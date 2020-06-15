Пакет законів про народовладдя передбачає і можливість тергромад вибирати місцевих суддів, - Стефанчук
Крім поданого президентом Володимиром Зеленським закону про народовладдя через всеукраїнський референдум, підготовлено цілий перелік актів у цій сфері.
Віцеспікер Руслан Стефанчук під час брифінгу 15 червня анонсував законопроєкти про місцевий референдум, народну законодавчу ініціативу, можливість відкликання чиновників і депутатів (т. зв. Recall) і систему електронних петицій, передає Цензор.НЕТ.
Він також допустив, що надалі цей перелік може бути розширено.
"Ми не зупинилися на народовладді тільки в системі державної влади - виконавчої або законодавчої. Ми також говоримо, що на систему народовладдя впливатимуть нові законопроєкти, які стосуються переформатування суду присяжних, щоб він дійсно став судом присяжних, а не тією системою "ківал", які сьогодні є в судах. Також це питання законів про місцеві суди, які могли б обиратися відповідною територіальною громадою. І інше. Тому це питання комплексне", - повідомив Стефанчук.
Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.
Планується, що Верховна Рада 18 червня розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.
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Привет мега бардак
С другой стороны для 73% быдла столько выборов явный перебор!
а если и судью то в верховный суд всю коллегию!
**** толку от выбора какого-то районного судьи???
Потому что выборы дадут генеральному прокурору - независимость! И такие как Сранедиктова точно не попадут... хотя с этим тупарями хз!
Но фекал Коломойского Дубинский в твиттере заявил, что эти деньги предназначаоись на закрытие дела "Бурисма". Попытка лишний раз повлиять выборы в США в угоду Кремлю.
інститут суду присяжних вже давно передбачений в КПК, реалізований на практиці та діє. й зеленське до цього точно не причетне.
що стосується мирового суду, то з великою долею вирогідності це буде чергова корупційна інституція. й яку ж категорію справ ви бажаєтеі віднести до компетенції мирових судів?
Жителям Дании выплатят почти по $3 тысячи . То есть как я голосовал мне дадут 3 000 $ , а вам ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Даже лентяям дадут по 151 $ 😂😂😂😂
Что вам ЗЕ и Беня даст ? 😂😂😂😂😂😂😂
https://charter97.org/ru/news/2020/6/15/382372/
Убить дракона это запрос на слом системы и новый суспильный договор. Но мы обсуждаем видосики. А часу вже нема.