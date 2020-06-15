Організатор закупівель бебібоксів на 1,2 млрд Кузьменко заявляє про виявлення ознак змови серед претендентів і свій виклик на допит у ДБР

Керівник ДУ "Професійні закупівлі" Андрій Кузьменко заявляє про те, що після виявлення змови у шести учасників закупівель "пакунків малюка" його викликають на допит у ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кузьменко зазначив: "Мене як керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" викликали на допит у ДБР. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка.

Цю закупівлю, очікуваною вартістю 1,2 млрд, нам делегувало провести Міністерство соціальної політики. Наразі ми вже розглянули пропозиції учасників закупівлі та визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні.

Вартість закупівлі доволі висока, і ми із самого початку не очікували, що закупівля буде проста і відбудеться без ускладнень. Наші очікування цілком підтвердились.

Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону.

Ну а сьогодні наші очікування були навіть перевищені. Я та мої колеги отримали повістку на допит до ДБР. Поки що як свідки.

Кримінальне провадження ДБР відкрито за статтями 191 (ч 5) та 364 (ч 2). У частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном. Незрозуміло, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті.

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ЦЗО "Професійні закупівлі", яку я очолюю, готувала закупівлю абсолютно відкрито, з публічними обговореннями, консультаціями з ринком. Будь-яке своє рішення ми можемо обґрунтувати. Приховувати нам немає чого.

Ми готові до співпраці зі слідством та надамо всю інформацію про закупівлю. Сподіваємось лише, що ця справа була відкрита для встановлення справедливості, а не для тиску на нашу організацію під час проведення соціально важливої закупівлі вартістю в 1,2 млрд грн".