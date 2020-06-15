Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич

Український уряд включив Автономну Республіку Крим у реформу децентралізації зі створенням нових районів, щоб півострів не випадав із загальнодержавного контексту.

Про це заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, коментуючи недавнє рішення Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця в складі України не може випадати з цього загальнодержавного контексту децентралізації. Коли ми говоримо про затвердження районів у всіх областях України, то це має бути зроблено і щодо півострова... Крим разом з усією Україною, про нього ніхто не забуває і не забуде", - підкреслив постпред.

Антон Кориневич також вказав на те, що, порівняно з іншими регіонами України, Крим отримав найбільшу кількість нових районів - десять.

"Це зроблено спеціально, оскільки після деокупації нам знадобиться висока щільність органів державної влади України на цій території. Нам потрібно, щоб ці органи надавали різні адміністративні послуги українським громадянам у Криму", - пояснив Кориневич.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхню кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи

Зокрема, передбачено створення 10 районів в Автономній Республіці Крим. Це Бахчисарайський, Білогірський Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський. У Севастополя залишається спеціальний статус - міста центрального підпорядкування.

В окупованому Росією півострові - 14 районів і Севастополь.

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