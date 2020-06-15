"Гарячої дискусії не було", - Шмигаль про обговорення програми уряду у фракції "Слуга народу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив перед "слугами народу" оновлену Програму дій уряду і зазначив, що нардепи "конструктивно сприйняли" документ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в ефірі "Свобода слова"

Прем'єр зазначив: "Зустріч із фракцією "Слуга народу" пройшла в конструктивній обстановці, пройшлися по Програмі дій уряду. Оскільки комітети і більшість членів фракції брали безпосередню участь у підготовці Програми, давали свої пропозиції, ми спільно це напрацьовували, тому сьогодні такої гарячої дискусії не було, фактично всі підтвердили, що більшість заходів тут враховано...

Абсолютне, конструктивне сприйняття цього оновленого документа. Зокрема, я подякував фракції, ми мали можливість разом із Верховною Радою дійсно зробити документ, яким можна пишатися, і який сприйматиме українське суспільство".

Зі свого боку, після засідання фракції один із керівників "Слуги народу" Давид Арахамія заявив: "Це інший рівень роботи. Всі комітети надали свої правки і пропозиції: не менше 95% з них було враховано. Мені здається, що будуть голоси за таку програму дій уряду".

На уточнююче запитання журналістів, чи проводилося сигнальне голосування фракції за даний документ і чи була у нього підтримка депутатів, Арахамія відповів ствердно.

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