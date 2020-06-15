Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід активістові Сергію Стерненкові у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ..
Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і відмовив захисту Стерненка, який просив про запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. За словами Стерненка, домашній арешт він повинен буде відбувати у військовій частині в Одесі.
"Цілодобовий домашній арешт... але за адресою прописки - у військовій частині, куди мене навіть не пустять. Хоча вони знають що я живу в Києві! Це визначення неможливо виконати. Потім прокурори говоритимуть, що я не виконую умов домашнього арешту і проситимуть вже тримання під вартою", - написав Стерненко на своїй сторінці в Фейсбук.
Присутні під будівлею суду активно висловлюють своє невдоволення запобіжним заходом для Стерненка.
Нагадуємо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Одесский отряд морской охраны.
не добили всю шушеру (регионалов, судей, мусоров) во время майдана теперь получаем обратку
думаю зебил до конца срока не досидит
Як вони взагалі можуть після цього посилатись на закон?
Ведь вы же понимаете, мадам Венедиктова, что если в Украине начнется голод (а именно это и запланировано властями РФ, и потому зерно и было вывезено их приспешниками), то Вам, мадам, придется ответить, как ГенПрокурору, не придпринявшему нигего, чтобы найти виновных в вывозе зерна?
Пани Венедиктова, не желаете ли расследовать ГосТруд Днепра, не дающий компании Лимак разрешения на проведение взрывных работ для строительства метро? Если не желаете расследовать, то имейте в виду, что будут считать, что Вы, мадам, которой не хватает на жизнь оклада жалованья, крупно имеете с мафии маршруточников Днепра. С мафией маршриуточников бороться - это Вам не Порошенко в картинной галерее ловить, можно остаться без головы в прямом смысле слова, маршруточники откусят.
И где там
глав-реформаторглав-наркоман Михеил Николозович? Этот борцун с коррупцией не интересуется, куда вывезли стратегический запас зерна, нет? Причина, по которой компании Лимак не дают разрешение на взрывные работы Николозовича не волнует? Или он так боится маршруточной мафии?
сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.