УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9944 відвідувача онлайн
Новини
1 045 46

Депутати і фракція "Слуга народу" представлять публічний річний звіт про свою діяльність 21 липня, - Кравчук

Депутати і фракція

Народні депутати і фракція "Слуга народу" представлять річний звіт про свою діяльність 21 липня, заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зробимо публічний звіт і кожного депутата, і загалом фракції, в липні, 21 липня, коли буде рівно рік від виборів (позачергових виборів депутатів Верховної Ради)", - сказала Кравчук журналістам у понеділок під час засідання фракції.

Читайте також: Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, - "слуга народу" Верещук

Автор: 

звіт (413) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Ото буде хохма. Сподіваюся головним доповідачем буде Юзик!

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 499
показати весь коментар
15.06.2020 21:11
+7
Украдено масок на $3 млн. Украдено зерна из Держ.резерва - 150 тыс. тонн. Перекачано в карман Бени из Центрэнерго - 4 млрд гривен. Скандалов с США - 3 шт. Шо я пропустил?
показати весь коментар
15.06.2020 21:11
+4
То конечно и Бандюкович твой великий собиратель земель украинских? ты еще расскажи что это Украина напала на парашу. У рыгов сейчас это в тренде
показати весь коментар
15.06.2020 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беркут будут приглашать, чтобы били ногами?
показати весь коментар
15.06.2020 20:52 Відповісти
о чем будет БАЗАР---- о омане, о ермаке, о продажной венедиктовой, об украденном, возле крыма , солдате (о котором оманский осел так ни разу и не вспомнил), или МЛЯ--"какая разница"---как жрал шаурму ??????
показати весь коментар
15.06.2020 21:33 Відповісти
Ти відрізняєш фракцію СН від Зеленського, ОП, ВСУ, чи що ти тут ще намолов? От у тебе як раз - "какая разница".
показати весь коментар
16.06.2020 09:54 Відповісти
могут не трудиться с составлением отчетности, там все просто - просрали все, что можно было, а чего еще не просрали, надеются просрать в будущем.
показати весь коментар
15.06.2020 20:52 Відповісти
А всім проти Порошенка на наступних виборах треба не забути знову за Зе проголосувати.
показати весь коментар
15.06.2020 20:56 Відповісти
после следующих выборов парашенка должен на параше сидеть
показати весь коментар
15.06.2020 21:03 Відповісти
Тобто я не помилився, що ви за Зе. Їжте його лайно.
показати весь коментар
15.06.2020 21:04 Відповісти
ты такой же скудоуиный, как все кацапские тролли - у них или ты за путлера или ты против расеи, а у тебя если не за пэдру - то за зелю. Ваша узколобость и привела к тому, что пэдру народ сцаными тряпками с трона согнал.
ПЫ.СЫ. Для того, кто считает, что сторонники очередного сцарька обязательно должны жрать его говно и считающие, что у пэдры говно вкуснее, чем у зели - говно, я так думаю, у всех одинаковое, хотя, не имея опыта его поедания, наверняка сказать не могу. Может, тебе пэдрино говно нравится, потому, что у него диабет?
показати весь коментар
15.06.2020 21:10 Відповісти
Ти навіть не можеш відповісти українською мовою. Міняй нік на триколорний. Можеш не дякувати, зебіл. Я пам'ятаю хто ти.
показати весь коментар
15.06.2020 21:11 Відповісти
у скудоумных всегда только два варианта - их и неправильный. Переродились пэдровские боты - всё более узколобые и ограниченные. Не интересно уже с вами. Вы, тут, на цензоре, хоть обосритесь, за пределами вашего болотца с вами и вашим пэдрой уже никто всеръез не считается. И тупость зеленых не делает вас умнее.
показати весь коментар
15.06.2020 21:17 Відповісти
А что так? Членограй уже обгадился.? А ты наверное рыгов ждешь?
показати весь коментар
15.06.2020 21:05 Відповісти
Не всё, зебилы тут решают не всё. 25% многое не дали зебилам просрать
показати весь коментар
15.06.2020 20:58 Відповісти
если ты про свидетелей секты мальдивского хенералиссимуса, то их 8%, и землю пэдра просырал вместе с зелей.
показати весь коментар
15.06.2020 21:05 Відповісти
То конечно и Бандюкович твой великий собиратель земель украинских? ты еще расскажи что это Украина напала на парашу. У рыгов сейчас это в тренде
показати весь коментар
15.06.2020 21:07 Відповісти
дурачок ты, что ли? какой, нахер мой бандюкович? Тобой тут еще и не пахло, когда я тут с его троллями бодался. Он, скорее, твой. У него же пэдра на побегушках бегал. А по мне, шо шапкократ, шо барыга - должны в соседних камерах через стенки перестукиваться.
показати весь коментар
15.06.2020 21:31 Відповісти
Нашел чем хвастать? тимошенко тоже на втором Майдане зажигала, а сейчас скурвилась. Не зря тебя спамят. Расскажи "ветеран " за какие уг. дела должен сидеть Петя. Стаж на сайте никого авторитетом не делает
показати весь коментар
15.06.2020 21:56 Відповісти
я не про свой авторитет, а про свое отношение к рыгам. Сидеть при зеле пэдра не будет. А спамите вы просто всех подряд, кто пэдре сраку не лижет - это легко проверить, пробежав по веткам, так, что это не аргумент моей неправоты.
показати весь коментар
15.06.2020 21:58 Відповісти
Запомни навсегда - ни один из президентов Украины сейчас и генеральных секретарей КПСС ранее, не был для меня непререкаемым авторитетом. Спамят тебя не просто так, а за антиукраинские комментарии. И самое подленькое в тебе, то что сам начинаешь оскорблять других участников форума. Ты не ответил на вопрос за что должен сидеть Порошенко?
показати весь коментар
15.06.2020 22:08 Відповісти
в паРаше критику путлера называют антироссийской
пэдровские боты критику пэдры нахывают антиукраинской.

Между вами нет никакой разницы, подозреваю, что половина пэдриных ботов нанята в паРаше.
Для тех, кто не в состоянии усваивать элементарный текст привожу его еще раз, можешь прочитать по слогам : "спамите вы просто всех подряд, кто пэдре сраку не лижет - это легко проверить, пробежав по веткам". Если и после этого не дошло, объясняю - вы спамите ВСЕХ, кто критикует пэдру. Спамине оголтело и без разбора. Рыги меньше спамили, вы вообще другого мнения не признаете. Превратились в бесноватых. Потому тут и редко появляются те, кто раньше был завсегдатаями этого форума - просто противно с вами иметь дело. Захожу все реже и скорее по привычке.
Правда, пусть это не создает у вас обманчивого мнения, что вы кого то побеждаете. Скорее, вы превратились в экзотический зоопарк зверушек, мнение которых в реальной жизни не интересует никого и влияет на реальность все меньше.
показати весь коментар
15.06.2020 22:18 Відповісти
А ты тупее чем я предполагал, раз в пример приводишь ру.сру и парашу в целом. А критиковать власть это правильно. Не хочешь критиковать, так защищай, Я тебя, глухонемого, в третий раз спрашиваю - какие достижения президента Зеленского за год работы?
показати весь коментар
15.06.2020 23:31 Відповісти
шизик Кива анонсировал создание движения "Патриоты - За жизнь" для "борьбы с хаосом
показати весь коментар
15.06.2020 20:53 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2020 21:01 Відповісти
Кто-нибудь сообщите ему прямо в мозг, что эта космологическая теория уже непопулярна ( все во вселеннной стремится к хаосу). Сейчас стала модной другая: всё во Вселенной приходит к балансу
показати весь коментар
15.06.2020 21:03 Відповісти
А ще є група, яка стверджує, що Земля пласка🤗
показати весь коментар
15.06.2020 21:09 Відповісти
Терри Пратчетта помер. Земля йому пухом.
Ну, а если серьезно , то физики, говоря о «плоской земле», подразумевают лишь вероятносуществующее двухмерное измерение )))
показати весь коментар
15.06.2020 21:41 Відповісти
Та, бляха, дЄятЄлі... Навіть слова підібрати важко...
показати весь коментар
15.06.2020 20:53 Відповісти
Типа раньше по другому было
показати весь коментар
15.06.2020 20:55 Відповісти
Про діяльність партії чи про діяльність законодавчого органу? Чи будуть озвучені цифри нанесених збитків державі від прийняття законів в "турборежимі" цією монобільшістю та призначених нею урядів? Якщо ні - то це знову буде шоу відбілювання одного актора...
показати весь коментар
15.06.2020 20:59 Відповісти
Хм. Хтось дрочив, зтось спав з проститутками, хтось жер шаурму. Ще минулого літа питав, нафіга ви що попало набираєте. Ви що, іншого від них чекали? Разумков, наприклад, може написати, що він маску носив. Дуже важлива робота.
показати весь коментар
15.06.2020 21:00 Відповісти
А чего там представлять - все очень хйво для всех , робяты!
Скоро вам платить нам по счетам
Так што лярдики наличности своей далеко не прячьте: вам ещё до аэропортов и погранпунктов прорываться )))
показати весь коментар
15.06.2020 21:01 Відповісти
Годовой отчет должны начать с ответа на простой вопрос: куда они дели 300 млрд из бюджета?
показати весь коментар
15.06.2020 21:01 Відповісти
Их за это коломойский расстреляет
показати весь коментар
15.06.2020 21:04 Відповісти
Отчитаются сколько было заказано анала...и какой процент был табу???
показати весь коментар
15.06.2020 21:09 Відповісти
Может лучше скромно промолчать с румянцем стыда на щеках?
показати весь коментар
15.06.2020 21:11 Відповісти
Украдено масок на $3 млн. Украдено зерна из Держ.резерва - 150 тыс. тонн. Перекачано в карман Бени из Центрэнерго - 4 млрд гривен. Скандалов с США - 3 шт. Шо я пропустил?
показати весь коментар
15.06.2020 21:11 Відповісти
Ах да...Актера, исполнеющего роль Президента Украины, потрепал по щечке престарелый Юнкер, получены и куда-то сразу загадочно исчезли ************* инвестиции из Омана, одержана великая перемога в Иране. Но это - личные великие достижения на международной арене величайшего лидера современности.
показати весь коментар
15.06.2020 21:16 Відповісти
Насчёт бени ошибаетесь. Дыра в бюджете под 500 лярдов и его хотелки к Украине без Петра на 15 лярдов зелени прямопропорционально связаны между собой
показати весь коментар
15.06.2020 21:44 Відповісти
Ну добре. 2 из 3 тоже неплохо.
показати весь коментар
15.06.2020 22:06 Відповісти
Ото буде хохма. Сподіваюся головним доповідачем буде Юзик!

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 499
показати весь коментар
15.06.2020 21:11 Відповісти
Слушание годового отчета "СН"
Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9172
показати весь коментар
15.06.2020 21:12 Відповісти
Про распродажу госрезервов поведают народу?
Про дырищу в бюджете?
Про заброшенную Армию?
Про просраную внешнюю политику?
И много еще подобных "достижений"
А главное это что нашли "мир" в глазах пуйла.
показати весь коментар
15.06.2020 21:16 Відповісти
слуги и годовой отчет
Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2078
показати весь коментар
15.06.2020 21:22 Відповісти
А назовут фамилии мышей которые сожрали зерно из держрэзэрву?
показати весь коментар
15.06.2020 21:37 Відповісти
Зебилы, вы находитесь посередине со своим "годовым отчётом".
Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3640
показати весь коментар
15.06.2020 21:38 Відповісти
Євреї вміють непогано говорити (брехати0, то я представляю,які там будуть "великі досягнення"--вже живемо в раю.
показати весь коментар
16.06.2020 08:06 Відповісти
 
 