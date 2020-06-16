Стерненко: Глава Шевченківського райсуду особисто пообіцяв, що буде перегляд рішення про обрання мені запобіжного заходу

Екскерівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко заявив, що йому зателефонував голова Шевченківського райсуду Києва і пообіцяв переглянути обраний запобіжний захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стерненко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув у суд та пообіцяв це під відеозапис.

Це наша спільна перемога! Завтра дам знати на коли саме призначать засідання. Поборемось! Дякую вам за підтримку!"

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.