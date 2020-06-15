Пакет законів про народовладдя передбачає і можливість тергромад вибирати місцевих суддів, - Стефанчук

Крім поданого президентом Володимиром Зеленським закону про народовладдя через всеукраїнський референдум, підготовлено цілий перелік актів у цій сфері.

Віцеспікер Руслан Стефанчук під час брифінгу 15 червня анонсував законопроєкти про місцевий референдум, народну законодавчу ініціативу, можливість відкликання чиновників і депутатів (т. зв. Recall) і систему електронних петицій, передає Цензор.НЕТ.

Він також допустив, що надалі цей перелік може бути розширено.

Читайте також: На проведення одного загальнонаціонального референдуму може знадобитися близько 2 млрд грн, кошти на це буде обмежено, - Стефанчук

"Ми не зупинилися на народовладді тільки в системі державної влади - виконавчої або законодавчої. Ми також говоримо, що на систему народовладдя впливатимуть нові законопроєкти, які стосуються переформатування суду присяжних, щоб він дійсно став судом присяжних, а не тією системою "ківал", які сьогодні є в судах. Також це питання законів про місцеві суди, які могли б обиратися відповідною територіальною громадою. І інше. Тому це питання комплексне", - повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.

Планується, що Верховна Рада 18 червня розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.