Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого черкаського краєзнавця Тегерешвілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Черкаській області поліцейські за кілька годин знайшли і затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві мешканця Городища, краєзнавця, письменника, колекціонера і дослідника історії української Визвольної боротьби Андрія Тегерешвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив будинок потерпілого. Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Відпрацьовуючи місце події, поліцейські виявили ніж із залишками крові, а спілкуючись із місцевими мешканцями, оперативники отримали інформацію, що перед пожежею люди бачили, як до будинку потерпілого заходив місцевий житель. Після того як він пішов, у будинку виникла пожежа. Поліцейські встановили його особу, за декілька годин встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його.

У розмові зі слідчими затриманий розповів, що в день убивства він прийшов до потерпілого попросити грошей. Чоловік йому відмовив. Він вдарив пенсіонера, схопив ножа та завдав йому низку ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, підпалив будинок потерпілого, а сам поїхав до знайомого у сусідній район, де помився та змінив одяг, на якому були залишки крові.

Речові докази у кримінальному проваджені вилучено. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Про вбивство Андрія Тегерешвілі і підпал будинку-музею, що сталися в четвер, 11 червня, першим повідомив на своїй сторінці в соцмережах друг загиблого, городищенський поет Олексій Тичко, який акцентував увагу на величезній заслузі загиблого в справі дослідження і збереження історії Черкащини, пише "Козацький край".

"Особливу увагу Андрій Захарович приділяв визвольному руху на Черкащині 1918-1932 років. Він перший порушив тему сім'ї Блажевських (повстанських братів-отаманів), яка зараз описана в багатьох літературних творах. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники та історики", - зазначив Тичко.

Тегерешвілі об'їздив всю Черкащину, шукав могили загиблих учасників Визвольних змагань. За десятки років він старий, ще батьківський будинок перетворив на музей.

Тегерешвілі готував до друку свою нову книгу оповідань.

"Андрій все життя присвятив пошукам і творчості. Він останній місяць дуже поспішав, ніби щось відчував. Готував до друку книгу, друзі і знайомі допомагали чим могли, аркуші паперу з розбірливим каліграфічним почерком переводили в електронний вигляд. Не встигли", - додав друг загиблого.



