"Це великий день для українського правосуддя", - член правління Приватбанку Сульжик щодо рішення про відмову виплатити Суркісам 1 млрд

Член правління Приватбанку Роман Сульжик назвав "великим" рішення Верховного Суду про відмову виплачувати Суркісам 1 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сульжик зазначив: "Перемога! Великий день для українського правосуддя! Верховний Суд вирішив справу, яка могла тягти за собою втрату більш ніж 30 млрд грн платників податків, на користь державного Привату!

Дуже вдячний юристам Привату, Кабміну, НБУ, представникам прокуратури за чудову роботу! Особливо дякую всім хто вболівав за нас, навіть приходив підтримати під суд! А тим порядним суддям Верховного Суду, які довели, що і в нашій країні є правосуддя, щиро кажу - молодці! Саме так і будували правові держави в інших країнах - приймаючи справедливі рішення, котрі не подобались впливовим людям, які звикли все "рішати".

Будуть ще суди, і будуть незрозумілі рішення, але сьогодні маємо святкувати".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 15 червня Суркіси програли суд за позовом НБУ у справі Приватбанку і не отримають 1 млрд грн виплат від держави. Таке рішення ухвалив Верховний суд України.