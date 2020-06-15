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Качура про праймеріз перед місцевими виборами: "Слуга народу" замовить кілька соцопитувань, а потім найсильніші кандидати представлять свої програми

Качура про праймеріз перед місцевими виборами:

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, як його фракція планує проводити партійні праймеріз перед місцевими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, коли відбудеться праймеріз, передає Цензор.НЕТ.

"У нас була нещодавно зустріч з президентом з цього приводу, були присутні потенційні кандидати в праймеріз. І ми домовилися наступним чином зробити: ми замовимо як політична партія у кількох авторитетних компаніях соціологічне дослідження, і ми побачимо реальні цифри підтримки того чи іншого кандидата від нашої політичної сили", - зазначив Качура.

Після цього, зауважив він, серед найсильніших кандидатів буде презентація їхніх програм. "І партія визначиться з тим, хто саме буде представляти політичну партію на цих виборах", - сказав депутат і додав, що цей процес має бути відкритим.

Читайте також: Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз "Слуги народу"

Качура також повідомив, що він запрошував "колег по праймеріз" Олександра Дубінського та Миколу Тищенка вже зараз взяти участь у публічних дебатах на якомусь із інформаційних ресурсів. "Я думаю, що на цьому або на наступному тижні такі перші дебати відбудуться", - сказав депутат і наголосив, що презентація його програми як кандидата в мери Києва на праймеріз від "Слуги народу" може відбутися вже у четвер-п'ятницю.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз. Також у попередньому відборі братиме участь Олександр Ткаченко. якого пізніше призначили міністром культури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко

Автор: 

місцеві вибори (1366) праймеріз (29) Слуга народу (2812) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+8
Орган вам по всей роже, а не победа на выборах
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15.06.2020 21:53
+6
Щас вам за Стерненко прилетит так, что будет не до выборов....
Пакуйте чемоданы!
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15.06.2020 21:55
+6
Как сказал Поярков, - Стерненко сделал большое дело. Если бы он не оказал достойного сопротивления нападавшим, его и еще многих патриотов Украины ждала бы судьба Гандзюк
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15.06.2020 22:01
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Орган вам по всей роже, а не победа на выборах
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15.06.2020 21:53 Відповісти
Так вот как соцопросы показывают слуге народа 30% и 40% Зеле
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15.06.2020 21:53 Відповісти
Щас вам за Стерненко прилетит так, что будет не до выборов....
Пакуйте чемоданы!
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15.06.2020 21:55 Відповісти
Как сказал Поярков, - Стерненко сделал большое дело. Если бы он не оказал достойного сопротивления нападавшим, его и еще многих патриотов Украины ждала бы судьба Гандзюк
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15.06.2020 22:01 Відповісти
Нравится мне эта фраза - "закажет соц. опросы" . Вы рейтинги партии "СН" тоже заказываете?
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15.06.2020 21:58 Відповісти
Именно так они делают свои фейковые соцопросы
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15.06.2020 22:25 Відповісти
обьявят свои рейтинги и под них будут фальцифицыровать
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15.06.2020 22:00 Відповісти
Фальсификации были на выборах Яныка и все знают что он липовый президент, к чему привело уже все знают, поэтому больших наверно не будет, это будет финал всему.
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15.06.2020 22:04 Відповісти
А ці зелені тваринки досить такі кумедні.
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15.06.2020 22:01 Відповісти
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 8050
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15.06.2020 22:02 Відповісти
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15.06.2020 22:05 Відповісти
Звідки у вас гроші на цей бенкет? Державне фінансування партії? Тобто наші з вами гроші? Чи пожертви приватних осіб? Якщо так, то де можна подивитись фінансову звітність цієї "партії" та надходження до "общака" від приватних осіб?
З Порохом все ясно - в нього мільйонні статки і він таке міг робити (але ж не робив). А от що з ЗЕ? В нього ж всі компанії збиткові! (ну... майже всі, але тих прибутків на сплату соц.опиту не вистачить)
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15.06.2020 22:02 Відповісти
А юзик сильнее стефанчука...или жирнее???
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15.06.2020 22:05 Відповісти
Прожорливее
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15.06.2020 22:26 Відповісти
Та не світить вам нічого після липових арештів .
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15.06.2020 22:06 Відповісти
Среди зеленого провели тест.
Суть - вставить в отверстия на дощечке (круг, треугольник, квадрат) подходящие по форме фигуры.
Результаты показали, что 20% - не справились, а 80% - очень сильные!!!
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15.06.2020 22:11 Відповісти
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15.06.2020 22:35 Відповісти
впихнули невпихуемое
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15.06.2020 22:38 Відповісти
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 488
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15.06.2020 22:16 Відповісти
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 1610
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15.06.2020 22:18 Відповісти
Конец эпохи безпесочницы!
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15.06.2020 23:06 Відповісти
На эту рожу гнусную глядя, плюнуть хочется не глядя). А как рот раскроет-блевать кидает. Что тут обсуждать то в его речах бессвязных??
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15.06.2020 22:28 Відповісти
Алигархи со своими слугами сначала порешают, кто из слуг само сильно услужливый того и возьмут в свои слуги районами рулить, как им сейчас на данный момент кажется, что они будут, по их мнению "лохторатом" на районах. Ну-ну.
А еще алигархи и районы собрались поурезают минимум с 8 до 2-3, шоб было меньше слуг и меньше бабла им было платить, а по их мнению "крепостной лохторат" по району при этом увеличится и все стерпит. Ну-ну.
Господи Боже. куда нас катят. Видимо у нас, в Украине хотят кацапский вариант попробовать. Ну-ну.
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15.06.2020 22:35 Відповісти
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 8108
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15.06.2020 22:53 Відповісти
Яке ж воне гидке
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15.06.2020 22:53 Відповісти
Мене одне цікавить- де знайшли таку кількість дебілів? Брат ермака шукав?
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15.06.2020 22:53 Відповісти
Это все из кривага рога от тех у кого денех не было на аборты.
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15.06.2020 23:47 Відповісти
гівнюкам ппц..
тільки вата за них буде голосувати, але у вати є "кращий" мертвечук
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15.06.2020 22:54 Відповісти
Кстати, а преЗЕдент Ваш хоть покажет, спустя год, свою программу? ли то не по-пацански?
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15.06.2020 22:55 Відповісти
Его программа это вечерние видосики😀
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15.06.2020 23:05 Відповісти
Праймериз это не "несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы", а кандидаты представляют свои программы, и проводится единственный соцопрос "кого вы поддерживаете".
А это адаптация кандидатов под общественное мнение.
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15.06.2020 22:59 Відповісти
От спасибо. Разьяснил мне, убогому. Ждем запиленых видосиков с "разьяснениями"
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15.06.2020 23:46 Відповісти
Лучше такие "примитивные" видосики, чем там чушь, которая льётся с 112 и КРТ. Вы наверное удивитесь сколько людей не понимают таких "примитивных" вещей и им промывают мозги "шокирующей правдой" вышеукзанные.
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15.06.2020 23:50 Відповісти
А программу нашего бубочки, как прЭзЭдента там тоже комментируют. А то я что-то пропустил. Она вообще была? Оно понятно, что это "лучше", но с чем сравнивать?
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16.06.2020 14:39 Відповісти
Закажите , лучше , столики в "велюре" .
А не тот ли это Качур , что подал в прокурватуру на Федыну ?
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15.06.2020 23:08 Відповісти
Схема відпрацьована...нема що думати. Лохотрон скоро увікнуть. Сідайте до ящиків, ви того варті.
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15.06.2020 23:18 Відповісти
Качура про праймеріз перед місцевими виборами: "Слуга народу" замовить кілька соцопитувань, а потім найсильніші кандидати представлять свої програми - Цензор.НЕТ 4279
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15.06.2020 23:51 Відповісти
Це будуть дорогі батли, тим більш брати участь будуть члени обраної меншини.
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15.06.2020 23:54 Відповісти
Я так зрозумів, що виключно жиди. Так?
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16.06.2020 14:42 Відповісти
Социологии как науки в стране нет. Именно поэтому необходимо для получения "нужного " результата платить в несколько контор. А дальше можно выбирать "наиболее подходящий результат общественного мнения" или "усреднит в свою пользу". Короче этот фарс называется жидовский выпендреж.
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16.06.2020 01:07 Відповісти
Гнать ЗЕленых до Ростова!
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16.06.2020 09:14 Відповісти
 
 