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Новини Окуповані території
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Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич

Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич

Український уряд включив Автономну Республіку Крим у реформу децентралізації зі створенням нових районів, щоб півострів не випадав із загальнодержавного контексту.

Про це заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, коментуючи недавнє рішення Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця в складі України не може випадати з цього загальнодержавного контексту децентралізації. Коли ми говоримо про затвердження районів у всіх областях України, то це має бути зроблено і щодо півострова... Крим разом з усією Україною, про нього ніхто не забуває і не забуде", - підкреслив постпред.

Антон Кориневич також вказав на те, що, порівняно з іншими регіонами України, Крим отримав найбільшу кількість нових районів - десять.

"Це зроблено спеціально, оскільки після деокупації нам знадобиться висока щільність органів державної влади України на цій території. Нам потрібно, щоб ці органи надавали різні адміністративні послуги українським громадянам у Криму", - пояснив Кориневич.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхню кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи

Зокрема, передбачено створення 10 районів в Автономній Республіці Крим. Це Бахчисарайський, Білогірський Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський. У Севастополя залишається спеціальний статус - міста центрального підпорядкування.

В окупованому Росією півострові - 14 районів і Севастополь.

Читайте також: Невеликі українські населені пункти неохоче приєднуються до великих, - міністр Кабміну Немчінов

Автор: 

Крим (14139) район (28) децентралізація (453) деокупація (950) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+6
Вот это чуваки себе работу придумали.
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15.06.2020 22:55
+6
Вова ты как колонизатор Марса,3 дня после коня пешком прошел,прополз ,встал кинул шапку - а там я еще бурячки посажу.... освободи , потом проводи реформу.кацапьё уже с тебя вместе с укоаинцами смеётся.превратили кабмин в свой картал
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15.06.2020 23:01
+5
играют в песочнице за наши деньги...
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15.06.2020 22:56
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Аппеляционный суд с Порошенко. Cторона обвинения говорит, что надо рассмотреть все аспекты, как Украина потеряла Крым. Судья: вы говорите о феврале - марте 2014? сторона обвинения: да. ндааа.... Выборы президента Украины прошли в МАЕ 2014 года
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15.06.2020 22:54 Відповісти
Вот это чуваки себе работу придумали.
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15.06.2020 22:55 Відповісти
как сказать, как сказать........

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
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15.06.2020 23:03 Відповісти
Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6093Нет, Молотов

Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
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16.06.2020 00:13 Відповісти
Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндия, Финляндия,
линия Маннергейма серьезное препятствие,
и когда из Карелии начался страшный артиллерийский огонь
он заставил замолчать многих иванов.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндии, Финляндии,
страшится непобедимая Красная Армия.
Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу,
а то чухонцы угрожают нас захватить.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Иди за Урал, иди за Урал,
там много места для молотовской дачи.
Туда отправим и Сталиных и их приспешников,
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Николай Иванович Бо́бриков - российский военный и государственный деятель. Генерал-губернатор Финляндии и командующий войсками Финляндского военного округа. Член Государственного совета; генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
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16.06.2020 00:21 Відповісти
играют в песочнице за наши деньги...
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15.06.2020 22:56 Відповісти
это не песочница.

следующий этап - вхождение Крыма и Севастополя в какой-то регион Украины.
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15.06.2020 23:38 Відповісти
Вова ты как колонизатор Марса,3 дня после коня пешком прошел,прополз ,встал кинул шапку - а там я еще бурячки посажу.... освободи , потом проводи реформу.кацапьё уже с тебя вместе с укоаинцами смеётся.превратили кабмин в свой картал
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15.06.2020 23:01 Відповісти
Крым это Украина и мы обустраиваем его так, как считаем нужным
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15.06.2020 23:05 Відповісти
Это действительно Украина.но пока она оккупирована врагами.какой смысл проводить на этой территории реформу.это равносильно алкашу взять пустую бутылку налить в нее воду и делать вид шо пить водку
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15.06.2020 23:28 Відповісти
так можно Крым объединить с Одессой, Херсоном и Николаевом в один регион

и тогда прямой путь к референдуму
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15.06.2020 23:39 Відповісти
гарна у їх там "трава" ...тепер на кожен район необхідно оформити штат з зарплатами та доплатами ...
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15.06.2020 23:03 Відповісти
Як показує історія ці всі понти не діють.
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15.06.2020 23:07 Відповісти
Як показує історія - Таганрог таким самим чином перекочував з УРСР до РСФСР
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15.06.2020 23:41 Відповісти
Там один район в честь ***** нарисовали шоле?
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15.06.2020 23:07 Відповісти
отлично,возглавлю тогда автодор Крыма.Зарплата в каких числах?
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15.06.2020 23:11 Відповісти
как школу закончишь
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15.06.2020 23:42 Відповісти
Еще один способ распила денег? Теперь будут "назначать" местное начальство, как я понимаю,- ну надо же всю родню 95 квартала пристроить к корыту? 😕
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15.06.2020 23:13 Відповісти
А с места идею можно вкинуть? Надо бы и Кубань проработать в таком разрезе. На всякий случай.
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15.06.2020 23:41 Відповісти
Здесь форум и часто приходится сталкиваться с навязыванием только мнения коментатора. Я кстати иного мнения по Кубани. В давние времена там отдыхал из за детей под Анапой в пос. Витязево, это Краснодарский край и на Кубани пришлось тоже быть. Там и правда видно было хорошо украинские мотивы, в строении домов, еде, даже говоре и не только. Отдельные мнения там могут конечно быть проукраинские---но что бы на крепком уровне----скорее утопия. Там хорошо живут на фоне РФ и раньше особенно. И очень много там кавказских горячих ребят, этнических тоже. Массово армяне, есть греки, в эти уже годы чечены налезли и прочая артель такого свойства---так что врядли.
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16.06.2020 22:08 Відповісти
Посмотрите по датам коментов и текст. Мой самый комент и был чуть стёбом. А уже другие стали по серьёзному спрашивать. Ответ на это вы и прочли. Там кстати очень пророссийские великодержавные казацкие заморочки. Мне пришлось там побывать в давние времена и к концу 1991г в последний раз. Это чепухнёвая тема---так от скуки.
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16.06.2020 23:45 Відповісти
Да, я считаю, что Кубань рвётся в состав Украины

Чур меня!
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16.06.2020 22:12 Відповісти
Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 676
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16.06.2020 00:41 Відповісти
Подобные бумажные реформы относительно оккупированного Крыма вредны, так как людям которым нужно будет забирать свою собственность придется столкнуться с последствиями абсолютно фиктивного документооборота и непонятной правоприемственности. Даже псы когда им делать нефуй заняты более полезным делом.
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16.06.2020 00:58 Відповісти
А я вважаю, що такі речі (реформа децентралізації) щодо Криму і ОРДЛО обов"язково треба робити. Хоча б з принципу, хоча б для годиться. Якби цього не робили, то скільки б тут було прямо протилежних коментарів. На даний момент, практичного толку тут небагато, звичайно. Але робити треба. Ті ж кримські татари за цим дивляться, чи влада ще пам"ятає про Крим чи ні. І росія не забуде подивитися на це з своєї загарбницької позиції. І Захід зробить свої висновки - не сумнівайтесь. Хоча при Зепризидентові ніякого оптимізму, правда, у нас ні в чому не з"являється.
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16.06.2020 01:32 Відповісти
Еще на Луне можно с такой же перспективой 3 района укомплектовать
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16.06.2020 03:58 Відповісти
Крим наш, але, чим довше він буде під п'ятою окупанта, тим важче потім його вернути, бо цьому буде заважати шизофренічна пропаганда рашенфюера в Криму і поступова цілеспрямована інфільтрація туди кацапського населення з промитими мізками, поки наша сонна влада відкладає все на невизначене "потом"
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16.06.2020 07:05 Відповісти
Пачему такое слово употребил да? Промытые мозги, это хорошо, это чисто когда в голове.
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16.06.2020 20:34 Відповісти
Ну что вы, чистые они быть никак не могут, так как кремлёвские ученики Геббельса промывают их помоями и дерьмом.
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16.06.2020 22:40 Відповісти
Погана прикмета - ділити шкуру не вбитого ведмедя...
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16.06.2020 07:08 Відповісти
 
 