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Новини
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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого черкаського краєзнавця Тегерешвілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Черкаській області поліцейські за кілька годин знайшли і затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві мешканця Городища, краєзнавця, письменника, колекціонера і дослідника історії української Визвольної боротьби Андрія Тегерешвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив будинок потерпілого. Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Відпрацьовуючи місце події, поліцейські виявили ніж із залишками крові, а спілкуючись із місцевими мешканцями, оперативники отримали інформацію, що перед пожежею люди бачили, як до будинку потерпілого заходив місцевий житель. Після того як він пішов, у будинку виникла пожежа. Поліцейські встановили його особу, за декілька годин встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його.

У розмові зі слідчими затриманий розповів, що в день убивства він прийшов до потерпілого попросити грошей. Чоловік йому відмовив. Він вдарив пенсіонера, схопив ножа та завдав йому низку ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, підпалив будинок потерпілого, а сам поїхав до знайомого у сусідній район, де помився та змінив одяг, на якому були залишки крові.

Речові докази у кримінальному проваджені вилучено. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого черкаського краєзнавця Тегерешвілі 01

Про вбивство Андрія Тегерешвілі і підпал будинку-музею, що сталися в четвер, 11 червня, першим повідомив на своїй сторінці в соцмережах друг загиблого, городищенський поет Олексій Тичко, який акцентував увагу на величезній заслузі загиблого в справі дослідження і збереження історії Черкащини, пише "Козацький край".

"Особливу увагу Андрій Захарович приділяв визвольному руху на Черкащині 1918-1932 років. Він перший порушив тему сім'ї Блажевських (повстанських братів-отаманів), яка зараз описана в багатьох літературних творах. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники та історики", - зазначив Тичко.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого черкаського краєзнавця Тегерешвілі 02

Тегерешвілі об'їздив всю Черкащину, шукав могили загиблих учасників Визвольних змагань. За десятки років він старий, ще батьківський будинок перетворив на музей.

Тегерешвілі готував до друку свою нову книгу оповідань.

"Андрій все життя присвятив пошукам і творчості. Він останній місяць дуже поспішав, ніби щось відчував. Готував до друку книгу, друзі і знайомі допомагали чим могли, аркуші паперу з розбірливим каліграфічним почерком переводили в електронний вигляд. Не встигли", - додав друг загиблого.


Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого черкаського краєзнавця Тегерешвілі 03

Автор: 

вбивство (3088) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+31
Страна оккупирована. В Украине идет истребление украинцев и всего украинского как и в 1918-1933.
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16.06.2020 03:34
+10
Без приговора суда это только Галабародька с Аваковым могут человека называть преступником. Им закон не писан.
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16.06.2020 08:30
+9
Масюська! Де Масюська? Тут тобі цінний кадр, офірмляй на робіту!
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16.06.2020 01:44
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Масюська! Де Масюська? Тут тобі цінний кадр, офірмляй на робіту!
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16.06.2020 01:44 Відповісти
Страна оккупирована. В Украине идет истребление украинцев и всего украинского как и в 1918-1933.
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16.06.2020 03:34 Відповісти
https://censor.net/user/22347 Германію окуппіровали?

И шо, сразу заспамили в хлам? Такие вещи нельзя озвучивать на цензоре, это же инет издание "шоколадный вестник"
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16.06.2020 10:28 Відповісти
Ты не понял тупой шутки "https://censor.net/ua/user/22347". Он увидел немецкий флажок и возбудился.
А при чем тут Цензор и Порошенко - тут вообще вопрос к твоей навязчивой фантазии.
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16.06.2020 10:50 Відповісти
Вставили бы в заголовке после слова "задержала" слово "преступника", "убийцу", "злоумышленника" или "человека" на худой конец, во избежание двойного смысла, а то получается что-то по типу "казнить нельзя помиловать".
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16.06.2020 06:34 Відповісти
Судового вироку ще не було
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16.06.2020 08:21 Відповісти
Без приговора суда это только Галабародька с Аваковым могут человека называть преступником. Им закон не писан.
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16.06.2020 08:30 Відповісти
Я вообще не понялсразу, кто кого убил: тегерашвили убил, или его самого.
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16.06.2020 22:19 Відповісти
Высшую меру нужно возвращать.
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16.06.2020 08:39 Відповісти
Хто замовник вбивства?
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16.06.2020 08:40 Відповісти
мусора - мрази, скорее всего это дело подонков в малиновых беретах,
мусорам нельзя верить
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16.06.2020 08:47 Відповісти
Щось з "битовухой" не стикується. Будинок підпалив, одяг змінив, а ніж (головний доказ) лишив на місці злочину.
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16.06.2020 09:46 Відповісти
так любого можна зарізати за відмову дати грошей . якщо винен то пожитєво і без варіантів
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16.06.2020 09:53 Відповісти
Тобто вбвця вже не раз був в тюрьмі. Це все що тре знати про наші суди які за вбивство дають по 7 років вязниці...
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16.06.2020 11:13 Відповісти
 
 