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"Гарячої дискусії не було", - Шмигаль про обговорення програми уряду у фракції "Слуга народу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив перед "слугами народу" оновлену Програму дій уряду і зазначив, що нардепи "конструктивно сприйняли" документ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в ефірі "Свобода слова"

Прем'єр зазначив: "Зустріч із фракцією "Слуга народу" пройшла в конструктивній обстановці, пройшлися по Програмі дій уряду. Оскільки комітети і більшість членів фракції брали безпосередню участь у підготовці Програми, давали свої пропозиції, ми спільно це напрацьовували, тому сьогодні такої гарячої дискусії не було, фактично всі підтвердили, що більшість заходів тут враховано...

Абсолютне, конструктивне сприйняття цього оновленого документа. Зокрема, я подякував фракції, ми мали можливість разом із Верховною Радою дійсно зробити документ, яким можна пишатися, і який сприйматиме українське суспільство".

Зі свого боку, після засідання фракції один із керівників "Слуги народу" Давид Арахамія заявив: "Це інший рівень роботи. Всі комітети надали свої правки і пропозиції: не менше 95% з них було враховано. Мені здається, що будуть голоси за таку програму дій уряду".

На уточнююче запитання журналістів, чи проводилося сигнальне голосування фракції за даний документ і чи була у нього підтримка депутатів, Арахамія відповів ствердно.

Читайте також: Рада планує в четвер розглянути законопроєкт про референдум і доопрацьовану програму Кабміну, - Разумков

Автор: 

Кабмін (14085) Арахамія Давид (1104) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+12
С кем и о чём там могла быть дискуссия ?
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15.06.2020 23:54
+6
Во оно как, тяжело сформатировать горячую дискуссию в кругу свадебных фотографов, домработниц, педофилов и торговцев собаками.
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16.06.2020 00:04
+4
А откуда им быть? Если вся программа без конкретики. Все в будущем неопределённом времени.
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15.06.2020 23:54
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С кем и о чём там могла быть дискуссия ?
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15.06.2020 23:54 Відповісти
...тиждень тому депутати побачили чергову Програму уряду. Левова частина комітетів і абсолютна більшість парламентарів цю програму «завернули». Відрізняється вона лише одним: попередня програма мала позитивне зростання ВВП, потім ми отримали програму, де планові показники становили 5% падіння ВВП, у цій програмі ми бачимо мінус уже 8% ВВП, а за оцінками міжнародних організацій - в Україні 11% зниження ВВП

Маємо кризу в енергетиці, падіння промисловості, падіння ВВП і кризу щодо надходжень із митниці. Додайте до цього кризу у культурі, бо коли формували Фонд боротьби із коронавірусом, вилучили значні кошти саме з культури. І кризу освітньої сфери, звідки теж вилучили кошти на боротьбу із коронавірусом. І сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів чи купівлі тестів, а для будівництва доріг у часи коронавірусу

Вилучили кошти також і з місцевих бюджетів, хоча левова частина фінансового навантаження лягає саме на них. Це руйнація реформи децентралізації,яка була започаткована нашою командою(С)Порох
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16.06.2020 01:52 Відповісти
Судячи з рівня інтелекту тих, хто там сидів, чоловіки травили анекдоти і хвалилися, хто де відпочивав на вихідні, а жінки дикутували з приводу того, що зараз модно носить...
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16.06.2020 07:28 Відповісти
А откуда им быть? Если вся программа без конкретики. Все в будущем неопределённом времени.
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15.06.2020 23:54 Відповісти
дожились

https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html Украина за 100 дней при Шмыгале сделала 10 шагов назад - Гончарук
Июнь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html "Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль про обсуждение программы правительства на фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2691 Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскритиковал своего преемника Дениса Шмыгаля, а также нынешнее правительство. По его мнению, за последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#more-105949 Читать далее
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15.06.2020 23:57 Відповісти
ну если такой гигант мысли как гончарук пинает шмыгаля...
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15.06.2020 23:59 Відповісти
склалося враження, що пішов вовіку-єрмаку служити песиком... буде гавкати...
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16.06.2020 00:58 Відповісти
подивіться, подивіться, як оце недолуге повторює мантри "порошенкововсьомвіноват". Як він падіння промвиробництва і ВВП України в четвертому кварталі минулого року пояснює наслідками торгівльної війни між США і Китаєм...
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16.06.2020 00:55 Відповісти
Во оно как, тяжело сформатировать горячую дискуссию в кругу свадебных фотографов, домработниц, педофилов и торговцев собаками.
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16.06.2020 00:04 Відповісти
Это не программа правительства, а пустота. Там не указаны действия правительства.
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16.06.2020 00:07 Відповісти
Обсуждали очередной реферат Шмыгаля.
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16.06.2020 00:13 Відповісти
Пошмигав і втік. А зараз буде срач, бо там був і Порох.
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16.06.2020 00:22 Відповісти
Шмугель на выход в Ростов
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16.06.2020 00:29 Відповісти
Зробили програму без конкретного плану... "А план еще будет" - пообіцяли зебілам та слугам уродів в ОПкабміну. Мовляв, було 9 сторінок тексту "за всьо харошеє протів всего плахово", а тепер поки що куріть 85 сторінок "что такоє харашо что такоє плохо". Маяковський зі своєю водичкою у вигляді драбинки рядків - відпочиває...
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16.06.2020 00:51 Відповісти
Зібралися сліпий з глухим. І про що там говорити?
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16.06.2020 01:18 Відповісти
""Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль про обсуждение программы правительства на фракции "Слуга народа""

Не торопитесь.
Сейчас только "программу' представили, потом ее побсуждают месяцев несколько (летние каникулы не забываем), а потом на местных выборах выберут людей Бойко, начнется голод в Украине (помнит, что зерно вывезли, значит, кому-то очень нужно устроить в Украине очередной голод) - и никакая программа уже не понадобится.

За желание иметь в президентах комедианта "нелохи" заплатили самоизоляцией, потерей дохода, потерей рабочих мест, и возвращением заробитчан в родные пенаты, где работы нет и не намечается.
За желание выбрать жопоблок с уголовником Рабиновичем, заплатят "нелохи" голодом.
Все логично.
Порошенко только не забывайте обвинять во всех ваших бедах, "нелохи", без этого чай в приглядку невкусным покажется.
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16.06.2020 07:01 Відповісти
"Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль про обсуждение программы правительства на фракции "Слуга народа"

"Гарячої дискусії не було", - Шмигаль про обговорення програми уряду у фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2980
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16.06.2020 07:47 Відповісти
 
 