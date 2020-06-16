Кнесет має намір найближчим часом ратифікувати угоду про ЗВТ з Україною, - глава МЗС Ізраїлю Ашкеназі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав із призначенням на посаду глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України 15 червня.

Міністри домовилися підтримувати дружні особисті стосунки, розвивати торгівлю між двома країнами, підтримувати високий рівень політичного діалогу та продовжити взаємну підтримку у міжнародних організаціях, зазначили в МЗС.

"Міністр закордонних справ Ізраїлю запевнив, що новий Кнесет має намір у найближчі тижні ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем", - повідомляє Міністерство закордонних справ.

Дмитро Кулеба запросив ізраїльського колегу відвідати з візитом Україну.

У 2019 році загальний торговельний обіг між Україною та Ізраїлем становив $1 млрд 116,3 млн.

Новий уряд Ізраїлю було приведено до присяги 17 травня 2020 року.

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