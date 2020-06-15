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Новини
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Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих товарів становить лише 3 копійки, - звіт Мінфіну

Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих товарів становить лише 3 копійки, - звіт Мінфіну

Перехід на стимулююче регулювання в області розподілу електроенергії підніме ціну на продукти споживчого кошика лише на 3-4 копійки.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднили РБК, посилаючись на дані Міністерства фінансів.

В середньому по Україні тариф за розподіл електроенергії становить 20% усього тарифу за електроенергію. Якщо компанії-оператори перейдуть на RAB-регулювання, то роздрібний тариф може зрости на 10-12%.

При цьому вартість послуг з розподілу електроенергії в структурі собівартості товарів споживчого кошика - від 0.4 до 3.3%. Журналісти розібралися, як зростання тарифу на розподіл електроенергії позначиться на ціні хліба:

"В середньому буханець коштує 16 гривень 84 копійки. Частка витрат на електроенергію в собівартості - 2.3%. Це 39 копійок. Зростання роздрібного тарифу - 10% від цих 39 копійок. Тобто всього 4 копійки".

Разом із тим аналітики стверджують, що міф, що RAB-регулювання призведе до зростання тарифів і цін на товари штучно створюється популістами, користуючись страхом населення про високі тарифи.

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"Опитування Центру Разумкова показало, що найважливішими темами українці вважають "зниження тарифів" і "підвищення зарплат". Цим користуються політики-популісти, які грають на емоціях мас, щоб підняти рейтинг", - сказано в розслідуванні.

Журналісти стверджують, що виробництво RAB-тарифу - необхідний крок для вирішення проблеми зношеності електромереж і її наслідків - аварій і стрибків напруги. Експосол США в Україні, старший віцепрезидент IHS Energy Карлос Паскуаль описав це так:

"Впроваджуючи RAB-регулювання, країни прагнуть отримати не тільки низькі ціни на електрику, а й створити інфраструктуру, яка дасть змогу користуватися сучасними технологіями та інноваціями, надавати екологічніші і дешевші технології споживачеві".

Нагадаємо, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що система тарифоутворення "Витрати+" вичерпала себе. Їй на заміну мають прийти стимулюючі тарифи.

Автор: 

Мінфін (3641) тарифи (2030) RAB (50)


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Топ коментарі
+10
верим,отчего не верить? не врали ж ни разу...
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15.06.2020 21:22
+8
на киловатте. В масштабах страны совсем неплохие деньги
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15.06.2020 21:21
+8
Влияние RAB-тарифа на цену потребительских продуктов составляет всего 3 копейки, - отчет Мифина - Цензор.НЕТ 7493
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15.06.2020 21:25
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на киловатте. В масштабах страны совсем неплохие деньги
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15.06.2020 21:21 Відповісти
верим,отчего не верить? не врали ж ни разу...
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15.06.2020 21:22 Відповісти
Назва раб-тариф, зглузду зовсім з'їхали. Про популістів згадали, ги-ги, а самі хто.
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15.06.2020 21:24 Відповісти
Влияние RAB-тарифа на цену потребительских продуктов составляет всего 3 копейки, - отчет Мифина - Цензор.НЕТ 7493
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15.06.2020 21:25 Відповісти
А якщо постраждає Коломойський?
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15.06.2020 21:26 Відповісти
Це анекдот такий новий?
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15.06.2020 21:27 Відповісти
Коломойський справжній президент! Він не повинен страждати, тому йому не можна підвищувати вартість електроенергії.
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15.06.2020 21:31 Відповісти
Всего 3-4 копейки заплатит каждый терпила и зебанда в наваре, разве вам жалко?
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15.06.2020 21:35 Відповісти
"Рост розничного тарифа - 10%"

А тепер най кожен порахує: скільки сім'я витрачає на товари та послуги, в які включено вартість електроенергії (продукти харчування, пальне, госп.товари, комуналка, одяг, взуття і т.п.) та додасть до цієї суми ще 10%
Якесь задзеркалля виходить: зростання економіки та наповнення бюджету у нас зі знаком "-", а зниження витрат пересічного громадянина - зі знаком "+"...
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15.06.2020 21:39 Відповісти
А ще торгові мережі повинні будуть перекрити вартість витрат на електроенергію.
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15.06.2020 21:47 Відповісти
А потім виявиться , що забули порахувать, бо електрика треба не тільки для випікання хліба, а і для отримання муки з зерна, а потім скажуть що ще забули порахувати, що елеватори теж діфіга електрики витрачають на провітрювання зерна,охолодження , яке майже рік лежить і на сушку його після закладки, та й поїзда возять зерно на електриці.......
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15.06.2020 22:56 Відповісти
Отож! В самое "яблочко".
Шулера-напёрсточники.
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15.06.2020 23:10 Відповісти
Они грабители, а не мошенники. Грабители и разбойники. Бандиты.
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16.06.2020 07:55 Відповісти
Сейчас 3 лишь для того чтоб заглотили, потом оп! и 303 и т.д.
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15.06.2020 21:44 Відповісти
С миру по нитке - Ахметке новый особняк.
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15.06.2020 22:29 Відповісти
Ой! Дарагие ЗЕдебилы, Ваше регулирование на 3 копейки в квитанциях у меня записано как 247 грн ежемесячно. И там пишут, что я должен это заплатить, поскольку компания платит типа это бабло за меня. Хватит гнать пургу!
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15.06.2020 22:57 Відповісти
Всё сводят к буханке социального хлеба - как будто это вся потребительская корзина.
А сколько будет стоить само электричество ? А бензин ? А прмышленные товары ?
Если ветряки неконкурентососпособны - это проблемы Ахметова, а не наши.
Есть солнечные батареи, есть Солар-Сити Илона Маска - там всё прекрасно окупается.
Хватит нам ахметовского рабства.
ШОБ ОН СДОХ, СКОТТИНА !
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15.06.2020 23:05 Відповісти
Ахметовского RABства.
Последнее предложение - гениально!
Предложил бы даже расширить и углУбить.
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15.06.2020 23:16 Відповісти
Идите в Ж.
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15.06.2020 23:45 Відповісти
3-4 копейки на буханке хлеба. Хм интересный такой подсчет. Начинать нужно с зерна. Его сушке, хранении. Затем переработке на элеваторе в муку, затем доставка муки производителю. Да-да. Таки не только бензин. Ибо те же самые заправки используют электроэнергию.И не только они. Затем доставка готового хлеба дистрибьютору. Опять незадачка - магазины тоже оказывается ее электроэнергию используют и воду используют, для очистки и прокачки которой тоже электроэнергия нужна. Наверняка что-то еще не учел. Что-то мне слабо верится что всего 4 копейки на булке хлеба. Вся предыдущая практика всех без исключения правительств за все время независимости меня убеждала в обратном. А цифры у нас рисовать красивые умеют в статистике. Только по факту получается все далеко не так радужно.
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16.06.2020 00:29 Відповісти
"Только по факту получается все далеко не так радужно" - Да нет. Именно так как им нужно и получается.
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16.06.2020 07:58 Відповісти
 
 