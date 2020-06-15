Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих товарів становить лише 3 копійки, - звіт Мінфіну

Перехід на стимулююче регулювання в області розподілу електроенергії підніме ціну на продукти споживчого кошика лише на 3-4 копійки.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднили РБК, посилаючись на дані Міністерства фінансів.

В середньому по Україні тариф за розподіл електроенергії становить 20% усього тарифу за електроенергію. Якщо компанії-оператори перейдуть на RAB-регулювання, то роздрібний тариф може зрости на 10-12%.

При цьому вартість послуг з розподілу електроенергії в структурі собівартості товарів споживчого кошика - від 0.4 до 3.3%. Журналісти розібралися, як зростання тарифу на розподіл електроенергії позначиться на ціні хліба:

"В середньому буханець коштує 16 гривень 84 копійки. Частка витрат на електроенергію в собівартості - 2.3%. Це 39 копійок. Зростання роздрібного тарифу - 10% від цих 39 копійок. Тобто всього 4 копійки".

Разом із тим аналітики стверджують, що міф, що RAB-регулювання призведе до зростання тарифів і цін на товари штучно створюється популістами, користуючись страхом населення про високі тарифи.

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"Опитування Центру Разумкова показало, що найважливішими темами українці вважають "зниження тарифів" і "підвищення зарплат". Цим користуються політики-популісти, які грають на емоціях мас, щоб підняти рейтинг", - сказано в розслідуванні.

Журналісти стверджують, що виробництво RAB-тарифу - необхідний крок для вирішення проблеми зношеності електромереж і її наслідків - аварій і стрибків напруги. Експосол США в Україні, старший віцепрезидент IHS Energy Карлос Паскуаль описав це так:

"Впроваджуючи RAB-регулювання, країни прагнуть отримати не тільки низькі ціни на електрику, а й створити інфраструктуру, яка дасть змогу користуватися сучасними технологіями та інноваціями, надавати екологічніші і дешевші технології споживачеві".

Нагадаємо, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що система тарифоутворення "Витрати+" вичерпала себе. Їй на заміну мають прийти стимулюючі тарифи.