Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід активістові Сергію Стерненкові у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ..

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і відмовив захисту Стерненка, який просив про запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. За словами Стерненка, домашній арешт він повинен буде відбувати у військовій частині в Одесі.

"Цілодобовий домашній арешт... але за адресою прописки - у військовій частині, куди мене навіть не пустять. Хоча вони знають що я живу в Києві! Це визначення неможливо виконати. Потім прокурори говоритимуть, що я не виконую умов домашнього арешту і проситимуть вже тримання під вартою", - написав Стерненко на своїй сторінці в Фейсбук.







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Присутні під будівлею суду активно висловлюють своє невдоволення запобіжним заходом для Стерненка.







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Нагадуємо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ