Депутати і фракція "Слуга народу" представлять публічний річний звіт про свою діяльність 21 липня, - Кравчук
Народні депутати і фракція "Слуга народу" представлять річний звіт про свою діяльність 21 липня, заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми зробимо публічний звіт і кожного депутата, і загалом фракції, в липні, 21 липня, коли буде рівно рік від виборів (позачергових виборів депутатів Верховної Ради)", - сказала Кравчук журналістам у понеділок під час засідання фракції.
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ПЫ.СЫ. Для того, кто считает, что сторонники очередного сцарька обязательно должны жрать его говно и считающие, что у пэдры говно вкуснее, чем у зели - говно, я так думаю, у всех одинаковое, хотя, не имея опыта его поедания, наверняка сказать не могу. Может, тебе пэдрино говно нравится, потому, что у него диабет?
пэдровские боты критику пэдры нахывают антиукраинской.
Между вами нет никакой разницы, подозреваю, что половина пэдриных ботов нанята в паРаше.
Для тех, кто не в состоянии усваивать элементарный текст привожу его еще раз, можешь прочитать по слогам : "спамите вы просто всех подряд, кто пэдре сраку не лижет - это легко проверить, пробежав по веткам". Если и после этого не дошло, объясняю - вы спамите ВСЕХ, кто критикует пэдру. Спамине оголтело и без разбора. Рыги меньше спамили, вы вообще другого мнения не признаете. Превратились в бесноватых. Потому тут и редко появляются те, кто раньше был завсегдатаями этого форума - просто противно с вами иметь дело. Захожу все реже и скорее по привычке.
Правда, пусть это не создает у вас обманчивого мнения, что вы кого то побеждаете. Скорее, вы превратились в экзотический зоопарк зверушек, мнение которых в реальной жизни не интересует никого и влияет на реальность все меньше.
Ну, а если серьезно , то физики, говоря о «плоской земле», подразумевают лишь вероятносуществующее двухмерное измерение )))
Скоро вам платить нам по счетам
Так што лярдики наличности своей далеко не прячьте: вам ещё до аэропортов и погранпунктов прорываться )))
Про дырищу в бюджете?
Про заброшенную Армию?
Про просраную внешнюю политику?
И много еще подобных "достижений"
А главное это что нашли "мир" в глазах пуйла.