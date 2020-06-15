Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич
Український уряд включив Автономну Республіку Крим у реформу децентралізації зі створенням нових районів, щоб півострів не випадав із загальнодержавного контексту.
Про це заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, коментуючи недавнє рішення Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця в складі України не може випадати з цього загальнодержавного контексту децентралізації. Коли ми говоримо про затвердження районів у всіх областях України, то це має бути зроблено і щодо півострова... Крим разом з усією Україною, про нього ніхто не забуває і не забуде", - підкреслив постпред.
Антон Кориневич також вказав на те, що, порівняно з іншими регіонами України, Крим отримав найбільшу кількість нових районів - десять.
"Це зроблено спеціально, оскільки після деокупації нам знадобиться висока щільність органів державної влади України на цій території. Нам потрібно, щоб ці органи надавали різні адміністративні послуги українським громадянам у Криму", - пояснив Кориневич.
Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхню кількість і склад по кожній області і АР Крим.
Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи
Зокрема, передбачено створення 10 районів в Автономній Республіці Крим. Це Бахчисарайський, Білогірський Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський. У Севастополя залишається спеціальний статус - міста центрального підпорядкування.
В окупованому Росією півострові - 14 районів і Севастополь.
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Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндия, Финляндия,
линия Маннергейма серьезное препятствие,
и когда из Карелии начался страшный артиллерийский огонь
он заставил замолчать многих иванов.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндии, Финляндии,
страшится непобедимая Красная Армия.
Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу,
а то чухонцы угрожают нас захватить.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Иди за Урал, иди за Урал,
там много места для молотовской дачи.
Туда отправим и Сталиных и их приспешников,
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Николай Иванович Бо́бриков - российский военный и государственный деятель. Генерал-губернатор Финляндии и командующий войсками Финляндского военного округа. Член Государственного совета; генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
следующий этап - вхождение Крыма и Севастополя в какой-то регион Украины.
и тогда прямой путь к референдуму
Чур меня!