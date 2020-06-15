Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих товарів становить лише 3 копійки, - звіт Мінфіну
Перехід на стимулююче регулювання в області розподілу електроенергії підніме ціну на продукти споживчого кошика лише на 3-4 копійки.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднили РБК, посилаючись на дані Міністерства фінансів.
В середньому по Україні тариф за розподіл електроенергії становить 20% усього тарифу за електроенергію. Якщо компанії-оператори перейдуть на RAB-регулювання, то роздрібний тариф може зрости на 10-12%.
При цьому вартість послуг з розподілу електроенергії в структурі собівартості товарів споживчого кошика - від 0.4 до 3.3%. Журналісти розібралися, як зростання тарифу на розподіл електроенергії позначиться на ціні хліба:
"В середньому буханець коштує 16 гривень 84 копійки. Частка витрат на електроенергію в собівартості - 2.3%. Це 39 копійок. Зростання роздрібного тарифу - 10% від цих 39 копійок. Тобто всього 4 копійки".
Разом із тим аналітики стверджують, що міф, що RAB-регулювання призведе до зростання тарифів і цін на товари штучно створюється популістами, користуючись страхом населення про високі тарифи.
"Опитування Центру Разумкова показало, що найважливішими темами українці вважають "зниження тарифів" і "підвищення зарплат". Цим користуються політики-популісти, які грають на емоціях мас, щоб підняти рейтинг", - сказано в розслідуванні.
Журналісти стверджують, що виробництво RAB-тарифу - необхідний крок для вирішення проблеми зношеності електромереж і її наслідків - аварій і стрибків напруги. Експосол США в Україні, старший віцепрезидент IHS Energy Карлос Паскуаль описав це так:
"Впроваджуючи RAB-регулювання, країни прагнуть отримати не тільки низькі ціни на електрику, а й створити інфраструктуру, яка дасть змогу користуватися сучасними технологіями та інноваціями, надавати екологічніші і дешевші технології споживачеві".
Нагадаємо, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що система тарифоутворення "Витрати+" вичерпала себе. Їй на заміну мають прийти стимулюючі тарифи.
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А тепер най кожен порахує: скільки сім'я витрачає на товари та послуги, в які включено вартість електроенергії (продукти харчування, пальне, госп.товари, комуналка, одяг, взуття і т.п.) та додасть до цієї суми ще 10%
Якесь задзеркалля виходить: зростання економіки та наповнення бюджету у нас зі знаком "-", а зниження витрат пересічного громадянина - зі знаком "+"...
Шулера-напёрсточники.
А сколько будет стоить само электричество ? А бензин ? А прмышленные товары ?
Если ветряки неконкурентососпособны - это проблемы Ахметова, а не наши.
Есть солнечные батареи, есть Солар-Сити Илона Маска - там всё прекрасно окупается.
Хватит нам ахметовского рабства.
ШОБ ОН СДОХ, СКОТТИНА !
Последнее предложение - гениально!
Предложил бы даже расширить и углУбить.