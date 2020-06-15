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Пакет законів про народовладдя передбачає і можливість тергромад вибирати місцевих суддів, - Стефанчук

Пакет законів про народовладдя передбачає і можливість тергромад вибирати місцевих суддів, - Стефанчук

Крім поданого президентом Володимиром Зеленським закону про народовладдя через всеукраїнський референдум, підготовлено цілий перелік актів у цій сфері.

Віцеспікер Руслан Стефанчук під час брифінгу 15 червня анонсував законопроєкти про місцевий референдум, народну законодавчу ініціативу, можливість відкликання чиновників і депутатів (т. зв. Recall) і систему електронних петицій, передає Цензор.НЕТ.

Він також допустив, що надалі цей перелік може бути розширено.

Читайте також: На проведення одного загальнонаціонального референдуму може знадобитися близько 2 млрд грн, кошти на це буде обмежено, - Стефанчук

"Ми не зупинилися на народовладді тільки в системі державної влади - виконавчої або законодавчої. Ми також говоримо, що на систему народовладдя впливатимуть нові законопроєкти, які стосуються переформатування суду присяжних, щоб він дійсно став судом присяжних, а не тією системою "ківал", які сьогодні є в судах. Також це питання законів про місцеві суди, які могли б обиратися відповідною територіальною громадою. І інше. Тому це питання комплексне", - повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.

Планується, що Верховна Рада 18 червня розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.

Автор: 

вибори (6689) законопроєкт (3591) суддя (1583) ОТГ (144) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+10
Это означает что страну разносят в пух и прах .
Привет мега бардак
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15.06.2020 23:12
+7
зегнида стефанчук лошит лохов
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15.06.2020 23:13
+6
Зеленого ждет судьба Чаушеску
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15.06.2020 23:14
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Это означает что страну разносят в пух и прах .
Привет мега бардак
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15.06.2020 23:12 Відповісти
Идея хорошая. Но выбирать надо генерального прокурора на 5 лет. Что бы он не зависел от настроения президента и ВР!
С другой стороны для 73% быдла столько выборов явный перебор!
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15.06.2020 23:20 Відповісти
В чем она хорошая? Вы этим честного судю выберете ? 🤪
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15.06.2020 23:26 Відповісти
Я же не писал про судью.
а если и судью то в верховный суд всю коллегию!
**** толку от выбора какого-то районного судьи???
Потому что выборы дадут генеральному прокурору - независимость! И такие как Сранедиктова точно не попадут... хотя с этим тупарями хз!
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16.06.2020 00:08 Відповісти
Не надо нести тут бред. Иди пройдись по улице))))
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15.06.2020 23:26 Відповісти
Бред это ты и ЗЕ 🤣🤣🤣🤣🤣
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15.06.2020 23:30 Відповісти
Взятка в $6 млн предназначалась на закрытие дела против Злочевского, подозреваемого в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк.
Но фекал Коломойского Дубинский в твиттере заявил, что эти деньги предназначаоись на закрытие дела "Бурисма". Попытка лишний раз повлиять выборы в США в угоду Кремлю.
Пакет законов о народовластии предусматривает и возможность теробщин выбирать местных судей, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8724
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15.06.2020 23:34 Відповісти
зегнида стефанчук лошит лохов
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15.06.2020 23:13 Відповісти
Суды присяжных и мировые судьи это есть гуд. Плюсик, если не збрешут
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15.06.2020 23:13 Відповісти
Это точно не их заслуга!
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15.06.2020 23:21 Відповісти
https://censor.net/user/467242, ви й направду ані біса не знаєте про Україну.
інститут суду присяжних вже давно передбачений в КПК, реалізований на практиці та діє. й зеленське до цього точно не причетне.
що стосується мирового суду, то з великою долею вирогідності це буде чергова корупційна інституція. й яку ж категорію справ ви бажаєтеі віднести до компетенції мирових судів?
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16.06.2020 00:33 Відповісти
Зеленого ждет судьба Чаушеску
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15.06.2020 23:14 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/ukroboronprom-poluchal-reshenie-suda-vosstanovlenii-1592249365.html "Укроборонпром" не получал решение суда о восстановлении экс-директора "Антонова" ... чё за дурость? как можно в годы шестилетней войны зависеть от решения суда? Что это за чокнутость?
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15.06.2020 23:14 Відповісти
Готовятся что в ОРДЛО будут оккупанты выбирать судей над украинцами.
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15.06.2020 23:16 Відповісти
свинарчюк-нікчемний пустобрьох.
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15.06.2020 23:18 Відповісти
Я и не знал что в Сиэтле есть памятник ленину да еще и пяти метровый идол. Его когда-то вывезли из Будапешта "добрые люди" и привезли в Сиэтл. Теперь несколько сот местных попуасов с портретами ленина собираются вокруг вошьдя. Жесть зрелище. А это на минуточку северо-запад США

Пакет законов о народовластии предусматривает и возможность теробщин выбирать местных судей, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2855
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15.06.2020 23:21 Відповісти
Еврей с житомирскими корнями даже в США пользуется спросом. "Землю крестьянам,а фабрики и заводы рабочим."
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15.06.2020 23:43 Відповісти
А весы и гири- кому?
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16.06.2020 03:09 Відповісти
Цікаво виходить, юридичну освіту можна отримати лише в містах, а вибирати має громада, з тих кого навчило місто. Щось не логічно, суд незалежний орнан, а тут пряма залежність.
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15.06.2020 23:23 Відповісти
А вищу освіту агронома чи ветєлінара хіба у селі можна отримати?
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15.06.2020 23:29 Відповісти
А землі селяни не оброблюють, агрохолдинги, у селян лише городи. Ветлікарі в остатках ще з тих часів.
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15.06.2020 23:42 Відповісти
Да, это действительно проблема. Вы правы. Наши затурканные селяне могут в мировые судьи выбрать не односельчанина, а йурыста агрохолдинга
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15.06.2020 23:49 Відповісти
Пакет законов о народовластии предусматривает и возможность теробщин выбирать местных судей...звучит как то всё по совдеповски,где то такое я читал в годы в совдепии в газете "Правда"....Пакет законов о народовластии предусматривает выбирать местных судей ,я уверен что 72% населения Украины понимает слово ТЕРОБЩИНЫ,как ДНД .
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15.06.2020 23:30 Відповісти
Ну , что скажите зебили ? Вот в 2019 датчане выбирали себе власть и вы и что ?
Жителям Дании выплатят почти по $3 тысячи . То есть как я голосовал мне дадут 3 000 $ , а вам ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Даже лентяям дадут по 151 $ 😂😂😂😂
Что вам ЗЕ и Беня даст ? 😂😂😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2020/6/15/382372/
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15.06.2020 23:29 Відповісти
Мда, не видать зебилам тех тысяч долларов шо раздавал Порошенко. Тогда датчане от зависти русалчин хвост грызли
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15.06.2020 23:32 Відповісти
Все тебе поперёк горла стоит порох ? 🤣🤣🤣🤣🤣
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15.06.2020 23:33 Відповісти
Ну так, если б он выиграл, то и Зебилов не было бы. А ты тогда писал бы шо мы в Дании выбрали власть,которая по три косаря отслюнявила, а сколько вам Порошенко платит! Не? Не писал бы?
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15.06.2020 23:45 Відповісти
После избрания нашим "мудрым народом" во время войны президентом и главнокомандующим трусливую, лживую, наглую и недалёкую порнозвезду второго плана, слово "выборы" вызывает у меня очень тревожные и гадкие ощущения....Каких судей способен выбрать наш "мудрый народ"? Мне страшно...
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15.06.2020 23:30 Відповісти
Также это вопрос законов о местных судах, которые могли бы избираться соответствующей территориальной общиной. Источник: https://censor.net.ua/n3202181 значить на Конституцию Украины (ст.128) можно плевать,да пане Стефанчук.
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15.06.2020 23:37 Відповісти
Мдя, після головного розпродажу землі, проти якого було 70% громадян, хтось цвірінькає про народовладдя? Воно у нас і так є, підтверджене двома Майданами.
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15.06.2020 23:43 Відповісти
у уголовников понятие правельнее , чем судят эти суды
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15.06.2020 23:44 Відповісти
Прийде час і це падло буде відповідати за всю турбулентність і бардак куди вони штовхають Україну.
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15.06.2020 23:55 Відповісти
А якщо громада вирішить не продавати продукти харчування поліцаям та суддям?А також вирішить,що поліцаї та судді не мають право на життя?
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16.06.2020 00:39 Відповісти
оч хорошо. что с полицией прокуратурой?
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16.06.2020 02:21 Відповісти
все это игра, система рухнула но продожает цеплятца за корыто выигрывая время. А время это деньги. Наша ситема это хамелеон маскируется под изменения но суть таже остается.
Убить дракона это запрос на слом системы и новый суспильный договор. Но мы обсуждаем видосики. А часу вже нема.
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16.06.2020 03:26 Відповісти
А начальників райвідділів і дільничних поліцейських? Так і не дозволили "слуги народа" тому ж таки народу вибирати. Тому перманентно будуть повторюватись, і Кагарлики, і Врадієвки, а Бориспіль буде здригатись вранці від перестрілок.
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16.06.2020 07:26 Відповісти
То що тепер Пещерський суд будуть вибирати мешканці київських центральних "пятипещерних печер"?
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16.06.2020 09:15 Відповісти
 
 