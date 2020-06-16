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Кнесет має намір найближчим часом ратифікувати угоду про ЗВТ з Україною, - глава МЗС Ізраїлю Ашкеназі

Кнесет має намір найближчим часом ратифікувати угоду про ЗВТ з Україною, - глава МЗС Ізраїлю Ашкеназі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав із призначенням на посаду глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України 15 червня.

Міністри домовилися підтримувати дружні особисті стосунки, розвивати торгівлю між двома країнами, підтримувати високий рівень політичного діалогу та продовжити взаємну підтримку у міжнародних організаціях, зазначили в МЗС.

"Міністр закордонних справ Ізраїлю запевнив, що новий Кнесет має намір у найближчі тижні ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем", - повідомляє Міністерство закордонних справ.

Дмитро Кулеба запросив ізраїльського колегу відвідати з візитом Україну.

У 2019 році загальний торговельний обіг між Україною та Ізраїлем становив $1 млрд 116,3 млн.

Новий уряд Ізраїлю було приведено до присяги 17 травня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Ізраїль у найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю, - ОП

Автор: 

Ізраїль (1640) ЗВТ (356) Ашкеназі Габі (1)


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Топ коментарі
+5
Еще бы на паритетных началах признали Голодомор. Украина ведь признала их геноцид.
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16.06.2020 00:28
+2
Дай подумати.....
Може тому що в України є окуповані території,і вона не може підтримувати окупацію територій інших держав,бо це обернеться проти неї ж ?
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16.06.2020 06:14
+1
Не визнають.
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16.06.2020 00:30
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Еще бы на паритетных началах признали Голодомор. Украина ведь признала их геноцид.
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16.06.2020 00:28 Відповісти
Не визнають.
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16.06.2020 00:30 Відповісти
Я как человек у которого отец еврей тоже откровенно не понимаю такую позицию Израиля
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16.06.2020 00:44 Відповісти
А почему Израиль ВСЕГДА голосует в ООН ЗА резолюции в пользу Украины (включая те, где говорится, что Крым - территория Украины , оккупированная Россией), а Украина - в половине случаев голосует в поддержку Израиля, а в половине ПРОТИВ? Это ты, понимаешь?
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16.06.2020 01:40 Відповісти
Дай подумати.....
Може тому що в України є окуповані території,і вона не може підтримувати окупацію територій інших держав,бо це обернеться проти неї ж ?
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16.06.2020 06:14 Відповісти
Как то не очень получилось у тебя подумать... Крым - территория УКРАИНЫ! И она оккупирована россией. А территории Западного берега и Газы НИКОГДА НЕ Были территорией никакого государства. Более того, Израиль неоднократно предлагал Иордании и Египту взять их под юрисдикцию. Но они "почему-то" не хотят...
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16.06.2020 12:53 Відповісти
Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні. СПИСОК ДЕРЖАВ ЯКІ БУЛИ ВІДСУТНІ:
Беліз, Боснія і Герцеговина, Республіка Конго, Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея, Гана, Гренада, Гвінея-Бісау, Іран, Ізраїль, Киргизстан, Лаос, Ліван, Марокко, Оман, Сербія, Таджикистан, Східний Тимор, Тонга, Туркменістан, Тувалу, Об'єднані Арабські Емірати, Вануату, Ємен - це ЗА???
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16.06.2020 07:09 Відповісти
Это голосование 2014г. Представитель Израиля ОТСУТСТВОВАЛ (не голосовал против, не воздержался), потому чо в это время в израильском МИД была ЗАБАСТОВКА. С тех пор прошло 6 лет! Каждый год на голосование выносится несколько резолюций по Крыму. Во ВСЕХ голосованиях Израиль голосует ЗА Украину.
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16.06.2020 12:50 Відповісти
тому що "мають надію" ...
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16.06.2020 09:49 Відповісти
Цікаво,яку сумму український бюджет вже виплатив ізраїльським пенсіонерам ?
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16.06.2020 01:09 Відповісти
Не поверишь, Педро...но НИКАКУЮ!
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16.06.2020 01:27 Відповісти
Первое, что сделал Зебил - подписал с Израилем договор про віплаты пенсий украинским репатриантам, второе - это договор о ЗСТ, опять же более выгодный Израилю, чем нам. Забудьте про Ростов, Зебил заранее гарантировал себе теплое место в Израиле, откуда его никто не выдаст.
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16.06.2020 01:21 Відповісти
Осторожно-€!
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16.06.2020 03:17 Відповісти
Дык по этническому составу ВР ничем не отличается от Кнессета, "а там на четверть бывший наш народ"
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16.06.2020 07:11 Відповісти
А что плохого в ЗСТ с Израилем ? Но у меня есть сомнения что она будет работать .Пример ЗСТ с Канадой. А наши супермаркеты забиты ширпотребом из засРахи ! Откуда же он берется если зст с засРахой у нас нет?
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16.06.2020 09:14 Відповісти
правда , все добре ...українську титанову руду будуть без податків вивозити , наприклад ...правда є ще плюс ...мочу ослів "мертвого моря" нам теж будуть без податків завозити ...
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16.06.2020 09:51 Відповісти
Пока пьёшь мочу местных ослов, - закусывай! Например, их же навозом. По ходу, у тебя, кукуха сильно **********....
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16.06.2020 12:55 Відповісти
вкуси себе за хвіст ...
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16.06.2020 14:57 Відповісти
Плохо то, что гарантированно будет дисбаланс импорта в пользу Израиля. для нашей слабой валюты это не есть хорошо.
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16.06.2020 13:18 Відповісти
 
 