Стерненко: Глава Шевченківського райсуду особисто пообіцяв, що буде перегляд рішення про обрання мені запобіжного заходу
Екскерівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко заявив, що йому зателефонував голова Шевченківського райсуду Києва і пообіцяв переглянути обраний запобіжний захід.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Стерненко написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув у суд та пообіцяв це під відеозапис.
Це наша спільна перемога! Завтра дам знати на коли саме призначать засідання. Поборемось! Дякую вам за підтримку!"
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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Запоребриком знают четко - западных украинцев трогать нельзя, ответка прилетит.
Ничего особенно не случится, собственно говоря, просто виновных найдут - и зарежут.
Ножичком.
И через 10 лет найдут и призовут к ответу, и через 20.