться з Києва 19 червня, з Херсона - 20 червня. Ці поїзди курсуватимуть через день.

Крім того, збільшиться періодичність курсування трьох поїздів: з 18 червня потяг №106/105 Одеса - Київ, з 20 червня потяг №102/101 Київ - Херсон і з 1 липня №12/11 Київ - Новоолексіївка курсуватимуть щодня.

Для перевезення пасажирів до місць відпочинку в "Укрзалізниці" також вивчають можливість призначення найближчим часом поїзда №145/146 Київ - Ізмаїл.

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