Питання призначення Абрамовського на посаду очільника Мінекології Рада розгляне 18 червня, - Арахамія
Верховна Рада України може розглянути питання призначення Романа Абрамовського на посаду міністра навколишнього середовища та природних ресурсів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"... У четвер ми плануємо призначити пана Абрамовського на міністра охорони навколишнього середовища", - повідомив Арахамія журналістам у понеділок увечері після засідання фракції.
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