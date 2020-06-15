"Це великий день для українського правосуддя", - член правління Приватбанку Сульжик щодо рішення про відмову виплатити Суркісам 1 млрд
Член правління Приватбанку Роман Сульжик назвав "великим" рішення Верховного Суду про відмову виплачувати Суркісам 1 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Сульжик зазначив: "Перемога! Великий день для українського правосуддя! Верховний Суд вирішив справу, яка могла тягти за собою втрату більш ніж 30 млрд грн платників податків, на користь державного Привату!
Дуже вдячний юристам Привату, Кабміну, НБУ, представникам прокуратури за чудову роботу! Особливо дякую всім хто вболівав за нас, навіть приходив підтримати під суд! А тим порядним суддям Верховного Суду, які довели, що і в нашій країні є правосуддя, щиро кажу - молодці! Саме так і будували правові держави в інших країнах - приймаючи справедливі рішення, котрі не подобались впливовим людям, які звикли все "рішати".
Будуть ще суди, і будуть незрозумілі рішення, але сьогодні маємо святкувати".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 15 червня Суркіси програли суд за позовом НБУ у справі Приватбанку і не отримають 1 млрд грн виплат від держави. Таке рішення ухвалив Верховний суд України.
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1. Поки що в Приватбанку, а значить і в держави, тобто - в українців, ніхто не забиратиме сім мільярдів гривень.
2. Суркіси навряд чи полишать спроби ******** наші з вами гроші, але це вже буде набагато складніше та довше.
3. То що робити тепер? По перше - отримати нашу подяку, бо без вашої підтримки і уваги до цієї справи, все могло би піти не так.
4. Скромно, без пафосу подякувати "Демократичній Сокирі", що не здавалась протягом року, днювала й ночувала під судами і Верховною Радою, і гатила по Коломойському і Суркісам з усіх калібрів. Знову маленька партія без спонсора-олігарха зєкономила країні, а отже і вам, мільярди гривень.
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1090159384689699?__cft__[0]=AZX1EsBu9VAW7fNWR0QOe1I1tJscKXlzqP0vLu1HJOWDfJf-RirXny56NnNaFhx1Brv5L1COSo2FMa4Wiy5HPqjkA6r_YrtleM6vyJbutpGpaDR3ytisC7noXLC7_S76fTU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
ПЕРЕМОГА, але як завжди не остаточна.
Рішення судів першої та другої інстанції на користь Суркісів у справі депозитів його та його сім'ї скасовано рішенням Верховного Суду. Провадження по стягуванню закрите.
Але Верховний суд НЕ застосував антиколомойський закон, а натомість відмінив нижчі рішення по юрисдикції і відправив Суркісів у цивільний суд. Який вже буде змушений(чи ні) використати банківський закон. Дивно але раніше Верховний суд відмовлявся слухати що це не адмінсправа.
Це рішення прямо вказує що де потрібно далі розбирати такі справи, але не вказує як. Нас чекають нові виклики.
Але саме сьогодні Суркіс іде у дупу. Рішалово а ОАСК за допомогою Аблова не спрацювало.
Велика подяка всім хто допомогав і був присутній. Це ваша перемога.
Півроку тому всі вважали, що Суркіс/Коломойський вже переміг. Тепер він буде змушений багато що починати знов.
Саме ви стали йому на заваді.
Дякую всім.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVFIBtJAhGseRNd29_rSsQ6djj-pGh_5xHgJmsoUWvUXtrNqvqwtcILHAB58VtERBhgcnWedTw81s7pjhr9p6xAdXuhFG0U0BezFaqV63AXsQ7po5c3pD0vHQ2Z4x3fwKw1TS8gg22rrxor-AdlsACe&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1089971798041791?__cft__[0]=AZVFIBtJAhGseRNd29_rSsQ6djj-pGh_5xHgJmsoUWvUXtrNqvqwtcILHAB58VtERBhgcnWedTw81s7pjhr9p6xAdXuhFG0U0BezFaqV63AXsQ7po5c3pD0vHQ2Z4x3fwKw1TS8gg22rrxor-AdlsACe&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·
Судья Пророк в составе Большой Палаты Верховного Суда просто божила. Это он сегодня был добавлен в число судей.
Первый судья который задал все вопросы, который выяснил обстоятельства использования револьвера сурками и загнал представителей Суркиса фактами их участия в зловживанни правосудием.
Наглядные примеры, четкие вопросы, короче первый раз я увидел попытку установить истину, а не рассуждения про бедного Суркиса.
Нагуглите мне при него что-то. Весь онлайн по ссылке.