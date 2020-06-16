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Стерненко: Глава Шевченківського райсуду особисто пообіцяв, що буде перегляд рішення про обрання мені запобіжного заходу

Стерненко: Глава Шевченківського райсуду особисто пообіцяв, що буде перегляд рішення про обрання мені запобіжного заходу

Екскерівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко заявив, що йому зателефонував голова Шевченківського райсуду Києва і пообіцяв переглянути обраний запобіжний захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стерненко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув у суд та пообіцяв це під відеозапис.

Це наша спільна перемога! Завтра дам знати на коли саме призначать засідання. Поборемось! Дякую вам за підтримку!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанову судді про домашній арешт для Стерненка виконати неможливо, - адвокат Найєм

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+33
Я ни разу не сторонница Стерненко, но стиль общения у него вполне грамотен, аргументирован и последователен.
Он ведь все-таки юрист с высшим образованием, причем у него образование, видимо, более качественное, чем у Нелоха, который даже сложноподчиненное предложение построить не способен.
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16.06.2020 01:33
+19
Ну не надо сюда Гадю Сравченко приписывать. Стерненко убил убийцу а Гадя Сравченко убила два десятка наших солдат и сдалась в плен, а потом была еще обменена на двоих росийских убийц, на которых можно было поменять роту наших военнопленных.
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16.06.2020 01:24
+18
"Сидите люди дома, не поддеживайте друг друга в трудную минуту, вас это не коснётся." - Так надо?
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16.06.2020 01:40
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Я бы прежде всего считал преступником этого "главу суда".
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16.06.2020 09:58 Відповісти
Юрист Стерненко и "юрист" Зеленский. Ребята, какая между ними пропасть, я в шоке.
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16.06.2020 09:15 Відповісти
Никого так не боятся власти РФ, как украинских националистов, от имени "Степан Бандера" у них нервный тик начинается с икотой.
Запоребриком знают четко - западных украинцев трогать нельзя, ответка прилетит.

Ничего особенно не случится, собственно говоря, просто виновных найдут - и зарежут.
Ножичком.
И через 10 лет найдут и призовут к ответу, и через 20.
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16.06.2020 09:43 Відповісти
пообіцяв вовк кобилі залищшити хвіст та гриву ...
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16.06.2020 09:55 Відповісти
Тяжело быть судьей, надо постоянно следить куда дует ветер.
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16.06.2020 10:03 Відповісти
Влада обісралася, але обіцяла підмитися. От і все що можна сказати. Проте душок залишився...
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16.06.2020 10:58 Відповісти
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