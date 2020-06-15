Депутати і фракція "Слуга народу" представлять публічний річний звіт про свою діяльність 21 липня, - Кравчук

Народні депутати і фракція "Слуга народу" представлять річний звіт про свою діяльність 21 липня, заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зробимо публічний звіт і кожного депутата, і загалом фракції, в липні, 21 липня, коли буде рівно рік від виборів (позачергових виборів депутатів Верховної Ради)", - сказала Кравчук журналістам у понеділок під час засідання фракції.

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