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Новини
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Питання призначення Абрамовського на посаду очільника Мінекології Рада розгляне 18 червня, - Арахамія

Питання призначення Абрамовського на посаду очільника Мінекології Рада розгляне 18 червня, - Арахамія

Верховна Рада України може розглянути питання призначення Романа Абрамовського на посаду міністра навколишнього середовища та природних ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"... У четвер ми плануємо призначити пана Абрамовського на міністра охорони навколишнього середовища", - повідомив Арахамія журналістам у понеділок увечері після засідання фракції.

Читайте також: "Слуга народу" Дубінський про в.о. міністра екології Ставчук: Соросятина з "прекрасним" бекграундом - на виборах голосувала не за Зеленського

Автор: 

Мінекології (310) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+6
Влада абрамів.
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15.06.2020 22:27
+6
украинцы устранились от управления своей страной...
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15.06.2020 22:29
+3
Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4724
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15.06.2020 22:55
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Влада абрамів.
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15.06.2020 22:27 Відповісти
украинцы устранились от управления своей страной...
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15.06.2020 22:29 Відповісти
К большому сожалению...
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15.06.2020 22:41 Відповісти
Скорее, малороссы единодушно делегировали им свои полномочия.
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15.06.2020 23:07 Відповісти
Ара мозги вправляет.
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15.06.2020 22:37 Відповісти
Хава Нагіла!
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15.06.2020 22:38 Відповісти
Евреи, евреи... Кругом одни евреи.
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15.06.2020 22:39 Відповісти
Еще один щирый украинец в правительстве - Рома Абрамовский. Радуйся країно!
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15.06.2020 22:54 Відповісти
Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4724
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15.06.2020 22:55 Відповісти
На 18ое они много гадостей запланировали...Спешат.
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15.06.2020 23:49 Відповісти
Євреї роблять так ,щоб їх просто ненавиділи всі. Ну хіба можна,коли євреїв всього 0.2%ставити їх на всі посади в державному керівництві? Думаю,що вони це розуміють,але їхня жадібність до грошей перевершує здоровий глузд.
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16.06.2020 08:01 Відповісти
 
 