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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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"Це великий день для українського правосуддя", - член правління Приватбанку Сульжик щодо рішення про відмову виплатити Суркісам 1 млрд

Член правління Приватбанку Роман Сульжик назвав "великим" рішення Верховного Суду про відмову виплачувати Суркісам 1 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сульжик зазначив: "Перемога! Великий день для українського правосуддя! Верховний Суд вирішив справу, яка могла тягти за собою втрату більш ніж 30 млрд грн платників податків, на користь державного Привату!

Дуже вдячний юристам Привату, Кабміну, НБУ, представникам прокуратури за чудову роботу! Особливо дякую всім хто вболівав за нас, навіть приходив підтримати під суд! А тим порядним суддям Верховного Суду, які довели, що і в нашій країні є правосуддя, щиро кажу - молодці! Саме так і будували правові держави в інших країнах - приймаючи справедливі рішення, котрі не подобались впливовим людям, які звикли все "рішати".

Будуть ще суди, і будуть незрозумілі рішення, але сьогодні маємо святкувати".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 15 червня Суркіси програли суд за позовом НБУ у справі Приватбанку і не отримають 1 млрд грн виплат від держави. Таке рішення ухвалив Верховний суд України.

Автор: 

наглядова рада (640) Приватбанк (2432) Сульжик Роман (25)


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Топ коментарі
+31
Вот тут уместно вспомнить Порошенко, при котором успели реформировать только Верховный Суд...
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15.06.2020 21:10
+16
Тех не купишь. Тем более єто внутренний спор. Учи матчасть, юрист
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15.06.2020 21:17
+11
https://ibigdan.livejournal.com/25177384.html Суркіси всьо. Війна все ще не закінчена, але у цій битві ми перемогли! Верховний Суд України відмінив рішення судів першої та другої інстанції у справі Суркісів. Що це значить? Це значить, що Суркісам доведеться знов іти до суду, цього разу цивільного. І з тим, що антиколомойський закон вже діє. До чого це призведе?

1. Поки що в Приватбанку, а значить і в держави, тобто - в українців, ніхто не забиратиме сім мільярдів гривень.
2. Суркіси навряд чи полишать спроби ******** наші з вами гроші, але це вже буде набагато складніше та довше.
3. То що робити тепер? По перше - отримати нашу подяку, бо без вашої підтримки і уваги до цієї справи, все могло би піти не так.
4. Скромно, без пафосу подякувати "Демократичній Сокирі", що не здавалась протягом року, днювала й ночувала під судами і Верховною Радою, і гатила по Коломойському і Суркісам з усіх калібрів. Знову маленька партія без спонсора-олігарха зєкономила країні, а отже і вам, мільярди гривень.
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15.06.2020 21:23
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это реформа?
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15.06.2020 21:10 Відповісти
Вот тут уместно вспомнить Порошенко, при котором успели реформировать только Верховный Суд...
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15.06.2020 21:10 Відповісти
+++
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15.06.2020 21:19 Відповісти
Есть ещё другие суды, рано радуетесь.
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15.06.2020 21:11 Відповісти
Конституційний?
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15.06.2020 21:13 Відповісти
Например европейские, в Лондоне.
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15.06.2020 21:14 Відповісти
Тех не купишь. Тем более єто внутренний спор. Учи матчасть, юрист
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15.06.2020 21:17 Відповісти
Ага. Но есть и Божий Суд, зельоные наперсники разврата!)))
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15.06.2020 21:30 Відповісти
У зе-команды денег не хватает уже, ща напродают земельки, атам и апелляция подойдет.
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15.06.2020 21:12 Відповісти
Какую такую землю они продают? Анука расскажі, вСиня рузьга!
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15.06.2020 21:14 Відповісти
сразу видно )(уйловскую свинособаку из зекоманды ботов.
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15.06.2020 21:21 Відповісти
Ви там уважно прочитайте рішення суду. Може в ньому є написано щоб Суркісів втопити разом з Медведчуком.
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15.06.2020 21:19 Відповісти
Хорошо бы).
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15.06.2020 21:35 Відповісти
Велика ли победа? Украинские суды на 90% сейчас в ручном управлении с Банковой. Подождем решения суда по иску Ю.Тимошенко - Дубинского опртестовавших "антиколомойский закон"
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15.06.2020 21:19 Відповісти
Леонид Данилович 2 каденцции подряд строил камммунизьму будущего ...,а вы хотите что б его Земеля Зеля все разрушил?
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15.06.2020 21:20 Відповісти
Кучма с Черниговской области. Но даже если вы про Днепр, где он керкував Южмашем, то это совсем не Кривой Рог - два абсолютно разных по менталитету города.
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16.06.2020 09:40 Відповісти
Спочатку присудили виплатити, а потім відмінили. А якщо б не присуджували - то і галасу не було б. Досягнення то пусте.
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15.06.2020 21:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25177384.html Суркіси всьо. Війна все ще не закінчена, але у цій битві ми перемогли! Верховний Суд України відмінив рішення судів першої та другої інстанції у справі Суркісів. Що це значить? Це значить, що Суркісам доведеться знов іти до суду, цього разу цивільного. І з тим, що антиколомойський закон вже діє. До чого це призведе?

1. Поки що в Приватбанку, а значить і в держави, тобто - в українців, ніхто не забиратиме сім мільярдів гривень.
2. Суркіси навряд чи полишать спроби ******** наші з вами гроші, але це вже буде набагато складніше та довше.
3. То що робити тепер? По перше - отримати нашу подяку, бо без вашої підтримки і уваги до цієї справи, все могло би піти не так.
4. Скромно, без пафосу подякувати "Демократичній Сокирі", що не здавалась протягом року, днювала й ночувала під судами і Верховною Радою, і гатила по Коломойському і Суркісам з усіх калібрів. Знову маленька партія без спонсора-олігарха зєкономила країні, а отже і вам, мільярди гривень.
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15.06.2020 21:23 Відповісти
"Это великий день для украинского правосудия", - член правления Приватбанка Сульжик о решении об отказе выплатить Суркисам 1 млрд - Цензор.НЕТ 184
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15.06.2020 21:24 Відповісти
73 % красного пролетаряйта хотят продолжить дело Леонида Даниловича
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15.06.2020 21:23 Відповісти
Аваков ввел войска в Киев против Сергея Стерненко. Беркут пакует людей
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
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15.06.2020 21:26 Відповісти
Украина станет свободной и демократичной лет этак через 70,когда президентом будет Петр Порошенко...
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15.06.2020 21:30 Відповісти
Через 70? Это правнучок шоле?
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15.06.2020 21:42 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX1EsBu9VAW7fNWR0QOe1I1tJscKXlzqP0vLu1HJOWDfJf-RirXny56NnNaFhx1Brv5L1COSo2FMa4Wiy5HPqjkA6r_YrtleM6vyJbutpGpaDR3ytisC7noXLC7_S76fTU&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1090159384689699?__cft__[0]=AZX1EsBu9VAW7fNWR0QOe1I1tJscKXlzqP0vLu1HJOWDfJf-RirXny56NnNaFhx1Brv5L1COSo2FMa4Wiy5HPqjkA6r_YrtleM6vyJbutpGpaDR3ytisC7noXLC7_S76fTU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

ПЕРЕМОГА, але як завжди не остаточна.

Рішення судів першої та другої інстанції на користь Суркісів у справі депозитів його та його сім'ї скасовано рішенням Верховного Суду. Провадження по стягуванню закрите.

Але Верховний суд НЕ застосував антиколомойський закон, а натомість відмінив нижчі рішення по юрисдикції і відправив Суркісів у цивільний суд. Який вже буде змушений(чи ні) використати банківський закон. Дивно але раніше Верховний суд відмовлявся слухати що це не адмінсправа.

Це рішення прямо вказує що де потрібно далі розбирати такі справи, але не вказує як. Нас чекають нові виклики.

Але саме сьогодні Суркіс іде у дупу. Рішалово а ОАСК за допомогою Аблова не спрацювало.

Велика подяка всім хто допомогав і був присутній. Це ваша перемога.

Півроку тому всі вважали, що Суркіс/Коломойський вже переміг. Тепер він буде змушений багато що починати знов.

Саме ви стали йому на заваді.

Дякую всім.

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVFIBtJAhGseRNd29_rSsQ6djj-pGh_5xHgJmsoUWvUXtrNqvqwtcILHAB58VtERBhgcnWedTw81s7pjhr9p6xAdXuhFG0U0BezFaqV63AXsQ7po5c3pD0vHQ2Z4x3fwKw1TS8gg22rrxor-AdlsACe&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1089971798041791?__cft__[0]=AZVFIBtJAhGseRNd29_rSsQ6djj-pGh_5xHgJmsoUWvUXtrNqvqwtcILHAB58VtERBhgcnWedTw81s7pjhr9p6xAdXuhFG0U0BezFaqV63AXsQ7po5c3pD0vHQ2Z4x3fwKw1TS8gg22rrxor-AdlsACe&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·

Судья Пророк в составе Большой Палаты Верховного Суда просто божила. Это он сегодня был добавлен в число судей.

Первый судья который задал все вопросы, который выяснил обстоятельства использования револьвера сурками и загнал представителей Суркиса фактами их участия в зловживанни правосудием.

Наглядные примеры, четкие вопросы, короче первый раз я увидел попытку установить истину, а не рассуждения про бедного Суркиса.

Нагуглите мне при него что-то. Весь онлайн по ссылке.
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15.06.2020 21:52 Відповісти
"Это великий день для украинского правосудия", - член правления Приватбанка Сульжик о решении об отказе выплатить Суркисам 1 млрд - Цензор.НЕТ 5023 Суркісам у чотири руки.
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15.06.2020 22:20 Відповісти
Перемога буде коли корупціонери і бандюки Суркісам сидітимуть в тюрмі років з 100
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15.06.2020 22:58 Відповісти
Тоже поддерживаю. Не потому, что считаю, что там что-то незаконно (не спец). о радость не видеть на экране ублюдка Шовковского все для меня компенсирует.
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15.06.2020 22:59 Відповісти
"Это великий день для украинского правосудия", - член правления Приватбанка Сульжик о решении об отказе выплатить Суркисам 1 млрд - Цензор.НЕТ 4139
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15.06.2020 23:25 Відповісти
 
 