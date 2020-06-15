Качура про праймеріз перед місцевими виборами: "Слуга народу" замовить кілька соцопитувань, а потім найсильніші кандидати представлять свої програми

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, як його фракція планує проводити партійні праймеріз перед місцевими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, коли відбудеться праймеріз, передає Цензор.НЕТ.

"У нас була нещодавно зустріч з президентом з цього приводу, були присутні потенційні кандидати в праймеріз. І ми домовилися наступним чином зробити: ми замовимо як політична партія у кількох авторитетних компаніях соціологічне дослідження, і ми побачимо реальні цифри підтримки того чи іншого кандидата від нашої політичної сили", - зазначив Качура.

Після цього, зауважив він, серед найсильніших кандидатів буде презентація їхніх програм. "І партія визначиться з тим, хто саме буде представляти політичну партію на цих виборах", - сказав депутат і додав, що цей процес має бути відкритим.

Читайте також: Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз "Слуги народу"

Качура також повідомив, що він запрошував "колег по праймеріз" Олександра Дубінського та Миколу Тищенка вже зараз взяти участь у публічних дебатах на якомусь із інформаційних ресурсів. "Я думаю, що на цьому або на наступному тижні такі перші дебати відбудуться", - сказав депутат і наголосив, що презентація його програми як кандидата в мери Києва на праймеріз від "Слуги народу" може відбутися вже у четвер-п'ятницю.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз. Також у попередньому відборі братиме участь Олександр Ткаченко. якого пізніше призначили міністром культури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко