"Гарячої дискусії не було", - Шмигаль про обговорення програми уряду у фракції "Слуга народу"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив перед "слугами народу" оновлену Програму дій уряду і зазначив, що нардепи "конструктивно сприйняли" документ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в ефірі "Свобода слова"
Прем'єр зазначив: "Зустріч із фракцією "Слуга народу" пройшла в конструктивній обстановці, пройшлися по Програмі дій уряду. Оскільки комітети і більшість членів фракції брали безпосередню участь у підготовці Програми, давали свої пропозиції, ми спільно це напрацьовували, тому сьогодні такої гарячої дискусії не було, фактично всі підтвердили, що більшість заходів тут враховано...
Абсолютне, конструктивне сприйняття цього оновленого документа. Зокрема, я подякував фракції, ми мали можливість разом із Верховною Радою дійсно зробити документ, яким можна пишатися, і який сприйматиме українське суспільство".
Зі свого боку, після засідання фракції один із керівників "Слуги народу" Давид Арахамія заявив: "Це інший рівень роботи. Всі комітети надали свої правки і пропозиції: не менше 95% з них було враховано. Мені здається, що будуть голоси за таку програму дій уряду".
На уточнююче запитання журналістів, чи проводилося сигнальне голосування фракції за даний документ і чи була у нього підтримка депутатів, Арахамія відповів ствердно.
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Маємо кризу в енергетиці, падіння промисловості, падіння ВВП і кризу щодо надходжень із митниці. Додайте до цього кризу у культурі, бо коли формували Фонд боротьби із коронавірусом, вилучили значні кошти саме з культури. І кризу освітньої сфери, звідки теж вилучили кошти на боротьбу із коронавірусом. І сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів чи купівлі тестів, а для будівництва доріг у часи коронавірусу
Вилучили кошти також і з місцевих бюджетів, хоча левова частина фінансового навантаження лягає саме на них. Це руйнація реформи децентралізації,яка була започаткована нашою командою(С)Порох
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Июнь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскритиковал своего преемника Дениса Шмыгаля, а также нынешнее правительство. По его мнению, за последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#more-105949 Читать далее
Не торопитесь.
Сейчас только "программу' представили, потом ее побсуждают месяцев несколько (летние каникулы не забываем), а потом на местных выборах выберут людей Бойко, начнется голод в Украине (помнит, что зерно вывезли, значит, кому-то очень нужно устроить в Украине очередной голод) - и никакая программа уже не понадобится.
За желание иметь в президентах комедианта "нелохи" заплатили самоизоляцией, потерей дохода, потерей рабочих мест, и возвращением заробитчан в родные пенаты, где работы нет и не намечается.
За желание выбрать жопоблок с уголовником Рабиновичем, заплатят "нелохи" голодом.
Все логично.
Порошенко только не забывайте обвинять во всех ваших бедах, "нелохи", без этого чай в приглядку невкусным покажется.