УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини
3 564 10

Організатор закупівель бебібоксів на 1,2 млрд Кузьменко заявляє про виявлення ознак змови серед претендентів і свій виклик на допит у ДБР

Організатор закупівель бебібоксів на 1,2 млрд Кузьменко заявляє про виявлення ознак змови серед претендентів і свій виклик на допит у ДБР

Керівник ДУ "Професійні закупівлі" Андрій Кузьменко заявляє про те, що після виявлення змови у шести учасників закупівель "пакунків малюка" його викликають на допит у ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кузьменко зазначив: "Мене як керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" викликали на допит у ДБР. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка.

Цю закупівлю, очікуваною вартістю 1,2 млрд, нам делегувало провести Міністерство соціальної політики. Наразі ми вже розглянули пропозиції учасників закупівлі та визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні.

Вартість закупівлі доволі висока, і ми із самого початку не очікували, що закупівля буде проста і відбудеться без ускладнень. Наші очікування цілком підтвердились.

Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону.

Ну а сьогодні наші очікування були навіть перевищені. Я та мої колеги отримали повістку на допит до ДБР. Поки що як свідки.

Кримінальне провадження ДБР відкрито за статтями 191 (ч 5) та 364 (ч 2). У частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном. Незрозуміло, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті.

Читайте також: За неякісні закупівлі для медиків СБУ завела справи на 6 компаній

ЦЗО "Професійні закупівлі", яку я очолюю, готувала закупівлю абсолютно відкрито, з публічними обговореннями, консультаціями з ринком. Будь-яке своє рішення ми можемо обґрунтувати. Приховувати нам немає чого.

Ми готові до співпраці зі слідством та надамо всю інформацію про закупівлю. Сподіваємось лише, що ця справа була відкрита для встановлення справедливості, а не для тиску на нашу організацію під час проведення соціально важливої закупівлі вартістю в 1,2 млрд грн".

Автор: 

держзакупівлі (383) ДБР (3488)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Видать помешали высокпоставленным зебилам сорвать куш на закупке.
показати весь коментар
16.06.2020 02:55
+1
«Непонятно, о какой именно растрате идет речь» Чинуши уже потратились, а вы не дали сорвать куш
показати весь коментар
15.06.2020 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вообше их в Бахмуте никогда не давали, очем кто зговорился и с кем?
показати весь коментар
15.06.2020 23:41 Відповісти
Это такая коробка,которая вручается молодой мамаше после родов,куда складывают малнькие вещи 3 (иногда 2)сорта и кое-что тоже очень низкого качества. Короче,люди сами такого никогда бы не купили. С бюджета при этом сдирают как за 1 сорт. А разница волшебным движением руки...
показати весь коментар
16.06.2020 08:22 Відповісти
«Непонятно, о какой именно растрате идет речь» Чинуши уже потратились, а вы не дали сорвать куш
показати весь коментар
15.06.2020 23:45 Відповісти
Одні злочинці у владі. Немає там на високих посадах чесних людей.
показати весь коментар
15.06.2020 23:48 Відповісти
Видать помешали высокпоставленным зебилам сорвать куш на закупке.
показати весь коментар
16.06.2020 02:55 Відповісти
Неужели готовятся к послекарантинному беби буму ? Не знаю, что и сказать.
показати весь коментар
16.06.2020 07:51 Відповісти
Да что сказать, очередной распил бюджетных денег (типа строительства стадионов анонсированное бубочкой), только это похоже на очередную предвыборную подачку. Вот только тут непонятно кто им начал ставить палки в колеса, вот зебилоиды и решили укротить строптивых через мусарню.
показати весь коментар
16.06.2020 14:36 Відповісти
А сколько пакетов заказали ? Зеля лично вручать планирует?
показати весь коментар
16.06.2020 07:53 Відповісти
Зебильные листовочки как минимум вложат, причем их тоже наверняка напечатают за государственный счет (типа пожелания здоровья детям от клоуна или еще что-то подобное).
показати весь коментар
16.06.2020 14:38 Відповісти
Типа не знает сколько ему должны занести
показати весь коментар
16.06.2020 08:55 Відповісти
 
 