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Новини Правосуддя
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Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід активістові Сергію Стерненкові у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ..

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і відмовив захисту Стерненка, який просив про запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. За словами Стерненка, домашній арешт він повинен буде відбувати у військовій частині в Одесі.

"Цілодобовий домашній арешт... але за адресою прописки - у військовій частині, куди мене навіть не пустять. Хоча вони знають що я живу в Києві! Це визначення неможливо виконати. Потім прокурори говоритимуть, що я не виконую умов домашнього арешту і проситимуть вже тримання під вартою", - написав Стерненко на своїй сторінці в Фейсбук.

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Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 02
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 03

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Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 05
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Присутні під будівлею суду активно висловлюють своє невдоволення запобіжним заходом для Стерненка.

Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 07
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 08
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 09

Дивіться: Справа Стерненка. Повний бєспрєдєл: тітушки, Беркут, Шарій. ВIДЕО

Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 10
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 11
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 12
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт 13

Читайте також: Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко

Нагадуємо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Також дивіться: На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (11674) юстиція (732) Стерненко Сергій (384) Богачук Олег (1457) домашній арешт (196)


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Топ коментарі
+44
Если кацапы и Шмарий хотят посадить Стерненко это о чем-то говорит
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15.06.2020 22:03
+38
Под арест брать боятся ---все по кусочку от свободы откусывают---варят лягушку медленно. Посадки по Шеремету --возмутительно, но не критично, Федына и Маруся --возмутительно, но не критично, Черновол--охренели?, но не критично, Стерненко?--не критично, взятие музея, бред по Пороху, отмена амнистии майдановцев, и т.д.---пока не критично?

В какой-то момент окажется, что мы потеряли все...
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15.06.2020 22:09
+35
обвинение по 115 (убийство) и домашний арест 24/7 -- это фарс!
само обвинение и сегодняшний суд это ручная клоунада Зеленского, под руководством зам главы ОП Смирнова..
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15.06.2020 22:04
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Сторінка 3 з 3
Порошенка треба саджати. За те, що зробив своєю правою рукою україножерів Ложкіна, та Райніна, які нічим не кращі Єрмака. За те, що посадив за грати лише одного ворога України - Єфремова, а Медведчука, з усією його бандою приймав ночами в своїй резиденції. За те, що не посадив тих, хто вбивав українських патріотів на підконтрольній території. За те, що звів нанівець справу Майдану. Якщо посадив за стіл поряд з собою своїх ворогів, а друзів повиганяв з хати, то чого нарікати на друзів? Коли вороги самого тепер виганяють з хати?
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15.06.2020 22:44 Відповісти
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 8967
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15.06.2020 22:45 Відповісти
ждет судьба Чаушеску.
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15.06.2020 22:57 Відповісти
Якщо не прийде до тями
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15.06.2020 23:22 Відповісти
Якщо всі не прийдуть до тями
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15.06.2020 23:24 Відповісти
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 596
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15.06.2020 22:45 Відповісти
Да ни на что они не рассчитывают :сбежит эта бенедиктова ,как и пшонка и никто её не остановит
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15.06.2020 23:16 Відповісти
Одесса, Приморская, 37.
Одесский отряд морской охраны.
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15.06.2020 22:45 Відповісти
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 8987
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15.06.2020 22:49 Відповісти
Патріот, не патріот- мав право на самозахист.
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15.06.2020 22:58 Відповісти
https://censor.net/user/410426 Ну так звісно і догнати мав право і ножем пірнути також мав право.
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15.06.2020 23:18 Відповісти
м.Одеса, вул.Приморська, 37, Одеський загін Морської охорони.
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15.06.2020 22:52 Відповісти
Сказали, шо надо посадить. И все следственные эксперементы, доказательства и доводы защиты, поручительства депутатов, никого не интересуют. Это в правовом государстве действуют правила, а в Украине правосудия в общепринятом понимании нет.
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15.06.2020 22:53 Відповісти
Влада відкрито проводить антиукраїнську політику. Порошенко хоч якісь гасла гарні придумував, а ці навіть не маскуються.Відверті антиукраїнці.
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15.06.2020 22:55 Відповісти
Один коментаторв же писав, що Зеленський намагається перегнати Януковича. Таке враження, що він геть не розуміє, що робить.
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15.06.2020 22:59 Відповісти
Украина захвачена роCCийской нечистью! Вставай Украина иначе будет новый Геноцид 1918-1933.
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15.06.2020 22:56 Відповісти
Ех, Сергію! Треба було цілити в хребет. І вбивства б не було, і той бандюк все життя бажав би скоріше здохнути.
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15.06.2020 22:58 Відповісти
...це була дуже велика помилка, вже тепер повного лоха...!
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 9533
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15.06.2020 22:58 Відповісти
у меня такое ощущение что вся Украина лошары, но он, нет
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15.06.2020 23:08 Відповісти
жалко что многие люди свою беспомощность проявляют в оскорблении, которое адоресат не слышит
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15.06.2020 23:10 Відповісти
https://censor.net/user/379071 ...це не дивно,бо ти ватяний кацап,як твоя мова та твій нік...
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15.06.2020 23:14 Відповісти
иногда стоит не бить себя в грудь, а посмотреть на свои ошибки.... вы не поняли спустя шесть лет, так же тормозите в действиях, что их забываете. только слова опережают мозг, но они бесполезны бес действий.
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16.06.2020 23:55 Відповісти
https://censor.net/user/379071...оці твої висери,марні,бо "пронос" який ти ллєш кацапською,працює проти тебе...повзи на свій срунет та листуй цю нісенітницю своїм москалям !
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17.06.2020 00:10 Відповісти
https://censor.net/user/201600, это мое личное мнение, я не на работе как ты. мне на русском удобно говорить, возможно из-за того что все предыдущие призиденты были заняты избавлением от ядерного оружия, плоть до продвижение своих олигархов и никто не занимался укреплением украинского языка, не говоря уже об экономики. Я гражданин Украины, а если ты будешь вести по свински и говрить кому и куда отправляться, тебе прийдется мозги править. Умерь пыл придурок
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24.06.2020 21:59 Відповісти
Он глава.
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15.06.2020 23:22 Відповісти
Эоо конец режима зеЛено барыги зеЛи.и его банды
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15.06.2020 22:58 Відповісти
Напрасно пятая колонна выслуживается перед путиным - ничего у них не выйдет....Народ уже дозревает , чтобы разобраться с внутренним врагом....Народ не будет убивать путинских шестёрок из слуг и ОПЗЖ, он , просто, закопает их живьём....
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15.06.2020 23:00 Відповісти
бубочка очканул, видимо
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15.06.2020 23:02 Відповісти
Стерненко обязали находиться 24/7 по месту регистрации... на территории части где он зарегистрирован с момента рождения.
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15.06.2020 23:06 Відповісти
на территории военной части где служил и проживал отец Стерненко с семьей
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15.06.2020 23:07 Відповісти
А никому не интересно как можно прописаться в Одесском отряде морской охраны?
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15.06.2020 23:08 Відповісти
не интересно
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15.06.2020 23:41 Відповісти
Интересно, как скоро зеленая слизь заверещит "***** введи, ***** спаси"?
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15.06.2020 23:13 Відповісти
Імітувати перед путіним, та ватними виборцями бурхливу діяльність довго не вийде. Країна вже в передмайданному настрої. На початку правління Януковича таких радикальних настроїв не було. Невже власна шкура не дорога? Чи сподівається навішати лапшу на вуха патріотам? Так це зовсім не ті віртуальні 73% лохів, що за нього голосували. Це ті 70% , хто в першому турі голосували за інших кандидатів.
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15.06.2020 23:16 Відповісти
Он надеется ,что путин введет войска по его личной просьбе ,как лигитимного презедента
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15.06.2020 23:19 Відповісти
Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 4016
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15.06.2020 23:16 Відповісти
Якщо в мене пістолет, в мого супротивника ніж, а дистанція між нами мінімальна, що я маю зробити? Якщо супротивник з ножем сильніший, треба розірвати дистанцію. Що нападник і робив. Тільки лохонувся, повернувшись спиною. Нікуди він не тікав, а намагався розірвати дистанцію, і з безпечної дистанції добити Сергія.
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15.06.2020 23:25 Відповісти
аваков наглухо спутує зелю фальсифікованими проти активістів кримінальними справами. очевидно фальсифікованими. справа шеремета , маруся звіробій, тепер стерненко. тікати зелі доведеться швидше чим януковощу.
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15.06.2020 23:25 Відповісти
Якщо б хоча одного суддю засудили судом Лінча, то вони зараз зовсім по іншому ставились до любої ситуації. А так просто знають що їм нічого не буде. Це саме стосується і прокурорів.
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15.06.2020 23:40 Відповісти
Тримайтеся , браття разом і йдіть уперед валити упирів!!!
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15.06.2020 23:47 Відповісти
От прям на лобові в нього написано " патрійот"))))
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15.06.2020 23:48 Відповісти
Як іронічно вийшло. Стерненко мочив рейтинг Порошенка, а посадить його "чесна влада" нових зєльоних ліц.
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16.06.2020 00:03 Відповісти
чинуши-реваншисты ничего не боятся, зеленая шваль гробит страну колосальными темпами
не добили всю шушеру (регионалов, судей, мусоров) во время майдана теперь получаем обратку
думаю зебил до конца срока не досидит
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16.06.2020 00:04 Відповісти
Вы про президентский или тюремный?
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16.06.2020 00:22 Відповісти
гонение мразины зеЛи и его банды зеленых на ростов.дело времени
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16.06.2020 00:16 Відповісти
Вони спеціально винесли постанову яку неможливо виконати щоб потім по типу "законно" взяти його під арешт.
Як вони взагалі можуть після цього посилатись на закон?
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16.06.2020 00:26 Відповісти
А у Стерненка есть и другая регистрация в Одессе?
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16.06.2020 02:16 Відповісти
що завадило виписати постанову на адрес, що пропонували адвокати та поручителі?
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16.06.2020 07:50 Відповісти
Сутуэйшн идиотский. Тогда нужно отдать приказ командиру оформить Стерненка инструктором по рукопашному бою.. Судьи станлвятся фриками! А Стернеко-МОЛОДЕЦ! НУжно побольше бить свино-собак. На ножі Їх, паскуд!
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16.06.2020 05:45 Відповісти
Пани Венедиктова, не желаете ли расследовать, кто дал распоряжение вывезти из Украины стратегический запас зерна и куда именно это зерно вывезли?
Ведь вы же понимаете, мадам Венедиктова, что если в Украине начнется голод (а именно это и запланировано властями РФ, и потому зерно и было вывезено их приспешниками), то Вам, мадам, придется ответить, как ГенПрокурору, не придпринявшему нигего, чтобы найти виновных в вывозе зерна?

Пани Венедиктова, не желаете ли расследовать ГосТруд Днепра, не дающий компании Лимак разрешения на проведение взрывных работ для строительства метро? Если не желаете расследовать, то имейте в виду, что будут считать, что Вы, мадам, которой не хватает на жизнь оклада жалованья, крупно имеете с мафии маршруточников Днепра. С мафией маршриуточников бороться - это Вам не Порошенко в картинной галерее ловить, можно остаться без головы в прямом смысле слова, маршруточники откусят.

И где там глав-реформатор глав-наркоман Михеил Николозович? Этот борцун с коррупцией не интересуется, куда вывезли стратегический запас зерна, нет? Причина, по которой компании Лимак не дают разрешение на взрывные работы Николозовича не волнует? Или он так боится маршруточной мафии?
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16.06.2020 06:51 Відповісти
ггг)Как и предполагалось, раскрутка ручного апазиционера, - "украинского Навального" прошла на ура.
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16.06.2020 07:38 Відповісти
Заважають зелені розпродавати Україну МВФ, тому і репресії. Мабуть для зеленої саранчі будо б чудово коли б як азербайджанець зарізав ветерана АТО, а потім втік з України, поки чухали сідниці аваківські поліцаї і об'являти план "Перехоплення". Де закон про обіг зброї? Чи хочуть, як в штаті Міннесота щоб поліцаї душили тих хто їм не до вподоби, а закон штата не дозволяє вільного придбання зброї, (як зокрема в Канзасі чи Джорджії, Кароліні) та тітушки ходили і вільно грабували домівки, але коли жіночка пристрілила тих хто вдерся до оселі, то відразу ж грабунки зупинились, і її чомусь правосуддя США не тягає, і не говорить як українське "правосуддя" краще б ви були запечатані РПЦ в домовині, так було б спокійніше, і ватному ОПЖЗ, і слугам мамони і проплаченим тітушкам і будівникам зеленого хабаду.
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16.06.2020 08:02 Відповісти
ми самі собі створили ілюзію начебто влада ворюг і бандюг переймається хоч видимістю законності і моралі. в судах, прокурватурах, поліції повно готових на любий злочин проти народу україни упирів. сподіваюсь в багатьох тепер вже розвіється ілюзія шо ми таки перемогли на майдані. смутні часи наступають. осінь буде темна.
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16.06.2020 08:58 Відповісти
Он прямо как поп-звезда.
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16.06.2020 09:27 Відповісти
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
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16.06.2020 13:33 Відповісти
шмаркля- мерзота.

сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
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16.06.2020 14:32 Відповісти
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